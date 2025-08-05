Карандаши с логотипом
Нанесение логотипа на чернографитные и цветные карандаши: тампопечать и тиснение фольгой по корпусу. Недорогой массовый сувенир и мерч для детских проектов.
- От 100 штукминимальный тираж карандашей
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- От 2,9 ₽тампопечать 1 цвет при крупном тираже
- Тампопечатьосновная технология нанесения
Карандаши с логотипом на заказ
Выберите вид карандаша и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и цветности
- Карандаш Draft Craft арт. G15169.30в наличии 100 000+ шт Классика для офиса и школы Тампопечать или гравировка от 4 ₽цена без нанесения
- Карандаш Wood Color арт. V3041.07в наличии 100 000+ шт С ластиком Тампопечать или гравировка от 10 ₽цена без нанесения
- Строительный карандаш арт. NNTEU9-32606в наличии 100 000+ шт Классика для офиса и школы Тампопечать или гравировка от 103 ₽цена без нанесения
- Карандаш Графит арт. O234150.09в наличии 100 000+ шт Классика для офиса и школы Тампопечать или гравировка от 12 ₽цена без нанесения
- Карандаш Couvet арт. AGHW8002S129в наличии 100 000+ шт С ластиком Тампопечать или гравировка от 7 ₽цена без нанесения
- Карандаш Triangle арт. G20555.30в наличии 100 000+ шт С ластиком Тампопечать или гравировка от 22 ₽цена без нанесения
- Карандаш Trinity арт. HG32832/05в наличии 100 000+ шт Классика для офиса и школы Тампопечать или УФ-печать от 12 ₽цена без нанесения
- Карандаш Veta арт. AGLA8088S129в наличии 100 000+ шт Классика для офиса и школы Тампопечать или гравировка от 25 ₽цена без нанесения
- Карандаш Blackwood арт. V3030.08в наличии 100 000+ шт Классика для офиса и школы Тампопечать или гравировка от 14 ₽цена без нанесения
- Механический карандаш Legend арт. 21577.01в наличии 10 000+ шт Классика для офиса и школы Лазерная гравировка от 71 ₽цена без нанесения
- Цветные карандаши Kinderline арт. HG32831в наличии 10 000+ шт Классика для офиса и школы Тампопечать или гравировка от 212 ₽цена без нанесения
- Цветные карандаши Meridian арт. HG32808в наличии 10 000+ шт Классика для офиса и школы Тампопечать или гравировка от 131 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни карандашей в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Чернографитные, цветные и эко-карандаши из переработанных материалов
- Тампопечать 1–2 цвета и тиснение фольгой по корпусу
- Печать по упаковке набора и на самих карандашах
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем карандаши на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать карандаш под задачу
- 01Вид
Чернографитный — массовая раздатка. Цветные наборы — для детских проектов.
- 02Тираж
До 100 шт. печать считается за тираж. От 200 шт. — цена за штуку.
- 03Нанесение
Тампопечать — основная. Тиснение фольгой — для премиального вида.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакет, картонная коробка и тубус — по запросу.
Как нанести логотип на карандаш
- Тампопечать 1 цветОсновной способ. От 2,9 ₽ за штуку при тираже от 10 000 шт.
- Тампопечать 2 цветаДва прогона краски. От 3,6 ₽ за штуку при крупном тираже.
- Тиснение фольгойЗолото или серебро по корпусу. Премиальный вид, по запросу.
- Печать по упаковкеЛоготип на коробке или пакете набора цветных карандашей.
- Полная запечаткаКорпус в фирменный цвет плюс логотип. Цена по запросу.
