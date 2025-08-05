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Эко-одежда с логотипом оптом

Одежда из органического хлопка, льна и переработанных материалов с печатью логотипа: футболки, худи, свитшоты и шоперы. DTF-печать от 10 штук, шелкография водными красками от 50.

  • От 10 штукминимальный тираж эко-одежды
  • Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
  • DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
  • Водные краскишелкография без пластизоля, от 50 шт.
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Эко-одежда с логотипом оптом — AEPRINT
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Эко-одежда с логотипом на заказ

Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.

  • Бейсболка Impact с логотипом
    Бейсболка Impact арт. TWP453.323в наличии 50 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка Переработ. материал190 г/м²6 цв. от 823 ₽цена без нанесения
  • Бейсболка Milwaukee с логотипом
    Бейсболка Milwaukee арт. O1339302в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка Переработ. материал190 г/м²6 цв. от 120 ₽цена без нанесения
  • Шапка Rio с логотипом
    Шапка Rio арт. HG254228.35в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка Переработ. материал10 цв. от 1 008 ₽цена без нанесения
  • Бейсболка Bryce с логотипом
    Бейсболка Bryce арт. HG25498.35в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка Переработ. материал6 цв. от 1 420 ₽цена без нанесения
  • Бейсболка Fraser с логотипом
    Бейсболка Fraser арт. HG25501.35в наличии 10 000+ шт Органический хлопок Вышивка или нашивка Органич. хлопок9 цв. от 1 688 ₽цена без нанесения
  • Бейсболка Baltimore с логотипом
    Бейсболка Baltimore арт. TWV453109в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка Переработ. материал4 цв. от 1 425 ₽цена без нанесения
  • Шапка Shore с логотипом
    Шапка Shore арт. HG254227.26в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка Переработ. материал8 цв. от 1 101 ₽цена без нанесения
  • Бейсболка Milo с логотипом
    Бейсболка Milo арт. TWP453.0901в наличии 5 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка Переработ. материал200 г/м²5 цв. от 709 ₽цена без нанесения
  • Шапка Shine с логотипом
    Шапка Shine арт. HG254230.35в наличии 10 000+ шт Видно в темноте Вышивка или нашивка Переработ. материал4 цв. от 1 155 ₽цена без нанесения
  • Поло Planet с логотипом
    Поло Planet арт. HG703566.102в наличии 10 000+ шт Органический хлопок Вышивка или DTF-печать Органич. хлопок170 г/м²2 цв. от 1 083 ₽цена без нанесения
  • Бейсболка Kento с логотипом
    Бейсболка Kento арт. TWP453.1301в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка Переработ. материал4 цв. от 1 300 ₽цена без нанесения
  • Футболка Iqoniq с логотипом
    Футболка Iqoniq арт. TWT9105.018.Mв наличии 50 000+ шт Из переработанного сырья Шелкография, DTF или вышивка Переработ. материал180 г/м²4 цв. от 2 000 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни эко-моделей в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Органический хлопок, лён, бамбук и переработанные материалы
    • Сертификаты GOTS и OEKO-TEX по запросу
    • Шелкография водными красками без пластизоля
    • Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Эко-одежда с логотипом: ещё модель 1Эко-одежда с логотипом: ещё модель 2Эко-одежда с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем эко-одежда на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать эко-одежду под задачу

  • 01Материал

    Органический хлопок — сертификат. Ресайкл — переработка. Лён — премиум.

  • 02Назначение

    ESG-отчёт и мерч — футболки и худи. Ивенты — шоперы и футболки.

  • 03Нанесение

    Шелкография водными красками — экологично. DTF — полноцвет.

  • 04Сертификаты

    Запросим GOTS или OEKO-TEX у поставщика для вашего отчёта.

Как нанести логотип на эко-одежду

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 10 шт.минимальный тираж эко-одежды
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения на эко-одежду по тиражу, цене и задачам

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Шелкографияхитот 50 шт.от 40 ₽/штхлопок, смесовыедо 4 цветовот 3 днейтиражи от 100 шт., строгий логотип
DTF-печатьот 10 шт.от 145 ₽/штлюбая тканьполноцветот 3 днеймалые тиражи, фото и градиенты
Вышивкаот 10 шт.по запросуплотные тканидо 12 нитейот 5 днейполо, куртки, премиальная форма
Термотрансферот 50 шт.от 40 ₽/штсинтетика, хлопокдо 4 цветовот 3 днейномера, имена, спортивная форма
Сублимацияот 30 шт.по запросубелая синтетикаполноцветот 5 днейполная запечатка, спортформа
DTF со свечениемот 10 шт.от 218 ₽/штлюбая тканьполноцвет + светот 3 днейпромо, ивенты, эффект в темноте
  • Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
  • Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
  • Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально

Сколько стоит печать на эко-одежде

В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.

