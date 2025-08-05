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Информационные стенды на заказ

Настенные стенды с карманами под документы: уголок потребителя, охрана труда, доска объявлений, навигация. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 1 штукиминимальный заказ
  • Срок от 5 днейпечать и сборка у нас
  • Карманы A4под сменные документы
  • Под требованияуголок потребителя и охрана труда
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Информационные стенды на заказ — AEPRINT
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Информационные стенды — форматы и варианты

Стенды из ПВХ и композита с объёмными карманами A4, A5 и перекидными системами.

  • Уголок потребителя с логотипом
    Уголок потребителя арт. PG-IS-UPхит продаж Стенд с карманами под обязательные документы Печать шапки, объёмные карманы A4 ПВХпо проектуКарманы по запросуцена зависит от размера
  • Стенд по охране труда с логотипом
    Стенд по охране труда арт. PG-IS-OTдля производств Разделы по инструктажам и правилам Полноцветная печать основы ПВХпо проектуКарманы по запросуцена зависит от размера
  • Доска объявлений с логотипом
    Доска объявлений арт. PG-IS-DOдля офиса Магнитная или пробковая поверхность Печать фирменной шапки Композитпо проектуМагнитная по запросуцена зависит от размера
  • Ещё варианты

    Размеры, количество карманов, материалы основы и перекидные системы.

    Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
    • Объёмные карманы A4 и A5 под сменные документы
    • Перекидная система для большого объёма информации
    • Фирменная шапка с логотипом компании
    • Разработка структуры стенда под ваши задачи
    Показать все форматы
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем информационные стенды на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать информационные стенды

  • 01Где стоит

    В помещении подойдёт лёгкая конструкция, на улице нужна ветроустойчивость и стойкие материалы.

  • 02Материал

    Баннерная ткань для полотен, пластик и композит для жёстких конструкций, плёнка для оклейки.

  • 03Мобильность

    Переносить каждый день или поставить один раз — от этого зависит вес и тип каркаса.

  • 04Срок службы

    Для разовых мероприятий и для постоянной эксплуатации подбираются разные материалы.

Отделка и постпечать для стендов

  • Широкоформатная печать: информационные стенды на заказШирокоформатная печатьПолноцвет по баннеру, плёнке и пластику с высоким разрешением.
  • Люверсы: информационные стенды на заказЛюверсыМеталлические кольца по периметру для крепления полотна.
  • Ламинация: информационные стенды на заказЛаминацияЗащитная плёнка от ультрафиолета и осадков для наружных конструкций.
  • Фрезеровка: информационные стенды на заказФрезеровкаРезка пластика и композита по контуру макета.
  • Каркас и монтаж: информационные стенды на заказКаркас и монтажИзготовление конструкции и установка на месте.
  • Сменные модули: информационные стенды на заказСменные модулиЗамена полотна или вкладыша без замены конструкции.
  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 10 шт.минимальный тираж
  • от 5 днейминимальный срок печати
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какую печать выбрать

Сравнили материалы и конструкции.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Баннерная тканьхитот 10 шт.по запросуулица и залполноцветот 1 дняполотна, растяжки, фоны
Самоклеящаяся плёнкаот 10 шт.по запросугладкая основаполноцветот 1 днявитрины, стены, транспорт
ПВХ-пластикот 10 шт.по запросупомещениеполноцветот 2 днейтаблички и стенды
Композитот 10 шт.по запросуулицаполноцветот 3 днейфасадные вывески и конструкции
Оргстеклоот 10 шт.по запросупомещениеполноцветот 3 днейпремиальные таблички
Сетка мешот 10 шт.по запросуфасадполноцветот 2 днейбольшие полотна на здании
  • МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
  • МонтажСчитаем отдельно, выезжаем по городу
  • Сменные модулиМеняем полотно, конструкция остаётся

Цены на информационные стенды

Цена зависит от размера, материала и конструкции. Пришлём расчёт в день обращения.

