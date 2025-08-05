UV DTF наклейки на заказ
Переносные уф дтф наклейки с рельефом: клеятся на кружки, бутылки, технику и стекло без нагрева и оборудования. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейпечать на своём производстве
- С рельефомфактура ощущается на ощупь
- На всёстекло, металл, пластик, дерево
Шаблон для макета:УФ-DTF наклейки — лист A3 · 297 × 420 мм · PDFвсе шаблоны
UV DTF наклейки — форматы и варианты
Переводные УФ-наклейки на прозрачной плёнке-переноснике с эффектом рельефа.
- UV DTF наклейка арт. PG-UV-01хит продаж Переносится с плёнки, держится на стекле и металле УФ-печать с рельефом и белилами по запросуцена зависит от тиража
- С эффектом фольги арт. PG-UV-02премиум Золото и серебро прямо в наклейке Печать с металлизированным слоем по запросуцена зависит от тиража
- Набор на кружки арт. PG-UV-03для мерча Комплект наклеек под брендирование посуды Полноцвет с рельефом по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Размеры, рельеф, эффекты фольги и типы плёнки-переносника.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
- Рельефная фактура ощущается пальцем
- Держится на стекле, металле, пластике и дереве
- Не требует нагрева и оборудования — клеится вручную
- Эффекты золотой и серебряной фольги
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем uV DTF наклейки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать UV DTF наклейки
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Материал
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для UV DTF наклеек
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- СрочноОт 1 дня по договорённости
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на UV DTF наклейки
Цена зависит от формата, материала, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочная печатьот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
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- Закладки на заказ
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают UV DTF наклейки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Брендирование посудыКружки, бутылки и термосы без печати на изделии.
- Мерч-шопыНаклейки как товар и как способ брендировать товар.
- КофейниЛоготип на стаканах и банках.
- Малые партииБрендирование, когда тираж не окупает печать на предмете.
- ТехникаЛоготип на корпусах и панелях.
- УпаковкаПломба и брендинг коробок.
- МероприятияОформление посуды и инвентаря.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать UV DTF наклейки
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
UV DTF наклейки с логотипом оптом
Производим UV DTF наклейки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 2 дней. Полноцветный принт с белой подложкой на прозрачной плёнке, переносится на любую твёрдую поверхность прижимом без нагрева: стекло, металл, пластик, дерево. Собственное производство в Екатеринбурге.
UV DTF — наклейка без видимой основы: после переноса на поверхности остаётся только изображение, будто напечатанное прямо на предмете. Этим она отличается от обычной виниловой наклейки с прямоугольным краем. Компании используют её для брендирования кружек, бутылок, техники и стекла малыми тиражами.
Как работает
Изображение печатается УФ-чернилами на плёнке-носителе, сверху накрывается переносной плёнкой. На предмете верхняя плёнка прижимается, нижняя снимается — рисунок остаётся на поверхности. Не нужен пресс или нагрев, перенос делается вручную. Белая подложка под цветом делает принт плотным даже на тёмном и прозрачном.
Где применять
Стекло, металл, пластик, дерево, керамика — любая гладкая твёрдая поверхность. Кружки, бутылки, ноутбуки, стеклянные двери, техника, сувениры. Не подходит для ткани и мягких материалов. Стойкость к влаге и истиранию высокая, но для посуды в посудомоечной машине лучше деколь. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о UV DTF наклейках
Уф дтф и UV DTF наклейки: это одно и то же?
Да. UV DTF, по-русски уф дтф, это одна технология: печать УФ-чернилами на плёнку с переносом на изделие. Наклейка выпуклая, клеится на кружки, бутылки, технику и стекло без нагрева.
UV DTF наклейки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
UV DTF наклейки с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от размера наклейки, сложности макета, эффектов вроде фольги и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. UV DTF выгодна, когда тираж слишком мал, чтобы окупить печать прямо на предмете.
UV DTF наклейки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовим наклейки от 2–3 дней — печать проходит на нашем производстве в Екатеринбурге. Срок для больших тиражей и наборов на кружки назовём при расчёте. Наклейки переносятся вручную без нагрева, поэтому брендировать посуду и технику можно сразу после получения.
Подготовите макет к печати?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Подскажем, какие элементы сделать рельефными и где нужна белая подложка. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какой материал выбрать?
