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Отраслевое решение

Решение для ритейла

Сувенирная продукция и упаковка для ритейла помогают магазину сделать взаимодействие с покупателем более запоминающимся и поддерживать единый фирменный стиль на каждом этапе обслуживания. AEPRINT производит и брендирует продукцию для магазинов и розничных сетей: от упаковки и полиграфии до корпоративной одежды и промосувениров.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Решение для ритейла

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Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Лента для бейджа с ретрактором с логотипом Лента для бейджа с ретрактором Серая с синим от 258 ₽
  • Сумка-шоппер Impact с логотипом Сумка-шоппер Impact от 649 ₽
  • Скотч с логотипом с логотипом Скотч с логотипом от 65 ₽
  • Пакет подарочный Imilit W с логотипом Пакет подарочный Imilit W Синий от 246 ₽
  • Магнитный бейдж Me Gold с логотипом Магнитный бейдж Me Gold от 265 ₽
  • Бейсболка Buzz с логотипом Бейсболка Buzz от 297 ₽
  • Поло Pulse с логотипом Поло Pulse от 945 ₽
  • Ручка Kosko с логотипом Ручка Kosko от 51 ₽
  • Кружка Promo Plus с логотипом Кружка Promo Plus от 253 ₽
  • Флешка Hook с логотипом Флешка Hook от 554 ₽

Брендированная продукция для ритейла

В розничной торговле бренд работает не только через рекламу. Покупатель ежедневно взаимодействует с упаковкой, рекламными материалами и сотрудниками магазина, поэтому каждая деталь может работать на узнаваемость компании.

AEPRINT помогает подобрать продукцию под формат магазина, задачи бренда, количество торговых точек и необходимый тираж. Можно заказать отдельную категорию продукции или комплексное решение для оформления розничной сети.

Пакеты и упаковка с логотипом для магазинов

Фирменная упаковка — один из основных инструментов продвижения в ритейле. Пакет с логотипом сопровождает покупателя после совершения покупки и может использоваться повторно, продолжая работать как рекламный носитель.

Для магазинов можно изготовить брендированные пакеты и другую упаковочную продукцию, которая соответствует фирменному стилю компании. При необходимости оформление упаковки можно связать с общей рекламной кампанией или сезонной коллекцией.

Полиграфия для розничных магазинов

Полиграфическая продукция помогает информировать покупателей о товарах, акциях, специальных предложениях и условиях программы лояльности. Её можно использовать непосредственно в торговом зале, на кассе, в рекламных зонах и при выдаче заказов.

Дизайн полиграфии можно выполнить в единой фирменной стилистике, используя логотип, корпоративные цвета, изображения и рекламные сообщения бренда.

Сувениры и промопродукция для ритейла

Промосувениры подходят для рекламных акций, открытия новых магазинов, презентаций, специальных мероприятий и программ лояльности. Их можно использовать как подарок покупателю или как дополнительный инструмент продвижения бренда.

Состав промопродукции подбирается индивидуально. В зависимости от задачи можно выбрать практичные сувениры для регулярного использования или продукцию, связанную с конкретной рекламной кампанией.

Корпоративная одежда для сотрудников магазинов

Фирменная одежда помогает покупателям быстро определить сотрудников магазина и одновременно формирует единый визуальный образ компании. Логотип и корпоративная символика могут быть нанесены на различные виды текстильной продукции.

Для розничной сети можно разработать единое оформление одежды сотрудников разных торговых точек. При этом дизайн можно адаптировать под должность, подразделение или формат конкретного магазина.

Брендирование продукции для розничных сетей

AEPRINT использует различные технологии нанесения логотипа в зависимости от материала и задачи: УФ-печать, DTF-печать, лазерную гравировку, тампопечать, шелкографию, вышивку и другие способы брендирования.

Подходящая технология выбирается с учётом поверхности изделия, тиража, размера изображения и требований к стойкости нанесения. Это позволяет подобрать решение как для упаковки и полиграфии, так и для сувениров, одежды и других элементов фирменного оформления.

Продукция для магазинов и торговых сетей

Для одной торговой точки можно заказать отдельные виды брендированной продукции, а для сети — сформировать комплексный заказ с единым оформлением. Это помогает сохранить визуальную целостность бренда независимо от количества магазинов.

AEPRINT работает с корпоративными заказами и производит продукцию в Екатеринбурге с доставкой по России. Собственное производство позволяет контролировать качество и сроки на этапах от подготовки макета до отгрузки готового заказа.

Изготовление продукции с логотипом для ритейла

AEPRINT помогает подобрать продукцию для магазинов и розничных сетей с учётом задач, тиража и бюджета. Можно заказать упаковку, полиграфию, промосувениры, текстиль и другие элементы корпоративного оформления.

Минимальный заказ и срок изготовления зависят от выбранной категории продукции и технологии нанесения. Для корпоративных проектов параметры заказа согласовываются индивидуально.

Продукцию для ритейла можно заказать как для одного магазина, так и для сети торговых точек. AEPRINT поможет сформировать комплексное решение, подобрать технологии брендирования и подготовить продукцию к поставке.

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Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

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