UV DTF наклейки с логотипом оптом

Производим UV DTF наклейки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 2 дней. Полноцветный принт с белой подложкой на прозрачной плёнке, переносится на любую твёрдую поверхность прижимом без нагрева: стекло, металл, пластик, дерево. Собственное производство в Екатеринбурге.

UV DTF — наклейка без видимой основы: после переноса на поверхности остаётся только изображение, будто напечатанное прямо на предмете. Этим она отличается от обычной виниловой наклейки с прямоугольным краем. Компании используют её для брендирования кружек, бутылок, техники и стекла малыми тиражами.

Как работает Изображение печатается УФ-чернилами на плёнке-носителе, сверху накрывается переносной плёнкой. На предмете верхняя плёнка прижимается, нижняя снимается — рисунок остаётся на поверхности. Не нужен пресс или нагрев, перенос делается вручную. Белая подложка под цветом делает принт плотным даже на тёмном и прозрачном. Где применять Стекло, металл, пластик, дерево, керамика — любая гладкая твёрдая поверхность. Кружки, бутылки, ноутбуки, стеклянные двери, техника, сувениры. Не подходит для ткани и мягких материалов. Стойкость к влаге и истиранию высокая, но для посуды в посудомоечной машине лучше деколь. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.