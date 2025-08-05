Печатаем плейсметы оптом от 500 штук, срок от 3 дней. Бумажные одноразовые 100–150 г/м², ламинированные многоразовые, формат А3 и нестандарт, полноцветная печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Плейсмет — бумажная салфетка под тарелку, которую гость рассматривает всё время, пока ждёт заказ. Для ресторанов, кафе и фастфуда это рекламная поверхность прямо перед глазами гостя: меню, акции, история заведения, детские раскраски.

Что размещают

Меню и спецпредложения — гость читает, пока ждёт. QR на меню, отзывы и соцсети. Историю заведения и производство. Детские раскраски и игры — родители выбирают заведения, где детям есть чем заняться. Промо партнёров. Плейсмет заменяет буклет, который никто не берёт, — его не нужно вручать.

Бумага и тираж

Одноразовые плейсметы из бумаги 100–150 г/м² — расходник, их заказывают крупными тиражами. Заведениям с постоянным меню подходят ламинированные многоразовые, которые протираются. Плейсметы расходуются каждый день, поэтому выгоднее один большой тираж: цена за штуку падает заметно. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.