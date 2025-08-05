Лонгсливы с логотипом оптом
Лонгсливы с печатью и вышивкой для мерча, промо и формы: хлопок 160–200 г/м², мужские, женские и детские. DTF-печать от 10 штук, шелкография от 50, вышивка от 10.
- От 10 штукминимальный тираж лонгсливов
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
- Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
Шаблон для макета:Футболка и худи — зоны печати · размер L, 1:1 · PDFвсе шаблоны
Лонгсливы с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Лонгслив Estoril арт. O432CA47в наличии 50 000+ шт Длинный рукав Шелкография, DTF или вышивка от 886 ₽цена без нанесения
- Лонгслив Stan арт. S11100035Xв наличии 5 000+ шт Длинный рукав Шелкография, DTF или вышивка от 399 ₽цена без нанесения
- Лонгслив Estambul арт. O1031SU05в наличии 10 000+ шт Длинный рукав Шелкография, DTF или вышивка от 2 889 ₽цена без нанесения
- Лонгслив Rinox арт. AG730301-1-1-LBв наличии 5 000+ шт Длинный рукав Шелкография, DTF или вышивка от 3 713 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни лонгсливов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Стандартная палитра 10 цветов, под заказ — любой Pantone
- Печать на груди, спине, рукаве — по вашему макету
- Малые тиражи DTF-печатью от 10 штук
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем лонгсливы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать лонгсливы под задачу
- 01Плотность
160 г/м² — лёгкие для промо. 180–200 г/м² — на каждый день и форму.
- 02Крой
Мужские, женские и детские лекала — вся команда в одном стиле.
- 03Нанесение
DTF — полноцвет и малые тиражи. Шелкография от 50 шт. Вышивка — премиум.
- 04Цвет
Белые дешевле в печати. Тёмные — под белую подложку DTF.
Как нанести логотип на лонгсливы
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж лонгсливов
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на лонгсливы по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на лонгсливах
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают лонгсливы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мерч для сотрудниковЛонгсливы с логотипом на межсезонье
- Промо-акцииЛонгсливы промоутеров с крупным лого
- Корпоративная формаЕдиный стиль для склада и доставки
- Спортивные мероприятияЛонгсливы участников марафона и забега
- Учебные заведенияЛонгсливы с эмблемой для студентов
- Welcome packЛонгслив новичку вместе с кружкой
- Фестивали и ивентыМерч для гостей и волонтёров
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать лонгсливы
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель лонгсливовна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, цвет и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Лонгсливы с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим лонгсливы с логотипом оптом от 10 штук, срок от 3 дней. Хлопок 160–200 г/м², кулирка и интерлок, мужские, женские и унисекс. DTF-печать, шелкография, вышивка, печать на рукавах. Собственное производство в Екатеринбурге.
Лонгслив — футболка с длинным рукавом, которую носят в межсезонье и в офисе с кондиционером. Для компании это расширение футболочного мерча на прохладный сезон и дополнительная площадь под нанесение: рукава, которых у футболки нет.
Рукава как отдельная площадка
Главное отличие лонгслива для брендирования — два длинных рукава, на которых размещают надписи вдоль, слоган, координаты, хештег мероприятия. Это заметная площадь, которая работает сбоку и сзади, когда логотип на груди не виден. Печать по рукаву требует отдельной настройки, но на тираже добавляет немного к стоимости.
Ткань
Кулирка 160–180 г/м² лёгкая, подходит для тёплого офиса и промо. Интерлок 180–200 г/м² плотнее, держит форму и лучше выглядит под принт. Если лонгслив носят как верхний слой, берите интерлок: на тонкой ткани рукава быстро вытягиваются на локтях.
Нанесение
DTF печатает полноцвет от 10 штук, в том числе на рукавах. Шелкография становится выгодной от 50 штук при простом макете. Вышивка на груди делает лонгслив деловым. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о лонгсливах
Какой минимальный тираж лонгсливов?
От 10 штук при DTF-печати. Шелкография выгодна от 50 штук, вышивка — от 10. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую модель выбрать?
Для промо и тёплого офиса подойдёт лёгкая кулирка 160–180 г/м². На каждый день и для формы берите интерлок 180–200 г/м²: он плотнее, держит форму и лучше выглядит под принт. Есть мужские, женские и детские модели — вся команда в одном стиле.
Сколько стоит печать на лонгсливах?
Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт. и до 40 ₽ при 3 000 шт., DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку. Цены только за печать, без стоимости лонгслива. Печать на рукавах требует отдельной настройки, но на тираже добавляет немного к стоимости.
Можно ли напечатать на наших изделиях?
Да, можем нанести логотип на ваши лонгсливы. Сначала посмотрим ткань и подберём способ — DTF, шелкографию или вышивку, в том числе нанесение на рукавах, — затем рассчитаем стоимость под тираж.
