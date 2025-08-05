Кубик Рубика с логотипом оптом

Кубики Рубика с логотипом оптом от 50 штук, срок от 10 дней. Стандартный 3×3 — 57 мм, компактный — 35 мм. Полноцветная УФ-печать по наклейкам или прямо по граням, каждая из шести граней своё изображение. Собственное производство в Екатеринбурге.

Для выставочного стенда кубик работает иначе, чем обычная раздатка: его берут в руки и крутят минутами, а не секундами. Это удерживает посетителя у стенда и даёт время на разговор — поэтому его заказывают под конференции и форумы.

Что размещают на гранях Шесть граней — шесть площадок под разные сообщения. Классический вариант: логотип на одной грани, фирменный паттерн на остальных. Интереснее головоломка, в которой собранный кубик показывает ваш слоган или продукт — человек крутит его, пока не увидит целую картинку. Для конференций делают грани с QR-кодами на разные материалы, для мерч-шопов — паттерны из айдентики бренда. Размеры и механизм Стандартный 57 мм — привычный размер, который удобно крутить, с нормальным механизмом вращения. Компактный 35 мм дешевле и легче, подходит для массовой раздачи и вложения в наборы, но крутится жёстче. Механизм влияет на впечатление сильнее печати: дешёвый кубик заедает и разваливается через неделю, поэтому под корпоративный мерч берём модели с нормальной сборкой. Печать по наклейкам или по пластику Наклейки — классический способ: изображение печатается на плёнке и наклеивается на грани. Дешевле, полноцвет без ограничений, но со временем углы наклеек отходят при активном кручении. Прямая УФ-печать по пластику стойче: изображение не отклеивается и не стирается, но стоит дороже. Для раздатки достаточно наклеек, для подарка партнёру лучше печать по пластику. Для каких задач На выставках и конференциях кубик задерживает у стенда, и его забирают. IT-компаниям и инженерным брендам головоломка попадает в тон аудитории. Его кладут в welcome pack новичку, берут на детские и семейные мероприятия компании, а в мерч-шопе это позиция, которую покупают, а не берут бесплатно.