Брюки с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим брюки с логотипом оптом от 10 штук, срок от 7 дней. Рабочие, классические для формы, спортивные из футера и трикотажа, мужские и женские. Вышивка на кармане или поясе, нашивки, светоотражающие вставки. Пошив по лекалам от 100 штук. Собственное производство в Екатеринбурге.

Брюки завершают комплект корпоративной формы: рубашка или поло с логотипом без единых брюк выглядят как набор случайных вещей. Компании заказывают брюки для персонала торговых залов, гостиниц, ресторанов, сервисных и производственных служб, где форма должна выглядеть цельно.

Тип под задачу Для офиса, ресепшена и гостиниц берут классические брюки из костюмной или смесовой ткани: держат стрелку и не мнутся за смену. Производству, складу и сервису нужны рабочие — из плотной смесовой ткани, с усиленными коленями и карманами под инструмент. Командному мерчу и спортклубам подходят спортивные из футера. На ежедневную форму выбирайте ткань с полиэстером: чистый хлопок мнётся и быстрее теряет вид. Нанесение На брюках логотип размещают сдержанно: небольшая вышивка на заднем кармане, поясе или бедре. Крупное нанесение здесь выглядит неуместно. На рабочие брюки добавляют светоотражающие полосы и нашивку с названием компании, на спортивные — вертикальную надпись вдоль бедра. Размеры — самое сложное Брюки чувствительны к размеру сильнее любой другой одежды: важны объём талии и длина. Размерную сетку собираем по сотрудникам заранее, для формы часто нужна подгонка длины. Пошив по индивидуальным лекалам от 100 штук решает проблему нестандартных фигур и позволяет выдержать единый цвет с остальными элементами формы. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.