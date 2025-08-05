Продуктовые наборы с логотипом
Готовые наборы в коробке: чай, кофе, мёд, шоколад, орехи и аксессуары. Собираем под ваш бюджет на человека. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 наборовминимальный тираж
- Срок от 14 днейсборка и оформление у нас
- Под ваш бюджетсостав от базового до VIP
- Сборкаотгружаем готовыми комплектами
Продуктовые наборы — форматы и варианты
Наборы на 3–8 позиций в картонных коробках, деревянных ящиках и корзинах.
- Базовый набор арт. VK-NB-03хит продаж Чай, мёд и шоколад в коробке Печать коробки, лента и бирка по запросуцена зависит от состава
- Расширенный арт. VK-NB-05для клиентов Плюс кофе, орехи и аксессуар Единое оформление всех позиций по запросуцена зависит от состава
- VIP в деревянном ящике арт. VK-NB-VPпремиум Деревянный ящик с гравировкой Гравировка крышки, ложемент под состав по запросуцена зависит от состава
- Ещё варианты составов
Собираем под бюджет: от базового комплекта до подарка первым лицам.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём наполнение и упаковку.
- Состав под задачу и бюджет на человека
- Единое оформление всех позиций набора
- Деревянные ящики с гравировкой для VIP
- Сборка и отгрузка готовыми комплектами
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем продуктовые наборы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать продуктовые наборы
- 01Повод
Новый год, 8 Марта, юбилей или регулярные подарки клиентам — от этого зависит формат и бюджет.
- 02Бюджет на человека
От одной плитки шоколада до полноценного набора в коробке.
- 03Срок годности
Планируйте вручение внутри срока: у сладостей он короче, чем у чая и мёда.
- 04Упаковка
Именно она делает продукт корпоративным подарком, а не покупкой из магазина.
Брендирование упаковки для наборов
- Печать обёрткиПолноцветная обёртка или этикетка с вашим макетом.
- Коробка с ложементомЖёсткая коробка под состав набора.
- Лента и биркаФирменная лента, наклейка-пломба и бирка с пожеланием.
- Тиснение фольгойАкцент на логотипе крышки коробки.
- ВкладышОткрытка с поздравлением и составом набора.
- СборкаРазложим наполнение по коробкам и отгрузим готовыми.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 14 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какой формат выбрать
Сравнили форматы вкусных подарков.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Одна позицияхит
|от 100 шт.
|по запросу
|обёртка
|полноцвет
|от 10 дней
|массовая раздача, минимальный бюджет
|Мини-набор
|от 100 шт.
|по запросу
|коробка
|полноцвет
|от 14 дней
|2–3 позиции клиентам и сотрудникам
|Подарочный набор
|от 50 шт.
|по запросу
|коробка
|полноцвет
|от 14 дней
|партнёрам и ключевым клиентам
|VIP-набор
|от 30 шт.
|по запросу
|дерево
|гравировка
|от 20 дней
|первым лицам
|Крафтовое оформление
|от 100 шт.
|по запросу
|крафт
|1–2 цвета
|от 10 дней
|эко-подход и натуральные продукты
|Сборка комплектов
|от 50 шт.
|5 ₽/шт
|—
|—
|от 10 дней
|готовые наборы к вручению
- Сроки годностиПланируйте вручение внутри срока
- Новый годТираж закладывать с октября
- СборкаОтгружаем готовыми комплектами
Цены на продуктовые наборы
Цена складывается из продукта, упаковки и сборки. Пришлём расчёт под ваш формат и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза упаковку, продукт считается отдельно
- Сроки годностиуказываем на каждой упаковке
- Сборка комплектов5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Вкусный подарочный набор
- Чайный набор с логотипом
- Кофе и шоколад с логотипом
- Чай с логотипом
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают продуктовые наборы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Новый годОсновной корпоративный подарок сезона.
- ПартнёрамНабор с фирменным оформлением.
- СотрудникамПодарок коллективу под общий бюджет.
- КлиентамВнимание к ключевым заказчикам.
