Флаги с логотипом — универсальный инструмент для оформления, навигации и продвижения компании. Брендированные флаги используют на выставках, массовых мероприятиях, возле торговых точек, в офисах и других пространствах. AEPRINT изготавливает флаги с индивидуальным дизайном и помогает подобрать формат, материал и конструкцию под место размещения.

Флаги с логотипом на заказ

Фирменный флаг подходит компаниям, организациям и мероприятиям, которым необходимо разместить логотип, название бренда, символику или рекламную графику.

Флаг можно использовать как самостоятельный элемент оформления или установить вместе с другими конструкциями — например, флагштоком или подставкой. Конкретная конфигурация зависит от места размещения и условий эксплуатации.

Флаги с логотипом оптом

Брендированные флаги можно заказать крупным тиражом для сети торговых точек, выставочного проекта, корпоративного мероприятия или рекламной кампании.

При заказе серии можно использовать единый макет или подготовить несколько вариантов оформления в рамках одной фирменной концепции.

Уличные флаги с логотипом

Уличные флаги подходят для размещения возле зданий, торговых объектов, на территориях компаний, мероприятиях и других открытых площадках.

При выборе продукции для улицы необходимо учитывать воздействие атмосферных факторов. Материал и конструкция подбираются с учётом условий эксплуатации и места установки.

Интерьерные флаги с логотипом

Интерьерные флаги используются в офисах, переговорных комнатах, выставочных стендах, конференц-залах и других помещениях.

Для размещения внутри помещений можно подобрать более лёгкие материалы и подходящий формат конструкции. Флаг можно оформить логотипом компании, фирменной графикой или тематическим изображением.

Настольные флаги с логотипом

Настольные флаги подходят для переговорных комнат, кабинетов, конференций, официальных мероприятий и деловых встреч.

Компактный формат позволяет разместить флаг непосредственно на столе или другой горизонтальной поверхности. Для корпоративных задач можно использовать фирменную символику компании или организатора мероприятия.

Напольные флаги с логотипом

Напольные флаги подходят для выставок, презентаций, торговых площадок, конференций и других мероприятий. Они позволяют разместить фирменную символику на заметной высоте и использовать флаг как элемент оформления пространства.

Конструкция и основание выбираются в зависимости от места установки и требований к мобильности.

Рекламные флаги

Рекламные флаги используют для привлечения внимания к компании, торговой точке, продукции или мероприятию. На полотне можно разместить логотип, рекламное изображение, название бренда или другую информацию.

Флаг может использоваться рядом со входом, на выставочной площадке, во время промоакции или на территории проведения мероприятия.

Флаги для выставок

Брендированные флаги подходят для оформления выставочных стендов, форумов, конференций и презентаций. Их можно использовать для обозначения стенда и размещения фирменной символики компании.

Для одного мероприятия можно изготовить несколько флагов в едином дизайне или создать серию с разными рекламными сообщениями.

Флаги для мероприятий

Флаги подходят для корпоративных мероприятий, фестивалей, спортивных соревнований, конференций и других массовых событий.

Их можно использовать для оформления территории, обозначения отдельных зон и размещения символики организатора или партнёров мероприятия.

Флаги для торговых точек

Фирменные флаги можно устанавливать возле магазинов, торговых центров, салонов, кафе и других коммерческих объектов.

Для сети торговых точек можно изготовить единый тираж с одинаковым оформлением. При необходимости для разных объектов можно подготовить отдельные макеты.

Флаги для компаний и организаций

Флаг с логотипом можно использовать в качестве элемента фирменного оформления компании. Он подходит для офисов, территорий предприятий, представительств, мероприятий и рекламных площадок.

Единое оформление флагов с другими носителями фирменной символики помогает сформировать целостный визуальный стиль организации.

Флаги с индивидуальным дизайном

Макет флага можно подготовить на основе брендбука компании или разработать специально под конкретный проект.

В оформлении можно использовать логотип, фирменные цвета, название компании, рекламную графику, фотографии и другие элементы. Для серии флагов можно создать единую визуальную концепцию.

Печать на флагах

Для изготовления флагов используется нанесение фирменной символики и рекламных изображений. Способ печати подбирается с учётом материала полотна, размера, макета и условий эксплуатации.

Перед производством макет адаптируется под выбранный формат флага. Это позволяет корректно разместить логотип, текст и графические элементы на полотне.

Флаги разных размеров

Размер флага выбирается в зависимости от места размещения, расстояния до зрителя и необходимой площади изображения.

Для небольших помещений и столов подходят компактные форматы, а для улицы и крупных мероприятий — более заметные конструкции. Конкретный размер рассчитывается с учётом выбранного типа флага и конструкции.

Флаги с флагштоками

Для установки флага можно подобрать подходящий флагшток и основание. AEPRINT отдельно предлагает мобильные и уличные флагштоки, а также подставки для флагов.

Конфигурация подбирается с учётом того, будет ли конструкция использоваться в помещении, на улице или регулярно перевозиться между мероприятиями.

Флаги в фирменном оформлении

Флаги можно оформить в едином стиле с другой рекламной и корпоративной продукцией компании. Логотип, цвета и графические элементы могут повторяться на флагах, стендах, упаковке и других носителях.

Для выставки или рекламной кампании можно подготовить комплект продукции с общей визуальной концепцией.

Изготовление флагов с логотипом

AEPRINT изготавливает флаги с индивидуальным дизайном и помогает подобрать вариант под место размещения, задачу и тираж. На странице представлены напольные, настольные, уличные и интерьерные флаги.

Срок изготовления указан от 3 дней. Также доступны индивидуальный дизайн, бесплатная доставка от 30 000 ₽ и гарантия качества.

Стоимость зависит от размера, материала, конструкции, способа нанесения и количества изделий. Конкретный вариант рассчитывается индивидуально.

Флаги с логотипом можно заказать для компаний, торговых точек, выставок, конференций, спортивных и корпоративных мероприятий, рекламных кампаний и оформления помещений. Конкретный вариант подбирается с учётом места установки, размера, конструкции, способа нанесения, тиража и бюджета проекта.