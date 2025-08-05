Наборы с термокружками
Подарочные наборы «термос и термокружки» с логотипом: комплекты на одну, две и четыре персоны в кейсе. Лазерная гравировка по стали.
- От 30 штукминимальный тираж наборов
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Наборы с термокружками с логотипом на заказ
Выберите состав набора и способ нанесения. Стоимость зависит от комплектации и тиража
- Набор Cortado арт. G23647.50в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 1 647 ₽цена без нанесения
- Набор Warmth арт. O700547.17в наличии 5 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке от 1 324 ₽цена без нанесения
- Набор Леванте арт. P241158.070в наличии 5 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 3 348 ₽цена без нанесения
- Набор Азимут Монако арт. P270525.525в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 4 656 ₽цена без нанесения
- Набор Petrus Maxi арт. G20765.14в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 3 456 ₽цена без нанесения
- Набор Hop In арт. G17170.30в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке от 1 308 ₽цена без нанесения
- Набор Форгес арт. P241130.030в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 3 025 ₽цена без нанесения
- Набор Urban Office арт. G23648.55в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке от 1 750 ₽цена без нанесения
- Набор Севилла Атланта арт. P2500105.080в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 4 012 ₽цена без нанесения
- Набор For Picnic арт. AG54097.05в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 2 554 ₽цена без нанесения
- Набор Марко арт. P2500026.525в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 5 915 ₽цена без нанесения
- Набор Страда Форгес арт. P2500108.010в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 3 580 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни наборов с термокружками в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Составы на одну, две и четыре персоны в коробке или кейсе
- Круговая лазерная гравировка по стали и УФ-печать по кейсу
- Индивидуальная комплектация набора под бюджет и задачу
- Отгрузка от 7 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем наборы с термокружками на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать набор с термокружками под задачу
- 01Состав
На 1–2 персоны — подарок сотруднику. На 4 — для команды и выездов.
- 02Объём термоса
1 литр хватает на двоих. 1,5–2 литра — на команду и длинный выезд.
- 03Нанесение
Круговая гравировка по стали не стирается. По кейсу — УФ-печать.
- 04Упаковка
Картонная коробка, подарочный бокс или кейс с ложементом — под бюджет.
Как нанести логотип на набор
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж наборов
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили составы наборов с термокружками по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на набор с термокружками
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают наборы с термокружками
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Подарки сотрудникамДолговечный набор к профессиональным праздникам
- Для полевых командТермос и кружки на бригаду для работы на объекте
- Топ-менеджерамVIP-набор софт-тач с гравировкой в кейсе с ложементом
- Партнёрам и клиентамПредставительский подарок к Новому году и юбилеям
- Для выездных мероприятийКомплект на команду для форумов, слётов и турниров
- Welcome packНабор новичку вместе с ежедневником и ручкой
- Юбилеи компанииПамятный набор с датой и фирменной символикой
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать наборы с термокружками
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С наборами термокружек часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Наборы с термокружками с логотипом оптом
Собираем наборы с термокружками с логотипом оптом от 30 штук, срок от 10 дней. Термокружка или кофер в комплекте с кофе, ежедневником, ручкой, пледом или пауэрбанком. Коробка с ложементом, гравировка логотипа. Собственное производство в Екатеринбурге.
Термокружка — самая ходовая основа корпоративного набора: она нужна всем, не зависит от вкусов и сразу задаёт уровень подарка. Вокруг неё собирают комплект под нужный бюджет, и получатель видит логичный набор, а не случайные предметы в коробке.
Популярные комплектации
Чаще всего сотрудникам дарят термокружку с зерновым или молотым кофе в фирменной упаковке. Партнёрам собирают деловой комплект — термокружку с ежедневником и ручкой. К Новому году её кладут вместе с пледом, выездным сотрудникам и в командировки — с пауэрбанком. Если аудитория берёт кофе навынос, вместо термокружки ставим кофер.
Именная гравировка
Имя получателя на термокружке превращает набор из раздатки в адресный подарок: такую кружку не отдают коллеге и не оставляют в офисе. В лазерной гравировке меняется файл, а не оснастка, поэтому именной тираж стоит столько же, сколько одинаковый. Понадобится список получателей до запуска.
Сроки
От 10 дней: сборка комплектов вручную требует времени сверх производства позиций. Под Новый год заказ размещают в октябре. Отгружаем готовыми партиями, развозим по адресам филиалов.
Частые вопросы о наборах с термокружками
Какой минимальный тираж наборов?
От 30 штук. Гравировка считается по каждому предмету набора: 89 ₽ при тираже от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт.
Что входит в набор с термокружками?
Есть комплекты «термос и термокружки» на одну, две и четыре персоны в кейсе. Также собираем наборы на основе термокружки или кофера: с кофе, с ежедневником и ручкой, с пледом или с пауэрбанком для командировок. Состав подберём под задачу.
Сколько стоит нанесение логотипа на набор?
Гравировка считается по каждому предмету набора: 89 ₽ при тираже от 50 шт., 77 ₽ от 100 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. По кейсу делаем УФ-печать — от 113 ₽ до 74 ₽ за штуку при площади до 10 см². Итоговую стоимость рассчитаем под состав набора.
Какой объём термоса выбрать?
Термоса на 1 литр хватает на двоих — это вариант для подарка сотруднику. На 1,5–2 литра берут для команды и длинных выездов, например для полевых бригад. Подберём объём под сценарий использования.
Можно ли собрать набор под свой бюджет?
Да, собираем комплект под нужный бюджет вокруг термокружки: на 1–2 персоны — подарок сотруднику, на 4 — для команды и выездов. Упаковку выбираем от картонной коробки до кейса с ложементом. Расскажите о сумме на человека — предложим варианты.
Наборы с термокружками с логотипом: сколько занимает изготовление?
На наборы закладывайте от 10 дней: ручная сборка комплектов требует времени сверх производства позиций. Под Новый год заказ лучше размещать в октябре. Точный срок назовёт менеджер после расчёта.
Есть ли кейс с ложементом?
Да, наборы упаковываем в кейс с ложементом — его берут для VIP-наборов и подарков топ-менеджерам. Также доступны картонная коробка и подарочный бокс под бюджет. Логотип на кейсе наносим УФ-печатью.
Поможете подобрать состав набора?
Да, подберём состав, объём, нанесение и упаковку под задачу. Именная гравировка превращает набор в адресный подарок — для неё понадобится список получателей до запуска. При необходимости развезём готовые наборы по адресам филиалов.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Доставляем по всей России транспортными компаниями или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.