Какие цвета есть в наличии?
Наличие цветов зависит от модели и склада поставщиков, актуальные варианты подберёт менеджер под ваш тираж. Белые лонгсливы дешевле в печати, на тёмных используем DTF с белой подложкой. Есть мужские, женские и детские модели.
Лонгсливы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на DTF и шелкографию, вышивка — от 5 дней. Точный срок зависит от тиража и способа нанесения, назовём его при расчёте. Макет и визуализацию готовим бесплатно и согласуем до запуска.
Печать не сотрётся после стирки?
Шелкография стойкая, DTF даёт полноцвет на любой ткани, в том числе на рукавах. Вышивка не выцветает и не трескается. Если лонгслив носят как верхний слой, советуем плотный интерлок — на нём и принт, и сама вещь дольше сохраняют вид.
Делаете вышивку на лонгсливах?
Да, вышивку делаем от 10 штук, до 12 цветов нитей, срок от 5 дней. Вышивка на груди делает лонгслив деловым, а надписи вдоль рукава лучше делать печатью. Стоимость рассчитаем по логотипу.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.
Мы производим печать на всех видах одежды. Полный выбор лонгсливов в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Лонгсливы с логотипом — практичный вариант корпоративной одежды и современного мерча для сотрудников, клиентов, участников мероприятий и промокоманд. Фирменный лонгслив подходит для повседневного использования, работы, спортивных и выездных мероприятий, а нанесение логотипа превращает одежду в заметный элемент корпоративного стиля. AEPRINT изготавливает лонгсливы с логотипом и индивидуальным дизайном под корпоративные задачи.
Лонгсливы с логотипом для бизнеса
Брендированные лонгсливы подходят компаниям, которым нужна удобная одежда для сотрудников или команды. Их можно использовать как часть корпоративной формы, промоодежды или коллекции фирменного мерча.
На лонгслив можно нанести логотип компании, название бренда, слоган, иллюстрацию или другую фирменную графику. Для разных подразделений или участников проекта можно подготовить отдельные варианты оформления в рамках единой концепции.
Печать на лонгсливах
AEPRINT выполняет печать на лонгсливах с использованием шелкографии, термотрансфера и полноцветной DTG-печати. Подходящая технология выбирается с учётом материала изделия, тиража, количества цветов и особенностей макета.
Шелкография подходит для нанесения логотипов и графики на тиражи, термотрансфер позволяет переносить отдельные изображения и надписи, а полноцветная DTG-печать используется для детализированной графики.
Технология нанесения подбирается индивидуально под конкретный заказ. Это позволяет учитывать как особенности дизайна, так и количество изделий в партии.
Лонгсливы как корпоративный мерч
Фирменные лонгсливы можно использовать как самостоятельный элемент корпоративного гардероба или сочетать с другой одеждой и аксессуарами. Единый дизайн помогает визуально объединить сотрудников и сделать команду более заметной.
Для корпоративной коллекции можно использовать общий логотип и фирменные цвета, а дополнительные элементы адаптировать под конкретное мероприятие, подразделение или проект.
Лонгсливы для мероприятий и промокоманд
Брендированные лонгсливы подходят для выставок, конференций, фестивалей, спортивных мероприятий, презентаций и других событий. Одинаковая одежда позволяет посетителям быстро определить сотрудников и участников команды.
Лонгслив также можно использовать как памятный мерч для участников мероприятия. На изделии можно разместить название события, дату, логотип организатора или тематическую графику.
Лонгсливы с индивидуальным дизайном
Фирменный макет можно разработать специально под корпоративный проект. На одежде можно использовать логотип, надписи, иллюстрации и другие элементы визуальной идентичности бренда.
Для одного заказа можно подготовить несколько вариантов дизайна, сохранив общую стилистику. Это удобно, если одежда предназначена для разных команд, подразделений или мероприятий.
Изготовление лонгсливов с логотипом
Срок изготовления лонгсливов на странице AEPRINT указан от 3 дней. Для нанесения доступны шелкография, термотрансфер и полноцветная DTG-печать. Для текстильной продукции заявлена стойкая печать с гарантией при стирках.
AEPRINT также выполняет печать на продукции заказчика. В этом случае распаковка и последующая упаковка изделий оплачиваются отдельно.
Стоимость брендирования зависит от выбранной технологии, тиража, количества цветов и параметров макета. Для корпоративного заказа можно подобрать вариант под необходимое количество изделий и бюджет проекта.
Доставка по Свердловской области и в другие регионы России осуществляется транспортными компаниями. Доставка до ПВЗ СДЭК при любом объёме заказа осуществляется бесплатно. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно.
Лонгсливы можно заказать отдельно или включить в комплексный корпоративный мерч. Конкретный вариант одежды подбирается с учётом актуального ассортимента, тиража, дизайна и задачи проекта.