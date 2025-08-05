Эко-одежда с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим эко-одежду с логотипом оптом от 10 штук, срок от 7 дней. Футболки, худи и свитшоты из органического хлопка, переработанного полиэстера и льна. DTF-печать, шелкография водными красками, вышивка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Эко-одежда — мерч для компаний, у которых устойчивое развитие входит в стратегию, а не только в отчёт. Материал становится частью сообщения: футболка из переработанных бутылок или органического хлопка подтверждает заявленную позицию и выдерживает вопрос «а из чего это сделано».

Материалы Органический хлопок выращивается без пестицидов и синтетических удобрений — ткань по ощущениям не отличается от обычного хлопка. Переработанный полиэстер делается из пластиковых бутылок и отходов производства — подходит для спортивной и технической одежды. Лён растёт без полива и химии, дышит и прочен, но мнётся. Для честного заявления важны сертификаты на ткань — мы их предоставляем. Нанесение, которое не противоречит повестке Шелкография водными красками без пластизолей экологичнее классической и мягче на ощупь, но нужен тираж от 50 штук. Вышивка не добавляет изделию пластика и держится дольше любой печати. DTF выручает на малых партиях, но плёнка остаётся пластиком: если компания строго декларирует отказ от него, лучше взять вышивку или водные краски. Честно о цене Эко-одежда дороже обычной на 20–40 % из-за стоимости сырья и сертификации. Это стоит закладывать в бюджет заранее. Если бюджет ограничен, разумнее сделать меньший тираж из экоматериала, чем большой из обычного с экологичной надписью — второе легко воспринимается как гринвошинг. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.