Прайс-лист PDF
«Баннер» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза изделие, монтаж считается отдельно
  • Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
  • Срочноот 1 дня по договорённости
  • Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, формат и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Фирменная полиграфия: работа AEPRINTФирменная полиграфия
  • Настольный календарь. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTНастольный календарь
  • Календарь-круг, печать логотипа на заказКалендарь-круг
  • Работа AEPRINT: блокнот с логотипомБлокнот с логотипом
  • Наклейки на заказ: работа AEPRINTНаклейки на заказ
  • Стикерпак с вашим дизайном. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTСтикерпак с вашим дизайном
  • Объёмные наклейки, печать логотипа на заказОбъёмные наклейки
  • Работа AEPRINT: открытки на заказОткрытки на заказ
  • Новогодняя открытка: работа AEPRINTНовогодняя открытка
  • Закладки на заказ. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTЗакладки на заказ
  • Бумажные браслеты, печать логотипа на заказБумажные браслеты
  • Смотреть
    все работы    1000+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают информационные стенды

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Торговые залыУголок потребителя по требованиям.
  • ПроизводстваСтенды по охране труда и инструктажам.
  • ОфисыДоска объявлений и внутренние коммуникации.
  • КлиникиЛицензии, прайс, режим работы.

  • Школы и вузыРасписание, объявления, достижения.
  • Бизнес-центрыНавигация по этажам и арендаторам.
  • СтройплощадкиПаспорт объекта и техника безопасности.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды полиграфии

Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.

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Как заказать информационные стенды

Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С информационными стендами часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Информационные стенды с логотипом оптом

Производим информационные стенды оптом от 10 штук, срок от 5 дней. ПВХ-пластик 3–5 мм, карманы под А4 и А3, антивандальные с оргстеклом, уличные с козырьком. Полноцветная печать, крепление к стене или на стойке. Собственное производство в Екатеринбурге.

Информационный стенд — обязательный элемент для офисов, производств, учебных заведений и управляющих компаний: уголок потребителя, охрана труда, объявления, схемы эвакуации. Для организации это способ выполнить требования законодательства и одновременно оформить пространство в фирменном стиле.

Обязательные стенды

Рознице и услугам нужен уголок потребителя, производствам — стенд по охране труда. Схема эвакуации и пожарная безопасность обязательны для всех помещений с персоналом. Управляющим компаниям и в подъезды делаем информационные стенды с объявлениями. Содержание выполняем по требованиям, а фирменную графику размещаем там, где это допустимо.

Карманы и защита

Карманы из прозрачного ПЭТ под А4 позволяют менять документы без замены стенда. Антивандальное исполнение с оргстеклом и замком — для подъездов и общественных мест. Уличные стенды с козырьком защищают документы от дождя. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о информационных стендах

Информационные стенды с логотипом: какой минимальный тираж?

От 1 штуки — конструкции и печать считаются поштучно. На тиражах от 5 штук цена за изделие ниже.

Сколько стоит изготовление?

Цена зависит от размера стенда, материала, количества карманов, исполнения — обычное, антивандальное или уличное — и тиража. Пришлём расчёт в день обращения, монтаж считается отдельно. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, на серии стендов для филиалов цена за штуку ниже.

За сколько изготовите?

Изготовим стенд от 5 дней — печать и сборка проходят на нашем производстве в Екатеринбурге. Срок для серии стендов или антивандального исполнения зависит от количества и конструкции. Точный срок назовём при расчёте.

Подготовите макет?

Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Содержание обязательных стендов — уголка потребителя, охраны труда — выполняем по требованиям, а фирменную графику размещаем там, где это допустимо. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.

Какой материал выбрать для улицы?

Для улицы делаем стенды с козырьком, который защищает документы от дождя. В подъездах и общественных местах подойдёт антивандальное исполнение с оргстеклом и замком. Основа — ПВХ-пластик 3–5 мм, для фасадных конструкций используем композит.

Сделаете монтаж на месте?

Да, монтаж считаем отдельно и выезжаем по городу. Стенды крепим к стене или ставим на стойку — способ подберём под помещение. Детали и стоимость монтажа уточнит менеджер при расчёте.

Можно менять полотно потом?

Да, в этом и смысл карманов из прозрачного ПЭТ под А4 и А3: документы меняются без замены стенда. Если меняется оформление целиком, напечатаем новую основу по вашему макету. Конструкция при этом может остаться прежней.

Есть срочное изготовление?

Срочное изготовление от 1 дня возможно по договорённости — например, для простого стенда по готовому макету. Стандартный срок — от 5 дней. Расскажите о сроке проверки или открытия сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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