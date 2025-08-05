Виниловые браслеты с логотипом
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|5000 шт
|8,30 ₽
|41 500 ₽
|10 000 шт
|8,1 ₽
|81 000 ₽
|20 000 шт
|8 ₽
|160 000 ₽
|50 000 шт
|7,5 ₽
|375 000 ₽
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Прочные водостойкие браслеты из винила с одноразовой кнопкой-замком для аквапарков, курортов, многодневных фестивалей и парков. Печать логотипа, нумерация и QR, тираж от 5 000 штук. Собственное производство в Екатеринбурге.
Цены за штуку без печати. Виниловые контрольные браслеты с неразъёмной защёлкой.
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|5000 шт
|8,30 ₽
|41 500 ₽
|10 000 шт
|8,1 ₽
|81 000 ₽
|20 000 шт
|8 ₽
|160 000 ₽
|50 000 шт
|7,5 ₽
|375 000 ₽
Брендируем виниловые контрольные на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Винил рассчитан на несколько дней и недель: аквапарки, курорты, лагеря, многодневные фестивали
1 цвет — логотип и название; 2 цвета — фирменный логотип; полноцвет — фото, спонсоры, QR-код
Сквозная нумерация, штрихкод или QR-код — учёт гостей, привязка к билету и защита от подделок
Разные цвета для тарифов и категорий: all inclusive, VIP, дети, персонал
Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, цене, печати и назначению
|Вид браслета
|Мин. тираж
|Цена
|Печать
|Материал
|Срок
|Лучше всего подходит
|Винил, 1 цветхит
|от 5 000 шт.
|от 8,5 ₽/шт
|1 цвет
|винил
|от 5 дней
|аквапарки, курорты, лагеря
|Винил, 2 цвета
|от 5 000 шт.
|от 9,5 ₽/шт
|2 цвета
|винил
|от 5 дней
|фирменный логотип отеля
|Винил полноцвет
|от 5 000 шт.
|от 12,5 ₽/шт
|полноцвет
|винил
|от 7 дней
|спонсоры, фото, QR
|Винил с нумерацией
|от 5 000 шт.
|от 9,5 ₽/шт
|1 цвет + номера
|винил
|от 5 дней
|учёт гостей, билеты
|Винил без печати
|от 5 000 шт.
|от 7,5 ₽/шт
|—
|винил
|от 3 дней
|маркировка цветом
|Tyvek на 1 день
|от 1 000 шт.
|от 2,1 ₽/шт
|1 цвет / полноцвет
|Tyvek
|от 24 часов
|концерты, выставки, 1 день
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
Контрольные Tyvek, силиконовые, слэп, тканевые и LED — под любую задачу
Шесть шагов от заявки до отгрузки.
Соберём весь заказ в одном месте — единый стиль, одна доставка
Производим виниловые контрольные браслеты с логотипом оптом от 5 000 штук, срок от 5 дней. Мягкий винил, одноразовый замок-кнопка, ширина 16–25 мм, нумерация и полноцветная печать. Собственное производство в Екатеринбурге.
Виниловый контрольный браслет рассчитан на многодневные мероприятия: фестивали на несколько дней, лагеря, курорты, аквапарки. Он прочнее Tyvek, не намокает и не рвётся при активности, при этом одноразовый замок так же не даёт передать браслет.
Винил не боится воды — браслет носят в бассейне, аквапарке, под дождём и не снимают несколько дней. Tyvek от воды размокает и рассчитан на один день. Винил мягче на коже при долгой носке и дороже Tyvek. Для однодневного события винил избыточен, для многодневного — необходим.
Замок-кнопка фиксируется один раз, снять браслет можно только разрезав. Нумерация и цвет для зон доступа — как у Tyvek. Минимальный тираж выше из-за технологии производства. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
От 5 000 штук. Если нужен меньший тираж или браслет на один день, подойдут бумажные браслеты Tyvek — от 1 000 штук и от 2,1 ₽ за штуку.
Виниловый браслет с кнопкой-замком без печати стоит 8,3 ₽ при 5 000 шт. и 7,5 ₽ при 50 000 шт. Печать в 1 цвет добавляет 1 ₽, второй цвет — ещё 1 ₽, полноцвет — 5 ₽ за шт.; нумерация, штрихкод и QR — +1 ₽. Брендированная коробка для тиража — 50 ₽.
Виниловый браслет рассчитан на многодневную носку: его не снимают несколько дней, носят в бассейне, аквапарке и под дождём. Поэтому его выбирают для многодневных фестивалей, лагерей, курортов и аквапарков. Для однодневного события дешевле взять Tyvek.
Нет. Замок-кнопка фиксируется один раз, и снять браслет можно только разрезав его. Поэтому передать браслет другому человеку не получится — это и обеспечивает контроль доступа.
Да, печатаем сквозные номера и штрихкоды для учёта гостей и билетов, а также уникальные или общие QR-коды для регистрации, программы мероприятия или скидок. Каждый вид переменных данных добавляет 1 ₽ за браслет, тираж от 5 000 шт.
Браслеты разных цветов используют для маркировки и зонирования доступа, как и Tyvek. Какие цвета винила есть в наличии под ваш тираж, уточнит менеджер при расчёте. Браслеты без печати для маркировки цветом изготавливаем от 3 дней.
Логотип присылайте в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Для нумерации и QR подготовьте диапазон номеров или список данных. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до печати.
Браслеты без печати изготавливаем от 3 дней, с печатью в 1–2 цвета и нумерацией — от 5 дней, с полноцветной печатью — от 7 дней. Точный срок зависит от тиража и состава переменных данных. Назовите дату мероприятия при заявке.
Да, отправляем браслеты по всей России транспортными компаниями, доставку посчитаем вместе с заказом. Также можно забрать тираж самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.