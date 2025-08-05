Сумки и рюкзаки с логотипом
Рюкзаки, конференц-сумки, несессеры, спортивные и дорожные сумки под нанесение логотипа. Шелкография, DTF и вышивка — подберём модель под задачу и бюджет. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукзаказ от 30 000 ₽
- Срок от 3 днейсрочно — от 1 дня под дату
- Образец до тиражасогласуем дизайн и сделаем пробник
- Работаем с юрлицамидоговор, счёт с НДС, закрывающие
Сумки и рюкзаки с логотипом — все виды
Рюкзаки, деловые и конференц-сумки, спортивные, дорожные и промо — 12 категорий под шелкографию, DTF и вышивку
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем сумки и рюкзаки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Срок от 3 днейсрочно — от 1 дня под дату
3 технологии нанесенияшелкография, DTF, вышивка
Образец до тиражасогласуем и покажем пробник
White-label для агентствтираж без наших бирок
- с 2009 годана рынке сувениров и мерча
- 50+единиц оборудования на производстве
- 1000 м²собственное производство
Технологии нанесения на сумки и рюкзаки
Подбираем способ под ткань и тираж: шелкография для больших партий, DTF для полноцвета, вышивка для премиального мерча.
- 01Шелкография Плотный слой краски в 1–4 цвета на спанбонде, хлопке и полиэстере. Выгодна от 100 шт.
- 02DTF-печать Полноцвет и фотопечать на любой ткани, мягко ложится, стойко к стиркам.
- 03Машинная вышивка Объёмный логотип нитками на рюкзаках и портфелях — премиальный вид на годы.
- 04Термотрансфер Чёткие контуры и насыщенные цвета для небольших тиражей и срочных заказов.
- 05Нашивки и шевроны Вышитые или тканые нашивки с логотипом — крепим на лямки, клапаны и карманы.
- 06Бирки и упаковка Свои бирки, вкладыши и индивидуальная упаковка — готовый подарок «под ключ».
Как выбрать сумку и нанесение?
Короткая шпаргалка: минимальный тираж и сильная сторона каждого варианта. Менеджер поможет выбрать под вашу задачу
|Вариант
|Тираж от
|Лучше всего подходит
|Спанбонд + шелкография
|100 шт.
|Промо-раздачи и выставки — минимальная цена за штуку
|Рюкзак + вышивка
|30 шт.
|Мерч для сотрудников — солидно и долговечно
|Конференц-сумка + DTF
|30 шт.
|Наборы участникам — полноцвет, любой макет
|Несессер + термотрансфер
|30 шт.
|Подарки клиентам и welcome-наборы
|Спортивная / дорожная
|30 шт.
|Спортивные команды и корпоративные поездки
Цены на сумки и рюкзаки с логотипом
Ориентир по стоимости: цена складывается из изделия (модель, материал, объём) и нанесения. Точные цены по моделям — на странице вида, по кнопке «Подробнее».
|Вид сумки
|Цена от
|Мин. тираж
|Нанесение
|Срок
|Подробнее
|Промо-сумки и спанбонд
|по запросу
|100 шт
|шелкография
|от 3 дней
|Подробнее
|Рюкзаки
|по запросу
|30 шт
|вышивка, DTF
|от 5 дней
|Подробнее
|Экорюкзаки
|по запросу
|30 шт
|шелкография
|от 3 дней
|Подробнее
|Сумки для ноутбука
|по запросу
|30 шт
|вышивка, термотрансфер
|от 5 дней
|Подробнее
|Конференц-сумки
|по запросу
|30 шт
|DTF, шелкография
|от 3 дней
|Подробнее
|Спортивные и дорожные
|по запросу
|30 шт
|вышивка, DTF
|от 5 дней
|Подробнее
|Несессеры и термосумки
|по запросу
|30 шт
|термотрансфер
|от 5 дней
|Подробнее
- Минимальный заказот 30 шт. и от 30 000 ₽
- Срочный тиражот 1 дня под дату
- Образецперед тиражом по запросу
- Макет и визуализациябесплатно
Примеры наших работ
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сумки с логотипом
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- Сумки на заказ
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Как мы работаем
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в производство — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаПолучаем задачу и уточняем требованияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётПодбираем изделие и способ нанесенияв тот же день
- 03МакетПроверяем файл и готовим его к производствубесплатно
- 04СогласованиеПоказываем макет и вносим правки до запускабез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качество на своей площадкеот 3 дней
- 06ОтгрузкаПередаём заказ в доставку или на самовывозпо всей России
С сумками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Сумки и рюкзаки с логотипом
Сумки и рюкзаки с логотипом делаем от 30 штук, срок от 5 дней. 13 видов: рюкзаки, экорюкзаки, сумки для ноутбука, портфели, конференц-сумки, термосумки, спортивные, дорожные, поясные, сумки через плечо, шопперы из спанбонда, несессеры. Шелкография, DTF-печать, машинная вышивка.
