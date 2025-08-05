Каталоги с логотипом оптом

Печатаем каталоги оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Скрепление на скобу до 60 полос, термоклей от 60, мелованная бумага 130–170 г/м² на блок и 250–300 на обложку, ламинация, выборочный УФ-лак. Собственное производство в Екатеринбурге.

Каталог — основной печатный материал отдела продаж для B2B: его оставляют на встрече, передают в закупки, листают при выборе поставщика. В отличие от PDF, печатный каталог лежит на столе у закупщика и попадает на глаза повторно.

Скоба или термоклей Каталог до 60 полос собираем на скобу: быстрее, дешевле, раскрывается плоско; количество полос кратно четырём. От 60 полос идёт термоклей — корешок с названием, каталог стоит на полке как книга. Но при активном использовании термоклеевой блок может расслаиваться, поэтому для каталогов, которые листают постоянно, лучше скоба или шитьё. Бумага и вёрстка Блок 130–170 г/м² — страницы не просвечивают. Обложка 250–300 с ламинацией защищает от заломов. Глянцевая бумага ярче передаёт фотографии продукции, матовая удобнее для чтения таблиц и текста. Макет разрабатываем с нуля или дорабатываем ваш, цветопробу согласуем до тиража. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.