При создании макета важно учитывать следующие требования:

Отступ от бегунка должен составлять 5-6 см, от остальных сторон — 3 см. Толщина линий должна быть не менее 0,6 мм. Логотип должен быть выполнен без градиентов. Макеты для печати методом шелкографии принимаются исключительно в векторном формате. Использование растровых изображений, градиентных заливок, полутонов, а также эффектов (таких как прозрачность, тени и т. д.) невозможно.

Мы производим печать на всех видах пакетов и упаковки. Полный выбор ZIP пакетов в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru

Зип-пакет с логотипом — многоразовая упаковка с застёжкой-бегунком, которую можно использовать не один раз. Такой формат подходит для одежды, аксессуаров, наборов, документов, мелкой продукции и других товаров, которые важно хранить отдельно и быстро открывать или закрывать. Фирменная печать превращает упаковку в часть оформления продукта.

Когда удобен пакет с бегунком

В отличие от одноразовой упаковки, zip-пакет можно открыть, достать содержимое и снова закрыть. Это удобно для товаров, которые клиенту приходится хранить после покупки: одежды, текстильных аксессуаров, комплектов и небольших изделий.

Прозрачный или матовый полиэтилен позволяет быстро определить содержимое, не вскрывая упаковку. Бегунок упрощает ежедневное использование, а сама упаковка защищает находящиеся внутри предметы от пыли и загрязнений.

Размер имеет значение

AEPRINT производит матовые зип-пакеты плотностью 80 мкм в нескольких форматах. На странице представлены размеры 25×30, 30×40, 40×50 и 50×60 см. Например, пакет 25×30 см подходит для компактной продукции, а форматы 40×50 и 50×60 см позволяют использовать такую упаковку уже для более объёмных изделий.

Размер стоит определять вместе с содержимым, а не только по площади логотипа. Слишком большой пакет будет занимать лишнее место при хранении и транспортировке, а недостаточный размер усложнит упаковку продукции.

Логотип на матовом зип-пакете

Для представленных моделей предусмотрена шелкография в один или два цвета с одной стороны. Такая печать хорошо подходит для логотипов, надписей и лаконичной фирменной графики.

При подготовке макета необходимо оставить 5–6 см отступа от бегунка и 3 см от остальных краёв. Минимальная толщина линий — 0,6 мм. Макет для шелкографии принимается в векторном формате; градиенты, полупрозрачные элементы, тени и другие растровые эффекты для этой технологии не подходят.

Упаковка, которую можно использовать повторно

Зип-пакет особенно уместен там, где упаковка остаётся у клиента после получения товара. Например, производитель одежды может использовать его для хранения комплекта, а компания, выпускающая наборы, — для упаковки нескольких небольших предметов в одном комплекте.

Для корпоративных наборов на пакет можно нанести логотип компании и использовать его как единый элемент упаковки вместе с другой брендированной продукцией. При этом сдержанный одноцветный макет не перегружает прозрачную или матовую поверхность.

Тиражи от 100 штук

На странице представлены тиражи от 100 до 2 000 штук. Для матового пакета 25×30 см стоимость указана от 21 ₽ за штуку при заказе 100 экземпляров и от 14 ₽ при тираже 1 000 штук. Для формата 40×50 см — от 32 ₽ при 100 штуках и от 24 ₽ при 1 000.

Такой диапазон позволяет использовать зип-пакеты и для небольшой партии продукции, и как постоянный упаковочный материал. При повторных заказах уже подготовленный фирменный макет можно использовать для следующего тиража.

Производство и печать AEPRINT

AEPRINT занимается изготовлением зип-пакетов и нанесением на них фирменной символики. Срок изготовления на странице указан от 24 часов. Доставка готовой продукции осуществляется по Свердловской области и России транспортными компаниями.

При заказе важно заранее определить четыре параметра: размер пакета, плотность материала, тираж и вариант печати. От них зависит не только стоимость, но и то, насколько удобно будет использовать упаковку в реальном рабочем процессе.