Команда
Профессионалы своего дела. Постоянно повышаем компетенции. Стильные, яркие, душевные.
- 50+ специалистов
- 7 отделов
- Свои технологи и дизайнеры
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Поможем с выбором, рассчитаем стоимость и ответим на все вопросы
Полный цикл создания брендированной продукции для бизнеса. От идеи до готового проекта: концепция, дизайн, собственное производство, упаковка и доставка по всей России.
Совместно с партнёрами, клиентами и сотрудниками мы развиваем российские бренды, получая удовольствие от процесса и результата.
На них держится каждый проект AEPRINT — от первого звонка до поставки.
Профессионалы своего дела. Постоянно повышаем компетенции. Стильные, яркие, душевные.
Пластичный и комплексный. Мы быстрые и понимаем уникальные потребности клиентов — и даже больше.
Растём, меняя процессы под актуальные цели. Фокус на важном.
Всегда находим решения и договариваемся. Надёжный партнёр для долгосрочных отношений.
Создаём креативные решения и радуем сервисом.
Основание AEPRINT 11 сентября. Работа без офиса, первые проекты и первые клиенты.
Первый офис и первый сайт. Команда — 2 человека.
Ещё три сайта, команда до 4 человек, стабильный поток заказов.
Постоянные корпоративные клиенты. Господдержка: своё производство ПВД-пакетов и сувениров.
Новый офис. Запуск производства в Китае.
CRM 1С. Производство силиконовых браслетов — единственное на Урале. Команда — 8 человек.
Второй станок для браслетов, площадь 120 м², команда — 10 человек.
Тампопечать, сублимация, тиснение, круговая шелкография.
Первый УФ-принтер и цифровая зона печати.
Производство бумажных пакетов.
Открытие шоу-рума: материалы, технологии и готовые решения вживую.
Расширение участка тампопечати.
Карусель для шелкографии, DTF-печать, гравировальные станки.
Event-направление и первое своё мероприятие. Переезд производства на 1000 м².
Офис в Москве. Экскурсии на производство. Первый Иннопром — с Минспортом Свердловской области.
Вышивка, швейное производство, кастомизация. Второй Иннопром, СанкурЭволюция, WellBeingSpace.
Креативный кластер «Домна». Производство AEPRINT — площадка федеральной «Ночи музеев».
Помогаем реализовывать проекты для маркетинга, HR, мероприятий и корпоративных коммуникаций.
Один подрядчик. Одна команда. Один ответственный результат.
Разбираем задачу, подбираем изделия под бюджет и аудиторию
Собственная дизайн-студия: макеты с нуля и адаптация брендбука
Производство 1000 м² в Екатеринбурге, без субподряда
15 технологий нанесения, совмещаем в одном изделии
Комплектация наборов, фирменная упаковка, вложения
Свой склад, доставка по всей России
Поэтому отвечаем и за качество, и за сроки.
Подбираем технологию под задачу, материал и тираж — чтобы добиться максимального визуального эффекта.
Более 12 лет прямой работы с производителями Китая: продукция, которая выходит за рамки стандартных каталогов.
Если готового решения не существует — поможем создать его с нуля.
Склад позволяет оперативно запускать проекты и выдерживать сроки поставки.
Работаем по всей России и доставляем в любой регион.
Сертифицированный партнёр поставщиков сувенирной продукции. Работаем с юрлицами по договору с НДС, закрывающие документы — полный комплект.
Банки, ритейл, медицина, энергетика, девелопмент, HoReCa — от локального бизнеса до федеральных корпораций.
AEPRINT — не только производство, но и часть делового и культурного сообщества Урала.
Номинанты премий «Предприниматель года» и «Деловой Престиж».Подробнее
ИННОПРОМ, НРФ, Wellbeing Space Forum, СанкурЭволюция.Подробнее
Конференции, бизнес-завтраки, экскурсии на производство.Подробнее
Ночь музеев 2026, фестиваль ГТО «За самбо» 2024.Подробнее
Логотип Индустриально-спортивного кластера Свердловской области.Подробнее
Каждый заказ ведут люди, отвечающие за свой участок: от первого звонка до закрывающих документов. Растим экспертов внутри компании — многие проходят путь развития вместе с AEPRINT.
Создаём сувениры, разрабатываем уникальный дизайн и помогаем брендам выделяться.
Цельный комплексный продукт: от оригинальной идеи сувенира до финальной упаковки.
Знаем тренды до того, как они становятся популярными, и делимся ими на наших мероприятиях.
Офисы, склады и производство в Екатеринбурге и Москве. Встретимся лично и покажем образцы.
Менеджеры подберут товары по вашим требованиям — не нужно тратить время на поиск.
В каталоге более 200 000 товаров — найдётся решение для каждого клиента.
Создаём необычные продукты с нуля или адаптируем готовые решения под задачу.
Собственное производство с современным оборудованием и всеми технологиями нанесения.
С 2009 года на рынке — находим эффективные решения для любых задач.
Сотрудничаем с партнёрами из Китая и Европы: прямые поставки и конкурентные цены.
Собственная дизайн-студия разрабатывает уникальные макеты с нуля.
Сопровождаем заказ от первого звонка до получения готовой продукции.
Проводим экскурсии на производство, выставки для клиентов и выездные встречи.
Подберём продукцию и технологию, покажем образцы в шоу-руме и посчитаем проект под ваш бюджет и сроки.