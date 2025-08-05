Кубик Рубика с логотипом
Головоломка с полноцветной печатью на всех гранях: логотип, фото или разворот рекламного макета. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпечать на своём производстве
- 6 гранейполноцвет на каждой стороне
- На столедолго живёт и его крутят
Кубик Рубика с логотипом — модели
Классические кубики 3×3 и мини-формат с печатью по каждой грани.
- Головоломка Leis арт. AGJU0111S129в наличии 10 000+ шт Развивающий сувенир Лазерная гравировка от 53 ₽цена без нанесения
- Головоломка Solfee арт. NNTEU15-332518в наличии 10 000+ шт Развивающий сувенир Лазерная гравировка от 392 ₽цена без нанесения
- Головоломка Wood арт. NNTEU9-32572в наличии 10 000+ шт Натуральное дерево Лазерная гравировка от 300 ₽цена без нанесения
- Пазлы Wood арт. NNTEU9-33077в наличии 5 000+ шт Натуральное дерево Лазерная гравировка от 691 ₽цена без нанесения
- Головоломка Пятнашки арт. O629206в наличии 5 000+ шт Развивающий сувенир Тампопечать или УФ-печать от 111 ₽цена без нанесения
- Пазл Nokit арт. OJU1373S229в наличии 5 000+ шт Натуральное дерево Лазерная гравировка от 576 ₽цена без нанесения
- Пазл Bark арт. NNTEU15-499397в наличии 5 000+ шт Натуральное дерево Лазерная гравировка от 1 107 ₽цена без нанесения
- Головоломка Mind арт. O5-19544809в наличии 5 000+ шт Развивающий сувенир Лазерная гравировка от 321 ₽цена без нанесения
- Головоломка Combi арт. G23099.02в наличии 1 000+ шт Натуральное дерево Лазерная гравировка от 195 ₽цена без нанесения
- Кубик Cubicure арт. G19903.30в наличии 1 000+ шт Развивающий сувенир Лазерная гравировка от 595 ₽цена без нанесения
- Пазл Cree арт. TWP940.289в наличии 1 000+ шт Натуральное дерево Лазерная гравировка от 924 ₽цена без нанесения
- Головоломка Brain арт. AG71005.13в наличии 500+ шт Развивающий сувенир Лазерная гравировка от 441 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни головоломок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Полноцветная печать на всех шести гранях
- Раскладка макета: логотип, фото или сюжет
- Индивидуальная подарочная коробка
- Упаковка в индивидуальные пакетики
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем кубик Рубика на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать кубики Рубика
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на кубик Рубика
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на кубик Рубика
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают кубики Рубика
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-раздачаМассовый носитель бренда на выставках и в точках продаж.
- Мерч-шопыНедорогая входная позиция фирменного магазина.
- Welcome packМелочь в наборе новичка вместе с основными предметами.
- КонференцииРаздатка участникам и посетителям стенда.
- Подарки клиентамПолезная мелочь с вашими контактами.
- МероприятияСувенир к фестивалю, юбилею или открытию.
- Дополнение к наборуЗаполняет комплект и повышает его ценность.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать кубики Рубика
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С кубиками Рубика часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Кубик Рубика с логотипом оптом
Кубики Рубика с логотипом оптом от 50 штук, срок от 10 дней. Стандартный 3×3 — 57 мм, компактный — 35 мм. Полноцветная УФ-печать по наклейкам или прямо по граням, каждая из шести граней своё изображение. Собственное производство в Екатеринбурге.
Для выставочного стенда кубик работает иначе, чем обычная раздатка: его берут в руки и крутят минутами, а не секундами. Это удерживает посетителя у стенда и даёт время на разговор — поэтому его заказывают под конференции и форумы.
Что размещают на гранях
Шесть граней — шесть площадок под разные сообщения. Классический вариант: логотип на одной грани, фирменный паттерн на остальных. Интереснее головоломка, в которой собранный кубик показывает ваш слоган или продукт — человек крутит его, пока не увидит целую картинку. Для конференций делают грани с QR-кодами на разные материалы, для мерч-шопов — паттерны из айдентики бренда.
Размеры и механизм
Стандартный 57 мм — привычный размер, который удобно крутить, с нормальным механизмом вращения. Компактный 35 мм дешевле и легче, подходит для массовой раздачи и вложения в наборы, но крутится жёстче. Механизм влияет на впечатление сильнее печати: дешёвый кубик заедает и разваливается через неделю, поэтому под корпоративный мерч берём модели с нормальной сборкой.
Печать по наклейкам или по пластику
Наклейки — классический способ: изображение печатается на плёнке и наклеивается на грани. Дешевле, полноцвет без ограничений, но со временем углы наклеек отходят при активном кручении. Прямая УФ-печать по пластику стойче: изображение не отклеивается и не стирается, но стоит дороже. Для раздатки достаточно наклеек, для подарка партнёру лучше печать по пластику.
Для каких задач
На выставках и конференциях кубик задерживает у стенда, и его забирают. IT-компаниям и инженерным брендам головоломка попадает в тон аудитории. Его кладут в welcome pack новичку, берут на детские и семейные мероприятия компании, а в мерч-шопе это позиция, которую покупают, а не берут бесплатно.
