Флаги на заказ
Флаги любого размера с сублимационной печатью: корпоративные, государственные, спортивные и наградные. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 1 штукиминимальный заказ
- Срок от 3 днейпечать и пошив у нас
- Сублимациярисунок виден с двух сторон
- Любой размерстандартные и под ваш флагшток
Флаги — форматы и варианты
Стандартные 90×135 и 100×150 см, настольные, большие уличные и двусторонние.
- Флаг 90×135 см арт. FL-FL-90хит продаж Стандартный размер, полиэфир 110 г Сублимационная печать, карман или люверсы по запросуцена зависит от размера
- Двусторонний флаг арт. FL-FL-2Sс двух сторон Два слоя ткани с блокатором внутри Правильное изображение с обеих сторон по запросуцена зависит от размера
- Настольный флаг арт. FL-FL-NSдля кабинета Флажок на подставке 15×22 см Печать и пошив с бахромой по запросу по запросуцена зависит от количества
- Ещё форматы
Размеры, ткани, обработка края, бахрома, кисти и варианты крепления.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и количество — подберём размер, ткань и крепление.
- Сублимация: краска в волокне, рисунок не трескается
- Двусторонний пошив с блокатором
- Карман под древко, люверсы или карабины
- Бахрома и кисти для церемониальных флагов
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем флаги на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать флаги
- 01Где будет использоваться
В помещении или на улице — от этого зависят ткань, плотность и обработка края.
- 02Размер
Стандартные 90×135 и 100×150 см или свой размер под флагшток и площадку.
- 03Ткань
Полиэфир для большинства задач, флажная сетка для ветра, атлас для церемоний.
- 04Крепление
Карман под древко, люверсы, карабины или готовый флагшток в комплекте.
Печать и отделка для флагов
- Сублимационная печатьКраска проникает в волокно — рисунок виден с двух сторон и не трескается.
- Двусторонняя печатьДва слоя ткани с блокатором: с обеих сторон правильное изображение.
- Обработка краяПодгибка с двойной строчкой или оверлок против распускания.
- Люверсы и карабиныМеталлические кольца и крепление к тросу флагштока.
- Карман под древкоПроклеенный карман под флагшток или ручное древко.
- Бахрома и кистиОтделка для церемониальных и наградных флагов.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили ткани и способы печати.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Полиэфир 110 гхит
|от 10 шт.
|по запросу
|улица и зал
|полноцвет
|от 3 дней
|универсальный вариант
|Флажная сетка
|от 10 шт.
|по запросу
|ветреные места
|полноцвет
|от 3 дней
|пропускает ветер, дольше служит
|Атлас
|от 10 шт.
|по запросу
|помещение
|полноцвет
|от 5 дней
|церемонии и наградные флаги
|Двусторонняя
|от 10 шт.
|по запросу
|улица и зал
|полноцвет
|от 5 дней
|когда флаг виден с двух сторон
|Габардин
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|полноцвет
|от 3 дней
|плотная ткань для больших размеров
|Бумага
|от 100 шт.
|по запросу
|помещение
|полноцвет
|от 3 дней
|разовые мероприятия и раздача
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- ВетерНа открытых площадках лучше флажная сетка
- КреплениеУточните тип флагштока до раскроя
Цены на флаги
Цена зависит от размера, ткани и количества. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза изделие, крепление считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Образецсогласуем до запуска тиража
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Флаги с логотипом
- Флаги на заказ
- Печать на флагах
- Флаг-парус
- Флаг-виндер
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают флаги
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- МероприятияОформление площадки и сцены.
- Спортивные событияФлаги команд, стран и болельщиков.
- ОфисыНастольные и напольные флаги в переговорных.
- ВыставкиОформление стенда и входной группы.
- Государственные учрежденияФлаги России, региона и города.
- Точки продажПривлечение внимания к входу.
- Промо-акцииФлаги-паруса и виндеры на улице.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флагов и флагштоков
Флаги, флажки, паруса, виндеры, флагштоки и подставки — 8 видов в разделе.
Как заказать флаги
Шесть шагов от макета до отгрузки заказа.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С флагами часто заказывают
Соберём весь заказ вместе и отгрузим одной поставкой.
Флаги с логотипом оптом
Производим флаги с логотипом оптом от 10 штук, срок от 5 дней. Флажная сетка и атлас, стандартные размеры от 90×135 до 150×225 см, нестандартные под заказ. Сублимационная печать — полноцвет с двух сторон без доплаты за цвета. Люверсы, карман под древко, петли — под ваш флагшток. Собственное производство в Екатеринбурге.
Для компании флаг — знак присутствия на территории: у проходной завода, на здании офиса, на площадке мероприятия. Его видно с дороги и издалека, он работает круглосуточно и годами. Одна установка у входа даёт больше контактов, чем любая раздатка.
