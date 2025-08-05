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Плейсметы на заказ

Бумажные подложки на поднос и стол для кафе и ресторанов. Одноразовые, с меню, акциями и логотипом. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 500 штукминимальный тираж
  • Срок от 3 днейпечать на своём производстве
  • На стол и подносгость видит весь приём пищи
  • Влагостойкиеламинация по запросу
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Плейсметы на заказ — AEPRINT
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Плейсметы — форматы и варианты

Одноразовые бумажные подложки форматов A3 и 30×40 см, ламинированные многоразовые.

  • Плейсмет A3 с логотипом
    Плейсмет A3 арт. PG-PL-A3хит продаж 297×420 мм, офсетная бумага Полноцветная печать с одной стороны ОфсетнаяA380 г по запросуцена зависит от тиража
  • Плейсмет 30×40 с логотипом
    Плейсмет 30×40 арт. PG-PL-30для подноса Под стандартный поднос фастфуда Печать полноцветом, большие тиражи Офсетная30×40 см80 г по запросуцена зависит от тиража
  • Ламинированный с логотипом
    Ламинированный арт. PG-PL-LMмногоразовый Протирается, служит месяцами Печать и двусторонняя ламинация МелованнаяA3250 г по запросуцена зависит от тиража
  • Ещё варианты

    Форматы, плотность бумаги, крафт, ламинация и фигурная вырубка.

    Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
    • Печать с одной или двух сторон
    • Крафтовая бумага для эко-концепций
    • Ламинация для многоразовых подложек
    • Место под меню, акции, QR-код и игры для детей
    Показать все форматы
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем плейсметы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать плейсметы

  • 01Где будет висеть

    Внутри помещения или на улице — от этого зависят материал и защита от ультрафиолета.

  • 02Расстояние просмотра

    Чем дальше зритель, тем ниже нужное разрешение и дешевле печать.

  • 03Материал

    Баннер для полотен, плёнка для оклейки, сетка меш для фасадов, холст для интерьера.

  • 04Крепление

    Люверсы, карман под трубу, каркас или монтаж на клей — решаем до печати.

Отделка и постпечать для плейсметов

  • Люверсы: плейсметы на заказЛюверсыМеталлические кольца по периметру с шагом 30–50 см.
  • Проклейка карманов: плейсметы на заказПроклейка кармановКарман под трубу или тросик для натяжения полотна.
  • Ламинация: плейсметы на заказЛаминацияЗащита от ультрафиолета и осадков для наружных работ.
  • Резка по контуру: плейсметы на заказРезка по контуруПлоттерная резка плёнки и полотна по форме макета.
  • Каширование: плейсметы на заказКашированиеНаклейка отпечатка на пластик или пенокартон.
  • Монтаж: плейсметы на заказМонтажВыезд и установка на объекте.
  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 500 шт.минимальный тираж
  • от 3 днейминимальный срок печати
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какую печать выбрать

Сравнили материалы для широкого формата.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Баннерная тканьхитот 1 м²по запросуулица и залполноцветот 1 дняполотна, растяжки, фоны
Самоклеящаяся плёнкаот 1 м²по запросугладкая основаполноцветот 1 днявитрины, стены, транспорт
Сетка мешот 1 м²по запросуфасадполноцветот 2 днейбольшие полотна на здании
Холстот 1 м²по запросуинтерьерполноцветот 2 днейкартины и панно в помещении
Бумага для постеровот 1 м²по запросупомещениеполноцветот 1 дняплакаты и афиши
Backlitот 1 м²по запросулайтбоксыполноцветот 2 днейпечать на просвет
  • РазрешениеПодбираем под расстояние просмотра
  • МонтажСчитаем отдельно, выезжаем по городу
  • СрочноОт 1 дня по договорённости

Цены на плейсметы

Цена считается за квадратный метр и зависит от материала и разрешения. Пришлём расчёт в день обращения.

