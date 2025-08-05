Широкоформатная печать
Баннеры, растяжки, полотна на фасад и оклейка витрин. Печать от одного квадратного метра до сотен. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 1 м²минимальный заказ
- Срок от 1 дняпечать на своём производстве
- До 3,2 мширина рулона без склейки
- Монтажвыезжаем по городу
Широкоформатная печать — форматы и варианты
Баннерная ткань, самоклеящаяся плёнка, сетка меш и печать на просвет для лайтбоксов.
- Баннер арт. PG-WF-BNхит продаж Плотная баннерная ткань с люверсами Полноцветная печать, проклейка краёв по запросуцена за м²
- Оклейка плёнкой арт. PG-WF-PLдля витрин Самоклеящаяся плёнка на стекло и стены Печать, резка по контуру, монтаж по запросуцена за м²
- Сетка меш арт. PG-WF-MSна фасад Перфорированное полотно, пропускает ветер Печать полноцветом, усиленный край по запросуцена за м²
- Ещё материалы
Холст, бумага для постеров, backlit для лайтбоксов, пенокартон.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
- Ширина рулона до 3,2 м без склейки
- Ламинация от ультрафиолета для улицы
- Люверсы, карманы под трубу, усиление края
- Монтаж на объекте по городу
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем широкоформатная печать на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать широкоформатную печать
- 01Где будет висеть
Внутри помещения или на улице — от этого зависят материал и защита от ультрафиолета.
- 02Расстояние просмотра
Чем дальше зритель, тем ниже нужное разрешение и дешевле печать.
- 03Материал
Баннер для полотен, плёнка для оклейки, сетка меш для фасадов, холст для интерьера.
- 04Крепление
Люверсы, карман под трубу, каркас или монтаж на клей — решаем до печати.
Отделка и постпечать для широкого формата
- ЛюверсыМеталлические кольца по периметру с шагом 30–50 см.
- Проклейка кармановКарман под трубу или тросик для натяжения полотна.
- ЛаминацияЗащита от ультрафиолета и осадков для наружных работ.
- Резка по контуруПлоттерная резка плёнки и полотна по форме макета.
- КашированиеНаклейка отпечатка на пластик или пенокартон.
- МонтажВыезд и установка на объекте.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 1 м²минимальный тираж
- от 1 дняминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили материалы для широкого формата.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Баннерная тканьхит
|от 1 м²
|по запросу
|улица и зал
|полноцвет
|от 1 дня
|полотна, растяжки, фоны
|Самоклеящаяся плёнка
|от 1 м²
|по запросу
|гладкая основа
|полноцвет
|от 1 дня
|витрины, стены, транспорт
|Сетка меш
|от 1 м²
|по запросу
|фасад
|полноцвет
|от 2 дней
|большие полотна на здании
|Холст
|от 1 м²
|по запросу
|интерьер
|полноцвет
|от 2 дней
|картины и панно в помещении
|Бумага для постеров
|от 1 м²
|по запросу
|помещение
|полноцвет
|от 1 дня
|плакаты и афиши
|Backlit
|от 1 м²
|по запросу
|лайтбоксы
|полноцвет
|от 2 дней
|печать на просвет
- РазрешениеПодбираем под расстояние просмотра
- МонтажСчитаем отдельно, выезжаем по городу
- СрочноОт 1 дня по договорённости
Цены на широкоформатную печать
Цена считается за квадратный метр и зависит от материала и разрешения. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза квадратный метр печати
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Монтажсчитаем отдельно, выезжаем по городу
- Срочноот 1 дня по договорённости
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают широкоформатную печать
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ФасадыВывески, растяжки и полотна на здании.
- ВитриныОформление стекла и входной группы.
- ВыставкиОформление стенда и задников.
- МероприятияБаннеры, задники сцены, навигация.
- ТранспортОклейка автомобилей и техники.
- СтройплощадкиИнформационные щиты и ограждения.
- ИнтерьерыПанно и оформление стен в офисе.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать широкоформатную печать
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 1 дня
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Широкоформатная печать с логотипом оптом
Печатаем широкоформатные материалы оптом от 1 м², срок от 1 дня. Баннеры на виниле, сетка, самоклеящаяся плёнка, бумага для постеров, ширина до 3,2 м без стыков. Уличная и интерьерная печать, люверсы, проклейка карманов. Собственное производство в Екатеринбурге.
Широкоформатная печать закрывает всё крупное: баннеры на фасад, растяжки, оформление стендов и витрин, постеры для выставок. Для бизнеса это способ занять большую поверхность заметно и быстро — от вывески на день открытия до брендирования целого павильона.
Материал под задачу
На улицу, фасад и ограждения идёт баннерный винил: не боится дождя и солнца, служит сезон и больше. Для больших площадей на ветру берут сетку — пропускает воздух и не парусит. Витрины, стены и транспорт оклеивают самоклеящейся плёнкой. Интерьер и выставки обходятся постерной бумагой, она дешевле, но не для улицы. Ширина до 3,2 м позволяет печатать без стыков.
Разрешение и обработка
Для улицы, куда смотрят издалека, достаточно низкого разрешения. Для интерьера и выставок, где рассматривают вблизи, печатаем в высоком. Обработка: люверсы по периметру для растяжек, проклейка карманов под трубу, ламинация для защиты. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о широкоформатной печати
Широкоформатная печать с логотипом: какой минимальный тираж?
От 1 квадратного метра. Цена считается за квадратный метр и зависит от материала и разрешения.
Широкоформатная печать с логотипом: сколько стоит печать?
Цена считается за квадратный метр и зависит от материала, разрешения и площади — пришлём расчёт в день обращения. На больших площадях цена за метр ниже. Монтаж считается отдельно, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
За сколько напечатаете?
Баннер, плёнку и постеры печатаем от 1 дня, сетку меш, холст и backlit — от 2 дней. Всё печатаем на своём производстве в Екатеринбурге. Срок для больших площадей с обработкой назовём при расчёте.
Подготовите макет?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Подберём разрешение под расстояние просмотра и заранее решим крепление — люверсы, карманы под трубу или монтаж на клей. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какой материал выбрать для улицы?
На улицу, фасад и ограждения идёт баннерный винил: не боится дождя и солнца, служит сезон и больше. Для больших площадей на ветру берут сетку меш — она пропускает воздух и не парусит. Витрины и транспорт оклеиваем самоклеящейся плёнкой, а постерная бумага подходит только для помещений.
Сделаете монтаж?
Да, монтаж считаем отдельно и выезжаем по городу. Делаем обработку под крепление: люверсы по периметру для растяжек, проклейку карманов под трубу, оклейку витрин и транспорта. Стоимость монтажа уточнит менеджер при расчёте.
Какое разрешение нужно?
Разрешение подбираем под расстояние просмотра: для улицы и фасада, куда смотрят издалека, достаточно низкого, а для интерьера и выставок, где рассматривают вблизи, печатаем в высоком. Чем дальше зритель, тем дешевле печать. Пришлите файл — проверим, хватит ли его разрешения.
Есть срочная печать?
Да, срочная печать — от 1 дня по договорённости на нашем производстве. Ширина рулона до 3,2 м позволяет печатать без склейки, что экономит время на больших полотнах. Присылайте макет и размеры сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.