- ПерсонализацияИмя на каждом карандаше в тираже. По запросу.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж карандашей
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- от 2,9 ₽тампопечать при крупном тираже
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на карандаши по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Корпус
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечать 1 цветхит
|от 100 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|дерево
|1 цвет
|от 3 дней
|массовая раздатка и промо-акции
|Тампопечать 2 цвета
|от 50 шт.
|от 3,6 ₽/шт
|дерево
|2 цвета
|от 3 дней
|логотипы из двух фирменных цветов
|Тиснение фольгой
|от 50 шт.
|по запросу
|дерево
|золото, серебро
|от 5 дней
|премиальные наборы и подарки
|Печать по упаковке
|от 50 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 5 дней
|наборы цветных карандашей
|Полная запечатка
|от 50 шт.
|по запросу
|дерево
|фирменный цвет
|от 5 дней
|корпус в цвет бренда
|Персонализация
|от 50 шт.
|по запросу
|дерево
|1 цвет
|от 5 дней
|именные карандаши участникам
- Тираж до 100 шт.Печать считается за тираж: 2 500 ₽ за 1 цвет
- Тираж от 1 000 шт.1 цвет — 5,9 ₽, 2 цвета — 8,1 ₽ за штуку
- Тираж от 10 000 шт.1 цвет — 2,9 ₽, 2 цвета — 3,6 ₽ за штуку
Сколько стоит нанесение логотипа на карандаш
В таблице — тампопечать по деревянному корпусу. До 100 штук цена считается за весь тираж, от 200 штук — за единицу. Цены за нанесение, без стоимости карандаша.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|Гравировка
|УФ-печать
|Единица
|до 50 шт
|по запросу
|по запросу
|51–100 шт
|по запросу
|по запросу
|от 200 шт
|по запросу
|по запросу
|от 1000 шт
|по запросу
|от 10000 шт
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Цветность: 1 цвет
|Тираж
|Гравировка
|до 50 шт
|по запросу
|51–100 шт
|по запросу
|от 200 шт
|по запросу
|от 1000 шт
|от 10000 шт
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение тампопечатью, без стоимости самой ручки
- До 100 штукцена за весь тираж
- От 200 штукцена за штуку
- Макет и визуализациябесплатно
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Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают карандаши
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Выставки и форумыСамый недорогой носитель логотипа на большой тираж
- Для музеев и театровСувенир в кассовой зоне и на стойке мерча
- Детские проектыНаборы цветных карандашей для праздников и мастер-классов
- Для школ и вузовМерч для абитуриентов, первокурсников и участников олимпиад
- Промо-акцииРаздатка в торговых центрах и на уличных мероприятиях
- Эко-инициативыКарандаши из переработанной бумаги и модели с семенами
- ГостиницамКарандаш с блокнотом в номере с логотипом отеля
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, печать и упаковку
Другие виды ручек
Металлические, подарочные, карандаши и наборы с логотипом
Как заказать карандаши с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и вид карандашана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, печать и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем ручки, печать и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С карандашами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Карандаши с логотипом оптом
Производим карандаши с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Чернографитные с ластиком и без, цветные наборы, деревянный корпус любого цвета по Pantone. Тампопечать, лазерная гравировка по дереву, горячее тиснение фольгой. Собственное производство в Екатеринбурге.
Карандаш — один из самых дешёвых носителей логотипа и при этом живёт на столе неделями. Компании берут карандаши для конференций и тренингов, в комплект участника, для детских мероприятий и образовательных программ, где нужен тираж в тысячи штук при минимальном бюджете.
Нанесение по дереву
Основной способ для карандашей — тампопечать: один-два цвета по корпусу, на больших тиражах дешевле всего. Если позиционирование экологичное, подходит лазерная гравировка — логотип выжигается в древесине, выглядит натурально и не стирается. В подарочные наборы идёт горячее тиснение золотой или серебряной фольгой. Корпус можно окрасить в фирменный цвет, тогда карандаш узнаётся и без крупного логотипа.
Для каких задач
Карандаши идут в комплект участника на конференциях, тренингах и выставках. Детским мероприятиям и школам делаем цветные наборы с символикой, образовательным центрам и вузам — канцелярию для студентов. Строительные и архитектурные компании заказывают плотницкие и технические карандаши. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о карандашах с логотипом
Какой минимальный тираж карандашей?
