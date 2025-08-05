Каталоги на заказ
Многостраничные каталоги продукции на скобе, пружине и клеевом переплёте. От 8 полос до полноценного тома. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейпечать и переплёт у нас
- От 8 полосдо полноценного тома
- Три переплётаскоба, пружина, клей
Каталоги — форматы и варианты
Каталоги на скобе до 60 полос, на пружине и с клеевым переплётом от 40 полос.
- Каталог на скобе арт. PG-KT-SKхит продаж A4, 8–60 полос, две скобы Полноцветная печать, плотная обложка по запросуцена зависит от объёма
- Каталог на пружине арт. PG-KT-PRраскрывается Металлическая или пластиковая пружина Раскрывается полностью на 180° по запросуцена зависит от объёма
- Клеевой переплёт арт. PG-KT-KLкак книга Корешок с названием, вид издания Печать по корешку и обложке по запросуцена зависит от объёма
- Ещё варианты
Форматы, объём, плотность блока и обложки, отделка и ляссе.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём бумагу, формат и отделку.
- Три типа переплёта под объём каталога
- Ламинация и УФ-лак на обложке
- Печать по корешку при клеевом переплёте
- Разработка вёрстки под ваш ассортимент
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем каталоги на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать каталоги
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Бумага
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для каталогов
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- СрочноОт 1 дня по договорённости
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на каталоги
Цена зависит от формата, бумаги, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочная печатьот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают каталоги
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ПроизводителиПолный ассортимент для дилеров и клиентов.
- ДистрибьюторыПрайс-каталог для отдела закупок клиента.
- ВыставкиКаталог ключевым посетителям стенда.
- Дилерские сетиЕдиный каталог для всех точек.
- Оптовые компанииАссортимент с артикулами и характеристиками.
- ТендерыКаталог в составе конкурсной документации.
- Отраслевые событияПрезентация продукции на форуме.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать каталоги
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Каталоги с логотипом оптом
Печатаем каталоги оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Скрепление на скобу до 60 полос, термоклей от 60, мелованная бумага 130–170 г/м² на блок и 250–300 на обложку, ламинация, выборочный УФ-лак. Собственное производство в Екатеринбурге.
Каталог — основной печатный материал отдела продаж для B2B: его оставляют на встрече, передают в закупки, листают при выборе поставщика. В отличие от PDF, печатный каталог лежит на столе у закупщика и попадает на глаза повторно.
Скоба или термоклей
Каталог до 60 полос собираем на скобу: быстрее, дешевле, раскрывается плоско; количество полос кратно четырём. От 60 полос идёт термоклей — корешок с названием, каталог стоит на полке как книга. Но при активном использовании термоклеевой блок может расслаиваться, поэтому для каталогов, которые листают постоянно, лучше скоба или шитьё.
Бумага и вёрстка
Блок 130–170 г/м² — страницы не просвечивают. Обложка 250–300 с ламинацией защищает от заломов. Глянцевая бумага ярче передаёт фотографии продукции, матовая удобнее для чтения таблиц и текста. Макет разрабатываем с нуля или дорабатываем ваш, цветопробу согласуем до тиража. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о каталогах
Каталоги с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
Каталоги с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от объёма, формата, бумаги, типа переплёта и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Отделка считается отдельно от печати, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Скоба дешевле термоклея, а на больших тиражах офсет снижает цену за экземпляр в разы.
Каталоги с логотипом: сколько занимает изготовление?
Каталоги печатаем от 5–7 дней — печать и переплёт проходят на нашем производстве. Срок зависит от числа полос, переплёта и отделки, точный назовём при расчёте. Под выставку тираж лучше размещать заранее: нужно время на вёрстку, согласование и цветопробу.
Подготовите макет к печати?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Можем сверстать каталог с нуля или доработать ваш, цветопробу утверждаем до тиража. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какую бумагу выбрать?
Для блока берём мелованную бумагу 130–170 г/м² — страницы не просвечивают, для обложки — 250–300 г/м² с ламинацией, чтобы не было заломов. Глянец ярче передаёт фотографии продукции, мат удобнее для таблиц и текста. Подберём сочетание под содержание каталога.
Можно точный фирменный цвет?
Да, для точного попадания в фирменный цвет печатаем по Пантону на офсете — от 1 000 штук, срок от 7 дней. На малых тиражах цифровая печать даёт полноцвет, а цветопробу согласуем до запуска тиража. Способ подберём под объём и тираж.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Да, обложку ламинируем матовой или глянцевой плёнкой, делаем тиснение фольгой и выборочный УФ-лак по логотипу или названию. Ламинация защищает обложку от заломов при передаче из рук в руки. Отделка считается отдельно и добавляет к сроку.
Есть срочная печать?
Срочная печать от 1 дня возможна по договорённости, но для многостраничного каталога это редкость: нужны вёрстка, переплёт и согласование. Минимальный срок изготовления — от 5 дней. Если дата жёсткая, расскажите о ней сразу — менеджер подберёт переплёт и отделку, которые уложатся в срок.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами — это удобно и для тендерной документации. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.