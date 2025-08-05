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Виниловые браслеты для контроля доступа

Прочные водостойкие браслеты из винила с одноразовой кнопкой-замком для аквапарков, курортов, многодневных фестивалей и парков. Печать логотипа, нумерация и QR, тираж от 5 000 штук. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 5 000 штукминимальный тираж
  • Срок от 5 днейпечать и нумерация
  • Не боится водыаквапарки, бассейны, курорты
  • от 7,5 ₽за браслет при 50 000 шт.
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Виниловые браслеты для контроля доступа — AEPRINT
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Прайс-лист на виниловые браслеты

Цены за штуку без печати. Виниловые контрольные браслеты с неразъёмной защёлкой.

Виниловые браслеты с логотипом

Виниловые браслеты с логотипом

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
5000 шт8,30 ₽41 500 ₽
10 000 шт8,1 ₽81 000 ₽
20 000 шт8 ₽160 000 ₽
50 000 шт7,5 ₽375 000 ₽
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Не нашли нужную модель или тираж?Пришлите макет и количество — подберём браслет и посчитаем точную стоимость со сроком.
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем виниловые контрольные на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать виниловый контрольный браслет

  • 01Срок ношения

    Винил рассчитан на несколько дней и недель: аквапарки, курорты, лагеря, многодневные фестивали

  • 02Печать

    1 цвет — логотип и название; 2 цвета — фирменный логотип; полноцвет — фото, спонсоры, QR-код

  • 03Защита

    Сквозная нумерация, штрихкод или QR-код — учёт гостей, привязка к билету и защита от подделок

  • 04Цвет

    Разные цвета для тарифов и категорий: all inclusive, VIP, дети, персонал

Как нанести логотип на виниловый браслет

  • Печать в 1 цвет: виниловые браслеты для контроля доступаПечать в 1 цветСтойкий логотип на виниле, +1 ₽ за шт. к цене браслета
  • Второй цвет: виниловые браслеты для контроля доступаВторой цветДвухцветный логотип, ещё +1 ₽ за шт.
  • Полноцветная печать: виниловые браслеты для контроля доступаПолноцветная печатьФото, градиенты и логотипы спонсоров, +5 ₽ за шт.
  • Нумерация и штрихкод: виниловые браслеты для контроля доступаНумерация и штрихкодСквозные номера и штрихкоды для учёта, +1 ₽ за шт.
  • QR-код: виниловые браслеты для контроля доступаQR-кодУникальный или общий QR — регистрация, программа, скидки
  • Брендированная коробка: виниловые браслеты для контроля доступаБрендированная коробкаУпаковка тиража в коробку с логотипом, +50 ₽
  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 5 000 шт.минимальный тираж винила
  • 5 днейминимальный срок изготовления
  • 7,5 ₽цена при 50 000 шт.
  • 15технологий нанесения

Какой виниловый браслет выбрать

Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, цене, печати и назначению

Вид браслетаМин. тиражЦенаПечатьМатериалСрокЛучше всего подходит
Винил, 1 цветхитот 5 000 шт.от 8,5 ₽/шт1 цветвинилот 5 днейаквапарки, курорты, лагеря
Винил, 2 цветаот 5 000 шт.от 9,5 ₽/шт2 цветавинилот 5 днейфирменный логотип отеля
Винил полноцветот 5 000 шт.от 12,5 ₽/штполноцветвинилот 7 днейспонсоры, фото, QR
Винил с нумерациейот 5 000 шт.от 9,5 ₽/шт1 цвет + номеравинилот 5 днейучёт гостей, билеты
Винил без печатиот 5 000 шт.от 7,5 ₽/штвинилот 3 днеймаркировка цветом
Tyvek на 1 деньот 1 000 шт.от 2,1 ₽/шт1 цвет / полноцветTyvekот 24 часовконцерты, выставки, 1 день
  • Тираж 5 000–10 000 шт.Винил 8,1–8,3 ₽ + печать 1 ₽ за цвет
  • Тираж от 20 000 шт.Винил 7,5–8 ₽, полноцвет +5 ₽ за шт.
  • Нужно на 1 деньTyvek от 2,1 ₽ и от 1 000 шт. — дешевле винила

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают виниловые контрольные браслеты

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Для аквапарков и бассейновВодостойкий браслет на весь день: цвет — тариф, номер — шкафчик или билет
  • Для отелей и курортовБраслет all inclusive на всё время проживания — не снять и не передать
  • Для многодневных фестивалейОдин браслет на 3–5 дней вместо ежедневных бумажных
  • Для детских лагерейМаркировка отрядов и смен, контактные данные на браслете

