Ретракторы с логотипом оптом

Производим ретракторы с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Рулетка с вытяжным шнуром 60–80 см и клипсой или булавкой, круглые и квадратные, пластик и металл. УФ-печать полноцветом, полимерная заливка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Ретрактор — рулетка для бейджа и пропуска: карта вытягивается к считывателю и возвращается обратно. Его носят каждый день сотрудники офисов с пропускной системой, медицинского персонала, участники конференций — и логотип всегда на груди.

Крепление и шнур Самый ходовой вариант — клипса-крокодил, цепляется за карман или пояс; для одежды без карманов есть булавка. Шнур 60–80 см достаёт до считывателя на турникете, бейдж снимать не нужно. Металлический корпус служит дольше пластикового: у дешёвых ретракторов пружина ослабевает за несколько месяцев. В комплекте Ретрактор редко заказывают отдельно: комплект с бейджем, лентой на шею, пластиковым пропуском в едином оформлении. Собираем комплекты для конференций и для офисов с пропускной системой. Площадь под логотип небольшая — макет упрощаем до знака. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.