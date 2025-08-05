Ежедневники с логотипом
Датированные и недатированные модели A5 в балакроне, экокоже и софт-тач. Тиснение логотипа на обложке. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейотгрузка день в день по городу
- Тиснениефольгой и блинтовое
- A5 и A6датированные и недатированные
Ежедневники с логотипом — модели
Складские модели A5: балакрон, экокожа, софт-тач; датированные и недатированные блоки.
- Ежедневник Romano арт. G17888.40в наличии 50 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печатьЕщё 6 цветовВсего 14 оттенков. Подберём под фирменный цвет и проверим наличие. 14 цветов в наличииот 545 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Fredo арт. G27888.40в наличии 10 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печатьЕщё 4 цветовВсего 12 оттенков. Подберём под фирменный цвет и проверим наличие. 12 цветов в наличииот 610 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Flex Shall арт. G27881.40в наличии 10 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печатьЕщё 3 цветовВсего 11 оттенков. Подберём под фирменный цвет и проверим наличие. 11 цветов в наличииот 599 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Soho арт. O3-683.02в наличии 10 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 695 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Lungo арт. G24044.40в наличии 10 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печатьЕщё 2 цветовВсего 10 оттенков. Подберём под фирменный цвет и проверим наличие. 10 цветов в наличииот 487 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Vale арт. G26202.10в наличии 10 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печатьЕщё 3 цветовВсего 11 оттенков. Подберём под фирменный цвет и проверим наличие. 11 цветов в наличииот 689 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Primavera арт. O3-536.01в наличии 10 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 853 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Бари арт. OG3823-2в наличии 10 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 923 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Spark арт. P19280.061.1в наличии 10 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 769 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Nebraska арт. G12878.44в наличии 10 000+ шт Датированный блок Тиснение или УФ-печать5 цветов в наличииот 815 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Classic арт. O3-689.02в наличии 10 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 643 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Аскона арт. OG3824-3в наличии 10 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 899 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни ежедневников в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Тиснение, фольга или полноцветная печать по обложке
- Цвет обложки и форзаца под фирменный стиль
- Ляссе и резинка в цвет бренда
- Свой блок с фирменными страницами от 300 штук
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем ежедневники на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать ежедневники
- 01Материал обложки
Балакрон и экокожа держат тиснение, софт-тач приятен на ощупь, текстиль идёт под вышивку.
- 02Формат
A5 — стандарт для ежедневника, A6 — карманный, A4 — под папку и планинг.
- 03Нанесение
Тиснение — классика делового подарка, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — для металлических элементов.
- 04Индивидуальный блок
От 300 штук печатаем свой блок: сетка, календарь, разделы и фирменные страницы.
Как нанести логотип на ежедневник
- ТиснениеЛоготип продавливается в обложку — рельеф без краски, самый деловой вид.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет под фирменный стиль поверх рельефа.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами по обложке, включая фотографии.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип, хорошо ложится на балакрон.
- Лазерная гравировкаПо металлическим уголкам, шильдам и элементам обложки.
- Индивидуальный блокСвоя сетка, календарь и фирменные страницы внутри от 300 штук.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на обложку.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тиснениехит
|от 30 шт.
|по запросу
|балакрон, экокожа
|рельеф
|от 3 дней
|деловые подарки и мерч сотрудникам
|Тиснение фольгой
|от 30 шт.
|по запросу
|балакрон, экокожа
|золото, серебро
|от 5 дней
|акцент на логотипе
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|любая обложка
|полноцвет
|от 3 дней
|цветные логотипы и фото
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|балакрон
|1–2 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|шильды и металлические элементы
|Свой блок
|от 300 шт.
|по запросу
|бумага
|полноцвет
|от 15 дней
|фирменный ежедневник целиком
- Свой блокОт 300 штук: сетка, календарь, фирменные страницы
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрокиЗаказ под дату — планируйте заранее
Цены на нанесение логотипа на ежедневники
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Ежедневники на заказ
- Блокноты с логотипом
- Блокноты на заказ
- Эко-блокноты
- Календари с нанесением
- Картхолдеры с нанесением
- Картхолдер на заказ
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- Офисные аксессуары
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все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают ежедневники
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мерч сотрудникамФирменный ежедневник каждому в начале года.
- Деловые подаркиПартнёрам и клиентам в подарочной упаковке.
- Welcome packНабор новичку: ежедневник, ручка, блокнот.
- КонференцииКомплект участника с блокнотом и программой.
- ОбучениеРаздатка слушателям курсов и студентам.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие офисные аксессуары
Ежедневники, планинги, папки, визитницы, наборы и упаковка — 11 видов в разделе.
