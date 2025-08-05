Мы производим печать и гравировку на всех видах ручек и карандашей. Полный выбор карандашей в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru

Карандаши с логотипом — недорогой и практичный вариант корпоративного мерча, рекламной продукции и сувениров. Брендированные карандаши подходят для выставок, конференций, образовательных мероприятий, промоакций, подарков клиентам и оформления детских зон. AEPRINT помогает подобрать модель под тираж, задачу и бюджет и нанести логотип или фирменную графику.

Карандаши с логотипом

Брендированный карандаш подходит компаниям, образовательным учреждениям, рекламным агентствам и организаторам мероприятий. На карандаш можно нанести логотип компании, название бренда, надпись или другую фирменную графику.

Модель подбирается с учётом материала, конструкции, назначения, способа нанесения, тиража и бюджета.

Карандаши с логотипом оптом

Оптовые карандаши подходят для корпоративных подарков, рекламных акций, выставок, конференций, школ, университетов и других мероприятий.

Брендированные карандаши для компаний

Карандаши с логотипом можно использовать как часть корпоративного мерча или недорогой сувенирной продукции.

Их можно выдавать клиентам и партнёрам, использовать на мероприятиях или включать в корпоративные наборы вместе с блокнотами, ручками и другой канцелярией.

Карандаши для корпоративных подарков

Брендированный карандаш подходит как небольшой подарок сотрудникам, клиентам и партнёрам.

Для более презентационного набора можно выбрать необычную модель или объединить карандаш с другими письменными принадлежностями.

Карандаши для промоакций

Карандаши подходят для массовой рекламной раздачи на выставках, презентациях, открытиях магазинов и других промомероприятиях.

На изделие можно нанести логотип, название компании, рекламную информацию или другую графику.

Карандаши для выставок и конференций

Брендированные карандаши можно использовать как раздаточный материал на выставках, конференциях, форумах и презентациях.

Их можно положить в пакет участника вместе с блокнотом, каталогом, ручкой и другими рекламными материалами.

Карандаши для школ и университетов

Карандаши с логотипом подходят для образовательных учреждений, университетов, школ, учебных центров и образовательных проектов.

На карандаш можно нанести название учебного заведения, логотип проекта или другую фирменную символику.

Карандаши для детских мероприятий

Цветные и сувенирные карандаши можно использовать для детских мероприятий, мастер-классов, творческих занятий и промоакций.

Их также можно включать в наборы для детей или использовать в детских зонах гостиниц и заведений общепита.

Карандаши для детских зон

Брендированные карандаши подходят для детских комнат и зон ожидания в гостиницах, ресторанах, торговых центрах и других организациях.

Фирменное оформление позволяет использовать канцелярские принадлежности как часть общего визуального стиля компании.

Деревянные карандаши с логотипом

Классические деревянные карандаши подходят для корпоративной и рекламной продукции. Это простой формат письменной принадлежности для массовых тиражей и раздачи на мероприятиях.

Для деревянных карандашей AEPRINT использует нанесение, подходящее к материалу и поверхности изделия.

Цветные карандаши с логотипом

Цветные карандаши подходят для детских наборов, творческих мероприятий, образовательных проектов и корпоративных подарков.

Цветные карандаши можно использовать как самостоятельный сувенир или включить в набор с другими канцелярскими принадлежностями.

Карандаши в подарочной коробке

Набор карандашей в подарочной упаковке подходит для подарков детям, участникам образовательных программ и творческих мероприятий.

Такой формат можно дополнить другими брендированными канцелярскими товарами.

Механические карандаши с логотипом

Механические карандаши подходят для корпоративного мерча, офисной канцелярии и деловых подарков.

В каталоге AEPRINT представлен, в частности, механический карандаш Bamboo. Возможности брендирования и характеристики необходимо уточнять для выбранной модели.

Вечные карандаши с логотипом

Вечные карандаши представлены в отдельной категории AEPRINT. Такой формат подходит для корпоративных подарков и промоакций, когда требуется более необычная альтернатива обычному карандашу.

Для вечных карандашей доступны лазерная гравировка и тампопечать. В каталоге представлены модели «Вечный карандаш» и «Вечный карандаш линейка».

Карандаши с семенами

В ассортименте AEPRINT представлен карандаш с семенами перчика. Такой вариант можно использовать для экологических проектов, промоакций и корпоративных подарков.

Конкретные характеристики и возможности нанесения зависят от выбранной модели.

Эко-карандаши с логотипом

Эко-карандаши подходят для корпоративного мерча и рекламных проектов с экологической тематикой.

