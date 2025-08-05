Продуктовые наборы с логотипом оптом

Собираем продуктовые наборы с логотипом оптом от 50 штук, срок от 14 дней. Комплектуем из шоколада, мёда, чая, кофе, пряников и орехов в фирменной коробке с ложементом. Состав подбираем под бюджет на человека. Сертификаты на всю продукцию предоставляем.

Продуктовый набор решает задачу массового поздравления, когда получателей много и вкусы разные: вместо одного предмета человек получает комплект, из которого что-то точно понравится. Для компании это ещё и управляемый бюджет — состав набора собирается под конкретную сумму на человека.

Как собирается набор Отталкиваемся от бюджета на одного получателя и повода. Базовый набор — чай или кофе плюс шоколад, укладывается в скромную сумму. В средний добавляются мёд, орехи и пряник с росписью. Премиальный собираем из авторского шоколада, чая в жестяной банке, кофе в зерне и посуды в комплекте. В любой набор можно добавить непищевые позиции: кружку, термокружку, ежедневник. Коробка и раскладка Коробка делается под конкретный состав: ложемент фиксирует позиции, чтобы они не перемещались при перевозке и набор открывался в том виде, в котором собран. Полноцветная печать, тиснение, лента, открытка с текстом поздравления. Раскладку утверждаем на образце до запуска тиража. Сроки и логистика От 14 дней: наборы собираются вручную, и комплектация требует времени сверх производства позиций. Под Новый год заказ размещают в октябре. Отгружаем готовыми партиями, при необходимости развозим по адресам филиалов — это снимает с заказчика логистику внутри компании.