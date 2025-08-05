Производим виниловые контрольные браслеты с логотипом оптом от 5 000 штук, срок от 5 дней. Мягкий винил, одноразовый замок-кнопка, ширина 16–25 мм, нумерация и полноцветная печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Виниловый контрольный браслет рассчитан на многодневные мероприятия: фестивали на несколько дней, лагеря, курорты, аквапарки. Он прочнее Tyvek, не намокает и не рвётся при активности, при этом одноразовый замок так же не даёт передать браслет.

Отличие от Tyvek

Винил не боится воды — браслет носят в бассейне, аквапарке, под дождём и не снимают несколько дней. Tyvek от воды размокает и рассчитан на один день. Винил мягче на коже при долгой носке и дороже Tyvek. Для однодневного события винил избыточен, для многодневного — необходим.

Контроль и зонирование

Замок-кнопка фиксируется один раз, снять браслет можно только разрезав. Нумерация и цвет для зон доступа — как у Tyvek. Минимальный тираж выше из-за технологии производства. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.