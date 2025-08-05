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Зип-пакеты с логотипом на заказ

Матовые zip-lock пакеты с бегунком и логотипом для одежды, текстиля, косметики и комплектующих. Полиэтилен 80 мкм, 4 размера, шелкография в 1–2 цвета. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 100 штуктираж от 100 шт. для любого размера
  • Срок от 24 часовсобственное производство в Екатеринбурге
  • 4 размера25×30, 30×40, 40×50, 50×60 см
  • от 14 ₽за пакет 25×30 при 1 000 шт. + печать
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Зип-пакеты с логотипом на заказ — AEPRINT
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Zip-пакеты с логотипом на заказ

Выберите размер и цветность печати. Стоимость зависит от размера пакета, количества цветов и тиража

  • Zip-пакет 25×30 см с логотипом
    Zip-пакет 25×30 см арт. ZIP-2530матовый, 80 мкм Полиэтилен матовый, бегунок Шелкография 1–2 цвета · футболки, бельё ШелкографияБегунокХит от 24 ₽с печатью 1 цвет, от 100 шт.
  • Zip-пакет 30×40 см с логотипом
    Zip-пакет 30×40 см арт. ZIP-3040матовый, 80 мкм Полиэтилен матовый, бегунок Шелкография 1–2 цвета · худи, текстиль ШелкографияБегунокСредний от 26 ₽с печатью 1 цвет, от 100 шт.
  • Zip-пакет 40×50 см с логотипом
    Zip-пакет 40×50 см арт. ZIP-4050матовый, 80 мкм Полиэтилен матовый, бегунок Шелкография 1–2 цвета · пледы, наборы ШелкографияБегунокБольшой от 34 ₽с печатью 1 цвет, от 100 шт.
  • Ещё варианты zip-пакетов

    50×60 см для крупного текстиля, нестандартные размеры, прозрачные и цветные под заказ

    Не нашли нужный размер?Посчитаем нестандартный размер, прозрачный или цветной пакет под ваш товар
    • Матовый полиэтилен 80 мкм с бегунком, многоразовый
    • Размеры 25×30, 30×40, 40×50, 50×60 см
    • Печать 1 или 2 цвета с 1 стороны · форма 1 500 ₽
    • Отгрузка от 24 часов из Екатеринбурга
    Показать все размеры
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем zip-пакеты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать zip-пакет под задачу

  • 01Размер

    25×30 — футболки, бельё, косметика; 30×40 — худи, свитшоты; 40×50 и 50×60 — пледы, постельное, наборы.

  • 02Печать

    1 цвет с 1 стороны — логотип и текст, +10 ₽; 2 цвета — +20 ₽. Каждый цвет — своя печатная форма 1 500 ₽.

  • 03Макет

    Отступ от бегунка 5–6 см, от краёв 3 см, линии от 0,6 мм, без градиентов — только векторный файл.

  • 04Тираж

    100–1 000 шт. со склада, срок от 24 часов; от 2 000 шт. — индивидуальный расчёт и цена ниже.

Как нанести логотип на zip-пакет

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 100 шт.минимальный тираж zip-пакетов
  • 24 часаминимальный срок изготовления
  • 4стандартных размера
  • 15технологий нанесения

Какой zip-пакет выбрать

Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, цене за пакет без печати и задачам

Размер, смМин. тиражЦенаПечать 1 цветПлёнкаСрокЛучше всего подходит
25×30хитот 100 шт.от 14 ₽/шт+10 ₽матовая 80 мкмот 24 часовфутболки, бельё, косметика
30×40от 100 шт.от 16 ₽/шт+10 ₽матовая 80 мкмот 24 часовхуди, свитшоты, полотенца
40×50от 100 шт.от 24 ₽/шт+10 ₽матовая 80 мкмот 24 часовпледы, куртки, наборы
50×60от 100 шт.от 27 ₽/шт+10 ₽матовая 80 мкмот 24 часовпостельное, крупный текстиль
Нестандартный размерот 500 шт.по запросу+10 ₽матовая 80 мкмот 7 днейкомплектующие, e-commerce
Прозрачный / цветнойот 500 шт.по запросу+10 ₽60–100 мкмот 7 днейвитрины, детские товары
  • Тираж 100–300 шт.Пакет 25×30 — 21 ₽ + печать 10 ₽, срок от 24 часов
  • Тираж от 1 000 шт.Пакеты 14–27 ₽ + печать 1 цвет 10 ₽ за пакет
  • Тираж от 2 000 шт.Считаем индивидуально — цена за пакет ниже

Сколько стоит zip-пакет с логотипом

Цена за пакет зависит от размера и тиража; печать считается отдельно. Ниже — матовые zip-пакеты 80 мкм без печати; печать 1 цвет — +10 ₽, 2 цвета — +20 ₽, печатная форма 1 500 ₽ на тираж.

