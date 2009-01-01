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Для селлеров

Брендированная упаковка и мерч для селлеров маркетплейсов

На маркетплейсе покупатель впервые видит ваш бренд не на витрине, а в момент получения заказа. Пакет с логотипом, фирменный скотч и вкладыш в коробке отличают магазин от сотни похожих карточек и работают на повторные покупки. AEPRINT производит упаковку и брендированную продукцию для продавцов на маркетплейсах — для компаний и ИП.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Брендированная упаковка и мерч для селлеров маркетплейсов

Что заказывают чаще всего

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Коробки, сумки и мерч под ваш бренд

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Крышка-дно с логотипом Крышка-дно Премиум от 350 ₽
  • С магнитным клапаном с логотипом С магнитным клапаном Магнит от 420 ₽
  • Сумка-тоут Liberty с логотипом Сумка-тоут Liberty Спанбонд 80 г/м² от 450 ₽
  • Сумка-тоут из хлопка с логотипом Сумка-тоут из хлопка Хлопок 180 г/м² от 415 ₽
  • Складная сумка-тоут Sabia с логотипом Складная сумка-тоут Sabia RPET от 479 ₽
  • Шоппер из хлопка Madras с логотипом Шоппер из хлопка Madras Хлопок 140 г/м² от 367 ₽
  • Футболка Regent с логотипом Футболка Regent Хлопок от 412 ₽
  • Худи Stan с логотипом Худи Stan Хлопок от 1 630 ₽
  • Кружка Visari с логотипом Кружка Visari Керамика от 438 ₽
  • Бейсболка Sunny с логотипом Бейсболка Sunny Хлопок от 350 ₽

Упаковка для отправки заказов

Для одежды и текстиля подходят ПВД-пакеты и zip-пакеты с логотипом, для коробок — скотч с вашим знаком. Пакеты-майки и пакеты с вырубной ручкой берут для собственного пункта выдачи или офлайн-точки. Минимальный тираж зависит от вида упаковки — он указан на странице каждого изделия.

Коробки, наклейки и вкладыши

Подарочные коробки — самосборные, крышка-дно, с магнитным клапаном — подходят для премиальных товаров и наборов. Наклейки, UV DTF наклейки и листовки-вкладыши с благодарностью, промокодом или инструкцией превращают распаковку в часть бренда и помогают собирать отзывы.

Мерч под собственную торговую марку

Если вы продаёте под своим брендом, можно выпустить к товару сопутствующую линейку: шопперы, футболки, худи, кепки, кружки. Такие вещи дарят постоянным покупателям, кладут в заказы от определённой суммы или выставляют отдельными карточками.

Как мы работаем с селлерами

Логотип и цвета переносим по вашему макету или готовим макет сами и показываем визуализацию до оплаты. Для большинства позиций делаем образец до тиража. Для упаковки и сувениров используем разные технологии нанесения — всего их у нас 15, подбираем под материал и тираж.

Документы и доставка

Минимальная сумма заказа на продукцию — 30 000 ₽. Работаем с юрлицами и ИП: работаем по договору с НДС, предоставляем УПД и акт сверки, поддерживаем ЭДО. Доставляем по России транспортными компаниями и СДЭК, самовывоз — в Екатеринбурге.

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Частые вопросы

01

Какая упаковка с логотипом нужна селлеру в первую очередь?

Обычно начинают с ПВД- или zip-пакетов для отправки товара и скотча с логотипом для коробок. Затем добавляют наклейки и вкладыши, а для премиальных товаров — коробки.

02

Работаете с ИП?

Да, работаем с юрлицами и ИП по договору. Предоставляем УПД и акт сверки, поддерживаем ЭДО.

03

Какой минимальный заказ?

Минимальная сумма заказа на продукцию — 30 000 ₽. Минимальный тираж зависит от вида упаковки и указан на странице изделия, для сувенирной продукции — от 10 штук.

04

Можно увидеть, как будет выглядеть пакет или коробка с логотипом?

Да, макет и визуализацию показываем до оплаты, для большинства позиций делаем образец до тиража.

05

Доставляете упаковку в другие города?

Да, отправляем по России транспортными компаниями и СДЭК, в Екатеринбурге возможен самовывоз.

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