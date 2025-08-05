Эко-одежда с логотипом оптом
Одежда из органического хлопка, льна и переработанных материалов с печатью логотипа: футболки, худи, свитшоты и шоперы. DTF-печать от 10 штук, шелкография водными красками от 50.
- От 10 штукминимальный тираж эко-одежды
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
- Водные краскишелкография без пластизоля, от 50 шт.
Эко-одежда с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Бейсболка Impact арт. TWP453.323в наличии 50 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка от 823 ₽цена без нанесения
- Бейсболка Milwaukee арт. O1339302в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка от 120 ₽цена без нанесения
- Шапка Rio арт. HG254228.35в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка от 1 008 ₽цена без нанесения
- Бейсболка Bryce арт. HG25498.35в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка от 1 420 ₽цена без нанесения
- Бейсболка Fraser арт. HG25501.35в наличии 10 000+ шт Органический хлопок Вышивка или нашивка от 1 688 ₽цена без нанесения
- Бейсболка Baltimore арт. TWV453109в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка от 1 425 ₽цена без нанесения
- Шапка Shore арт. HG254227.26в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка от 1 101 ₽цена без нанесения
- Бейсболка Milo арт. TWP453.0901в наличии 5 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка от 709 ₽цена без нанесения
- Шапка Shine арт. HG254230.35в наличии 10 000+ шт Видно в темноте Вышивка или нашивка от 1 155 ₽цена без нанесения
- Поло Planet арт. HG703566.102в наличии 10 000+ шт Органический хлопок Вышивка или DTF-печать от 1 083 ₽цена без нанесения
- Бейсболка Kento арт. TWP453.1301в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка от 1 300 ₽цена без нанесения
- Футболка Iqoniq арт. TWT9105.018.Mв наличии 50 000+ шт Из переработанного сырья Шелкография, DTF или вышивка от 2 000 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни эко-моделей в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Органический хлопок, лён, бамбук и переработанные материалы
- Сертификаты GOTS и OEKO-TEX по запросу
- Шелкография водными красками без пластизоля
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем эко-одежда на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать эко-одежду под задачу
- 01Материал
Органический хлопок — сертификат. Ресайкл — переработка. Лён — премиум.
- 02Назначение
ESG-отчёт и мерч — футболки и худи. Ивенты — шоперы и футболки.
- 03Нанесение
Шелкография водными красками — экологично. DTF — полноцвет.
- 04Сертификаты
Запросим GOTS или OEKO-TEX у поставщика для вашего отчёта.
Как нанести логотип на эко-одежду
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж эко-одежды
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на эко-одежду по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на эко-одежде
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают эко-одежда
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ESG и устойчивое развитиеМерч из сертифицированных материалов для отчёта
- Эко-бренды и стартапыОдежда с логотипом из органического хлопка
- Экологические форумыФутболки и шоперы для участников
- Welcome packЭко-футболка и шопер новому сотруднику
- Подарки партнёрамЛьняные футболки премиум в крафт-упаковке
- ФестивалиМерч с водной печатью для гостей
- Ритейл и HoReCaФорма из экоматериалов для кафе и магазинов
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать эко-одежду
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и материална связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, материал и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Эко-одежда с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим эко-одежду с логотипом оптом от 10 штук, срок от 7 дней. Футболки, худи и свитшоты из органического хлопка, переработанного полиэстера и льна. DTF-печать, шелкография водными красками, вышивка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Эко-одежда — мерч для компаний, у которых устойчивое развитие входит в стратегию, а не только в отчёт. Материал становится частью сообщения: футболка из переработанных бутылок или органического хлопка подтверждает заявленную позицию и выдерживает вопрос «а из чего это сделано».
Материалы
Органический хлопок выращивается без пестицидов и синтетических удобрений — ткань по ощущениям не отличается от обычного хлопка. Переработанный полиэстер делается из пластиковых бутылок и отходов производства — подходит для спортивной и технической одежды. Лён растёт без полива и химии, дышит и прочен, но мнётся. Для честного заявления важны сертификаты на ткань — мы их предоставляем.
Нанесение, которое не противоречит повестке
Шелкография водными красками без пластизолей экологичнее классической и мягче на ощупь, но нужен тираж от 50 штук. Вышивка не добавляет изделию пластика и держится дольше любой печати. DTF выручает на малых партиях, но плёнка остаётся пластиком: если компания строго декларирует отказ от него, лучше взять вышивку или водные краски.
Честно о цене
Эко-одежда дороже обычной на 20–40 % из-за стоимости сырья и сертификации. Это стоит закладывать в бюджет заранее. Если бюджет ограничен, разумнее сделать меньший тираж из экоматериала, чем большой из обычного с экологичной надписью — второе легко воспринимается как гринвошинг. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о эко-одежде
Какой минимальный тираж эко-одежды?
От 10 штук при DTF-печати. Шелкография водными красками выгодна от 50 штук. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какие материалы считаются эко?
Органический хлопок выращивают без пестицидов и синтетических удобрений, по ощущениям он не отличается от обычного. Переработанный полиэстер делают из пластиковых бутылок и отходов производства, он подходит для спортивной и технической одежды. Лён растёт без полива и химии, дышит и прочен, но мнётся.
Сколько стоит печать на эко-одежде?
Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт. и до 40 ₽ при 3 000 шт., DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку. Цены только за печать, без стоимости изделия. Учтите, что сама эко-одежда дороже обычной на 20–40 % из-за стоимости сырья и сертификации.
Предоставите сертификаты материалов?
Да, для честного заявления важны сертификаты на ткань — мы их предоставляем. Для вашего ESG-отчёта запросим у поставщика сертификаты GOTS или OEKO-TEX на выбранные модели и передадим их вместе с заказом.
Какие цвета есть в наличии?
Наличие цветов зависит от модели и материала, актуальную палитру уточнит менеджер под ваш тираж. Подберём футболки, худи, свитшоты или шоперы из органического хлопка, льна или переработанного полиэстера в нужном цвете.
Эко-одежда с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней, но для эко-одежды чаще закладывайте от 7 дней с учётом подбора моделей. Точный срок зависит от тиража и способа нанесения, назовём его при расчёте. Макет согласуем бесплатно до запуска.
Водная печать не смоется?
Шелкография водными красками без пластизолей экологичнее классической и мягче на ощупь, выгодна от 50 штук. Если нужна максимальная стойкость без пластика, выбирайте вышивку — она держится дольше любой печати. Способ подберём под ткань и задачу.
Есть ли эко-упаковка?
Да, для подарков можем упаковать изделия в крафт-упаковку — например, льняные футболки премиум для партнёров. Вариант упаковки подберём под тираж и бюджет, стоимость рассчитаем вместе с заказом.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.