Ткань под задачу
Флажная сетка — основной материал для улицы: пропускает ветер, меньше парусит, дольше служит. Печать видна с обеих сторон, изображение зеркальное. Атлас плотнее и выглядит представительнее: его берут для интерьерных, настольных и протокольных флагов, где ветра нет. Для двусторонней печати с разными изображениями используется блокирующий слой.
Размеры и крепление
Стандарт для мачты у входа и настенного кронштейна — 90×135 см. Флагштокам от 6 метров нужны 100×150 и 120×180, высоким мачтам и промышленным территориям, где надо быть заметным с трассы, — 150×225. Крепление подбираем под ваш флагшток: карман под древко, люверсы под карабины, петли под трос. Если флагштока нет, подберём и его.
Срок службы и замена
Уличный флаг — расходник: на ветру и солнце он живёт сезон, дальше выцветает и обтрёпывается по краю. Компании с постоянной установкой заказывают сразу несколько комплектов и меняют по мере износа. Сублимация проникает в волокно, поэтому выцветает медленнее поверхностной печати, но физику ветра это не отменяет.
Сроки
От 5 дней на стандартные размеры, от 10 на нестандартные. Перед государственными праздниками спрос резко растёт — тираж под дату размещают заранее. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о флагах
Флаги с логотипом: какой минимальный тираж?
От 1 штуки на большие флаги и конструкции, от 100 штук на маленькие флажки.
Сколько стоит флаг?
Цена зависит от размера, ткани и количества: полиэфир, флажная сетка или атлас, обработка края и крепление считаются отдельно. С ростом тиража цена за флаг снижается. Пришлём расчёт в день обращения, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
За сколько изготовите?
Флаги стандартных размеров изготавливаем от 3–5 дней на собственном производстве в Екатеринбурге, нестандартные — от 10 дней. Атлас и двусторонние флаги — от 5 дней. Перед государственными праздниками спрос резко растёт, поэтому тираж под дату лучше разместить заранее.
Печать видна с обеих сторон?
Да. Сублимационная краска проникает в волокно, поэтому рисунок виден с обеих сторон, на обороте — зеркально. Если нужно правильное изображение с двух сторон, шьём двусторонний флаг из двух слоёв ткани с блокирующим слоем.
Какую ткань выбрать для улицы?
Для улицы основной материал — флажная сетка: пропускает ветер, меньше парусит и дольше служит. Универсальный вариант — полиэфир 110 г, для больших размеров подойдёт плотный габардин. Атлас лучше оставить для помещений, церемоний и настольных флагов.
Сделаете нестандартный размер?
Да. Стандартные размеры — от 90×135 до 150×225 см, но сошьём флаг и под ваш флагшток или площадку. Нестандартные размеры изготавливаем от 10 дней. Пришлите размеры или фото места установки — подберём пропорции.
Подойдёт ли к нашему флагштоку?
Крепление подбираем под ваш флагшток: карман под древко, люверсы под карабины, петли под трос. Советуем уточнить тип флагштока до раскроя — так флаг сядет без доработок. Если флагштока нет, подберём и его.
Есть срочное изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на стандартные флаги из полиэфира или сетки. Возможность ускорить конкретный заказ зависит от загрузки производства — уточнит менеджер. Если флаги нужны к празднику или мероприятию, лучше обратиться заранее.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, доставка по городу при заказе от 30 000 ₽ бесплатна, есть самовывоз в Екатеринбурге.
Флаги с логотипом — универсальный инструмент для оформления, навигации и продвижения компании. Брендированные флаги используют на выставках, массовых мероприятиях, возле торговых точек, в офисах и других пространствах. AEPRINT изготавливает флаги с индивидуальным дизайном и помогает подобрать формат, материал и конструкцию под место размещения.
Флаги с логотипом на заказ
Фирменный флаг подходит компаниям, организациям и мероприятиям, которым необходимо разместить логотип, название бренда, символику или рекламную графику.
Флаг можно использовать как самостоятельный элемент оформления или установить вместе с другими конструкциями — например, флагштоком или подставкой. Конкретная конфигурация зависит от места размещения и условий эксплуатации.
Флаги с логотипом оптом
Брендированные флаги можно заказать крупным тиражом для сети торговых точек, выставочного проекта, корпоративного мероприятия или рекламной кампании.
При заказе серии можно использовать единый макет или подготовить несколько вариантов оформления в рамках одной фирменной концепции.
Уличные флаги с логотипом
Уличные флаги подходят для размещения возле зданий, торговых объектов, на территориях компаний, мероприятиях и других открытых площадках.
При выборе продукции для улицы необходимо учитывать воздействие атмосферных факторов. Материал и конструкция подбираются с учётом условий эксплуатации и места установки.
