Папки-фолдеры с логотипом оптом

Производим папки-фолдеры с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Формат A4 с карманом под документы и прорезью под визитку, картон 250–300 г/м², полноцветная печать, ламинация, тиснение фольгой, выборочный УФ-лак. Собственное производство в Екатеринбурге.

Папка — оболочка для документов, которые компания передаёт клиенту: договор, коммерческое предложение, материалы на встрече. Она попадает в руки в момент принятия решения, поэтому работает не как раздатка, а как часть впечатления от сделки.

Конструкция Базовая папка — один карман справа под договор и пару листов. Для комплектов из разных документов удобнее два кармана. Прорезь под визитку на кармане обязательна для деловой папки: визитка остаётся вместе с документами, а не теряется отдельно. Дополнительно делаем ложемент под флешку, замок на кнопке и корешок под толстый комплект. Материал и отделка Стандарт — картон 250–300 г/м²: тоньше папка гнётся в руках, толще хуже фальцуется. Матовая или soft touch ламинация даёт приятную фактуру и защищает от заломов; глянец выглядит ярче, но собирает отпечатки. Для дорогих комплектов тиснём логотип фольгой, а выборочный УФ-лак выделяет знак без изменения цвета папки. Для каких задач Отдел продаж вручает в папке комплект документов клиенту при подписании. На конференциях и форумах это папка участника с материалами и блокнотом. Банки и страховые выдают в ней документы по продукту, застройщики и агентства недвижимости — пакет по объекту, учебные центры — раздаточные материалы курса. Отдельно собирают тендерные комплекты и презентационные материалы. Сроки и комплектация От 50 штук, срок от 5 дней на простые тиражи и от 10 дней с тиснением и сложной отделкой. Собираем комплект: папка, блокнот, ручка, флешка с материалами — в единой стилистике. Это распространённый заказ под конференции, и собирать его нужно заранее: комплектация и упаковка требуют времени сверх печати.