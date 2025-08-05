Бейсболки с логотипом оптом
Бейсболки и кепки с вышивкой и печатью для промо, мерча и формы: классические 5- и 6-панельные, снэпбэки и тракеры с сеткой. Вышивка от 10 штук, DTF-печать от 5.
- От 10 штукминимальный тираж бейсболок
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Вышивкаот 10 штук, логотип спереди
- DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
Бейсболки с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Бейсболка Long Beach арт. HG700594.312в наличии 100 000+ шт Регулируемый размер Вышивка или нашивка от 495 ₽цена без нанесения
- Бейсболка Buzz арт. HG788119.319в наличии 100 000+ шт Регулируемый размер Вышивка или нашивка от 297 ₽цена без нанесения
- Бейсболка Uranus арт. O7041GO01в наличии 100 000+ шт Регулируемый размер Вышивка или нашивка от 280 ₽цена без нанесения
- Бейсболка Eris арт. O7019GO02в наличии 100 000+ шт Регулируемый размер Вышивка или нашивка от 220 ₽цена без нанесения
- Бейсболка Sunny арт. HG788110.912в наличии 100 000+ шт Регулируемый размер Вышивка или нашивка от 350 ₽цена без нанесения
- Бейсболка Basica арт. O70006000в наличии 100 000+ шт Регулируемый размер Вышивка или нашивка от 135 ₽цена без нанесения
- Бейсболка Calisto арт. AGGO7050S101в наличии 100 000+ шт Регулируемый размер Вышивка или нашивка от 236 ₽цена без нанесения
- Бейсболка Panel арт. AGGO700802в наличии 100 000+ шт Регулируемый размер Вышивка или нашивка от 319 ₽цена без нанесения
- Бейсболка Element арт. AGGO1732S1107в наличии 50 000+ шт Регулируемый размер Вышивка или нашивка от 409 ₽цена без нанесения
- Бейсболка-тракер арт. O11106900в наличии 50 000+ шт Регулируемый размер Вышивка или нашивка от 486 ₽цена без нанесения
- Бейсболка Recy Six арт. HG25494.35в наличии 10 000+ шт Регулируемый размер Вышивка или нашивка от 522 ₽цена без нанесения
- Бейсболка Poly арт. O33385306в наличии 50 000+ шт Регулируемый размер Вышивка или нашивка от 165 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни бейсболок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Хлопок и полиэстер, 12 базовых цветов
- Вышивка спереди, сбоку и на козырьке
- Малые тиражи DTF-печатью от 10 штук
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем бейсболки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать бейсболки под задачу
- 01Назначение
Промо — лёгкие 5-панельные. Мерч — снэпбэки. Форма — классика.
- 02Материал
Хлопок — вышивка и премиум. Полиэстер — печать и бюджет.
- 03Нанесение
Вышивка спереди — стандарт для кепок. DTF — полноцвет на промо.
- 04Застёжка
Липучка — универсальна. Пластик — стильно. Металл — премиум.
Как нанести логотип на бейсболки
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж бейсболок
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на бейсболки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на бейсболках
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают бейсболки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-акцииКепки промоутеров с крупным логотипом
- Мерч для сотрудниковСнэпбэки с вышивкой на каждый день
- Форма на улицеБейсболки для курьеров, охраны и стройки
- Фестивали и ивентыКепки для гостей и волонтёров
- Спортивные клубыБейсболки с эмблемой клуба
- Подарки клиентамКепка премиум в подарочной коробке
- Детские лагеряЯркие кепки для смен и отрядов
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать бейсболки
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель бейсболокна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, цвет и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Бейсболки с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим кепки и бейсболки с логотипом оптом от 10 штук, срок от 5 дней. Пятипанельные и шестипанельные, хлопок и твил, застёжка липучка, металл или стреп. Машинная вышивка на передней панели, шелкография, 3D-вышивка с подложкой. Собственное производство в Екатеринбурге.
Кепка — элемент формы для работы на улице и на площадке: она защищает от солнца и делает персонал заметным. Для компаний это рабочая экипировка промо-групп, строительных бригад, логистики и выездных служб, а также мерч для спортивных и летних программ.
