Ретракторы с логотипом
Держатель бейджа с выдвижным шнурком: карта пропуска вытягивается к считывателю и возвращается обратно. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- Шнурок 60–80 смвытягивается к считывателю
- Для персоналапропуск всегда на месте
Ретракторы с логотипом — модели
Круглые и прямоугольные корпуса с клипсой, карабином или булавкой.
- Держатель Bash арт. AGLY7070S101в наличии 50 000+ шт Пропуск всегда под рукой Тампопечать от 14 ₽цена без нанесения
- Ретрактор Attach арт. G16240.60в наличии 10 000+ шт Пропуск всегда под рукой Тампопечать или УФ-печать от 68 ₽цена без нанесения
- Ретрактор Access арт. G16242.30в наличии 10 000+ шт С карабином Лазерная гравировка от 110 ₽цена без нанесения
- Ретрактор с ушком арт. O828733в наличии 10 000+ шт Пропуск всегда под рукой Тампопечать или УФ-печать от 75 ₽цена без нанесения
- Ретрактор Classic арт. O839146в наличии 10 000+ шт Пропуск всегда под рукой Тампопечать или УФ-печать от 77 ₽цена без нанесения
- Ретрактор 4hand арт. T492.01в наличии 5 000+ шт Пропуск всегда под рукой Лазерная гравировка от 58 ₽цена без нанесения
- Ретрактор Devon арт. G11643.40в наличии 1 000+ шт Пропуск всегда под рукой Лазерная гравировка от 299 ₽цена без нанесения
- Ретрактор Слип арт. O839546в наличии 10 000+ шт Пропуск всегда под рукой Тампопечать или УФ-печать от 130 ₽цена без нанесения
- Ретрактор Demos арт. O5-19547237в наличии 5 000+ шт Носят каждый день с ключами Тампопечать или УФ-печать от 120 ₽цена без нанесения
- Ретрактор Myself арт. G16243.11в наличии 10 000+ шт Пропуск всегда под рукой Лазерная гравировка от 230 ₽цена без нанесения
- Ретрактор Dorset арт. G73873.40в наличии 1 000+ шт Пропуск всегда под рукой Тиснение или УФ-печать от 488 ₽цена без нанесения
- Держатель Haven Solid арт. O759511в наличии 5 000+ шт Пропуск всегда под рукой Тампопечать или УФ-печать от 116 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни ретракторов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Шнурок 60–80 см с возвратом
- Крепление: клипса, карабин, булавка
- Цвет корпуса под фирменный стиль
- Комплект с бейджем и лентой
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем ретракторы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать ретракторы
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на ретрактор
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на ретрактор
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают ретракторы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Предприятия с пропускамиРасходник для всей проходной системы.
- Бизнес-центрыДержатели карт доступа арендаторам.
- КлиникиБейдж врача всегда под рукой.
- КонференцииКомплект участника с бейджем и лентой.
- ЗаводыПропуск не снимается с пояса на проходной.
- РитейлБейджи персонала торгового зала.
- МероприятияАккредитация участников и прессы.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать ретракторы
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С ретракторами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Ретракторы с логотипом оптом
Производим ретракторы с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Рулетка с вытяжным шнуром 60–80 см и клипсой или булавкой, круглые и квадратные, пластик и металл. УФ-печать полноцветом, полимерная заливка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Ретрактор — рулетка для бейджа и пропуска: карта вытягивается к считывателю и возвращается обратно. Его носят каждый день сотрудники офисов с пропускной системой, медицинского персонала, участники конференций — и логотип всегда на груди.
Крепление и шнур
Самый ходовой вариант — клипса-крокодил, цепляется за карман или пояс; для одежды без карманов есть булавка. Шнур 60–80 см достаёт до считывателя на турникете, бейдж снимать не нужно. Металлический корпус служит дольше пластикового: у дешёвых ретракторов пружина ослабевает за несколько месяцев.
В комплекте
Ретрактор редко заказывают отдельно: комплект с бейджем, лентой на шею, пластиковым пропуском в едином оформлении. Собираем комплекты для конференций и для офисов с пропускной системой. Площадь под логотип небольшая — макет упрощаем до знака. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о ретракторах
Ретракторы с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Ретракторы с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Ретракторы на складе стоят от 58 ₽ без нанесения, металлические и премиальные модели — до 488 ₽, простые держатели — от 14 ₽. Стоимость нанесения зависит от способа: УФ-печать или полимерная заливка. Рассчитаем под тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Ретракторы с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
На ретракторе печатаем логотип УФ полноцветом и при желании накрываем полимерной заливкой — она даёт объём и защищает изображение. Площадь под логотип небольшая, поэтому макет обычно упрощаем до знака. Крепление выбираем под задачу: клипса или булавка.
Ретракторы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Ретракторы с логотипом изготавливаем от 5 дней на своём производстве. Если заказываете комплект с бейджем, лентой и пропуском, срок зависит от состава. Точный срок назовём после согласования макета и тиража.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на ретракторе — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен физический образец, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да. Модель подбираем по цвету корпуса из доступных на складе, а логотип печатаем полноцветом в фирменных цветах. Комплект с бейджем и лентой на шею можно оформить в едином фирменном стиле — визуализацию согласуем до запуска.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждый ретрактор в индивидуальный пакетик или коробочку — это 5 ₽ за изделие. Для комплектов участника конференции с бейджем и лентой упаковку подберём под весь набор, чтобы его было удобно выдавать на регистрации.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, ретрактор редко заказывают отдельно: собираем комплекты с бейджем, лентой на шею и пластиковым пропуском в едином оформлении — для конференций и офисов с пропускной системой. Подберём состав под бюджет и соберём перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.