- ЮбилеиНабор с символикой события.
- 8 Марта и 23 ФевраляМассовые подарки коллективу.
- МероприятияПодарок гостям и участникам.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие вкусные подарки
Шоколад, мёд, чай, кофе, пряники и продуктовые наборы — 6 видов в разделе.
Как заказать продуктовые наборы
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 14 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С продуктовыми наборами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Продуктовые наборы с логотипом оптом
Собираем продуктовые наборы с логотипом оптом от 50 штук, срок от 14 дней. Комплектуем из шоколада, мёда, чая, кофе, пряников и орехов в фирменной коробке с ложементом. Состав подбираем под бюджет на человека. Сертификаты на всю продукцию предоставляем.
Продуктовый набор решает задачу массового поздравления, когда получателей много и вкусы разные: вместо одного предмета человек получает комплект, из которого что-то точно понравится. Для компании это ещё и управляемый бюджет — состав набора собирается под конкретную сумму на человека.
Как собирается набор
Отталкиваемся от бюджета на одного получателя и повода. Базовый набор — чай или кофе плюс шоколад, укладывается в скромную сумму. В средний добавляются мёд, орехи и пряник с росписью. Премиальный собираем из авторского шоколада, чая в жестяной банке, кофе в зерне и посуды в комплекте. В любой набор можно добавить непищевые позиции: кружку, термокружку, ежедневник.
Коробка и раскладка
Коробка делается под конкретный состав: ложемент фиксирует позиции, чтобы они не перемещались при перевозке и набор открывался в том виде, в котором собран. Полноцветная печать, тиснение, лента, открытка с текстом поздравления. Раскладку утверждаем на образце до запуска тиража.
Сроки и логистика
От 14 дней: наборы собираются вручную, и комплектация требует времени сверх производства позиций. Под Новый год заказ размещают в октябре. Отгружаем готовыми партиями, при необходимости развозим по адресам филиалов — это снимает с заказчика логистику внутри компании.
Частые вопросы о продуктовых наборах
Продуктовые наборы с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на одиночные позиции и от 50 на подарочные наборы. Новогодние тиражи закладывайте с октября.
Сколько стоит подарок?
Стоимость зависит от состава: отталкиваемся от бюджета на одного получателя. Базовый набор — чай или кофе плюс шоколад, в расширенный добавляем мёд, орехи и пряник, VIP собираем в деревянном ящике. Сборка — 5 ₽ за изделие, расчёт бесплатный.
Какой срок годности у продукта?
Сроки годности зависят от позиций в наборе: у мёда и чая они длительные, у шоколада, кофе и пряников — ограниченные. Срок указываем на каждой упаковке, а тираж считаем под дату вручения. Подберём состав с учётом даты события.
Продуктовые наборы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Наборы делаем от 14 дней: комплектация вручную требует времени сверх производства позиций, VIP-наборы в дереве — от 20 дней. Под Новый год заказ лучше размещать в октябре. Раскладку утверждаем на образце до запуска тиража.
Соберёте набор под наш бюджет?
Да, это основной принцип: состав собираем под конкретную сумму на человека — от базового до VIP. В набор можно добавить и непищевые позиции: кружку, термокружку, ежедневник. Предложим несколько вариантов с расчётом.
Сделаете макет упаковки?
Да, коробку делаем под конкретный состав: полноцветная печать, тиснение, лента и открытка с поздравлением, а ложемент фиксирует позиции при перевозке. Макет и визуализацию готовим бесплатно и согласуем до запуска. Логотип принимаем в векторе, растровый дизайнер отрисует.
Есть ли документы на продукцию?
Да, сертификаты предоставляем на всю продукцию, входящую в набор. Состав и сроки годности указываем на упаковке каждой позиции. Если нужен определённый пакет документов для закупок, менеджер уточнит.
Отгрузите готовыми комплектами?
Да, собираем наборы вручную и отгружаем готовыми партиями к вручению. При необходимости развозим по адресам филиалов — это снимает с вас логистику внутри компании. Доставляем по всей России транспортными компаниями.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.