Панели и посадка
Шестипанельная кепка держит структуру и плотно сидит — основной выбор для корпоративной формы. У пятипанельной передняя панель без шва, поэтому вышивка ложится ровнее: её берут под крупный логотип или знак с мелкими деталями. Для тиража на разных людей важна застёжка: липучка и стреп подстраиваются под любой размер, а модели без регулировки требуют размерной сетки.
Вышивка на кепке
Машинная вышивка — основной способ: выдерживает солнце, пот и стирку. 3D-вышивка с подложкой из вспененного материала даёт выпуклый логотип — эффектно смотрится на спортивных и молодёжных кепках, но требует крупного простого знака без мелких элементов. На шестипанельной кепке центральный шов проходит по середине передней панели: логотип либо смещают, либо разбивают по сторонам, либо берут пятипанельную модель.
Материал
Хлопок дышит и приятнее в жару, но быстрее теряет форму. Твил плотнее и держит козырёк ровным дольше. Сетка на задних панелях — для летних работ на улице и спорта. Для промо-раздачи на один день берут самые лёгкие модели, для формы персонала — плотный твил.
Условия
От 10 штук, срок от 5 дней на складские модели с нанесением. Пошив по индивидуальным лекалам — от 300 штук и от 20 дней. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о бейсболках
Какой минимальный тираж бейсболок?
От 10 штук при DTF-печати. Шелкография выгодна от 50 штук, вышивка — от 10. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую модель выбрать?
Для корпоративной формы основной выбор — шестипанельная кепка: она держит структуру и плотно сидит. У пятипанельной передняя панель без шва, вышивка ложится ровнее, а для промо берут лёгкие модели. Если тираж на разных людей, выбирайте застёжку-липучку или стреп — они подстраиваются под любой размер.
Сколько стоит печать на бейсболках?
Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт. и до 40 ₽ при 3 000 шт., DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку. Цены указаны только за нанесение, без стоимости бейсболки; сами бейсболки — от 135 ₽. Вышивку и 3D-вышивку рассчитаем по макету.
Можно ли напечатать на наших изделиях?
Да, можем нанести логотип на ваши бейсболки. Сначала посмотрим материал и конструкцию передней панели — у шестипанельных моделей по центру проходит шов, — подберём способ нанесения и рассчитаем стоимость под тираж.
Какие цвета есть в наличии?
Наличие цветов зависит от модели и склада поставщиков, актуальную палитру подберёт менеджер под ваш тираж. Для промо и детских лагерей чаще берут яркие кепки, для формы — сдержанные цвета под фирменный стиль.
Бейсболки с логотипом: сколько занимает изготовление?
На складские модели с нанесением срок от 5 дней. Пошив бейсболок по индивидуальным лекалам — от 300 штук и от 20 дней. Точный срок зависит от тиража и способа нанесения, назовём его при расчёте и согласуем макет до запуска.
Печать не сотрётся после стирки?
Машинная вышивка — основной способ для кепок: выдерживает солнце, пот и стирку и не выцветает. DTF подходит для полноцветных макетов на промо. На плотном твиле кепка и нанесение дольше сохраняют вид.
Делаете вышивку на бейсболках?
Да, машинная вышивка на передней панели — стандарт для бейсболок, делаем от 10 штук. Есть 3D-вышивка с подложкой для выпуклого логотипа — нужен крупный простой знак. На шестипанельной кепке учитываем центральный шов: смещаем логотип или предлагаем пятипанельную модель.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.
Мы производим печать на всех видах одежды. Полный выбор головных уборов в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Бейсболки с логотипом — головные уборы с фирменным нанесением для корпоративной одежды, промомероприятий, команд и повседневного мерча. В зависимости от задачи можно выбрать классическую бейсболку, модель snapback, trucker с сеткой, промо-вариант или более плотную премиальную модель.
Бейсболки с логотипом на заказ
Брендированная бейсболка позволяет разместить логотип компании, название бренда, надпись или другую фирменную графику на головном уборе. Модель и способ нанесения подбираются с учётом дизайна, тиража и назначения продукции.
Бейсболки можно использовать как часть корпоративной одежды или самостоятельный элемент фирменного мерча.
