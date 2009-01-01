Брендированная продукция для ритейла

В розничной торговле бренд работает не только через рекламу. Покупатель ежедневно взаимодействует с упаковкой, рекламными материалами и сотрудниками магазина, поэтому каждая деталь может работать на узнаваемость компании.

AEPRINT помогает подобрать продукцию под формат магазина, задачи бренда, количество торговых точек и необходимый тираж. Можно заказать отдельную категорию продукции или комплексное решение для оформления розничной сети.

Пакеты и упаковка с логотипом для магазинов

Фирменная упаковка — один из основных инструментов продвижения в ритейле. Пакет с логотипом сопровождает покупателя после совершения покупки и может использоваться повторно, продолжая работать как рекламный носитель.

Для магазинов можно изготовить брендированные пакеты и другую упаковочную продукцию, которая соответствует фирменному стилю компании. При необходимости оформление упаковки можно связать с общей рекламной кампанией или сезонной коллекцией.

Полиграфия для розничных магазинов

Полиграфическая продукция помогает информировать покупателей о товарах, акциях, специальных предложениях и условиях программы лояльности. Её можно использовать непосредственно в торговом зале, на кассе, в рекламных зонах и при выдаче заказов.

Дизайн полиграфии можно выполнить в единой фирменной стилистике, используя логотип, корпоративные цвета, изображения и рекламные сообщения бренда.

Сувениры и промопродукция для ритейла

Промосувениры подходят для рекламных акций, открытия новых магазинов, презентаций, специальных мероприятий и программ лояльности. Их можно использовать как подарок покупателю или как дополнительный инструмент продвижения бренда.

Состав промопродукции подбирается индивидуально. В зависимости от задачи можно выбрать практичные сувениры для регулярного использования или продукцию, связанную с конкретной рекламной кампанией.

Корпоративная одежда для сотрудников магазинов

Фирменная одежда помогает покупателям быстро определить сотрудников магазина и одновременно формирует единый визуальный образ компании. Логотип и корпоративная символика могут быть нанесены на различные виды текстильной продукции.

Для розничной сети можно разработать единое оформление одежды сотрудников разных торговых точек. При этом дизайн можно адаптировать под должность, подразделение или формат конкретного магазина.

Брендирование продукции для розничных сетей

AEPRINT использует различные технологии нанесения логотипа в зависимости от материала и задачи: УФ-печать, DTF-печать, лазерную гравировку, тампопечать, шелкографию, вышивку и другие способы брендирования.

Подходящая технология выбирается с учётом поверхности изделия, тиража, размера изображения и требований к стойкости нанесения. Это позволяет подобрать решение как для упаковки и полиграфии, так и для сувениров, одежды и других элементов фирменного оформления.

Продукция для магазинов и торговых сетей

Для одной торговой точки можно заказать отдельные виды брендированной продукции, а для сети — сформировать комплексный заказ с единым оформлением. Это помогает сохранить визуальную целостность бренда независимо от количества магазинов.

AEPRINT работает с корпоративными заказами и производит продукцию в Екатеринбурге с доставкой по России. Собственное производство позволяет контролировать качество и сроки на этапах от подготовки макета до отгрузки готового заказа.

Изготовление продукции с логотипом для ритейла

AEPRINT помогает подобрать продукцию для магазинов и розничных сетей с учётом задач, тиража и бюджета. Можно заказать упаковку, полиграфию, промосувениры, текстиль и другие элементы корпоративного оформления.

Минимальный заказ и срок изготовления зависят от выбранной категории продукции и технологии нанесения. Для корпоративных проектов параметры заказа согласовываются индивидуально.

Продукцию для ритейла можно заказать как для одного магазина, так и для сети торговых точек. AEPRINT поможет сформировать комплексное решение, подобрать технологии брендирования и подготовить продукцию к поставке.