Прайс-лист PDF
Тираж25×30 см30×40 см40×50 см50×60 смПечать 1 цвет
100 шт
300 шт
500 шт
1000 шт

Цена за нанесение на одно изделие · Плёнка: Матовая · Печать: 1 цвет

Прозрачные, Нестандарт — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза пакет без печати, матовый 80 мкм
  • Печать 1 / 2 цвета+10 ₽ / +20 ₽ за пакет
  • Печатная форма+1 500 ₽ на тираж, за цвет
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш размер?Пришлите макет, тираж и размер — посчитаем пакеты вместе с печатью и сроком
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

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Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают zip-пакеты

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Для брендов одеждыУпаковка футболок, худи и белья с логотипом на пакете
  • Для мерчаФирменный пакет завершает набор мерча и защищает вещи
  • Для маркетплейсовМногоразовая упаковка, которая доезжает целой и работает на бренд
  • Для текстиляПледы, полотенца, постельное — размеры до 50×60 см

  • Для косметикиНаборы и пробники в матовом пакете с бегунком
  • Для производствКомплектующие и запчасти — маркировка и защита
  • Для подарковПодарочные наборы сотрудникам в брендированной упаковке
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём размер и печать

Другие виды пакетов

Бумажные, крафт, ПВД, шопперы и пакеты-майки с логотипом

Смотреть все виды

Как заказать zip-пакеты с логотипом

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размер пакетана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор размераПредлагаем размер и печать под ваш товарв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем пакеты, печать, форму и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 24 часов
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С zip-пакетами часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка

Zip-пакеты с логотипом оптом

Производим zip-пакеты с логотипом оптом от 500 штук, срок от 7 дней. Полиэтилен с застёжкой зип-лок, прозрачные и матовые, с бегунком и без, размеры от 4×6 до 30×40 см. Флексопечать в 1–4 цвета. Собственное производство в Екатеринбурге.

Zip-пакет — упаковка с многоразовой застёжкой для фасовки, хранения и комплектации: чай и кофе, специи, мелкие детали, образцы, косметика, документы. Производители и интернет-магазины используют его как фирменную упаковку продукта, которую покупатель использует повторно.

Под задачу

Если продукт продаёт внешний вид — чай, орехи, образцы, — берите прозрачный пакет. Матовый скрывает содержимое и выглядит дороже. Бегунок удобен для продуктов, которые используют понемногу: открыл, закрыл. Дой-пак с дном стоит на полке вертикально. Для пищевых продуктов используем плёнку, допущенную к контакту с едой.

Печать

Флексопечать требует клише под макет, поэтому минимальный тираж выше — от 500 штук. На прозрачной плёнке для ярких цветов нужна белая подложка, иначе печать просвечивает. Повторный тираж дешевле: клише хранится у нас. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о zip-пакетах

Какой минимальный тираж zip-пакетов с логотипом?

От 100 штук любого стандартного размера. При 100 шт. пакет 25×30 см стоит 21 ₽ плюс печать в 1 цвет — 10 ₽ и печатная форма 1 500 ₽ на тираж. При 1 000 шт. пакет — 14 ₽. От 2 000 шт. считаем индивидуально.

Сколько стоит zip-пакет с логотипом?

Матовый zip-пакет 80 мкм без печати при 1 000 шт. стоит 14 ₽ за размер 25×30, 16 ₽ за 30×40, 24 ₽ за 40×50 и 27 ₽ за 50×60 см. Печать в 1 цвет добавляет 10 ₽, в 2 цвета — 20 ₽ за пакет, плюс печатная форма 1 500 ₽ на тираж за цвет. Макет и визуализация бесплатно.

Какие размеры есть?

Стандартных размеров четыре: 25×30 см для футболок, белья и косметики, 30×40 — для худи и полотенец, 40×50 — для пледов, курток и наборов, 50×60 — для постельного белья и крупного текстиля. Нестандартный размер делаем от 500 шт., срок от 7 дней, цену рассчитаем по запросу.

Матовый или прозрачный — что выбрать?

Матовый пакет скрывает содержимое и выглядит дороже, поэтому подходит для одежды, текстиля и косметики. Прозрачный выбирают, когда товар продаёт внешний вид: чай, орехи, образцы, витринные позиции. Прозрачные и цветные пакеты 60–100 мкм делаем от 500 шт., на прозрачной плёнке для ярких цветов нужна белая подложка.

Можно ли напечатать в 2 цвета или с двух сторон?

Да. Шелкография в 2 цвета с одной стороны стоит 20 ₽ за пакет, каждый цвет требует отдельной печатной формы 1 500 ₽ на тираж. Печать с двух сторон тоже возможна, её стоимость рассчитаем по вашему макету, тираж от 100 шт.

Какие требования к макету?

Для шелкографии нужен логотип в векторе (AI, EPS, PDF, CDR) с заданными цветами: 1 или 2 цвета на сторону, каждый — отдельная форма. Мелкие детали и тонкие линии лучше укрупнить, чтобы они чётко пропечатались на плёнке. Если планируете прозрачный пакет и яркие цвета, учтите белую подложку.