От 100 штук. При тираже от 1 000 шт. тампопечать в один цвет стоит 5,9 ₽ за штуку, при тираже от 10 000 шт. — 2,9 ₽.
Сколько стоит нанесение логотипа на карандаш?
Тампопечать в один цвет стоит 2 500 ₽ за тираж до 50 штук и 3 100 ₽ за 51–100 штук, от 200 штук — 10,5 ₽ за штуку, от 1 000 — 5,9 ₽, от 10 000 — 2,9 ₽. Два цвета дороже: от 3,6 ₽ на крупном тираже. Цены за нанесение, сами карандаши в каталоге — от 4 ₽.
Можно ли запечатать корпус в фирменный цвет?
Да, делаем полную запечатку: корпус в фирменный цвет плюс логотип, от 50 штук и от 5 дней, цена по запросу. Деревянный корпус можно окрасить в любой цвет по Pantone — тогда карандаш узнаётся даже без крупного логотипа.
Делаете ли наборы цветных карандашей?
Да, цветные наборы с символикой делаем для детских праздников, мастер-классов, школ и образовательных проектов. В каталоге есть наборы Meridian от 131 ₽ и Kinderline от 212 ₽ без нанесения. Логотип можно нанести на сами карандаши и на упаковку.
Можно ли нанести логотип на упаковку набора?
Да, печатаем логотип на коробке или пакете набора цветных карандашей полноцветом, от 50 штук, срок от 5 дней. Стоимость рассчитаем по запросу под формат упаковки. Также по запросу подберём индивидуальный пакет, картонную коробку или тубус.
Карандаши с логотипом: сколько занимает изготовление?
Тампопечать занимает от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге. Тиснение фольгой, печать по упаковке, полная запечатка и персонализация — от 5 дней. Точный срок зависит от тиража, менеджер назовёт его при расчёте.
Есть ли эко-карандаши из переработанных материалов?
Да, для эко-инициатив предлагаем карандаши из переработанной бумаги и модели с семенами. Для экологичного позиционирования подходит лазерная гравировка: логотип выжигается в древесине, выглядит натурально и не стирается. Подберём модель под задачу.
Поможете подобрать вид карандаша?
Да, подберём вид под задачу и бюджет: чернографитный — для массовой раздатки, цветные наборы — для детских проектов, строительные и технические — для строительных и архитектурных компаний. Для премиального вида предложим тиснение фольгой. Расчёт и макет бесплатно.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём полный пакет закрывающих документов. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Реквизиты можно прислать менеджеру вместе с заявкой.
Мы производим печать и гравировку на всех видах ручек и карандашей. Полный выбор карандашей в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Карандаши с логотипом — недорогой и практичный вариант корпоративного мерча, рекламной продукции и сувениров. Брендированные карандаши подходят для выставок, конференций, образовательных мероприятий, промоакций, подарков клиентам и оформления детских зон. AEPRINT помогает подобрать модель под тираж, задачу и бюджет и нанести логотип или фирменную графику.
Карандаши с логотипом
Брендированный карандаш подходит компаниям, образовательным учреждениям, рекламным агентствам и организаторам мероприятий. На карандаш можно нанести логотип компании, название бренда, надпись или другую фирменную графику.
Модель подбирается с учётом материала, конструкции, назначения, способа нанесения, тиража и бюджета.
Карандаши с логотипом оптом
Оптовые карандаши подходят для корпоративных подарков, рекламных акций, выставок, конференций, школ, университетов и других мероприятий.
Брендированные карандаши для компаний
Карандаши с логотипом можно использовать как часть корпоративного мерча или недорогой сувенирной продукции.
Их можно выдавать клиентам и партнёрам, использовать на мероприятиях или включать в корпоративные наборы вместе с блокнотами, ручками и другой канцелярией.
