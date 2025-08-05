Широкоформатная печать с логотипом оптом

Печатаем широкоформатные материалы оптом от 1 м², срок от 1 дня. Баннеры на виниле, сетка, самоклеящаяся плёнка, бумага для постеров, ширина до 3,2 м без стыков. Уличная и интерьерная печать, люверсы, проклейка карманов. Собственное производство в Екатеринбурге.

Широкоформатная печать закрывает всё крупное: баннеры на фасад, растяжки, оформление стендов и витрин, постеры для выставок. Для бизнеса это способ занять большую поверхность заметно и быстро — от вывески на день открытия до брендирования целого павильона.

Материал под задачу На улицу, фасад и ограждения идёт баннерный винил: не боится дождя и солнца, служит сезон и больше. Для больших площадей на ветру берут сетку — пропускает воздух и не парусит. Витрины, стены и транспорт оклеивают самоклеящейся плёнкой. Интерьер и выставки обходятся постерной бумагой, она дешевле, но не для улицы. Ширина до 3,2 м позволяет печатать без стыков. Разрешение и обработка Для улицы, куда смотрят издалека, достаточно низкого разрешения. Для интерьера и выставок, где рассматривают вблизи, печатаем в высоком. Обработка: люверсы по периметру для растяжек, проклейка карманов под трубу, ламинация для защиты. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.