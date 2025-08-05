Автомобильные пылесосы с логотипом оптом

Производим автомобильные пылесосы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Беспроводные аккумуляторные и от прикуривателя 12 В, мощность всасывания 3 000–8 000 Па, насадки для щелей и сидений. УФ-печать и гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Автопылесос — подарок для водителей, который живёт в машине и используется регулярно. Для автосалонов, автосервисов, страховых и такси это предмет прямо из контекста клиента, который закрепляет бренд в его автомобиле.

Беспроводной или от прикуривателя Беспроводной аккумуляторный удобнее: не нужно тянуть провод по салону, но работает 15–30 минут и требует подзарядки. От прикуривателя 12 В работает без ограничения по времени, но привязан к проводу. Мощность всасывания от 5 000 Па справляется с песком и крошками, слабее — только с пылью. Для подарка клиенту автосалона берут беспроводной с нормальной мощностью. Кто заказывает Автосалоны и дилеры дарят автопылесос при покупке автомобиля, автосервисы и мойки — клиенту к чеку, страховые — при оформлении КАСКО, такси и каршеринг — водителям. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.