  • Для парков развлеченийБезлимитные тарифы и VIP-доступ, нумерация для учёта
  • Для санаториевИдентификация гостей на процедурах и в столовой
  • Для круизов и туровБраслет участника группы с логотипом оператора и QR-кодом
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём материал, печать и защиту под ваш объект

Другие виды браслетов

Контрольные Tyvek, силиконовые, слэп, тканевые и LED — под любую задачу

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Как заказать виниловые контрольные браслеты

Шесть шагов от заявки до отгрузки.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и срокина связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор видаПредлагаем цвета, печать и переменные данныев тот же день
  3. 03РасчётСчитаем браслеты, печать, нумерацию и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к печатибез спешки
  5. 05ПроизводствоПечатаем, нумеруем и контролируем качествоот 5 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С виниловыми браслетами часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — единый стиль, одна доставка

Виниловые контрольные браслеты с логотипом оптом

Производим виниловые контрольные браслеты с логотипом оптом от 5 000 штук, срок от 5 дней. Мягкий винил, одноразовый замок-кнопка, ширина 16–25 мм, нумерация и полноцветная печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Виниловый контрольный браслет рассчитан на многодневные мероприятия: фестивали на несколько дней, лагеря, курорты, аквапарки. Он прочнее Tyvek, не намокает и не рвётся при активности, при этом одноразовый замок так же не даёт передать браслет.

Отличие от Tyvek

Винил не боится воды — браслет носят в бассейне, аквапарке, под дождём и не снимают несколько дней. Tyvek от воды размокает и рассчитан на один день. Винил мягче на коже при долгой носке и дороже Tyvek. Для однодневного события винил избыточен, для многодневного — необходим.

Контроль и зонирование

Замок-кнопка фиксируется один раз, снять браслет можно только разрезав. Нумерация и цвет для зон доступа — как у Tyvek. Минимальный тираж выше из-за технологии производства. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о виниловых браслетах

Какой минимальный тираж виниловых браслетов?

От 5 000 штук. Если нужен меньший тираж или браслет на один день, подойдут бумажные браслеты Tyvek — от 1 000 штук и от 2,1 ₽ за штуку.

Сколько стоит виниловый браслет с логотипом?

Виниловый браслет с кнопкой-замком без печати стоит 8,3 ₽ при 5 000 шт. и 7,5 ₽ при 50 000 шт. Печать в 1 цвет добавляет 1 ₽, второй цвет — ещё 1 ₽, полноцвет — 5 ₽ за шт.; нумерация, штрихкод и QR — +1 ₽. Брендированная коробка для тиража — 50 ₽.

Сколько дней можно носить виниловый браслет?

Виниловый браслет рассчитан на многодневную носку: его не снимают несколько дней, носят в бассейне, аквапарке и под дождём. Поэтому его выбирают для многодневных фестивалей, лагерей, курортов и аквапарков. Для однодневного события дешевле взять Tyvek.

Можно ли снять браслет и надеть повторно?

Нет. Замок-кнопка фиксируется один раз, и снять браслет можно только разрезав его. Поэтому передать браслет другому человеку не получится — это и обеспечивает контроль доступа.

Можно ли напечатать номера, штрихкод или QR?

Да, печатаем сквозные номера и штрихкоды для учёта гостей и билетов, а также уникальные или общие QR-коды для регистрации, программы мероприятия или скидок. Каждый вид переменных данных добавляет 1 ₽ за браслет, тираж от 5 000 шт.

Какие цвета есть?

Браслеты разных цветов используют для маркировки и зонирования доступа, как и Tyvek. Какие цвета винила есть в наличии под ваш тираж, уточнит менеджер при расчёте. Браслеты без печати для маркировки цветом изготавливаем от 3 дней.

Как подготовить макет?

Логотип присылайте в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Для нумерации и QR подготовьте диапазон номеров или список данных. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до печати.

Виниловые контрольные с логотипом: сколько занимает изготовление?

Браслеты без печати изготавливаем от 3 дней, с печатью в 1–2 цвета и нумерацией — от 5 дней, с полноцветной печатью — от 7 дней. Точный срок зависит от тиража и состава переменных данных. Назовите дату мероприятия при заявке.

Доставляете ли браслеты в другие города?

Да, отправляем браслеты по всей России транспортными компаниями, доставку посчитаем вместе с заказом. Также можно забрать тираж самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.

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