Кепки с логотипом
Кепки с фирменным нанесением подходят для сотрудников, промоперсонала, спортивных и корпоративных команд, а также для рекламных мероприятий.
Разные варианты конструкции позволяют подобрать головной убор под стиль бренда и формат использования.
Виды бейсболок
В ассортименте представлены классические модели на 5 и 6 клиньев, бейсболки snapback с прямым козырьком, модели trucker с сеткой, промо-варианты и бейсболки из более плотных материалов.
Выбор модели зависит от желаемого внешнего вида, посадки, материала и задач будущего мерча.
Бейсболки с вышивкой логотипа
Вышивка подходит для нанесения логотипов и надписей на текстильные головные уборы. Объёмное выполнение изображения подчёркивает фирменный характер продукции и подходит для корпоративной одежды.
Вышивку можно использовать для создания лаконичного логотипа или более выразительного фирменного дизайна.
Бейсболки с DTF-печатью
DTF-печать позволяет наносить на бейсболки полноцветные изображения, сложную графику и логотипы с большим количеством деталей. Технология подходит для небольших тиражей и дизайнов, которые сложно реализовать в ограниченном количестве цветов.
Полноцветное изображение можно использовать для корпоративного мерча, промоакций, мероприятий и специальных коллекций.
Бейсболки с шелкографией
Шелкография подходит для нанесения фирменной графики на большие тиражи бейсболок. Технология позволяет получить яркое изображение и подходит для корпоративной одежды и промопродукции.
Количество цветов нанесения определяется макетом и выбранным вариантом бейсболки.
Бейсболки с термотрансфером
Термотрансфер используется для нанесения логотипов, надписей, номеров и другой графики на головные уборы. Такой способ позволяет оформить бейсболки для команд, сотрудников и промомероприятий.
Вариант нанесения подбирается с учётом макета и требований к готовому изделию.
Бейсболки для корпоративного мерча
Бейсболки можно включить в фирменную коллекцию одежды компании вместе с футболками, худи, толстовками и другой текстильной продукцией.
Единое оформление головных уборов и одежды помогает создать целостный корпоративный образ сотрудников или участников мероприятия.
Бейсболки для сотрудников
Фирменные бейсболки подходят для сотрудников компаний, промоперсонала и команд, которым требуется единый внешний вид. Логотип можно разместить на головном уборе в соответствии с фирменным стилем организации.
Для разных подразделений или мероприятий можно использовать бейсболки разных цветов при сохранении общего дизайна нанесения.
Бейсболки для промоакций и мероприятий
Брендированные бейсболки подходят для выставок, презентаций, спортивных мероприятий, фестивалей и рекламных акций. Головной убор заметен во время мероприятия и может использоваться участниками после его завершения.
Для промоакций можно выбрать яркие цвета и полноцветное нанесение, а для корпоративных мероприятий — более сдержанные модели и фирменную вышивку.
Цветные бейсболки с логотипом
В стандартной палитре представлены чёрные, белые, зелёные, фиолетовые, неоново-красные, тёмно-лазурные, жёлтые, голубые, оранжевые и красные бейсболки.
Цвет головного убора можно подобрать под фирменную палитру компании или использовать контрастное сочетание с нанесённым логотипом.
Бейсболки с фирменным дизайном
На головном уборе можно разместить не только логотип, но и другие элементы фирменного оформления. Для сложных полноцветных макетов подходит DTF-печать, а для лаконичной корпоративной символики можно выбрать шелкографию, термотрансфер или вышивку.
Такой подход позволяет адаптировать оформление бейсболки под разные коллекции и рекламные проекты.
Изготовление бейсболок с логотипом
AEPRINT предлагает бейсболки с фирменным нанесением для корпоративной одежды, мерча, промоакций и мероприятий. Можно выбрать классическую модель, snapback, trucker, промо-бейсболку или более премиальный вариант.
Для брендирования доступны DTF-печать, шелкография, термотрансфер и вышивка. Способ нанесения подбирается в зависимости от модели, макета и тиража.
Для расчёта необходимо выбрать модель и цвет бейсболки, указать тираж и предоставить логотип или готовый макет.