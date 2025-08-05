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Автомобильные пылесосы с логотипом

Компактные пылесосы для салона: от прикуривателя или на аккумуляторе, с насадками в кейсе. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 30 штукминимальный тираж
  • Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
  • Для салонаубирает между сиденьями
  • В кейсенасадки и шланг в комплекте
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Автомобильные пылесосы с логотипом — AEPRINT
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Все клиенты и кейсы

Автомобильные пылесосы с логотипом — модели

Модели от прикуривателя и аккумуляторные, с набором насадок и кейсом для хранения.

  • Автодержатель Crab Motion с логотипом
    Автодержатель Crab Motion арт. O1-55191в наличии 1 000+ шт Смартфон под рукой в авто Лазерная гравировка Металл от 1 099 ₽рассчитаем стоимость и сроки
  • Автодержатель Allo с логотипом
    Автодержатель Allo арт. OG6915-21в наличии 1 000+ шт Смартфон под рукой в авто Лазерная гравировка Металл2 цв. от 719 ₽рассчитаем стоимость и сроки
  • Автозарядка OptIQ Lite с логотипом
    Автозарядка OptIQ Lite арт. O590973в наличии 1 000+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать Пластик15 Вт от 2 383 ₽рассчитаем стоимость и сроки
  • Органайзер для авто Kentin с логотипом
    Органайзер для авто Kentin арт. OBO1618S102в наличии 1 000+ шт Порядок в багажнике Шелкография или термоперенос Ткань от 2 345 ₽рассчитаем стоимость и сроки
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни автоаксессуаров в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • УФ-печать полноцветом по корпусу
    • Брендирование кейса и упаковки
    • Аккумуляторные модели без проводов
    • Фирменная коробка с инструкцией
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Автомобильные пылесосы с логотипом: ещё модель 1Автомобильные пылесосы с логотипом: ещё модель 2Автомобильные пылесосы с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем автомобильные пылесосы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать автомобильные пылесосы

  • 01Модель и характеристики

    Мощность, время работы и функции — от них зависит и цена, и восприятие подарка.

  • 02Материал корпуса

    Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.

  • 03Нанесение

    Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.

  • 04Упаковка

    Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.

Как нанести логотип на автопылесос

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 30 шт.минимальный тираж
  • от 7 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Гравировкахитот 30 шт.от 31 ₽/штметалл, софт-тачцвет металлаот 5 днейделовые подарки и VIP
УФ-печатьот 30 шт.по запросупластик, металлполноцветот 5 днейцветные логотипы и градиенты
Тампопечатьот 300 шт.по запросупластик1–2 цветаот 5 днейбольшие тиражи, простые логотипы
УФ-DTFот 30 шт.по запросурельефполноцветот 7 днейфигурные корпуса
Шелкографияот 100 шт.по запросупластик1–2 цветаот 5 днейплотный логотип на цветном корпусе
Упаковкаот 30 шт.по запросукартонполноцветот 7 днейкоробка и вкладыш под бренд
  • Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
  • СертификацияТехника поставляется с документами
  • СрокиСкладские модели быстрее заказных

Цены на нанесение на автопылесос

Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.

Прайс-лист PDF
ТиражУФ-печатьГравировкаТампопечатьУФ-DTFУпаковка
30–99 шт по запросупо запросупо запросу
от 100 шт по запросупо запросупо запросу
от 300 шт по запросупо запросупо запросу
от 1 000 шт по запросупо запросупо запросу

Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка

УФ-печать, Тампопечать, УФ-DTF, Шелкография — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
  • Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
  • Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите модель, тираж и макет — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

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    все работы    250+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают автомобильные пылесосы

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • АвтосалонамПодарок при покупке или на выдаче автомобиля.
  • Страховым компаниямПодарок при оформлении полиса КАСКО или ОСАГО.
  • Сервисным центрамПрезент постоянному клиенту после ТО.
  • АЗС и топливные сетиПриз в программе лояльности.

  • Деловые подаркиПолезная техника партнёрам и клиентам.
  • Награды сотрудникамПодарок по итогам года.
  • РозыгрышиПриз на выставке или в соцсетях.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды электроники

Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.

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Как заказать автомобильные пылесосы

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С автопылесосами часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Автомобильные пылесосы с логотипом оптом

Производим автомобильные пылесосы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Беспроводные аккумуляторные и от прикуривателя 12 В, мощность всасывания 3 000–8 000 Па, насадки для щелей и сидений. УФ-печать и гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Автопылесос — подарок для водителей, который живёт в машине и используется регулярно. Для автосалонов, автосервисов, страховых и такси это предмет прямо из контекста клиента, который закрепляет бренд в его автомобиле.

Беспроводной или от прикуривателя

Беспроводной аккумуляторный удобнее: не нужно тянуть провод по салону, но работает 15–30 минут и требует подзарядки. От прикуривателя 12 В работает без ограничения по времени, но привязан к проводу. Мощность всасывания от 5 000 Па справляется с песком и крошками, слабее — только с пылью. Для подарка клиенту автосалона берут беспроводной с нормальной мощностью.

Кто заказывает

Автосалоны и дилеры дарят автопылесос при покупке автомобиля, автосервисы и мойки — клиенту к чеку, страховые — при оформлении КАСКО, такси и каршеринг — водителям. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.

Частые вопросы о автомобильных пылесосах

Автомобильные пылесосы с логотипом: какой минимальный тираж?

От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.

Автомобильные пылесосы с логотипом: сколько стоит с нанесением?

В каталоге автотовары стоят от 719 ₽ (автодержатель Allo) до 2 383 ₽ (автозарядка OptIQ Lite), цены без нанесения; стоимость пылесоса зависит от типа питания и мощности. Гравировка — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и от 31 ₽ от 1 000. Цену пылесоса с нанесением и упаковкой рассчитаем под модель и тираж.

Автомобильные пылесосы с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?

Логотип размещаем на корпусе пылесоса или на кейсе с насадками: по пластику — УФ-печать полноцветом, по металлическим и софт-тач элементам — гравировка. Вариант размещения покажем на бесплатной визуализации до запуска.

Есть ли гарантия на технику?

Да, на автопылесосы действует гарантия производителя, техника поставляется с документами. Каждую единицу проверяем перед отгрузкой. Поможем выбрать: беспроводной работает 15–30 минут, от прикуривателя 12 В — без ограничения по времени, а мощность от 5 000 Па справляется с песком.

Автомобильные пылесосы с логотипом: сколько занимает изготовление?

Изготовление — от 7 дней, складские модели получаются быстрее заказных. Если подарок нужен к конкретной дате — например, к акции автосалона или старту программы лояльности, — сообщите её в заявке, и мы спланируем производство и доставку. Точный срок назовём после согласования макета.

Можно подобрать цвет корпуса под бренд?

Автопылесосы выпускаются в нескольких цветах корпуса, подберём ближайший к вашему бренду. Возможность сделать корпус точно в фирменном цвете на заказной партии и нужный для этого тираж уточнит менеджер.

Сделаете фирменную упаковку?

Да. Пылесосы упаковываем в коробку с ложементом и вкладышем, коробку брендируем полноцветной печатью по вашему оформлению — от 30 шт., срок от 7 дней. Распаковка и упаковка — 5 ₽ за изделие.

Соберёте набор из нескольких гаджетов?

Да, соберём автомобильный набор: пылесос вместе с автодержателем, автозарядкой или органайзером для салона. Такие комплекты дарят автосалоны, страховые и сервисные центры — предложим состав и упаковку под бюджет.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем транспортными компаниями по всей России, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.

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