Карандаши для корпоративных подарков
Брендированный карандаш подходит как небольшой подарок сотрудникам, клиентам и партнёрам.
Для более презентационного набора можно выбрать необычную модель или объединить карандаш с другими письменными принадлежностями.
Карандаши для промоакций
Карандаши подходят для массовой рекламной раздачи на выставках, презентациях, открытиях магазинов и других промомероприятиях.
На изделие можно нанести логотип, название компании, рекламную информацию или другую графику.
Карандаши для выставок и конференций
Брендированные карандаши можно использовать как раздаточный материал на выставках, конференциях, форумах и презентациях.
Их можно положить в пакет участника вместе с блокнотом, каталогом, ручкой и другими рекламными материалами.
Карандаши для школ и университетов
Карандаши с логотипом подходят для образовательных учреждений, университетов, школ, учебных центров и образовательных проектов.
На карандаш можно нанести название учебного заведения, логотип проекта или другую фирменную символику.
Карандаши для детских мероприятий
Цветные и сувенирные карандаши можно использовать для детских мероприятий, мастер-классов, творческих занятий и промоакций.
Их также можно включать в наборы для детей или использовать в детских зонах гостиниц и заведений общепита.
Карандаши для детских зон
Брендированные карандаши подходят для детских комнат и зон ожидания в гостиницах, ресторанах, торговых центрах и других организациях.
Фирменное оформление позволяет использовать канцелярские принадлежности как часть общего визуального стиля компании.
Деревянные карандаши с логотипом
Классические деревянные карандаши подходят для корпоративной и рекламной продукции. Это простой формат письменной принадлежности для массовых тиражей и раздачи на мероприятиях.
Для деревянных карандашей AEPRINT использует нанесение, подходящее к материалу и поверхности изделия.
Цветные карандаши с логотипом
Цветные карандаши подходят для детских наборов, творческих мероприятий, образовательных проектов и корпоративных подарков.
Цветные карандаши можно использовать как самостоятельный сувенир или включить в набор с другими канцелярскими принадлежностями.
Карандаши в подарочной коробке
Набор карандашей в подарочной упаковке подходит для подарков детям, участникам образовательных программ и творческих мероприятий.
Такой формат можно дополнить другими брендированными канцелярскими товарами.
Механические карандаши с логотипом
Механические карандаши подходят для корпоративного мерча, офисной канцелярии и деловых подарков.
В каталоге AEPRINT представлен, в частности, механический карандаш Bamboo. Возможности брендирования и характеристики необходимо уточнять для выбранной модели.
Вечные карандаши с логотипом
Вечные карандаши представлены в отдельной категории AEPRINT. Такой формат подходит для корпоративных подарков и промоакций, когда требуется более необычная альтернатива обычному карандашу.
Для вечных карандашей доступны лазерная гравировка и тампопечать. В каталоге представлены модели «Вечный карандаш» и «Вечный карандаш линейка».
Карандаши с семенами
В ассортименте AEPRINT представлен карандаш с семенами перчика. Такой вариант можно использовать для экологических проектов, промоакций и корпоративных подарков.
Конкретные характеристики и возможности нанесения зависят от выбранной модели.
Эко-карандаши с логотипом
Эко-карандаши подходят для корпоративного мерча и рекламных проектов с экологической тематикой.
При выборе важно учитывать фактический материал конкретной модели и информацию производителя о её экологических характеристиках.
Карандаши для корпоративного мерча
Брендированный карандаш можно включить в корпоративную коллекцию вместе с ручками, блокнотами, ежедневниками, сумками и другой продукцией.
Единое оформление письменных принадлежностей помогает создать целостный фирменный набор.
Карандаши для welcome pack
Карандаш можно включить в welcome pack нового сотрудника вместе с блокнотом, ручкой, ежедневником и другими рабочими аксессуарами.
Для компании можно заказать единый тираж с корпоративным логотипом.
Карандаши для клиентов и партнёров
Брендированные карандаши подходят для небольших сувениров клиентам и деловым партнёрам.
