Плейсметы на заказ
Бумажные подложки на поднос и стол для кафе и ресторанов. Одноразовые, с меню, акциями и логотипом. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 500 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейпечать на своём производстве
- На стол и подносгость видит весь приём пищи
- Влагостойкиеламинация по запросу
Плейсметы — форматы и варианты
Одноразовые бумажные подложки форматов A3 и 30×40 см, ламинированные многоразовые.
- Плейсмет A3 арт. PG-PL-A3хит продаж 297×420 мм, офсетная бумага Полноцветная печать с одной стороны по запросуцена зависит от тиража
- Плейсмет 30×40 арт. PG-PL-30для подноса Под стандартный поднос фастфуда Печать полноцветом, большие тиражи по запросуцена зависит от тиража
- Ламинированный арт. PG-PL-LMмногоразовый Протирается, служит месяцами Печать и двусторонняя ламинация по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Форматы, плотность бумаги, крафт, ламинация и фигурная вырубка.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
- Печать с одной или двух сторон
- Крафтовая бумага для эко-концепций
- Ламинация для многоразовых подложек
- Место под меню, акции, QR-код и игры для детей
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем плейсметы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать плейсметы
- 01Где будет висеть
Внутри помещения или на улице — от этого зависят материал и защита от ультрафиолета.
- 02Расстояние просмотра
Чем дальше зритель, тем ниже нужное разрешение и дешевле печать.
- 03Материал
Баннер для полотен, плёнка для оклейки, сетка меш для фасадов, холст для интерьера.
- 04Крепление
Люверсы, карман под трубу, каркас или монтаж на клей — решаем до печати.
Отделка и постпечать для плейсметов
- ЛюверсыМеталлические кольца по периметру с шагом 30–50 см.
- Проклейка кармановКарман под трубу или тросик для натяжения полотна.
- ЛаминацияЗащита от ультрафиолета и осадков для наружных работ.
- Резка по контуруПлоттерная резка плёнки и полотна по форме макета.
- КашированиеНаклейка отпечатка на пластик или пенокартон.
- МонтажВыезд и установка на объекте.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 500 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили материалы для широкого формата.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Баннерная тканьхит
|от 1 м²
|по запросу
|улица и зал
|полноцвет
|от 1 дня
|полотна, растяжки, фоны
|Самоклеящаяся плёнка
|от 1 м²
|по запросу
|гладкая основа
|полноцвет
|от 1 дня
|витрины, стены, транспорт
|Сетка меш
|от 1 м²
|по запросу
|фасад
|полноцвет
|от 2 дней
|большие полотна на здании
|Холст
|от 1 м²
|по запросу
|интерьер
|полноцвет
|от 2 дней
|картины и панно в помещении
|Бумага для постеров
|от 1 м²
|по запросу
|помещение
|полноцвет
|от 1 дня
|плакаты и афиши
|Backlit
|от 1 м²
|по запросу
|лайтбоксы
|полноцвет
|от 2 дней
|печать на просвет
- РазрешениеПодбираем под расстояние просмотра
- МонтажСчитаем отдельно, выезжаем по городу
- СрочноОт 1 дня по договорённости
Цены на плейсметы
Цена считается за квадратный метр и зависит от материала и разрешения. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза квадратный метр печати
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Монтажсчитаем отдельно, выезжаем по городу
- Срочноот 1 дня по договорённости
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
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все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают плейсметы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Кафе и рестораныМеню, акции и новинки на столе гостя.
- ФастфудПодложка на поднос большим тиражом.
- Детские зоныРаскраски и игры на обороте.
- Сезонные акцииСмена макета под меню сезона.
- Сети общепитаЕдиное оформление всех точек.
- КейтерингОформление столов на выездном мероприятии.
- ОтелиПодложки в ресторане при отеле.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать плейсметы
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Плейсметы с логотипом оптом
Печатаем плейсметы оптом от 500 штук, срок от 3 дней. Бумажные одноразовые 100–150 г/м², ламинированные многоразовые, формат А3 и нестандарт, полноцветная печать. Собственное производство в Екатеринбурге.
Плейсмет — бумажная салфетка под тарелку, которую гость рассматривает всё время, пока ждёт заказ. Для ресторанов, кафе и фастфуда это рекламная поверхность прямо перед глазами гостя: меню, акции, история заведения, детские раскраски.
Что размещают
Меню и спецпредложения — гость читает, пока ждёт. QR на меню, отзывы и соцсети. Историю заведения и производство. Детские раскраски и игры — родители выбирают заведения, где детям есть чем заняться. Промо партнёров. Плейсмет заменяет буклет, который никто не берёт, — его не нужно вручать.
Бумага и тираж
Одноразовые плейсметы из бумаги 100–150 г/м² — расходник, их заказывают крупными тиражами. Заведениям с постоянным меню подходят ламинированные многоразовые, которые протираются. Плейсметы расходуются каждый день, поэтому выгоднее один большой тираж: цена за штуку падает заметно. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о плейсметах
Плейсметы с логотипом: какой минимальный тираж?
От 1 квадратного метра. Цена считается за квадратный метр и зависит от материала и разрешения.
Плейсметы с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от формата, бумаги, ламинации и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Минимальный тираж — от 500 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Плейсметы расходуются каждый день, поэтому выгоднее один большой тираж: цена за штуку падает заметно.
За сколько напечатаете?
Печатаем плейсметы от 3 дней на своём производстве в Екатеринбурге. Для сети заведений с единым оформлением срок зависит от тиража. Точный срок назовём при расчёте. Под смену сезонного меню лучше заказывать с запасом на согласование макета.
Подготовите макет?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Поможем разместить меню, акции, QR-код и детскую раскраску на обороте. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какой материал выбрать для улицы?
Плейсметы используются в зале, а не на улице. Одноразовые печатаем на бумаге 100–150 г/м², для заведений с постоянным меню делаем ламинированные многоразовые — их можно протирать. Для летней веранды подойдёт ламинированный вариант.
Сделаете монтаж?
Монтаж для плейсметов не нужен — это готовые подложки на стол и поднос. Тираж упакуем и передадим в транспортную компанию или подготовим к самовывозу с производства в Екатеринбурге.
Какое разрешение нужно?
Плейсмет печатаем полноцветом в качестве для чтения на расстоянии вытянутой руки. Ваш макет мы проверяем и готовим к печати бесплатно — если разрешения изображений не хватает, подскажем. Формат — А3, 30×40 см или нестандарт.
Есть срочная печать?
Да, срочная печать — от 1 дня по договорённости, если макет готов. Стандартный срок — от 3 дней. Под смену сезонного меню лучше заказывать заранее — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Отгружаем по всей России транспортными компаниями — удобно для сетей с точками в разных городах. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.