UV DTF переносится на любую гладкую твёрдую поверхность: стекло, металл, пластик, дерево, керамику. Для ткани и мягких материалов она не подходит. Стойкость к влаге и истиранию высокая, но для посуды, которую моют в посудомоечной машине, лучше деколь.
Можно точный фирменный цвет?
Печатаем УФ-чернилами в полноцвете, а белая подложка под цветом делает принт плотным даже на тёмной и прозрачной поверхности. Точное попадание по Пантону доступно на офсете, поэтому для UV DTF менеджер подскажет, насколько близко получится ваш фирменный цвет. Если цвет критичен, обсудим это на этапе макета.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Ламинация UV DTF не нужна: принт уже защищён и имеет рельеф, который ощущается на ощупь. Есть вариант с эффектом фольги — он даёт металлический акцент на логотипе. Стоимость эффекта посчитаем вместе с тиражом.
Есть срочная печать?
Да, срочная печать — от 1 дня по договорённости, если макет готов. Стандартный срок — от 2–3 дней. Присылайте макет сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00. Вместе с макетом пришлите, на какие предметы будете клеить, — подскажем размер наклейки.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.
UV DTF наклейки с логотипом — универсальный способ брендирования различных поверхностей без нанесения изображения непосредственно на изделие. Технология позволяет создавать яркие наклейки с фирменной графикой, которые подходят для сувенирной продукции, упаковки, посуды и других предметов. AEPRINT изготавливает UV DTF наклейки на заказ оптом и помогает подобрать решение под тираж и задачу.
UV DTF наклейки с логотипом
UV DTF наклейки подходят для нанесения логотипов, надписей, иллюстраций и другой фирменной графики. Технология позволяет создавать изображения различных размеров и форм, поэтому наклейки можно адаптировать под конкретный корпоративный проект.
Такой способ брендирования удобен, когда необходимо оформить готовую продукцию без нанесения изображения непосредственно в процессе её производства. Наклейку можно перенести на подходящую поверхность и использовать для оформления корпоративных подарков, сувениров или упаковки.
Что такое UV DTF наклейки
UV DTF — технология, при которой изображение печатается специальными УФ-чернилами на плёнке, после чего наклейка ламинируется и переносится на готовое изделие. Такой способ подходит для брендирования стекла, акрила, пластика, керамики, дерева, металла, кожи, ПВХ и других материалов.
Наклейки отличаются яркостью и насыщенностью изображения. УФ-печать обеспечивает светостойкость и износоустойчивость, а также устойчивость к воздействию влаги, ультрафиолета и перепадов температуры.
UV DTF наклейки для брендирования продукции
UV DTF наклейки можно использовать для оформления бутылок, кружек, сувениров и других изделий с подходящей поверхностью. Технология позволяет наносить сложную полноцветную графику, логотипы и небольшие декоративные элементы.
Такой вариант особенно удобен для корпоративного мерча, когда необходимо брендировать уже готовую продукцию. Наклейки можно подготовить под конкретную форму и размер поверхности, а готовое изображение переносится на изделие после изготовления самой продукции.
UV DTF наклейки для бизнеса и рекламы
Фирменные наклейки подходят для рекламных кампаний, выставок, презентаций, корпоративных мероприятий и оформления подарков. Их можно использовать как самостоятельный рекламный материал или как дополнительный элемент брендирования продукции.
UV DTF наклейки также можно использовать для персонализации подарков. Получатель может самостоятельно перенести подготовленную наклейку на подходящую поверхность, что позволяет сделать процесс оформления более интерактивным.
Печать UV DTF наклеек на заказ
AEPRINT изготавливает UV DTF наклейки в листах формата А4 и А3. Минимальная стоимость заказа на странице составляет 4 000 ₽. Можно заказать наклейки с разными макетами, а также дополнительную резку листов с логотипом.
При подготовке заказа специалисты помогают с созданием дизайна, подбором материалов и выбором технологии. Срок изготовления на странице AEPRINT указан от 2 дней, доступен бесплатный дизайн и действует 100% гарантия качества.
Доставка по Свердловской области и в другие регионы России осуществляется транспортными компаниями. Доставка до ПВЗ СДЭК при любом объёме заказа — бесплатно. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге также осуществляется бесплатно.
UV DTF наклейки можно заказать для брендирования сувенирной продукции, упаковки, посуды и других подходящих поверхностей. Конкретный формат и количество наклеек подбираются с учётом макета, тиража и задачи проекта.