Прайс-лист PDF
Тираж1 цвет2 цвета3 цвета4 цвета
50 шт
100 шт
300 шт
1000 шт
3000 шт

Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5

Вышивка, Термотрансфер, Сублимация, Светоотраж. — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
  • Смена изделия в тираже+1 000 ₽
  • Смена цвета печати+1 000 ₽
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, модель и количество — посчитаем стоимость вместе со сроком
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Футболка, шелкография: работа AEPRINTФутболка, шелкография
  • Оверсайз-футболка, DTF. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTОверсайз-футболка, DTF
  • Принт на спине, DTF, печать логотипа на заказПринт на спине, DTF
  • Работа AEPRINT: свитшот с принтомСвитшот с принтом
  • Вышивка на груди: работа AEPRINTВышивка на груди
  • Куртка с вышивкой. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTКуртка с вышивкой
  • Шопер, DTF-печать, печать логотипа на заказШопер, DTF-печать
  • Работа AEPRINT: шопер с принтомШопер с принтом
  • Welcome-набор с шопером: работа AEPRINTWelcome-набор с шопером
  • Смотреть
    все работы    300+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают эко-одежда

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • ESG и устойчивое развитиеМерч из сертифицированных материалов для отчёта
  • Эко-бренды и стартапыОдежда с логотипом из органического хлопка
  • Экологические форумыФутболки и шоперы для участников
  • Welcome packЭко-футболка и шопер новому сотруднику

  • Подарки партнёрамЛьняные футболки премиум в крафт-упаковке
  • ФестивалиМерч с водной печатью для гостей
  • Ритейл и HoReCaФорма из экоматериалов для кафе и магазинов
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку

Другие виды одежды

Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом

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Как заказать эко-одежду

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и материална связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем модель, материал и нанесение под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С эко-одеждой часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка

Эко-одежда с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим эко-одежду с логотипом оптом от 10 штук, срок от 7 дней. Футболки, худи и свитшоты из органического хлопка, переработанного полиэстера и льна. DTF-печать, шелкография водными красками, вышивка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Эко-одежда — мерч для компаний, у которых устойчивое развитие входит в стратегию, а не только в отчёт. Материал становится частью сообщения: футболка из переработанных бутылок или органического хлопка подтверждает заявленную позицию и выдерживает вопрос «а из чего это сделано».

Материалы

Органический хлопок выращивается без пестицидов и синтетических удобрений — ткань по ощущениям не отличается от обычного хлопка. Переработанный полиэстер делается из пластиковых бутылок и отходов производства — подходит для спортивной и технической одежды. Лён растёт без полива и химии, дышит и прочен, но мнётся. Для честного заявления важны сертификаты на ткань — мы их предоставляем.

Нанесение, которое не противоречит повестке

Шелкография водными красками без пластизолей экологичнее классической и мягче на ощупь, но нужен тираж от 50 штук. Вышивка не добавляет изделию пластика и держится дольше любой печати. DTF выручает на малых партиях, но плёнка остаётся пластиком: если компания строго декларирует отказ от него, лучше взять вышивку или водные краски.

Честно о цене

Эко-одежда дороже обычной на 20–40 % из-за стоимости сырья и сертификации. Это стоит закладывать в бюджет заранее. Если бюджет ограничен, разумнее сделать меньший тираж из экоматериала, чем большой из обычного с экологичной надписью — второе легко воспринимается как гринвошинг. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.

Частые вопросы о эко-одежде

Какой минимальный тираж эко-одежды?

От 10 штук при DTF-печати. Шелкография водными красками выгодна от 50 штук. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Какие материалы считаются эко?

Органический хлопок выращивают без пестицидов и синтетических удобрений, по ощущениям он не отличается от обычного. Переработанный полиэстер делают из пластиковых бутылок и отходов производства, он подходит для спортивной и технической одежды. Лён растёт без полива и химии, дышит и прочен, но мнётся.

Сколько стоит печать на эко-одежде?

Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт. и до 40 ₽ при 3 000 шт., DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку. Цены только за печать, без стоимости изделия. Учтите, что сама эко-одежда дороже обычной на 20–40 % из-за стоимости сырья и сертификации.

Предоставите сертификаты материалов?

Да, для честного заявления важны сертификаты на ткань — мы их предоставляем. Для вашего ESG-отчёта запросим у поставщика сертификаты GOTS или OEKO-TEX на выбранные модели и передадим их вместе с заказом.

Какие цвета есть в наличии?

Наличие цветов зависит от модели и материала, актуальную палитру уточнит менеджер под ваш тираж. Подберём футболки, худи, свитшоты или шоперы из органического хлопка, льна или переработанного полиэстера в нужном цвете.

Эко-одежда с логотипом: сколько занимает изготовление?

Минимальный срок — от 3 дней, но для эко-одежды чаще закладывайте от 7 дней с учётом подбора моделей. Точный срок зависит от тиража и способа нанесения, назовём его при расчёте. Макет согласуем бесплатно до запуска.

Водная печать не смоется?

Шелкография водными красками без пластизолей экологичнее классической и мягче на ощупь, выгодна от 50 штук. Если нужна максимальная стойкость без пластика, выбирайте вышивку — она держится дольше любой печати. Способ подберём под ткань и задачу.

Есть ли эко-упаковка?

Да, для подарков можем упаковать изделия в крафт-упаковку — например, льняные футболки премиум для партнёров. Вариант упаковки подберём под тираж и бюджет, стоимость рассчитаем вместе с заказом.

Работаете по договору и с закрывающими документами?

Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.

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