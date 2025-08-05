Папки-фолдеры на заказ
Картонные папки под документы A4 с карманами, прорезью под визитку и вырубкой по фирменной форме. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейпечать, вырубка и сборка у нас
- Формат A4договоры и документы целиком
- Карман и визиткапрорезь под визитную карточку
Шаблон для макета:Папка A4 · 220 × 310 мм · PDFвсе шаблоны
Папки-фолдеры — форматы и варианты
Папки с одним и двумя карманами, с клапаном, с прорезью под визитку и под флешку.
- Папка с карманом арт. PG-PP-01хит продаж A4, один карман, прорезь под визитку Полноцветная печать, вырубка и биговка по запросуцена зависит от тиража
- Папка с двумя карманами арт. PG-PP-02вместительная Два кармана под разные комплекты Печать снаружи и внутри по запросуцена зависит от тиража
- Папка под флешку арт. PG-PP-03для презентаций Карман плюс держатель под накопитель Полноцвет и ламинация по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Плотности картона, замки-клапаны, корешки под объём и фигурная вырубка.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
- Прорезь под визитку в кармане
- Ламинация: матовая, глянцевая, софт-тач
- Тиснение фольгой и выборочный УФ-лак
- Корешок под объём документов
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем папки-фолдеры на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать папки-фолдеры
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Материал
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для папок
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- СрочноОт 1 дня по договорённости
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на папки-фолдеры
Цена зависит от формата, материала, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочная печатьот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
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все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают папки-фолдеры
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Отдел продажКомплект документов на встречу с клиентом.
- ТендерыКонкурсная документация в фирменной папке.
- КонференцииПапка участника с программой и материалами.
- Welcome packДокументы новичка в первый рабочий день.
- Банки и страховыеКомплект договоров клиенту.
- ПрезентацииПапка с флешкой для защиты проекта.
- ПартнёрамПрезентационные материалы компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать папки-фолдеры
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Папки-фолдеры с логотипом оптом
Производим папки-фолдеры с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Формат A4 с карманом под документы и прорезью под визитку, картон 250–300 г/м², полноцветная печать, ламинация, тиснение фольгой, выборочный УФ-лак. Собственное производство в Екатеринбурге.
Папка — оболочка для документов, которые компания передаёт клиенту: договор, коммерческое предложение, материалы на встрече. Она попадает в руки в момент принятия решения, поэтому работает не как раздатка, а как часть впечатления от сделки.
Конструкция
Базовая папка — один карман справа под договор и пару листов. Для комплектов из разных документов удобнее два кармана. Прорезь под визитку на кармане обязательна для деловой папки: визитка остаётся вместе с документами, а не теряется отдельно. Дополнительно делаем ложемент под флешку, замок на кнопке и корешок под толстый комплект.
Материал и отделка
Стандарт — картон 250–300 г/м²: тоньше папка гнётся в руках, толще хуже фальцуется. Матовая или soft touch ламинация даёт приятную фактуру и защищает от заломов; глянец выглядит ярче, но собирает отпечатки. Для дорогих комплектов тиснём логотип фольгой, а выборочный УФ-лак выделяет знак без изменения цвета папки.
Для каких задач
Отдел продаж вручает в папке комплект документов клиенту при подписании. На конференциях и форумах это папка участника с материалами и блокнотом. Банки и страховые выдают в ней документы по продукту, застройщики и агентства недвижимости — пакет по объекту, учебные центры — раздаточные материалы курса. Отдельно собирают тендерные комплекты и презентационные материалы.
Сроки и комплектация
От 50 штук, срок от 5 дней на простые тиражи и от 10 дней с тиснением и сложной отделкой. Собираем комплект: папка, блокнот, ручка, флешка с материалами — в единой стилистике. Это распространённый заказ под конференции, и собирать его нужно заранее: комплектация и упаковка требуют времени сверх печати.
Частые вопросы о папках
Папки-фолдеры с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
Папки-фолдеры с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от конструкции, количества карманов, материала, красочности, отделки и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Стоимость считается за печать, отделка добавляется отдельно. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, на офсетных тиражах цена за папку заметно ниже.
Папки-фолдеры с логотипом: сколько занимает изготовление?
Простые тиражи изготавливаем от 3–5 дней, с тиснением и сложной отделкой — от 10 дней: печать, вырубка и сборка проходят на нашем производстве. Если нужен комплект с блокнотом, ручкой и флешкой, закладывайте время на комплектацию. Точный срок назовём при расчёте.
Подготовите макет к печати?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Подготовим развёртку с карманом, прорезью под визитку и вырубкой по фирменной форме. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какой материал выбрать?
Стандарт — картон 250–300 г/м²: тоньше папка гнётся в руках, толще хуже фальцуется. Матовая или soft touch ламинация даёт приятную фактуру и защищает от заломов, глянец ярче, но собирает отпечатки. Под толстый комплект документов сделаем корешок.
Можно точный фирменный цвет?
Да, для точного попадания в фирменный цвет печатаем по Пантону на офсете — от 1 000 штук, срок от 7 дней. На малых тиражах цифровая печать даёт полноцвет, и менеджер подскажет, насколько близко он совпадёт с брендбуком. Способ подберём под тираж.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Да: матовая, глянцевая или soft touch ламинация, тиснение логотипа фольгой и выборочный УФ-лак, который выделяет знак без изменения цвета папки. Также делаем вырубку по фирменной форме, ложемент под флешку и замок на кнопке. С тиснением срок — от 10 дней, отделка считается отдельно.
Есть срочная печать?
Срочная печать от 1 дня возможна по договорённости, если папка стандартной конструкции и макет готов. Минимальный срок изготовления с вырубкой и сборкой — от 3 дней. Под конференцию с датой расскажите о сроке сразу — менеджер подберёт вариант, который успеем.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами, в том числе под тендерные комплекты. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.