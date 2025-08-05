Брюки с логотипом оптом
Брюки с печатью и вышивкой для рабочей формы, спорта и сервиса: рабочие, спортивные и классические. Вышивка от 10 штук, DTF-печать от 5, шелкография от 50.
- От 10 штукминимальный тираж брюк
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
- Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
Брюки с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Брюки Coria арт. O8419PA58в наличии 10 000+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 2 597 ₽цена без нанесения
- Брюки Rodas арт. O341PA55в наличии 10 000+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 2 589 ₽цена без нанесения
- Брюки Pintor арт. O9102PA01в наличии 1 000+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 2 966 ₽цена без нанесения
- Брюки Care арт. O9087PA44в наличии 1 000+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 2 698 ₽цена без нанесения
- Брюки Fiber арт. O9086PA01в наличии 500+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 3 296 ₽цена без нанесения
- Брюки Waiter арт. O9250PA02в наличии 300+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 2 374 ₽цена без нанесения
- Брюки Patrol арт. O9109PA46в наличии 10 000+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 5 172 ₽цена без нанесения
- Брюки Beverly арт. O9146PA02в наличии 5 000+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 5 172 ₽цена без нанесения
- Шорты Aqua арт. O6716BN55в наличии 100 000+ шт Для спорта и лета Вышивка или DTF-печать от 1 490 ₽цена без нанесения
- Шорты Celtic арт. O553BE02в наличии 50 000+ шт Для спорта и лета Вышивка или DTF-печать от 1 852 ₽цена без нанесения
- Шорты Sport арт. O670502в наличии 50 000+ шт Для спорта и лета Вышивка или DTF-печать от 990 ₽цена без нанесения
- Шорты Vitara арт. O8400BE85в наличии 10 000+ шт Для спорта и лета Вышивка или DTF-печать от 3 974 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни брюк и шорт в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Стандартная палитра 10 цветов, под заказ — любой Pantone
- Печать на груди, спине, рукаве — по вашему макету
- Малые тиражи DTF-печатью от 10 штук
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем брюки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать брюки под задачу
- 01Назначение
Рабочие — цех и стройка. Спортивные — команды. Классика — офис и сервис.
- 02Ткань
Смесовая — износостойкость. Футер — комфорт. Утеплённые — улица.
- 03Нанесение
Вышивка на кармане — стойко. Печать по штанине — крупный логотип.
- 04Сезон
Летние лёгкие ткани или утеплённые для работы на улице зимой.
Как нанести логотип на брюки
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж брюк
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на брюки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на брюках
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают брюки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Рабочая формаПрочные брюки для цеха, склада и стройки
- Спортивные командыДжоггеры с логотипом клуба
- Охрана и ЧОПБрюки с вышивкой и светоотражающими элементами
- Сервисные компанииФорма курьеров и мастеров
- Комплекты формыБрюки в комплекте с куртками и поло
- Зимняя формаУтеплённые брюки для работы на улице
- Промо и ивентыСпортивные костюмы для команды мероприятия
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать брюки
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель брюкна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, цвет и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С брюками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Брюки с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим брюки с логотипом оптом от 10 штук, срок от 7 дней. Рабочие, классические для формы, спортивные из футера и трикотажа, мужские и женские. Вышивка на кармане или поясе, нашивки, светоотражающие вставки. Пошив по лекалам от 100 штук. Собственное производство в Екатеринбурге.
Брюки завершают комплект корпоративной формы: рубашка или поло с логотипом без единых брюк выглядят как набор случайных вещей. Компании заказывают брюки для персонала торговых залов, гостиниц, ресторанов, сервисных и производственных служб, где форма должна выглядеть цельно.
Тип под задачу
Для офиса, ресепшена и гостиниц берут классические брюки из костюмной или смесовой ткани: держат стрелку и не мнутся за смену. Производству, складу и сервису нужны рабочие — из плотной смесовой ткани, с усиленными коленями и карманами под инструмент. Командному мерчу и спортклубам подходят спортивные из футера. На ежедневную форму выбирайте ткань с полиэстером: чистый хлопок мнётся и быстрее теряет вид.
Нанесение
На брюках логотип размещают сдержанно: небольшая вышивка на заднем кармане, поясе или бедре. Крупное нанесение здесь выглядит неуместно. На рабочие брюки добавляют светоотражающие полосы и нашивку с названием компании, на спортивные — вертикальную надпись вдоль бедра.
Размеры — самое сложное
Брюки чувствительны к размеру сильнее любой другой одежды: важны объём талии и длина. Размерную сетку собираем по сотрудникам заранее, для формы часто нужна подгонка длины. Пошив по индивидуальным лекалам от 100 штук решает проблему нестандартных фигур и позволяет выдержать единый цвет с остальными элементами формы. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о брюках
Какой минимальный тираж брюк?
От 10 штук при DTF-печати. Шелкография выгодна от 50 штук, вышивка — от 10. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую модель выбрать?
Для офиса, ресепшена и гостиниц берите классические брюки из костюмной или смесовой ткани, для цеха, склада и сервиса — рабочие с усиленными коленями и карманами. Для команд и спортклубов подойдут спортивные из футера. На ежедневную форму лучше ткань с полиэстером: чистый хлопок мнётся.
Сколько стоит печать на брюках?
Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт. и до 40 ₽ при 3 000 шт., DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку. Цены указаны только за нанесение, без стоимости брюк. Вышивку, нашивки и светоотражающие элементы рассчитаем по макету.
Можно ли напечатать на наших изделиях?
Да, можем нанести логотип на брюки заказчика. Посмотрим ткань и подберём способ: вышивку на кармане или поясе, печать или нашивку. Стоимость рассчитаем под тираж, макет и визуализацию подготовим бесплатно.
Какие цвета есть в наличии?
Цвета зависят от модели и наличия у поставщиков, актуальные варианты подберёт менеджер. Если брюки нужно выдержать в одном цвете с остальной формой, возможен пошив по индивидуальным лекалам от 100 штук.
Брюки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок нанесения — от 3 дней, но для брюк чаще закладывайте от 7 дней: нужно собрать размерную сетку и при необходимости подогнать длину. Пошив по лекалам от 100 штук считаем отдельно. Точный срок назовём при расчёте.
Печать не сотрётся после стирки?
Вышивка на кармане или поясе не выцветает и не трескается, поэтому это самый стойкий вариант для формы. Шелкография и DTF тоже рассчитаны на носку, способ подбираем под ткань и частоту стирок.
Делаете вышивку на брюках?
Да, вышиваем логотип на брюках от 10 штук, срок от 5 дней. Обычно размещаем его сдержанно: на заднем кармане, поясе или бедре. На рабочие брюки можем добавить нашивку с названием компании и светоотражающие полосы.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз в Екатеринбурге.