Автомобильные пылесосы с логотипом
Компактные пылесосы для салона: от прикуривателя или на аккумуляторе, с насадками в кейсе. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
- Для салонаубирает между сиденьями
- В кейсенасадки и шланг в комплекте
Автомобильные пылесосы с логотипом — модели
Модели от прикуривателя и аккумуляторные, с набором насадок и кейсом для хранения.
- Автодержатель Crab Motion арт. O1-55191в наличии 1 000+ шт Смартфон под рукой в авто Лазерная гравировка от 1 099 ₽рассчитаем стоимость и сроки
- Автодержатель Allo арт. OG6915-21в наличии 1 000+ шт Смартфон под рукой в авто Лазерная гравировка от 719 ₽рассчитаем стоимость и сроки
- Автозарядка OptIQ Lite арт. O590973в наличии 1 000+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 2 383 ₽рассчитаем стоимость и сроки
- Органайзер для авто Kentin арт. OBO1618S102в наличии 1 000+ шт Порядок в багажнике Шелкография или термоперенос от 2 345 ₽рассчитаем стоимость и сроки
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни автоаксессуаров в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- УФ-печать полноцветом по корпусу
- Брендирование кейса и упаковки
- Аккумуляторные модели без проводов
- Фирменная коробка с инструкцией
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем автомобильные пылесосы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать автомобильные пылесосы
- 01Модель и характеристики
Мощность, время работы и функции — от них зависит и цена, и восприятие подарка.
- 02Материал корпуса
Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.
- 03Нанесение
Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.
- 04Упаковка
Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.
Как нанести логотип на автопылесос
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты по пластику и окрашенному металлу корпуса.
- Лазерная гравировкаПо металлу и софт-тач — логотип не стирается при ежедневном использовании.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- УФ-DTFПеренос плёнкой на неровные и фигурные поверхности корпуса.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип на пластике.
- Брендирование упаковкиПечать по коробке и вкладышу с вашим оформлением.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, софт-тач
|цвет металла
|от 5 дней
|деловые подарки и VIP
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 7 дней
|фигурные корпуса
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном корпусе
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- СертификацияТехника поставляется с документами
- СрокиСкладские модели быстрее заказных
Цены на нанесение на автопылесос
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|УФ-DTF
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Пауэрбанк с логотипом
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- Колонка с нанесением
- Колонка с логотипом
- Электроника с логотипом
- Зарядная станция
- Увлажнитель с логотипом
- Смарт-часы с логотипом
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все работы250+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают автомобильные пылесосы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- АвтосалонамПодарок при покупке или на выдаче автомобиля.
- Страховым компаниямПодарок при оформлении полиса КАСКО или ОСАГО.
- Сервисным центрамПрезент постоянному клиенту после ТО.
- АЗС и топливные сетиПриз в программе лояльности.
- Деловые подаркиПолезная техника партнёрам и клиентам.
- Награды сотрудникамПодарок по итогам года.
- РозыгрышиПриз на выставке или в соцсетях.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды электроники
Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.
Как заказать автомобильные пылесосы
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С автопылесосами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Автомобильные пылесосы с логотипом оптом
Производим автомобильные пылесосы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Беспроводные аккумуляторные и от прикуривателя 12 В, мощность всасывания 3 000–8 000 Па, насадки для щелей и сидений. УФ-печать и гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Автопылесос — подарок для водителей, который живёт в машине и используется регулярно. Для автосалонов, автосервисов, страховых и такси это предмет прямо из контекста клиента, который закрепляет бренд в его автомобиле.
Беспроводной или от прикуривателя
Беспроводной аккумуляторный удобнее: не нужно тянуть провод по салону, но работает 15–30 минут и требует подзарядки. От прикуривателя 12 В работает без ограничения по времени, но привязан к проводу. Мощность всасывания от 5 000 Па справляется с песком и крошками, слабее — только с пылью. Для подарка клиенту автосалона берут беспроводной с нормальной мощностью.
Кто заказывает
Автосалоны и дилеры дарят автопылесос при покупке автомобиля, автосервисы и мойки — клиенту к чеку, страховые — при оформлении КАСКО, такси и каршеринг — водителям. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о автомобильных пылесосах
Автомобильные пылесосы с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Автомобильные пылесосы с логотипом: сколько стоит с нанесением?
В каталоге автотовары стоят от 719 ₽ (автодержатель Allo) до 2 383 ₽ (автозарядка OptIQ Lite), цены без нанесения; стоимость пылесоса зависит от типа питания и мощности. Гравировка — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и от 31 ₽ от 1 000. Цену пылесоса с нанесением и упаковкой рассчитаем под модель и тираж.
Автомобильные пылесосы с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Логотип размещаем на корпусе пылесоса или на кейсе с насадками: по пластику — УФ-печать полноцветом, по металлическим и софт-тач элементам — гравировка. Вариант размещения покажем на бесплатной визуализации до запуска.
Есть ли гарантия на технику?
Да, на автопылесосы действует гарантия производителя, техника поставляется с документами. Каждую единицу проверяем перед отгрузкой. Поможем выбрать: беспроводной работает 15–30 минут, от прикуривателя 12 В — без ограничения по времени, а мощность от 5 000 Па справляется с песком.
Автомобильные пылесосы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовление — от 7 дней, складские модели получаются быстрее заказных. Если подарок нужен к конкретной дате — например, к акции автосалона или старту программы лояльности, — сообщите её в заявке, и мы спланируем производство и доставку. Точный срок назовём после согласования макета.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Автопылесосы выпускаются в нескольких цветах корпуса, подберём ближайший к вашему бренду. Возможность сделать корпус точно в фирменном цвете на заказной партии и нужный для этого тираж уточнит менеджер.
Сделаете фирменную упаковку?
Да. Пылесосы упаковываем в коробку с ложементом и вкладышем, коробку брендируем полноцветной печатью по вашему оформлению — от 30 шт., срок от 7 дней. Распаковка и упаковка — 5 ₽ за изделие.
Соберёте набор из нескольких гаджетов?
Да, соберём автомобильный набор: пылесос вместе с автодержателем, автозарядкой или органайзером для салона. Такие комплекты дарят автосалоны, страховые и сервисные центры — предложим состав и упаковку под бюджет.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем транспортными компаниями по всей России, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.