Интерьерные флаги с логотипом
Интерьерные флаги используются в офисах, переговорных комнатах, выставочных стендах, конференц-залах и других помещениях.
Для размещения внутри помещений можно подобрать более лёгкие материалы и подходящий формат конструкции. Флаг можно оформить логотипом компании, фирменной графикой или тематическим изображением.
Настольные флаги с логотипом
Настольные флаги подходят для переговорных комнат, кабинетов, конференций, официальных мероприятий и деловых встреч.
Компактный формат позволяет разместить флаг непосредственно на столе или другой горизонтальной поверхности. Для корпоративных задач можно использовать фирменную символику компании или организатора мероприятия.
Напольные флаги с логотипом
Напольные флаги подходят для выставок, презентаций, торговых площадок, конференций и других мероприятий. Они позволяют разместить фирменную символику на заметной высоте и использовать флаг как элемент оформления пространства.
Конструкция и основание выбираются в зависимости от места установки и требований к мобильности.
Рекламные флаги
Рекламные флаги используют для привлечения внимания к компании, торговой точке, продукции или мероприятию. На полотне можно разместить логотип, рекламное изображение, название бренда или другую информацию.
Флаг может использоваться рядом со входом, на выставочной площадке, во время промоакции или на территории проведения мероприятия.
Флаги для выставок
Брендированные флаги подходят для оформления выставочных стендов, форумов, конференций и презентаций. Их можно использовать для обозначения стенда и размещения фирменной символики компании.
Для одного мероприятия можно изготовить несколько флагов в едином дизайне или создать серию с разными рекламными сообщениями.
Флаги для мероприятий
Флаги подходят для корпоративных мероприятий, фестивалей, спортивных соревнований, конференций и других массовых событий.
Их можно использовать для оформления территории, обозначения отдельных зон и размещения символики организатора или партнёров мероприятия.
Флаги для торговых точек
Фирменные флаги можно устанавливать возле магазинов, торговых центров, салонов, кафе и других коммерческих объектов.
Для сети торговых точек можно изготовить единый тираж с одинаковым оформлением. При необходимости для разных объектов можно подготовить отдельные макеты.
Флаги для компаний и организаций
Флаг с логотипом можно использовать в качестве элемента фирменного оформления компании. Он подходит для офисов, территорий предприятий, представительств, мероприятий и рекламных площадок.
Единое оформление флагов с другими носителями фирменной символики помогает сформировать целостный визуальный стиль организации.
Флаги с индивидуальным дизайном
Макет флага можно подготовить на основе брендбука компании или разработать специально под конкретный проект.
В оформлении можно использовать логотип, фирменные цвета, название компании, рекламную графику, фотографии и другие элементы. Для серии флагов можно создать единую визуальную концепцию.
Печать на флагах
Для изготовления флагов используется нанесение фирменной символики и рекламных изображений. Способ печати подбирается с учётом материала полотна, размера, макета и условий эксплуатации.
Перед производством макет адаптируется под выбранный формат флага. Это позволяет корректно разместить логотип, текст и графические элементы на полотне.
Флаги разных размеров
Размер флага выбирается в зависимости от места размещения, расстояния до зрителя и необходимой площади изображения.
Для небольших помещений и столов подходят компактные форматы, а для улицы и крупных мероприятий — более заметные конструкции. Конкретный размер рассчитывается с учётом выбранного типа флага и конструкции.
Флаги с флагштоками
Для установки флага можно подобрать подходящий флагшток и основание. AEPRINT отдельно предлагает мобильные и уличные флагштоки, а также подставки для флагов.
Конфигурация подбирается с учётом того, будет ли конструкция использоваться в помещении, на улице или регулярно перевозиться между мероприятиями.
Флаги в фирменном оформлении
Флаги можно оформить в едином стиле с другой рекламной и корпоративной продукцией компании. Логотип, цвета и графические элементы могут повторяться на флагах, стендах, упаковке и других носителях.
Для выставки или рекламной кампании можно подготовить комплект продукции с общей визуальной концепцией.
Изготовление флагов с логотипом
AEPRINT изготавливает флаги с индивидуальным дизайном и помогает подобрать вариант под место размещения, задачу и тираж. На странице представлены напольные, настольные, уличные и интерьерные флаги.
Срок изготовления указан от 3 дней. Также доступны индивидуальный дизайн, бесплатная доставка от 30 000 ₽ и гарантия качества.
Стоимость зависит от размера, материала, конструкции, способа нанесения и количества изделий. Конкретный вариант рассчитывается индивидуально.
Флаги с логотипом можно заказать для компаний, торговых точек, выставок, конференций, спортивных и корпоративных мероприятий, рекламных кампаний и оформления помещений. Конкретный вариант подбирается с учётом места установки, размера, конструкции, способа нанесения, тиража и бюджета проекта.