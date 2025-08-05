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Бейсболки с логотипом — головные уборы с фирменным нанесением для корпоративной одежды, промомероприятий, команд и повседневного мерча. В зависимости от задачи можно выбрать классическую бейсболку, модель snapback, trucker с сеткой, промо-вариант или более плотную премиальную модель.

Бейсболки с логотипом на заказ

Брендированная бейсболка позволяет разместить логотип компании, название бренда, надпись или другую фирменную графику на головном уборе. Модель и способ нанесения подбираются с учётом дизайна, тиража и назначения продукции.

Бейсболки можно использовать как часть корпоративной одежды или самостоятельный элемент фирменного мерча.

Кепки с логотипом

Кепки с фирменным нанесением подходят для сотрудников, промоперсонала, спортивных и корпоративных команд, а также для рекламных мероприятий.

Разные варианты конструкции позволяют подобрать головной убор под стиль бренда и формат использования.

Виды бейсболок

В ассортименте представлены классические модели на 5 и 6 клиньев, бейсболки snapback с прямым козырьком, модели trucker с сеткой, промо-варианты и бейсболки из более плотных материалов.

Выбор модели зависит от желаемого внешнего вида, посадки, материала и задач будущего мерча.

Бейсболки с вышивкой логотипа

Вышивка подходит для нанесения логотипов и надписей на текстильные головные уборы. Объёмное выполнение изображения подчёркивает фирменный характер продукции и подходит для корпоративной одежды.

Вышивку можно использовать для создания лаконичного логотипа или более выразительного фирменного дизайна.

Бейсболки с DTF-печатью

DTF-печать позволяет наносить на бейсболки полноцветные изображения, сложную графику и логотипы с большим количеством деталей. Технология подходит для небольших тиражей и дизайнов, которые сложно реализовать в ограниченном количестве цветов.

Полноцветное изображение можно использовать для корпоративного мерча, промоакций, мероприятий и специальных коллекций.

Бейсболки с шелкографией

Шелкография подходит для нанесения фирменной графики на большие тиражи бейсболок. Технология позволяет получить яркое изображение и подходит для корпоративной одежды и промопродукции.

Количество цветов нанесения определяется макетом и выбранным вариантом бейсболки.

Бейсболки с термотрансфером

Термотрансфер используется для нанесения логотипов, надписей, номеров и другой графики на головные уборы. Такой способ позволяет оформить бейсболки для команд, сотрудников и промомероприятий.

Вариант нанесения подбирается с учётом макета и требований к готовому изделию.

Бейсболки для корпоративного мерча

Бейсболки можно включить в фирменную коллекцию одежды компании вместе с футболками, худи, толстовками и другой текстильной продукцией.

Единое оформление головных уборов и одежды помогает создать целостный корпоративный образ сотрудников или участников мероприятия.

Бейсболки для сотрудников

Фирменные бейсболки подходят для сотрудников компаний, промоперсонала и команд, которым требуется единый внешний вид. Логотип можно разместить на головном уборе в соответствии с фирменным стилем организации.

Для разных подразделений или мероприятий можно использовать бейсболки разных цветов при сохранении общего дизайна нанесения.

Бейсболки для промоакций и мероприятий

Брендированные бейсболки подходят для выставок, презентаций, спортивных мероприятий, фестивалей и рекламных акций. Головной убор заметен во время мероприятия и может использоваться участниками после его завершения.

Для промоакций можно выбрать яркие цвета и полноцветное нанесение, а для корпоративных мероприятий — более сдержанные модели и фирменную вышивку.

Цветные бейсболки с логотипом

В стандартной палитре представлены чёрные, белые, зелёные, фиолетовые, неоново-красные, тёмно-лазурные, жёлтые, голубые, оранжевые и красные бейсболки.

Цвет головного убора можно подобрать под фирменную палитру компании или использовать контрастное сочетание с нанесённым логотипом.

Бейсболки с фирменным дизайном

На головном уборе можно разместить не только логотип, но и другие элементы фирменного оформления. Для сложных полноцветных макетов подходит DTF-печать, а для лаконичной корпоративной символики можно выбрать шелкографию, термотрансфер или вышивку.

Такой подход позволяет адаптировать оформление бейсболки под разные коллекции и рекламные проекты.

Изготовление бейсболок с логотипом

AEPRINT предлагает бейсболки с фирменным нанесением для корпоративной одежды, мерча, промоакций и мероприятий. Можно выбрать классическую модель, snapback, trucker, промо-бейсболку или более премиальный вариант.

Для брендирования доступны DTF-печать, шелкография, термотрансфер и вышивка. Способ нанесения подбирается в зависимости от модели, макета и тиража.

Для расчёта необходимо выбрать модель и цвет бейсболки, указать тираж и предоставить логотип или готовый макет.