Для более презентационного подарка карандаш можно объединить с ручкой, блокнотом или другим письменным набором.
Карандаши для рекламных и event-агентств
Рекламные и event-агентства могут заказывать карандаши для клиентских проектов, выставок, конференций, фестивалей, образовательных мероприятий и промоакций.
Под конкретный проект можно подобрать модель, тираж и способ нанесения.
Нанесение логотипа на карандаши
AEPRINT выполняет печать и гравировку на ручках и карандашах. Способ нанесения выбирается в зависимости от материала, поверхности изделия и макета.
Для карандашей используются тампопечать и лазерная гравировка. Конкретная технология определяется для выбранной модели.
Тампопечать на карандашах
Тампопечать подходит для нанесения логотипов, надписей и простой фирменной графики на подходящие поверхности карандашей.
Количество цветов и стоимость нанесения зависят от тиража и выбранной модели.
Лазерная гравировка на карандашах
Лазерная гравировка подходит для моделей, материал которых позволяет выполнить такой способ нанесения.
Гравировка позволяет нанести логотип, название компании или лаконичную надпись без использования печатной краски.
Карандаши с полноцветным логотипом
Для сложной фирменной графики необходимо выбирать модель и технологию, которые позволяют воспроизвести нужное количество цветов.
Возможность полноцветного нанесения необходимо уточнять для конкретного карандаша.
Карандаши с индивидуальным дизайном
Дизайн карандаша можно подготовить на основе фирменного стиля компании или разработать специально для рекламной кампании, мероприятия или подарочного набора.
В макете можно использовать логотип, название бренда, фирменные цвета, надписи и графические элементы.
Карандаши в корпоративных наборах
Карандаш можно объединить с ручкой, блокнотом, ежедневником, линейкой и другими канцелярскими принадлежностями.
Все элементы набора можно оформить в едином фирменном стиле компании.
Как выбрать карандаш с логотипом
При выборе необходимо учитывать материал, тип карандаша, назначение, внешний вид, способ нанесения, тираж и бюджет.
Для массовой промоакции подойдёт простой деревянный карандаш. Для корпоративного подарка можно выбрать механическую или вечную модель. Для детского мероприятия — цветные карандаши или набор.
Модели карандашей с логотипом
В каталоге AEPRINT представлены разные варианты карандашей под брендирование:
- карандаш Blackie 3D — от 23 ₽;
- карандаш с семенами перчика — от 133 ₽;
- карандаш TUNDRA — от 119 ₽;
- механический карандаш Bamboo — от 73 ₽.
Актуальная стоимость зависит от выбранной модели и параметров заказа.
Карандаши с логотипом на заказ
AEPRINT помогает подобрать карандаши под тираж, задачу и бюджет и выполнить нанесение фирменной символики.
Можно выбрать готовую модель из каталога или запросить коммерческое предложение по индивидуальным параметрам.
Изготовление карандашей с логотипом
AEPRINT предлагает брендированные карандаши для компаний, образовательных учреждений, рекламных агентств, выставок, конференций, промоакций и корпоративных мероприятий.
В каталоге представлены классические, цветные, механические, экологичные и другие варианты карандашей. Отдельно доступны вечные карандаши с логотипом.
Для нанесения используются тампопечать и лазерная гравировка. Конкретный способ выбирается в зависимости от модели и материала.
Срок изготовления — от 24 часов. Доступны бесплатный дизайн и бесплатная доставка при заказе от 30 000 ₽.
Стоимость зависит от выбранной модели, тиража и способа нанесения. Для получения точного расчёта необходимо указать модель, количество изделий и требования к брендированию.
Карандаши с логотипом можно заказать для корпоративного мерча, промоакций, выставок, конференций, образовательных проектов, детских мероприятий, подарков сотрудникам, клиентам и партнёрам. Конкретная модель подбирается с учётом материала, назначения, технологии нанесения, тиража и бюджета проекта.