Сумка — мерч с самым большим полем для логотипа и самой длинной дорогой: с ней ездят в метро, ходят в спортзал, летают в командировки. В отличие от предметов, которые живут дома или в офисе, сумка показывает логотип посторонним людям каждый день.
Что выбрать под задачу
Сотрудникам дарят рюкзаки и сумки для ноутбука — то, с чем ходят на работу и в выходные. На конференции и форумы идут конференц-сумки с отделением под материалы и блокнот, а для массовой раздачи — шопперы из спанбонда. Спортивным программам нужны спортивные сумки и рюкзаки-мешки, командировкам — дорожные сумки, несессеры и поясные. В промо и ритейле работает шоппер: клиент носит его сам и превращает в рекламный носитель.
Нанесение на текстиль
Шелкография даёт плотный непрозрачный цвет и выгодна от 50–100 штук, но под каждый цвет нужен свой трафарет. Для сложных макетов, фотографий и малых партий подходит DTF с полноцветом. Машинная вышивка выглядит дороже всего и не боится трения и стирки, зато ограничена в мелких деталях. На рюкзаках и сумках для ноутбука чаще берут именно её — выдерживает ежедневную носку.
Материалы
Основа большинства моделей — полиэстер 300D и 600D: чем выше плотность, тем прочнее и тяжелее. Рюкзакам и дорожным сумкам нужен оксфорд с водоотталкивающей пропиткой. Спанбонд — самый дешёвый материал для промо-шопперов, долгой носки он не выдержит. Хлопок и саржа подходят для шопперов, которые клиент действительно носит, а портфели и деловые сумки делают из экокожи.
Тиражи и сроки
От 30 штук на складские модели с нанесением, срок от 5 дней. Пошив по индивидуальным лекалам — от 300 штук и от 20 дней: свой крой, цвет ткани, расположение карманов и фурнитура под бренд. Для конференций тираж размещают минимум за месяц: сборка комплектов с материалами требует времени.
Вопросы о сумках и рюкзаках с логотипом
Какой минимальный тираж сумок и рюкзаков с логотипом?
Складские модели с нанесением делаем от 30 штук, минимальная сумма заказа 30 000 ₽. Промо-сумки из спанбонда выгоднее брать от 100 штук. Пошив по своим лекалам начинается от 300 штук.
Какое нанесение выбрать для рюкзака или сумки?
На рюкзаки и сумки для ноутбука чаще берут машинную вышивку: она не боится трения и носится годами. Шелкография даёт плотный цвет и окупается от 50–100 штук. Если в макете фото или градиенты, берите DTF. Для небольших и срочных тиражей хватит термотрансфера.
Можно ли нанести логотип на лямки, клапан или карман?
Да. Логотип ставим на передний карман, клапан, лямки или боковину, зона зависит от модели и технологии. На лямки и узкие детали удобнее пришить вышитую нашивку. Точные размеры покажем на визуализации.
Из какого материала лучше сумка для сотрудников?
Для ежедневной носки берите полиэстер 600D или оксфорд с водоотталкивающей пропиткой, они держат форму. Хлопок и саржа хороши для шопперов, экокожа для портфелей и деловых сумок. Спанбонд самый дешёвый, но рассчитан на разовые промо-раздачи.
Какие сумки выбрать для конференции или выставки?
Участникам удобны конференц-сумки с отделением под материалы и блокнот, логотип печатаем DTF или шелкографией. Для массовой раздачи подойдут шопперы из спанбонда или хлопка. Заказ к мероприятию лучше разместить за месяц: комплекты с раздаткой собираются не за день.
За сколько изготовите сумки с логотипом?
Нанесение на складские модели занимает от 3 дней, вышивка на рюкзаках и сумках от 5 дней. Срочный тираж под дату можем сделать за 1 день, если договоримся заранее. Пошив по своим лекалам идёт от 20 дней.
Сделаете образец перед тиражом?
Да. Макет и визуализацию с логотипом на выбранной модели делаем бесплатно. Если хотите подержать сумку в руках, по запросу сошьём или нанесём пробный образец.
Можно сшить сумку или рюкзак по своему дизайну?
Да, от 300 штук. Можно поменять крой, цвет ткани, карманы, фурнитуру и бирки под бренд. Срок от 20 дней, техзадание и лекала дизайнер подготовит вместе с вами.
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