Как подготовить макет?

Пришлите логотип и выберите размер пакета, а растровый файл дизайнер отрисует в вектор. Мы бесплатно подготовим макет и визуализацию, проверим размещение печати на пакете и запустим производство только после вашего согласования.

Zip-пакеты с логотипом: сколько занимает изготовление?

Стандартные матовые zip-пакеты четырёх размеров с печатью изготавливаем от 24 часов. Нестандартные размеры, прозрачные и цветные пакеты — от 7 дней. Тиражи от 2 000 шт. и флексопечать рассчитываем индивидуально, точный срок назовёт менеджер.

Доставляете ли пакеты в другие города?

Да, отправляем заказы по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки считаем вместе с заказом. Также можно забрать пакеты самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.

При создании макета важно учитывать следующие требования:

Отступ от бегунка должен составлять 5-6 см, от остальных сторон — 3 см. Толщина линий должна быть не менее 0,6 мм. Логотип должен быть выполнен без градиентов. Макеты для печати методом шелкографии принимаются исключительно в векторном формате. Использование растровых изображений, градиентных заливок, полутонов, а также эффектов (таких как прозрачность, тени и т. д.) невозможно.

Мы производим печать на всех видах пакетов и упаковки. Полный выбор ZIP пакетов в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru

Зип-пакет с логотипом — многоразовая упаковка с застёжкой-бегунком, которую можно использовать не один раз. Такой формат подходит для одежды, аксессуаров, наборов, документов, мелкой продукции и других товаров, которые важно хранить отдельно и быстро открывать или закрывать. Фирменная печать превращает упаковку в часть оформления продукта.

Когда удобен пакет с бегунком

В отличие от одноразовой упаковки, zip-пакет можно открыть, достать содержимое и снова закрыть. Это удобно для товаров, которые клиенту приходится хранить после покупки: одежды, текстильных аксессуаров, комплектов и небольших изделий.

Прозрачный или матовый полиэтилен позволяет быстро определить содержимое, не вскрывая упаковку. Бегунок упрощает ежедневное использование, а сама упаковка защищает находящиеся внутри предметы от пыли и загрязнений.

Размер имеет значение

AEPRINT производит матовые зип-пакеты плотностью 80 мкм в нескольких форматах. На странице представлены размеры 25×30, 30×40, 40×50 и 50×60 см. Например, пакет 25×30 см подходит для компактной продукции, а форматы 40×50 и 50×60 см позволяют использовать такую упаковку уже для более объёмных изделий.

Размер стоит определять вместе с содержимым, а не только по площади логотипа. Слишком большой пакет будет занимать лишнее место при хранении и транспортировке, а недостаточный размер усложнит упаковку продукции.

Логотип на матовом зип-пакете

Для представленных моделей предусмотрена шелкография в один или два цвета с одной стороны. Такая печать хорошо подходит для логотипов, надписей и лаконичной фирменной графики.

При подготовке макета необходимо оставить 5–6 см отступа от бегунка и 3 см от остальных краёв. Минимальная толщина линий — 0,6 мм. Макет для шелкографии принимается в векторном формате; градиенты, полупрозрачные элементы, тени и другие растровые эффекты для этой технологии не подходят.

Упаковка, которую можно использовать повторно

Зип-пакет особенно уместен там, где упаковка остаётся у клиента после получения товара. Например, производитель одежды может использовать его для хранения комплекта, а компания, выпускающая наборы, — для упаковки нескольких небольших предметов в одном комплекте.

Для корпоративных наборов на пакет можно нанести логотип компании и использовать его как единый элемент упаковки вместе с другой брендированной продукцией. При этом сдержанный одноцветный макет не перегружает прозрачную или матовую поверхность.

Тиражи от 100 штук

На странице представлены тиражи от 100 до 2 000 штук. Для матового пакета 25×30 см стоимость указана от 21 ₽ за штуку при заказе 100 экземпляров и от 14 ₽ при тираже 1 000 штук. Для формата 40×50 см — от 32 ₽ при 100 штуках и от 24 ₽ при 1 000.

Такой диапазон позволяет использовать зип-пакеты и для небольшой партии продукции, и как постоянный упаковочный материал. При повторных заказах уже подготовленный фирменный макет можно использовать для следующего тиража.

Производство и печать AEPRINT

AEPRINT занимается изготовлением зип-пакетов и нанесением на них фирменной символики. Срок изготовления на странице указан от 24 часов. Доставка готовой продукции осуществляется по Свердловской области и России транспортными компаниями.

При заказе важно заранее определить четыре параметра: размер пакета, плотность материала, тираж и вариант печати. От них зависит не только стоимость, но и то, насколько удобно будет использовать упаковку в реальном рабочем процессе.

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