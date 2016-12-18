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44-ФЗ · 223-ФЗ

Сувенирная продукция и мерч для госзакупок

AEPRINT (ООО «Рекламная группа», ИНН 6685073495) — производитель сувенирной продукции, мерча и упаковки с логотипом с собственным производством в Екатеринбурге. Работаем по 44-ФЗ и 223-ФЗ, готовим КП для обоснования начальной цены, помогаем с ТЗ и кодами ОКПД 2, поставляем по всей России.

Реквизиты (PDF)
  • с 2009 года

    производим и брендируем продукцию для компаний и учреждений

  • 15 000+

    клиентов — от школ и вузов до госкорпораций

  • 1 000 м²

    своё производство и склад в Екатеринбурге, 50+ единиц оборудования

  • Договор с НДС

    контракт заказчика, УПД, ЭДО, полный комплект закрывающих документов

Для обоснования НМЦК

Коммерческое предложение для закупки

Для расчёта начальной цены контракта нужны коммерческие предложения поставщиков. Пришлите перечень или ТЗ — подготовим КП на бланке, с подписью и печатью.

  1. 1Пришлите ТЗ или переченьПредмет закупки, количество, характеристики, срок и место поставки. Можно файлом.
  2. 2Получите КП на бланкеЦена за единицу и общая сумма с НДС, срок изготовления, подпись и печать — для обоснования начальной цены.
  3. 3Поможем с характеристикамиПодскажем, как описать изделие и нанесение без привязки к бренду, чтобы не ограничить конкуренцию.

Что берём на себя при поставке по контракту

Закупщику нужны не только изделия, но и бумаги в срок, понятные характеристики и предсказуемая приёмка. Делаем так, чтобы контракт исполнился без претензий.

  • КП под обоснование НМЦК

    На бланке, с подписью и печатью, ценой за единицу и суммой с НДС, сроком действия. Заполним ваш шаблон запроса.

  • Характеристики для ТЗ

    Пришлём типовые характеристики изделий и нанесения без привязки к бренду — ТЗ не ограничит конкуренцию.

  • Коды ОКПД 2 и КОСГУ

    Подскажем код по каждой позиции и разобьём накладную так, как нужно вашей бухгалтерии.

  • Образец до подачи заявки

    Изготовим образец с вашим логотипом или пришлём фото аналогичных работ из портфолио.

  • Фотоотчёт тиража

    Перед отгрузкой присылаем фото партии — вы принимаете товар ещё до приезда машины.

  • Упаковка с описью

    Комплектуем по коробкам, подразделениям или адресам; на коробках — маркировка и опись.

  • Документы с поставкой

    Контракт, счёт, УПД, сертификаты и декларации — через ЭДО или оригиналами в день отгрузки.

  • Доставка по графику контракта

    Транспортные компании по всей России, несколько адресов разгрузки, сроки закладываем в КП.

Работаем с госсектором и госкомпаниями

Учреждения, вузы, министерства и госкорпорации, для которых мы изготавливали продукцию с символикой.

Как работаем по 44-ФЗ и 223-ФЗ

  • Аукцион и запрос котировок

    Участвуем в электронных процедурах по 44-ФЗ: подаём заявку, исполняем контракт в срок, отчитываемся документами через ЕИС.

  • Закупка у единственного поставщика

    Для небольших закупок учреждений — прямой договор по форме заказчика.

  • Корпоративные закупки по 223-ФЗ

    Работаем с госкорпорациями и компаниями с госучастием по их положению о закупке и форме договора.

  • Поставка в любой регион

    Отгружаем по всей России транспортными компаниями, сроки доставки закладываем в КП.

Что закупают учреждения и госкомпании

Формулировки предметов закупки из извещений в ЕИС — и наши разделы, где эти позиции есть с ценами и тиражами.

Как исполняем контракт: 6 этапов

  1. 1Запрос и КП

    Присылаете перечень или ТЗ — отвечаем коммерческим предложением с ценами, сроками и сроком действия.

  2. 2Процедура или договор

    Участвуем в аукционе, запросе котировок или подписываем прямой договор по вашей форме.

  3. 3Макет и образец

    Готовим макеты нанесения, согласуем с вами, при необходимости делаем образец.

  4. 4Производство

    Изготавливаем на своём производстве в Екатеринбурге, контролируем каждую партию.

  5. 5Фотоотчёт и упаковка

    Фото тиража перед отгрузкой, комплектация по коробкам с описью и маркировкой.

  6. 6Поставка и документы

    Доставка в срок по контракту, УПД, сертификаты и акты — через ЭДО или оригиналами.

