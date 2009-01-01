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Мерч к празднику

23 февраля

Подарки на 23 февраля с логотипом — способ поздравить сотрудников, клиентов и деловых партнёров и одновременно подчеркнуть корпоративный стиль компании. AEPRINT помогает подобрать корпоративные подарки к 23 февраля с учётом аудитории, тиража, формата поздравления и бюджета.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
23 февраля

Что заказывают к этому празднику

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Корпоративные сувениры и подарки к 23 февраля

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Термокружка вакуумная Polo с логотипом Термокружка вакуумная Polo Черная от 1405 ₽
  • Вакуумная термокружка Elite с логотипом Вакуумная термокружка Elite Черный от 1949 ₽
  • Мультитул Mini Fix с логотипом Мультитул Mini Fix Черный от 959 ₽
  • Набор Quatro: мультитул и фонарик, с логотипом Набор Quatro: мультитул и фонарик, Синий от 1429 ₽
  • Органайзер для авто с логотипом Органайзер для авто Черный от 1121 ₽
  • Сумка хлопковая с логотипом Сумка хлопковая Синий от 504 ₽
  • Термос Balax с логотипом Термос Balax от 1 226 ₽
  • Power Bank Forge с логотипом Power Bank Forge от 1 599 ₽
  • Мультитул Amass с логотипом Мультитул Amass от 965 ₽
  • Плед Polar с логотипом Плед Polar от 655 ₽

Подарки на 23 февраля для сотрудников

Корпоративный подарок на 23 февраля подходит для поздравления сотрудников, коллег и членов команды. Для разных категорий получателей можно подобрать отдельные варианты, учитывая возраст, интересы, формат работы и корпоративную культуру компании.

Подарок можно оформить в фирменном стиле компании и дополнить логотипом, поздравительной надписью или другой корпоративной символикой. Это позволяет сделать стандартное поздравление частью общей коммуникации бренда.

Корпоративные подарки на 23 февраля

Для компании можно сформировать единую подарочную коллекцию к 23 февраля или подобрать разные варианты в рамках одного бюджета. Состав и уровень подарков определяются индивидуально в зависимости от количества получателей и целей проекта.

Корпоративные подарки можно использовать не только для сотрудников, но и для клиентов, партнёров и других важных участников деловых отношений. Для ключевых получателей можно подготовить более персонализированные варианты.

Подарки мужчинам на 23 февраля с логотипом

Для поздравления мужчин можно подобрать практичные, деловые, технологичные или тематические подарки. При выборе учитываются особенности аудитории и то, где подарок будет использоваться — дома, в офисе, в дороге, на отдыхе или в повседневной жизни.

Брендирование позволяет связать подарок с компанией. На продукции или упаковке можно разместить логотип, фирменную графику, поздравление или другое сообщение.

Подарочные наборы на 23 февраля

Подарочный набор позволяет объединить несколько предметов в единый корпоративный подарок. Состав набора подбирается индивидуально: можно учитывать назначение продукции, бюджет, количество получателей и общую концепцию поздравления.

Упаковку набора также можно оформить в фирменном стиле. Единое оформление продукции и упаковки помогает создать цельный и более презентабельный подарок.

Брендирование подарков на 23 февраля

AEPRINT выполняет нанесение логотипов и фирменной графики на сувенирную продукцию, текстиль, электронику, посуду, упаковку и другие категории корпоративного мерча. Для разных материалов используются подходящие технологии нанесения, включая печать, гравировку, тиснение и другие способы брендирования.

При подготовке подарков можно разработать индивидуальный дизайн с учётом фирменного стиля компании. Для сезонной коллекции также можно создать отдельную концепцию, связанную с 23 февраля.

Подарки на 23 февраля для клиентов и партнёров

Корпоративные подарки к 23 февраля подходят не только для внутреннего поздравления сотрудников. Их можно использовать для укрепления отношений с клиентами и деловыми партнёрами, выразить благодарность за сотрудничество или дополнить ими праздничную рассылку.

Для постоянных и ключевых партнёров можно сформировать персональные подарочные наборы, а для массового поздравления клиентов — подобрать практичные варианты, которые удобно заказать большим тиражом.

Изготовление подарков на 23 февраля

AEPRINT помогает подобрать корпоративные подарки под конкретную задачу: от небольших сувениров до комплексных подарочных наборов. Компания может взять на себя подбор продукции, разработку дизайна, брендирование и подготовку готовых подарков к отправке.

Срок производства зависит от выбранной продукции, технологии нанесения и тиража. Минимальный тираж также определяется конкретной категорией товара. Для корпоративного заказа можно запросить расчёт с учётом необходимого количества и бюджета.

AEPRINT работает с корпоративными заказами и доставляет готовую продукцию по Екатеринбургу и в другие регионы России. Собственное производство позволяет контролировать процесс от подготовки макета до выпуска и отгрузки готовой продукции.

Подарки на 23 февраля можно заказать как для сотрудников компании, так и для клиентов и партнёров. Конкретный состав и оформление подбираются с учётом актуального ассортимента, количества получателей, формата поздравления и бюджета проекта.

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Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

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