Как заказать ежедневники
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С ежедневниками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Ежедневники с логотипом оптом
Ежедневники с логотипом оптом делаем от 30 штук, срок от 3 дней. Датированные, недатированные и полудатированные, формат A5 и A6, обложки из экокожи, балакрона и переплётного материала. Нанесение — тиснение фольгой и блинтовое, УФ-печать, шелкография. Отгружаем день в день по городу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Ежедневник — деловой подарок с самым долгим сроком службы: его используют весь год и носят на встречи. Логотип на обложке видят партнёры и клиенты получателя, а не только он сам. Именно поэтому ежедневники остаются основным подарком банков, страховых и промышленных компаний.
Датированный, недатированный или полудатированный
Датированный привязан к конкретному году: в нём проставлены даты и дни недели, он удобнее в работе, но после декабря теряет ценность — заказывать его нужно осенью. Недатированный не устаревает и подходит для подарков в течение всего года, остатки тиража можно раздать в следующем. Полудатированный — компромисс: месяцы указаны, числа проставляет владелец.
Обложки и материалы
Базовый вариант — экокожа: хорошо держит тиснение, большой выбор цветов. Балакрон — плотный переплётный материал с фактурой, выглядит строже и стоит дешевле экокожи. Для дорогих тиражей берут переплётный картон с тканью. Soft touch — бархатистое покрытие, приятное на ощупь, но маркое. Под каждый материал подбираем способ нанесения: не всякая фактура принимает фольгу одинаково.
Нанесение на обложку
Классика делового подарка — тиснение золотой, серебряной или цветной фольгой: логотип получается рельефным и блестящим. Блинт даёт рельеф без краски, сдержанный, в цвет обложки. Сложные логотипы и фотографии печатаем УФ полноцветом. На больших тиражах с плотным однотонным знаком выгоднее шелкография.
Индивидуальный ежедневник
Помимо нанесения на складские модели, делаем ежедневники под заказ: свой блок с фирменными разворотами, календарём компании, страницами под отраслевые задачи, вклейками и ляссе в цвет бренда. Такой тираж дольше в производстве, но получается предметом, а не сувениром. Минимальный тираж на индивидуальный блок выше — уточняем под задачу.
Частые вопросы о ежедневниках
Ежедневники с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Индивидуальный ежедневник со своим блоком — от 300 штук.
Ежедневники с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Стоимость складывается из ежедневника и нанесения. Складские модели стоят от 487 ₽ (Lungo) до 923 ₽ (Бари) без нанесения, лазерная гравировка по металлическим элементам — от 25 ₽ за шт., тиснение и печать считаем под модель и тираж. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, макет и визуализация бесплатно.
Чем тиснение отличается от печати?
Тиснение продавливает логотип в обложку: блинтовое даёт рельеф без краски в цвет обложки, тиснение фольгой — блестящий рельеф золотом, серебром или цветом. Это классика делового подарка. УФ-печать наносит полноцветный логотип с градиентами и фото, шелкография — плотный однотонный знак на больших тиражах от 100 шт.
Можно сделать свой блок внутри?
Да, делаем индивидуальный блок от 300 штук: свою сетку, календарь компании и фирменные страницы. Срок такого заказа — от 15 дней на блок, полностью свой ежедневник — от 20 дней. Если нужна только обложка с логотипом, подойдут складские модели от 30 шт.
Ежедневники с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение на складские модели — от 3 дней, тиснение фольгой — от 5 дней, по городу возможна отгрузка день в день. Индивидуальный блок изготавливается от 15 дней. Датированные ежедневники на новый год лучше заказывать осенью, чтобы успеть к дате вручения.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, образец согласуем до запуска тиража: вы видите, как логотип выглядит на выбранной обложке, и только после этого мы запускаем производство. Макет и визуализацию готовим бесплатно. Смена макета после согласования стоит 1 000 ₽ за тираж.
Можно подобрать цвет обложки под бренд?
Да, складские модели есть в экокоже, балакроне, софт-тач и переплётном материале разных цветов, подберём ближайший к фирменному стилю. Экокожа даёт самый большой выбор цветов. Фольгу для тиснения тоже можно взять в цвет бренда.
Подберёте подарочную упаковку?
Да, подберём подарочную упаковку под ежедневник и ваш бюджет, а также можем собрать набор с ручкой или другими аксессуарами. Варианты упаковки и стоимость менеджер пришлёт вместе с расчётом. Макет и визуализацию набора подготовим бесплатно.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем по всей России транспортными компаниями, по Екатеринбургу возможна отгрузка день в день или самовывоз с производства на ул. Черепанова, 28Б.