Ежедневники с логотипом оптом

Ежедневники с логотипом оптом делаем от 30 штук, срок от 3 дней. Датированные, недатированные и полудатированные, формат A5 и A6, обложки из экокожи, балакрона и переплётного материала. Нанесение — тиснение фольгой и блинтовое, УФ-печать, шелкография. Отгружаем день в день по городу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Ежедневник — деловой подарок с самым долгим сроком службы: его используют весь год и носят на встречи. Логотип на обложке видят партнёры и клиенты получателя, а не только он сам. Именно поэтому ежедневники остаются основным подарком банков, страховых и промышленных компаний.

Датированный, недатированный или полудатированный Датированный привязан к конкретному году: в нём проставлены даты и дни недели, он удобнее в работе, но после декабря теряет ценность — заказывать его нужно осенью. Недатированный не устаревает и подходит для подарков в течение всего года, остатки тиража можно раздать в следующем. Полудатированный — компромисс: месяцы указаны, числа проставляет владелец. Обложки и материалы Базовый вариант — экокожа: хорошо держит тиснение, большой выбор цветов. Балакрон — плотный переплётный материал с фактурой, выглядит строже и стоит дешевле экокожи. Для дорогих тиражей берут переплётный картон с тканью. Soft touch — бархатистое покрытие, приятное на ощупь, но маркое. Под каждый материал подбираем способ нанесения: не всякая фактура принимает фольгу одинаково. Нанесение на обложку Классика делового подарка — тиснение золотой, серебряной или цветной фольгой: логотип получается рельефным и блестящим. Блинт даёт рельеф без краски, сдержанный, в цвет обложки. Сложные логотипы и фотографии печатаем УФ полноцветом. На больших тиражах с плотным однотонным знаком выгоднее шелкография. Индивидуальный ежедневник Помимо нанесения на складские модели, делаем ежедневники под заказ: свой блок с фирменными разворотами, календарём компании, страницами под отраслевые задачи, вклейками и ляссе в цвет бренда. Такой тираж дольше в производстве, но получается предметом, а не сувениром. Минимальный тираж на индивидуальный блок выше — уточняем под задачу.