Информационные стенды с логотипом оптом

Производим информационные стенды оптом от 10 штук, срок от 5 дней. ПВХ-пластик 3–5 мм, карманы под А4 и А3, антивандальные с оргстеклом, уличные с козырьком. Полноцветная печать, крепление к стене или на стойке. Собственное производство в Екатеринбурге.

Информационный стенд — обязательный элемент для офисов, производств, учебных заведений и управляющих компаний: уголок потребителя, охрана труда, объявления, схемы эвакуации. Для организации это способ выполнить требования законодательства и одновременно оформить пространство в фирменном стиле.

Обязательные стенды Рознице и услугам нужен уголок потребителя, производствам — стенд по охране труда. Схема эвакуации и пожарная безопасность обязательны для всех помещений с персоналом. Управляющим компаниям и в подъезды делаем информационные стенды с объявлениями. Содержание выполняем по требованиям, а фирменную графику размещаем там, где это допустимо. Карманы и защита Карманы из прозрачного ПЭТ под А4 позволяют менять документы без замены стенда. Антивандальное исполнение с оргстеклом и замком — для подъездов и общественных мест. Уличные стенды с козырьком защищают документы от дождя. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.