Прайс-лист PDF
«Баннер» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза квадратный метр печати
  • Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
  • Монтажсчитаем отдельно, выезжаем по городу
  • Срочноот 1 дня по договорённости
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, формат и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Фирменная полиграфия: работа AEPRINTФирменная полиграфия
  • Настольный календарь. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTНастольный календарь
  • Календарь-круг, печать логотипа на заказКалендарь-круг
  • Работа AEPRINT: блокнот с логотипомБлокнот с логотипом
  • Наклейки на заказ: работа AEPRINTНаклейки на заказ
  • Стикерпак с вашим дизайном. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTСтикерпак с вашим дизайном
  • Объёмные наклейки, печать логотипа на заказОбъёмные наклейки
  • Работа AEPRINT: открытки на заказОткрытки на заказ
  • Новогодняя открытка: работа AEPRINTНовогодняя открытка
  • Закладки на заказ. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTЗакладки на заказ
  • Бумажные браслеты, печать логотипа на заказБумажные браслеты
  • Смотреть
    все работы    1000+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают плейсметы

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Кафе и рестораныМеню, акции и новинки на столе гостя.
  • ФастфудПодложка на поднос большим тиражом.
  • Детские зоныРаскраски и игры на обороте.
  • Сезонные акцииСмена макета под меню сезона.

  • Сети общепитаЕдиное оформление всех точек.
  • КейтерингОформление столов на выездном мероприятии.
  • ОтелиПодложки в ресторане при отеле.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды полиграфии

Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.

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Как заказать плейсметы

Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С плейсметами часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Плейсметы с логотипом оптом

Печатаем плейсметы оптом от 500 штук, срок от 3 дней. Бумажные одноразовые 100–150 г/м², ламинированные многоразовые, формат А3 и нестандарт, полноцветная печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Плейсмет — бумажная салфетка под тарелку, которую гость рассматривает всё время, пока ждёт заказ. Для ресторанов, кафе и фастфуда это рекламная поверхность прямо перед глазами гостя: меню, акции, история заведения, детские раскраски.

Что размещают

Меню и спецпредложения — гость читает, пока ждёт. QR на меню, отзывы и соцсети. Историю заведения и производство. Детские раскраски и игры — родители выбирают заведения, где детям есть чем заняться. Промо партнёров. Плейсмет заменяет буклет, который никто не берёт, — его не нужно вручать.

Бумага и тираж

Одноразовые плейсметы из бумаги 100–150 г/м² — расходник, их заказывают крупными тиражами. Заведениям с постоянным меню подходят ламинированные многоразовые, которые протираются. Плейсметы расходуются каждый день, поэтому выгоднее один большой тираж: цена за штуку падает заметно. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о плейсметах

Плейсметы с логотипом: какой минимальный тираж?

От 1 квадратного метра. Цена считается за квадратный метр и зависит от материала и разрешения.

Плейсметы с логотипом: сколько стоит печать?

Цена зависит от формата, бумаги, ламинации и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Минимальный тираж — от 500 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Плейсметы расходуются каждый день, поэтому выгоднее один большой тираж: цена за штуку падает заметно.

За сколько напечатаете?

Печатаем плейсметы от 3 дней на своём производстве в Екатеринбурге. Для сети заведений с единым оформлением срок зависит от тиража. Точный срок назовём при расчёте. Под смену сезонного меню лучше заказывать с запасом на согласование макета.

Подготовите макет?

Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Поможем разместить меню, акции, QR-код и детскую раскраску на обороте. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.

Какой материал выбрать для улицы?

Плейсметы используются в зале, а не на улице. Одноразовые печатаем на бумаге 100–150 г/м², для заведений с постоянным меню делаем ламинированные многоразовые — их можно протирать. Для летней веранды подойдёт ламинированный вариант.

Сделаете монтаж?

Монтаж для плейсметов не нужен — это готовые подложки на стол и поднос. Тираж упакуем и передадим в транспортную компанию или подготовим к самовывозу с производства в Екатеринбурге.

Какое разрешение нужно?

Плейсмет печатаем полноцветом в качестве для чтения на расстоянии вытянутой руки. Ваш макет мы проверяем и готовим к печати бесплатно — если разрешения изображений не хватает, подскажем. Формат — А3, 30×40 см или нестандарт.

Есть срочная печать?

Да, срочная печать — от 1 дня по договорённости, если макет готов. Стандартный срок — от 3 дней. Под смену сезонного меню лучше заказывать заранее — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Отгружаем по всей России транспортными компаниями — удобно для сетей с точками в разных городах. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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