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Подарок на день металлурга

Подарки на День металлурга с логотипом — способ поздравить сотрудников металлургических предприятий, выразить благодарность за профессиональный труд и подчеркнуть принадлежность к компании. AEPRINT помогает подобрать корпоративные подарки для металлургов с учётом тематики праздника, количества получателей и бюджета.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Подарок на день металлурга

Что заказывают к этому празднику

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Корпоративные сувениры и подарки для металлургов

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Шеврон на липучке «Кирка и лопата» с логотипом Шеврон на липучке «Кирка и лопата» от 202 ₽
  • Бутылка для спорта Hard Work с логотипом Бутылка для спорта Hard Work от 911 ₽
  • Металлическая шариковая ручка CLASSICO M с логотипом Металлическая шариковая ручка CLASSICO M Черный от 845 ₽
  • Портативное зарядное устройство Asama с логотипом Портативное зарядное устройство Asama Бежевый от 1886 ₽
  • Металлическая шариковая ручка Slide Touch с логотипом Металлическая шариковая ручка Slide Touch Серебристый от 589 ₽
  • Универсальное зарядное устройство Stoun с логотипом Универсальное зарядное устройство Stoun Белый от 2086 ₽
  • Вакуумная термокружка Waterline с логотипом Вакуумная термокружка Waterline Белый от 1592 ₽
  • Термокружка вакуумная Forte 500 ml с логотипом Термокружка вакуумная Forte 500 ml Серая от 1100 ₽
  • Награда Triumph Bronze с логотипом Награда Triumph Bronze от 519 ₽
  • Медаль Tile с логотипом Медаль Tile от 450 ₽

Подарки на День металлурга для сотрудников

День металлурга — профессиональный праздник работников одной из важнейших отраслей промышленности. Корпоративный подарок помогает выразить признательность сотрудникам и сделать праздничное поздравление более запоминающимся.

Для сотрудников можно подобрать практичные, тематические или представительские подарки. Конкретный вариант зависит от аудитории, формата поздравления, количества получателей и бюджета компании.

Корпоративные подарки металлургам

Подарки для работников металлургической отрасли можно подобрать в разных ценовых категориях — от небольших сувениров для массового поздравления до более презентационных подарков для руководителей, ветеранов производства и деловых партнёров.

Продукцию можно оформить в фирменном стиле предприятия, разместив логотип, название компании, корпоративную символику или поздравительную надпись.

Подарки металлургам с логотипом

Фирменное нанесение превращает подарок в часть корпоративной коммуникации. Логотип можно разместить на самом изделии, упаковке или дополнительных элементах подарочного комплекта.

Для предприятия можно разработать единую концепцию оформления всей праздничной продукции. Это позволяет сохранить фирменный стиль независимо от того, какие категории подарков используются в конкретном году.

Тематические подарки ко Дню металлурга

Для профессионального праздника можно использовать продукцию, связанную с металлургией, промышленностью, производством и рабочей тематикой. Тематическое оформление помогает подчеркнуть связь подарка с профессией и сделать поздравление более персональным.

При этом подарок не обязательно должен быть сувениром с прямой отсылкой к производству. Практичные вещи для работы, отдыха, поездок и повседневного использования также подходят для корпоративного поздравления.

Подарочные наборы на День металлурга

Подарочный набор позволяет объединить несколько предметов в единый комплект. Состав подбирается индивидуально в зависимости от количества сотрудников, уровня подарка и бюджета.

В набор можно включить сувенирную продукцию, текстиль, посуду, канцелярию, электронику, полиграфию и другие подходящие категории. Конкретное наполнение зависит от актуального ассортимента.

Упаковку также можно оформить в фирменном стиле предприятия. Это позволяет сделать весь подарок цельным и более презентабельным.

Подарки на День металлурга для предприятий

Корпоративные подарки можно подготовить для сотрудников разных подразделений и предприятий металлургической отрасли. При большом количестве получателей можно сформировать несколько вариантов подарков в разных ценовых категориях, сохранив общую концепцию оформления.

Отдельные решения можно подготовить для сотрудников, руководителей, ветеранов предприятия, клиентов и деловых партнёров.

Брендирование подарков для металлургов

AEPRINT выполняет нанесение логотипов и фирменной графики на различные категории сувенирной продукции. В зависимости от материала и поверхности используются печать, лазерная гравировка, тиснение, шелкография, УФ-печать, DTF-печать и другие технологии.

Подходящий способ нанесения выбирается с учётом материала изделия, особенностей макета, тиража и требований к изображению. Это позволяет оформить как отдельный подарок, так и весь корпоративный набор в едином стиле.

Изготовление подарков на День металлурга

AEPRINT помогает подобрать подарки для металлургов под необходимый тираж, формат поздравления и бюджет. Компания может взять на себя подбор продукции, разработку дизайна, брендирование и подготовку готовых подарков.

Срок изготовления зависит от выбранной продукции, технологии нанесения, наличия и тиража. Минимальный тираж определяется конкретной категорией продукции.

AEPRINT работает с корпоративными заказами и осуществляет доставку готовой продукции по Екатеринбургу и в другие регионы России. При необходимости можно заказать как отдельные подарки, так и комплексные подарочные наборы.

Подарки на День металлурга можно заказать для сотрудников, руководителей, ветеранов предприятия, клиентов и партнёров. Конкретный состав и оформление подбираются с учётом актуального ассортимента, количества получателей, тематики праздника и бюджета проекта.

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Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

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