ТЗ и коды ОКПД 2

Коды, которые чаще всего указывают в закупках сувенирной продукции с логотипом:

32.99.59.000
Изделия различные прочие, не включённые в другие группировки — основной код для сувенирной продукции
18.12.16.000
Услуги по печатанию непосредственно на текстильных изделиях, пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике — нанесение логотипа
18.12.19.000
Услуги печатные прочие, не включённые в другие группировки

В техническом задании стоит описать:

  • материал и плотность (для текстиля — г/м², состав)
  • размеры и цвет изделия
  • способ нанесения и количество цветов
  • место и размер логотипа
  • упаковка и маркировка
  • срок и адрес поставки
Все коды ОКПД 2 по видам изделий

Документы

  • Контракт или договорПо форме заказчика или на нашем шаблоне
  • Счёт, УПД, счёт-фактураЗакрывающие документы с НДС на каждую поставку
  • ЭДОПодписываем документы электронно, настроим роуминг с вашим оператором
  • Сертификаты и декларацииНа изделия, которые подлежат подтверждению соответствия по ТР ТС
  • Карточка предприятияРеквизиты, выписка ЕГРЮЛ — для проверки поставщика
Реквизиты (PDF) Шаблон договора Документы и ЭДО

Типовые характеристики для технического задания

Примеры описаний без указания бренда и артикула — такое ТЗ не ограничивает конкуренцию и проходит проверку. Пришлём характеристики по любой позиции из каталога.

ИзделиеКак описать в ТЗ
Футболкатрикотаж, хлопок не менее 95 %, плотность не менее 160 г/м², круглый вырез, размеры S–3XL по заявке заказчика, нанесение логотипа шелкографией в 1 цвет на груди, размер нанесения не более 20 × 25 см
Ручка шариковаякорпус пластик или металл, цвет чернил синий, нанесение логотипа тампопечатью или УФ-печатью в 1 цвет, размер нанесения не более 50 × 7 мм
Кружкакерамика, объём не менее 300 мл, цвет белый, нанесение логотипа деколью или УФ-печатью, стойкость к мойке в посудомоечной машине
Ежедневникформат А5, недатированный, не менее 256 страниц, обложка из искусственной кожи, ляссе, нанесение логотипа тиснением на обложке
Пакет бумажныйкрафт или мелованная бумага плотностью не менее 170 г/м², размер не менее 250 × 350 × 100 мм, ручки верёвочные, печать логотипа в 1 цвет с одной стороны
Значок закатнойдиаметр 37 или 56 мм, полноцветная печать под защитной плёнкой, металлическая основа, крепление булавка

Формулировки — ориентир. Конкретные значения (плотность, объём, размеры) заказчик задаёт под свою задачу и бюджет.

Шпаргалка: ОКПД 2, КОСГУ и КВР для сувенирной продукции

КлассификаторКодЧто относится
ОКПД 232.99.59.000сувенирная продукция в целом и наборы
ОКПД 218.12.16 / 18.12.19услуга нанесения логотипа (печать на пластике, металле, керамике / прочие печатные услуги)
ОКПД 214.14.30 · 32.99.12 · 23.41.11 · 17.23.13футболки · ручки · кружки · ежедневники
КОСГУ349подарочная и сувенирная продукция, не предназначенная для перепродажи (Порядок № 209н)
КВР244прочая закупка товаров, работ и услуг

Коды ОКПД 2 с девятью знаками выбирайте по справочнику в ЕИС; окончательное решение по КОСГУ и КВР принимает финансовый орган заказчика. Подробный разбор по видам изделий — в статье «ОКПД 2 и ОКВЭД для сувенирной продукции».

Что поставляем по закупкам

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Изготавливаем продукцию для закупок на собственном производстве — без посредников и субподряда. Контролируем качество каждой партии и сроки исполнения контракта.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Поставка сувенирной продукции для государственных и корпоративных закупок

AEPRINT — производитель сувенирной, брендированной и наградной продукции с логотипом для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Изготавливаем и поставляем сувенирную продукцию с символикой заказчика: ручки, ежедневники, кружки, пакеты, футболки и поло, значки и медали, флаги, календари и полиграфию. Собственное производство в Екатеринбурге — 1 000 м², 50+ единиц оборудования, 15 технологий нанесения: шелкография, тампопечать, УФ-печать, DTF, вышивка, гравировка, тиснение, деколь.

Для планирования закупки готовим коммерческое предложение для обоснования начальной (максимальной) цены контракта, подсказываем коды ОКПД 2 и КОСГУ, помогаем описать характеристики изделий в техническом задании без привязки к бренду. Участвуем в электронных аукционах и запросах котировок, работаем по прямым договорам с учреждениями, по положениям о закупке госкорпораций и компаний с госучастием, в малых закупках через Портал поставщиков и ЕАТ «Берёзка».

Поставляем по всей России: Свердловская, Челябинская, Тюменская области, ХМАО и ЯНАО, Пермский край, Башкортостан, Москва и Санкт-Петербург — транспортными компаниями по графику контракта. Все цены с НДС, полный комплект закрывающих документов, ЭДО, сертификаты и декларации соответствия на изделия, фотоотчёт тиража перед отгрузкой.

