Наборы с термокружками с логотипом оптом

Собираем наборы с термокружками с логотипом оптом от 30 штук, срок от 10 дней. Термокружка или кофер в комплекте с кофе, ежедневником, ручкой, пледом или пауэрбанком. Коробка с ложементом, гравировка логотипа. Собственное производство в Екатеринбурге.

Термокружка — самая ходовая основа корпоративного набора: она нужна всем, не зависит от вкусов и сразу задаёт уровень подарка. Вокруг неё собирают комплект под нужный бюджет, и получатель видит логичный набор, а не случайные предметы в коробке.

Популярные комплектации Чаще всего сотрудникам дарят термокружку с зерновым или молотым кофе в фирменной упаковке. Партнёрам собирают деловой комплект — термокружку с ежедневником и ручкой. К Новому году её кладут вместе с пледом, выездным сотрудникам и в командировки — с пауэрбанком. Если аудитория берёт кофе навынос, вместо термокружки ставим кофер. Именная гравировка Имя получателя на термокружке превращает набор из раздатки в адресный подарок: такую кружку не отдают коллеге и не оставляют в офисе. В лазерной гравировке меняется файл, а не оснастка, поэтому именной тираж стоит столько же, сколько одинаковый. Понадобится список получателей до запуска. Сроки От 10 дней: сборка комплектов вручную требует времени сверх производства позиций. Под Новый год заказ размещают в октябре. Отгружаем готовыми партиями, развозим по адресам филиалов.