Частые вопросы о кубиках Рубика
Кубик Рубика с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Кубик Рубика с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Головоломки на складе стоят от 53 ₽ за штуку без нанесения, кубики и пазлы — до 1 107 ₽ в зависимости от модели. Полноцветная УФ-печать идёт без доплаты за цвета, а печать по наклейкам дешевле прямой печати по пластику. Рассчитаем под тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Кубик Рубика с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
На кубике печатаем полноцветом УФ — по наклейкам или прямо по граням, на каждой из шести граней может быть своё изображение. Наклейки дешевле и подходят для раздатки, прямая печать по пластику стойче — её выбирают для подарков партнёрам.
Кубик Рубика с логотипом: сколько занимает изготовление?
Кубики Рубика с логотипом изготавливаем от 7–10 дней на своём производстве. Срок зависит от тиража, способа печати и количества разных изображений на гранях. Точный срок назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию всех граней — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен физический образец, чтобы проверить механизм и печать, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, печать полноцветная, поэтому фирменные цвета, паттерны айдентики и фото передаём по вашему макету. Можно сделать грани в цветах бренда или головоломку, которая в собранном виде показывает ваш слоган или продукт.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждый кубик в индивидуальный пакетик или коробочку — это 5 ₽ за изделие. Это удобно, если кубик идёт как подарок участнику конференции или продаётся в мерч-шопе. Другие варианты упаковки менеджер подберёт под задачу.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, кубик часто кладут в welcome pack новичку или в подарочный набор для участников конференции. Компактный 35 мм особенно удобен для наборов. Подберём остальные предметы под бюджет и соберём комплект перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Макет и визуализация бесплатно и согласуются до запуска. Отгружаем по всей России транспортными компаниями или самовывозом в Екатеринбурге.
Мы производим печать на всех видах сувенирной продукции. Полный выбор кубиков рубика по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Кубик Рубика с логотипом — необычный корпоративный сувенир для компаний, которым важно выделиться и предложить клиентам или сотрудникам оригинальный мерч. Такая головоломка сочетает практичное использование и игровую механику, а фирменное оформление превращает её в заметный носитель бренда. AEPRINT изготавливает кубики Рубика с логотипом и индивидуальным дизайном на заказ.
Кубик Рубика с логотипом для бизнеса
Брендированный кубик Рубика можно использовать как корпоративный подарок, промосувенир или элемент фирменного мерча. Он подходит для сотрудников, клиентов, партнёров и участников различных мероприятий.
Логотип, название компании или фирменную графику можно разместить на поверхности кубика. При этом дизайн можно адаптировать под фирменный стиль бренда или создать отдельное оформление специально для конкретного проекта.
Кубик Рубика как корпоративный сувенир
Кубик Рубика подходит для компаний, которые хотят заменить стандартный рекламный сувенир более необычным и интерактивным вариантом. Головоломка привлекает внимание и может использоваться как самостоятельный подарок или часть корпоративного набора.
Такой сувенир можно вручать сотрудникам, клиентам и деловым партнёрам, использовать в программах лояльности или дарить по случаю корпоративного события.
Кубики Рубика с индивидуальным дизайном
Фирменное оформление позволяет использовать кубик не только как головоломку, но и как элемент визуальной коммуникации бренда. На поверхности можно разместить логотип, надпись, графику или другое изображение.
Для корпоративной серии можно разработать единый дизайн всех изделий. При необходимости оформление можно адаптировать под отдельное мероприятие, рекламную кампанию или коллекцию мерча.
Кубики Рубика для выставок и мероприятий
Брендированные кубики Рубика подходят для выставок, конференций, презентаций, форумов, промоакций и других мероприятий. Необычный сувенир может привлечь внимание посетителей и стать дополнительным поводом для общения с представителями компании.
Для мероприятия можно разработать отдельное оформление с логотипом организатора, названием события, датой или тематической графикой.
Кубик Рубика для сотрудников
Корпоративный кубик Рубика можно использовать как подарок сотрудникам или элемент welcome-набора для новых членов команды. Он подходит для компаний, которые хотят подчеркнуть креативный и современный характер корпоративной культуры.
Для внутренних мероприятий можно подготовить отдельную серию сувениров с фирменным оформлением, сохранив общую визуальную концепцию компании.
Печать на кубиках Рубика
На кубик можно нанести логотип компании, название бренда, надпись или фирменную графику. Способ нанесения подбирается с учётом поверхности изделия, особенностей макета и требований к изображению.
AEPRINT выполняет печать на сувенирной продукции и помогает подготовить дизайн под выбранный вариант изделия. Для корпоративной серии можно разработать индивидуальный макет с использованием фирменных элементов бренда.
Кубик Рубика в корпоративном подарочном наборе
Кубик Рубика можно использовать как самостоятельный сувенир или включить в корпоративный подарочный набор. Состав комплекта подбирается индивидуально в зависимости от аудитории, повода, количества получателей и бюджета.
Упаковку и другие элементы набора также можно оформить в едином фирменном стиле. Это позволяет создать цельный подарок для сотрудника, клиента или партнёра.
Изготовление кубиков Рубика с логотипом
AEPRINT предлагает изготовление кубиков Рубика с индивидуальным оформлением. На странице указан срок изготовления от 3 дней, доступен бесплатный дизайн и заявлена 100% гарантия качества.
Стоимость зависит от параметров продукции, тиража и особенностей брендирования. Конкретные характеристики и условия производства согласовываются при подготовке заказа.
Кубики Рубика с логотипом можно заказать для корпоративного мерча, подарков сотрудникам и клиентам, выставок, конференций, промоакций и других мероприятий. Конкретный вариант продукции подбирается с учётом актуального ассортимента, тиража, дизайна и бюджета проекта.