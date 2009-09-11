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Производство мерча · с 2009 года

AEPRINT — надёжный производитель корпоративного мерча и бизнес сувениров

Полный цикл создания брендированной продукции для бизнеса. От идеи до готового проекта: концепция, дизайн, собственное производство, упаковка и доставка по всей России.

Узнать об AEPRINT
Брендированный брелок и бирки
Бутылки для воды с нанесением
Прозрачный рюкзак с фирменной надписью
Набор мерча: сумка, блокнот, значки
Худи с принтом на спине
Прозрачные папки А5 с ланьярдами
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Листайте
  • 17летна рынке — с 2009 года
  • 50+специалистов в команде
  • 1 000м²собственное производство
  • 6 500+заказов выполняем в год
  • 11 000+клиентов по всей России
Миссия

Совместно с партнёрами, клиентами и сотрудниками мы развиваем российские бренды, получая удовольствие от процесса и результата.

Какие мы

Пять принципов каждого проекта

На них держится каждый проект AEPRINT — от первого звонка до поставки.

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Команда

Профессионалы своего дела. Постоянно повышаем компетенции. Стильные, яркие, душевные.

  • 50+ специалистов
  • 7 отделов
  • Свои технологи и дизайнеры
Команда
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Подход

Пластичный и комплексный. Мы быстрые и понимаем уникальные потребности клиентов — и даже больше.

  • Полный цикл под ключ
  • 15 технологий нанесения
  • Один менеджер на весь заказ
Подход
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Постоянное развитие

Растём, меняя процессы под актуальные цели. Фокус на важном.

  • С 2009 года
  • 1000 м² производства
  • Новое оборудование каждый год
Постоянное развитие
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Порядочность

Всегда находим решения и договариваемся. Надёжный партнёр для долгосрочных отношений.

  • Договор и НДС
  • Закрывающие документы
  • 11 000+ клиентов
Порядочность
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WOW со вкусом

Создаём креативные решения и радуем сервисом.

  • Идеи под задачу
  • Визуализация до запуска
  • Брендированная упаковка
WOW со вкусом
История

17 лет развития и роста

  1. 2009

    Основание AEPRINT 11 сентября. Работа без офиса, первые проекты и первые клиенты.

  2. 2010

    Первый офис и первый сайт. Команда — 2 человека.

  3. 2011–12

    Ещё три сайта, команда до 4 человек, стабильный поток заказов.

  4. 2013

    Постоянные корпоративные клиенты. Господдержка: своё производство ПВД-пакетов и сувениров.

  5. 2014

    Новый офис. Запуск производства в Китае.

  6. 2015

    CRM 1С. Производство силиконовых браслетов — единственное на Урале. Команда — 8 человек.

  7. 2016

    Второй станок для браслетов, площадь 120 м², команда — 10 человек.

  8. 2017

    Тампопечать, сублимация, тиснение, круговая шелкография.

  9. 2018

    Первый УФ-принтер и цифровая зона печати.

  10. 2019

    Производство бумажных пакетов.

  11. 2020

    Открытие шоу-рума: материалы, технологии и готовые решения вживую.

  12. 2021

    Расширение участка тампопечати.

  13. 2022

    Карусель для шелкографии, DTF-печать, гравировальные станки.

  14. 2023

    Event-направление и первое своё мероприятие. Переезд производства на 1000 м².

  15. 2024

    Офис в Москве. Экскурсии на производство. Первый Иннопром — с Минспортом Свердловской области.

  16. 2025

    Вышивка, швейное производство, кастомизация. Второй Иннопром, СанкурЭволюция, WellBeingSpace.

  17. 2026

    Креативный кластер «Домна». Производство AEPRINT — площадка федеральной «Ночи музеев».

Полный цикл

От задачи бизнеса до готового решения

Помогаем реализовывать проекты для маркетинга, HR, мероприятий и корпоративных коммуникаций.

Один подрядчик. Одна команда. Один ответственный результат.

