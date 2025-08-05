Сумки и рюкзаки с логотипом

Сумки и рюкзаки с логотипом делаем от 30 штук, срок от 5 дней. 13 видов: рюкзаки, экорюкзаки, сумки для ноутбука, портфели, конференц-сумки, термосумки, спортивные, дорожные, поясные, сумки через плечо, шопперы из спанбонда, несессеры. Шелкография, DTF-печать, машинная вышивка.

Сумка — мерч с самым большим полем для логотипа и самой длинной дорогой: с ней ездят в метро, ходят в спортзал, летают в командировки. В отличие от предметов, которые живут дома или в офисе, сумка показывает логотип посторонним людям каждый день.

Что выбрать под задачу Сотрудникам дарят рюкзаки и сумки для ноутбука — то, с чем ходят на работу и в выходные. На конференции и форумы идут конференц-сумки с отделением под материалы и блокнот, а для массовой раздачи — шопперы из спанбонда. Спортивным программам нужны спортивные сумки и рюкзаки-мешки, командировкам — дорожные сумки, несессеры и поясные. В промо и ритейле работает шоппер: клиент носит его сам и превращает в рекламный носитель. Нанесение на текстиль Шелкография даёт плотный непрозрачный цвет и выгодна от 50–100 штук, но под каждый цвет нужен свой трафарет. Для сложных макетов, фотографий и малых партий подходит DTF с полноцветом. Машинная вышивка выглядит дороже всего и не боится трения и стирки, зато ограничена в мелких деталях. На рюкзаках и сумках для ноутбука чаще берут именно её — выдерживает ежедневную носку. Материалы Основа большинства моделей — полиэстер 300D и 600D: чем выше плотность, тем прочнее и тяжелее. Рюкзакам и дорожным сумкам нужен оксфорд с водоотталкивающей пропиткой. Спанбонд — самый дешёвый материал для промо-шопперов, долгой носки он не выдержит. Хлопок и саржа подходят для шопперов, которые клиент действительно носит, а портфели и деловые сумки делают из экокожи. Тиражи и сроки От 30 штук на складские модели с нанесением, срок от 5 дней. Пошив по индивидуальным лекалам — от 300 штук и от 20 дней: свой крой, цвет ткани, расположение карманов и фурнитура под бренд. Для конференций тираж размещают минимум за месяц: сборка комплектов с материалами требует времени.