При выборе важно учитывать фактический материал конкретной модели и информацию производителя о её экологических характеристиках.

Карандаши для корпоративного мерча

Брендированный карандаш можно включить в корпоративную коллекцию вместе с ручками, блокнотами, ежедневниками, сумками и другой продукцией.

Единое оформление письменных принадлежностей помогает создать целостный фирменный набор.

Карандаши для welcome pack

Карандаш можно включить в welcome pack нового сотрудника вместе с блокнотом, ручкой, ежедневником и другими рабочими аксессуарами.

Для компании можно заказать единый тираж с корпоративным логотипом.

Карандаши для клиентов и партнёров

Брендированные карандаши подходят для небольших сувениров клиентам и деловым партнёрам.

Для более презентационного подарка карандаш можно объединить с ручкой, блокнотом или другим письменным набором.

Карандаши для рекламных и event-агентств

Рекламные и event-агентства могут заказывать карандаши для клиентских проектов, выставок, конференций, фестивалей, образовательных мероприятий и промоакций.

Под конкретный проект можно подобрать модель, тираж и способ нанесения.

Нанесение логотипа на карандаши

AEPRINT выполняет печать и гравировку на ручках и карандашах. Способ нанесения выбирается в зависимости от материала, поверхности изделия и макета.

Для карандашей используются тампопечать и лазерная гравировка. Конкретная технология определяется для выбранной модели.

Тампопечать на карандашах

Тампопечать подходит для нанесения логотипов, надписей и простой фирменной графики на подходящие поверхности карандашей.

Количество цветов и стоимость нанесения зависят от тиража и выбранной модели.

Лазерная гравировка на карандашах

Лазерная гравировка подходит для моделей, материал которых позволяет выполнить такой способ нанесения.

Гравировка позволяет нанести логотип, название компании или лаконичную надпись без использования печатной краски.

Карандаши с полноцветным логотипом

Для сложной фирменной графики необходимо выбирать модель и технологию, которые позволяют воспроизвести нужное количество цветов.

Возможность полноцветного нанесения необходимо уточнять для конкретного карандаша.

Карандаши с индивидуальным дизайном

Дизайн карандаша можно подготовить на основе фирменного стиля компании или разработать специально для рекламной кампании, мероприятия или подарочного набора.

В макете можно использовать логотип, название бренда, фирменные цвета, надписи и графические элементы.

Карандаши в корпоративных наборах

Карандаш можно объединить с ручкой, блокнотом, ежедневником, линейкой и другими канцелярскими принадлежностями.

Все элементы набора можно оформить в едином фирменном стиле компании.

Как выбрать карандаш с логотипом

При выборе необходимо учитывать материал, тип карандаша, назначение, внешний вид, способ нанесения, тираж и бюджет.

Для массовой промоакции подойдёт простой деревянный карандаш. Для корпоративного подарка можно выбрать механическую или вечную модель. Для детского мероприятия — цветные карандаши или набор.

Модели карандашей с логотипом

В каталоге AEPRINT представлены разные варианты карандашей под брендирование:

карандаш Blackie 3D — от 23 ₽;

карандаш с семенами перчика — от 133 ₽;

карандаш TUNDRA — от 119 ₽;

механический карандаш Bamboo — от 73 ₽.

Актуальная стоимость зависит от выбранной модели и параметров заказа.

Карандаши с логотипом на заказ

AEPRINT помогает подобрать карандаши под тираж, задачу и бюджет и выполнить нанесение фирменной символики.

Можно выбрать готовую модель из каталога или запросить коммерческое предложение по индивидуальным параметрам.

Изготовление карандашей с логотипом

AEPRINT предлагает брендированные карандаши для компаний, образовательных учреждений, рекламных агентств, выставок, конференций, промоакций и корпоративных мероприятий.

В каталоге представлены классические, цветные, механические, экологичные и другие варианты карандашей. Отдельно доступны вечные карандаши с логотипом.

Для нанесения используются тампопечать и лазерная гравировка. Конкретный способ выбирается в зависимости от модели и материала.

Срок изготовления — от 24 часов. Доступны бесплатный дизайн и бесплатная доставка при заказе от 30 000 ₽.

Стоимость зависит от выбранной модели, тиража и способа нанесения. Для получения точного расчёта необходимо указать модель, количество изделий и требования к брендированию.

Карандаши с логотипом можно заказать для корпоративного мерча, промоакций, выставок, конференций, образовательных проектов, детских мероприятий, подарков сотрудникам, клиентам и партнёрам. Конкретная модель подбирается с учётом материала, назначения, технологии нанесения, тиража и бюджета проекта.