  1. 01Концепция и подбор

    Разбираем задачу, подбираем изделия под бюджет и аудиторию

  2. 02Дизайн

    Собственная дизайн-студия: макеты с нуля и адаптация брендбука

  3. 03Производство

    Производство 1000 м² в Екатеринбурге, без субподряда

  4. 04Брендирование

    15 технологий нанесения, совмещаем в одном изделии

  5. 05Упаковка

    Комплектация наборов, фирменная упаковка, вложения

  6. 06Логистика

    Свой склад, доставка по всей России

Футболки и свитшоты с вышивкой и печатью AEPRINT
Собственное производство

Контролируем результат на каждом этапе

Поэтому отвечаем и за качество, и за сроки.

  • 6 500+заказов ежегодно
  • 1 000 м²производство в Екатеринбурге
  • 100%этапов под контролем — от макета до упаковки
  • Контроль качества на всех этапах
  • Гибкое управление сроками
  • Малые и крупные тиражи
  • Доработка и кастомизация продукции
  • Оперативное решение производственных задач
  • Опыт проектов любого масштаба
Технологии и возможности

Совмещаем технологии в одном проекте

Подбираем технологию под задачу, материал и тираж — чтобы добиться максимального визуального эффекта.

ШелкографияКруговая шелкографияТампопечатьDTF-печатьВышивкаУФ-печатьЛазерная гравировкаТиснениеСублимацияВсе 15 технологий
  • Кружки с нанесением
  • Бутылка с печатью
  • Текстиль с вышивкой
  • Свитшот с вышивкой
  • Серебристая сумка с печатью
Сумка, шлёпанцы и брелок, произведённые в Китае
AEPRINT × Китай

Нестандартные решения для вашего бизнеса

Более 12 лет прямой работы с производителями Китая: продукция, которая выходит за рамки стандартных каталогов.

  • Индивидуальная разработка изделий
  • Согласование пробного образца
  • Нестандартные материалы и конструкции
  • Уникальная упаковка
  • Кастомные коллекции
  • Крупные тиражи

Если готового решения не существует — поможем создать его с нуля.

Прозрачная упаковка с цветными шнурками
Склад и логистика

Собственный склад — стабильные сроки

Склад позволяет оперативно запускать проекты и выдерживать сроки поставки.

  • Быстрый старт проекта
  • Популярные позиции в наличии
  • Меньше рисков по срокам
  • Слаженная работа команды на всех этапах

Работаем по всей России и доставляем в любой регион.

Проверенный поставщик

Официальный дилер крупнейших поставщиков

Сертифицированный партнёр поставщиков сувенирной продукции. Работаем с юрлицами по договору с НДС, закрывающие документы — полный комплект.

  • ООО «Рекламная группа»ИНН 6685073495 · с 2009 года
  • Договор и НДСсчёт, УПД, акт сверки
  • Госзакупки44-ФЗ и 223-ФЗ
  • Реквизиты компании
Проект 111Сертифицированный партнёр, 2025
OasisОфициальный дилер, 2025
Happy GiftsДилер на 2025 год
STANОфициальный партнёр, 2025
PortobelloСертифицированный партнёр
Администрация ЕкатеринбургаБлагодарственное письмо, «Предприниматель года» 2024
Минспорт Свердловской областиБлагодарственное письмо, Иннопром-2024
Нам доверяют

11 000+ клиентов по всей России

Банки, ритейл, медицина, энергетика, девелопмент, HoReCa — от локального бизнеса до федеральных корпораций.

Alma CeramicaRailshipBellaСбербанкРоснефтьТагильская СтальБанк РоссииЕВРАЗЦНППМ «Учитель будущего»МонограммаУГМКФорт БоярдBright FitBrozex GroupSima LandРЖДSurf CoffeeРМККлаустрофобияРосатом

Кейсы

Все проекты
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Сообщество

Объединяем людей, идеи и бренды

AEPRINT — не только производство, но и часть делового и культурного сообщества Урала.