Вопросы закупщиков и бухгалтерии

01

Участвуете ли вы в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ?

Да. AEPRINT (ООО «Рекламная группа», ИНН 6685073495) участвует в электронных процедурах и работает по прямым договорам с учреждениями и госкомпаниями. Изготавливаем на своём производстве в Екатеринбурге и поставляем по всей России.

02

Можно ли получить КП для обоснования начальной цены контракта?

Да. Пришлите перечень или техническое задание — подготовим коммерческое предложение на бланке с подписью и печатью: цена за единицу, общая сумма с НДС, срок изготовления, срок действия предложения. Такое КП подходит для метода сопоставимых рыночных цен по статье 22 44-ФЗ.

03

Сколько коммерческих предложений нужно для обоснования НМЦК?

По методическим рекомендациям Минэкономразвития (приказ № 567) заказчик берёт не менее трёх ценовых предложений от разных поставщиков. Мы даём одно из них — быстро и в нужном формате; если вы пришлёте шаблон запроса, заполним его.

04

Какой код ОКПД 2 указать для сувенирной продукции с логотипом?

Чаще всего 32.99.59.000 «Изделия различные прочие», для услуги нанесения логотипа — 18.12.16 или 18.12.19. Для отдельных изделий есть свои коды: футболки 14.14.30, ручки 32.99.12, кружки 23.41.11, ежедневники 17.23.13, пакеты 17.21.12 и 22.22.11. Полный разбор — в нашей статье о кодах ОКПД 2.

05

По какому КОСГУ проводить сувенирную продукцию?

Подарочная и сувенирная продукция, которая не предназначена для перепродажи, как правило относится на подстатью 349 КОСГУ «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» (Порядок № 209н). Код вида расходов — обычно 244. Окончательное решение принимает ваш бухгалтер или финансовый орган; в накладной и УПД мы указываем позиции так, как удобно для вашего учёта.

06

Поможете составить техническое задание?

Да. Подскажем характеристики изделий и нанесения в формулировках без указания бренда — так ТЗ не ограничивает конкуренцию и проходит проверку. Пришлём типовые характеристики для футболок, ручек, ежедневников, кружек, пакетов, значков и других позиций.

07

Предоставляете ли сертификаты и декларации соответствия?

Да, на изделия, которые подлежат подтверждению соответствия по техническим регламентам ТР ТС (одежда, детские товары, посуда). Список документов согласуем до заключения контракта и прикладываем к поставке.

08

Работаете ли вы по контракту заказчика и через ЭДО?

Да. Работаем по форме контракта или договора заказчика, все цены с НДС. Счета, УПД и акты отправляем через ЭДО или передаём оригиналы вместе с поставкой.

09

Можно ли получить образец до заключения контракта?

Да. Сделаем образец изделия с нанесением вашего логотипа или покажем аналогичные работы из портфолио. Условия и срок изготовления образца согласуем при запросе.

10

Какие сроки изготовления и поставки?

Печать на складских изделиях — от 2–3 рабочих дней после согласования макета, вышивка и деколь — от 5 дней, изделия под заказ из Китая — от 40 дней. Доставку в ваш регион транспортной компанией закладываем в КП и в график контракта.

11

Какой минимальный заказ?

Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, тиражи от 10 штук. По отдельным изделиям минимальный тираж больше — он указан на странице товара.

12

Участвуете ли вы в малых закупках через Портал поставщиков и «Берёзку»?

Да, работаем с малыми закупками учреждений: прямой договор по форме заказчика, оферты на ходовые позиции. Напишите, на какой площадке размещена закупка, — подготовим предложение.

13

Укажете страну происхождения товара?

Да. Для изделий и нанесения собственного производства указываем Российскую Федерацию; для импортных заготовок — страну происхождения по документам поставщика. Данные для заявки с учётом национального режима сообщаем в КП.

14

Как проходит приёмка и что вы даёте для учёта?

Перед отгрузкой присылаем фотоотчёт тиража. Товар упаковываем по коробкам с описью, при необходимости — по подразделениям или адресам. Передаём накладную или УПД с разбивкой по позициям, чтобы бухгалтерия могла поставить продукцию на учёт и списать её по назначению.

15

Делаете наградную продукцию: кубки, медали, грамоты?

Да. Изготавливаем медали, значки, кубки, плакетки, печатаем грамоты, дипломы и благодарности с символикой заказчика — для награждений, конкурсов и спортивных мероприятий.

16

Почему учреждениям удобно работать с производителем, а не с посредником?

Цена без наценки агентства, контроль сроков на своём производстве, возможность быстро переделать партию при замечаниях и прямой доступ к технологу, который подскажет характеристики для ТЗ. Производство в Екатеринбурге — 1 000 м², 50+ единиц оборудования, 15 технологий нанесения.

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