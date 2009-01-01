Упаковка для отправки заказов

Для одежды и текстиля подходят ПВД-пакеты и zip-пакеты с логотипом, для коробок — скотч с вашим знаком. Пакеты-майки и пакеты с вырубной ручкой берут для собственного пункта выдачи или офлайн-точки. Минимальный тираж зависит от вида упаковки — он указан на странице каждого изделия.

Коробки, наклейки и вкладыши

Подарочные коробки — самосборные, крышка-дно, с магнитным клапаном — подходят для премиальных товаров и наборов. Наклейки, UV DTF наклейки и листовки-вкладыши с благодарностью, промокодом или инструкцией превращают распаковку в часть бренда и помогают собирать отзывы.

Мерч под собственную торговую марку

Если вы продаёте под своим брендом, можно выпустить к товару сопутствующую линейку: шопперы, футболки, худи, кепки, кружки. Такие вещи дарят постоянным покупателям, кладут в заказы от определённой суммы или выставляют отдельными карточками.

Как мы работаем с селлерами

Логотип и цвета переносим по вашему макету или готовим макет сами и показываем визуализацию до оплаты. Для большинства позиций делаем образец до тиража. Для упаковки и сувениров используем разные технологии нанесения — всего их у нас 15, подбираем под материал и тираж.

Документы и доставка

Минимальная сумма заказа на продукцию — 30 000 ₽. Работаем с юрлицами и ИП: работаем по договору с НДС, предоставляем УПД и акт сверки, поддерживаем ЭДО. Доставляем по России транспортными компаниями и СДЭК, самовывоз — в Екатеринбурге.