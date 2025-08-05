Лонгсливы с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим лонгсливы с логотипом оптом от 10 штук, срок от 3 дней. Хлопок 160–200 г/м², кулирка и интерлок, мужские, женские и унисекс. DTF-печать, шелкография, вышивка, печать на рукавах. Собственное производство в Екатеринбурге.

Лонгслив — футболка с длинным рукавом, которую носят в межсезонье и в офисе с кондиционером. Для компании это расширение футболочного мерча на прохладный сезон и дополнительная площадь под нанесение: рукава, которых у футболки нет.

Рукава как отдельная площадка Главное отличие лонгслива для брендирования — два длинных рукава, на которых размещают надписи вдоль, слоган, координаты, хештег мероприятия. Это заметная площадь, которая работает сбоку и сзади, когда логотип на груди не виден. Печать по рукаву требует отдельной настройки, но на тираже добавляет немного к стоимости. Ткань Кулирка 160–180 г/м² лёгкая, подходит для тёплого офиса и промо. Интерлок 180–200 г/м² плотнее, держит форму и лучше выглядит под принт. Если лонгслив носят как верхний слой, берите интерлок: на тонкой ткани рукава быстро вытягиваются на локтях. Нанесение DTF печатает полноцвет от 10 штук, в том числе на рукавах. Шелкография становится выгодной от 50 штук при простом макете. Вышивка на груди делает лонгслив деловым. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.