Люди AEPRINT

Команда, которая делает ваш мерч

Каждый заказ ведут люди, отвечающие за свой участок: от первого звонка до закрывающих документов. Растим экспертов внутри компании — многие проходят путь развития вместе с AEPRINT.

50+человек в команде
  • РуководствоСтратегия, ключевые клиенты, развитие производства и технологий
  • Отдел продажПодбор продукции, расчёт, ведение заказа от заявки до отгрузки
  • ПроизводствоПечатники, швеи, гравёры, упаковщики — производство 1000 м²
  • Дизайн и маркетингМакеты, визуализации, мероприятия, контент
  • СнабжениеЗакупка изделий у поставщиков в России и Китае
  • Склад и логистикаПриёмка, комплектация, доставка по всей России
  • БухгалтерияДоговоры, счета с НДС, закрывающие документы
  • Фото скоро будутФотограф ещё выбирает, с какого ракурса мы выглядим солиднее. Пока знакомьтесь вживую — приезжайте в шоурум.
  • Менеджерыстановятся руководителями групп
  • Дизайнерыразвиваются в креативных специалистов
  • Печатникистановятся мастерами участков
Printing BrothersДуэт печатников, который работает не только на производстве, но и выезжает на мероприятия клиентов с мобильным DTF-комплексом.История Работа в AEPRINTИщем людей, которым интересно делать мерч, который носят, а не прячут в шкаф.Вакансии
Почему AEPRINT

Нас выбирают, когда…

  • 01Когда нужен не поставщик, а партнёрКоторый поможет сформулировать идею.
  • 02Когда нужен не каталог, а решениеПод конкретную задачу бизнеса.
  • 03Когда важны сроки и ответственностьОт первого звонка до поставки готовой продукции.
  • 04Когда нужен нестандартный продуктКоторого нет в готовых каталогах.
  • 05Когда хочется работать с людьми, которые понимают рынокИ готовы делиться экспертизой.
Что мы даём клиентам

Мы создали компанию, с которой сами хотели бы работать

Создаём сувениры, разрабатываем уникальный дизайн и помогаем брендам выделяться.

200 000+товаров в каталоге
1000 м²своего производства
17 летна рынке, с 2009 года
Китай · Европапрямые поставки
  1. 01Целостность

    Цельный комплексный продукт: от оригинальной идеи сувенира до финальной упаковки.

  2. 02Трендовость

    Знаем тренды до того, как они становятся популярными, и делимся ими на наших мероприятиях.

  3. 03Доступность

    Офисы, склады и производство в Екатеринбурге и Москве. Встретимся лично и покажем образцы.

  4. 04Ресурсность

    Менеджеры подберут товары по вашим требованиям — не нужно тратить время на поиск.

  5. 05Ассортимент

    В каталоге более 200 000 товаров — найдётся решение для каждого клиента.

  6. 06Оригинальность

    Создаём необычные продукты с нуля или адаптируем готовые решения под задачу.

  7. 07Производство

    Собственное производство с современным оборудованием и всеми технологиями нанесения.

  8. 08Опыт

    С 2009 года на рынке — находим эффективные решения для любых задач.

  9. 09Безграничность

    Сотрудничаем с партнёрами из Китая и Европы: прямые поставки и конкурентные цены.

  10. 10Стиль

    Собственная дизайн-студия разрабатывает уникальные макеты с нуля.

  11. 11Сервис

    Сопровождаем заказ от первого звонка до получения готовой продукции.

  12. 12Открытость

    Проводим экскурсии на производство, выставки для клиентов и выездные встречи.

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Расскажите о задаче

Подберём продукцию и технологию, покажем образцы в шоу-руме и посчитаем проект под ваш бюджет и сроки.

8 (800) 707-57-06
Мерчик — талисман AEPRINT
Мерчик — талисман AEPRINT
Мерчик — талисман AEPRINT
Мерчик — талисман AEPRINT
Мерчик — талисман AEPRINTМерчик — талисман AEPRINTМерчик — талисман AEPRINT
Мерчик — талисман AEPRINT
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