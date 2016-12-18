Сувенирная продукция и мерч для госзакупок
AEPRINT (ООО «Рекламная группа», ИНН 6685073495) — производитель сувенирной продукции, мерча и упаковки с логотипом с собственным производством в Екатеринбурге. Работаем по 44-ФЗ и 223-ФЗ, готовим КП для обоснования начальной цены, помогаем с ТЗ и кодами ОКПД 2, поставляем по всей России.
- с 2009 года
производим и брендируем продукцию для компаний и учреждений
- 15 000+
клиентов — от школ и вузов до госкорпораций
- 1 000 м²
своё производство и склад в Екатеринбурге, 50+ единиц оборудования
- Договор с НДС
контракт заказчика, УПД, ЭДО, полный комплект закрывающих документов
Коммерческое предложение для закупки
Для расчёта начальной цены контракта нужны коммерческие предложения поставщиков. Пришлите перечень или ТЗ — подготовим КП на бланке, с подписью и печатью.
- 1Пришлите ТЗ или переченьПредмет закупки, количество, характеристики, срок и место поставки. Можно файлом.
- 2Получите КП на бланкеЦена за единицу и общая сумма с НДС, срок изготовления, подпись и печать — для обоснования начальной цены.
- 3Поможем с характеристикамиПодскажем, как описать изделие и нанесение без привязки к бренду, чтобы не ограничить конкуренцию.
Что берём на себя при поставке по контракту
Закупщику нужны не только изделия, но и бумаги в срок, понятные характеристики и предсказуемая приёмка. Делаем так, чтобы контракт исполнился без претензий.
- КП под обоснование НМЦК
На бланке, с подписью и печатью, ценой за единицу и суммой с НДС, сроком действия. Заполним ваш шаблон запроса.
- Характеристики для ТЗ
Пришлём типовые характеристики изделий и нанесения без привязки к бренду — ТЗ не ограничит конкуренцию.
- Коды ОКПД 2 и КОСГУ
Подскажем код по каждой позиции и разобьём накладную так, как нужно вашей бухгалтерии.
- Образец до подачи заявки
Изготовим образец с вашим логотипом или пришлём фото аналогичных работ из портфолио.
- Фотоотчёт тиража
Перед отгрузкой присылаем фото партии — вы принимаете товар ещё до приезда машины.
- Упаковка с описью
Комплектуем по коробкам, подразделениям или адресам; на коробках — маркировка и опись.
- Документы с поставкой
Контракт, счёт, УПД, сертификаты и декларации — через ЭДО или оригиналами в день отгрузки.
- Доставка по графику контракта
Транспортные компании по всей России, несколько адресов разгрузки, сроки закладываем в КП.
Работаем с госсектором и госкомпаниями
Учреждения, вузы, министерства и госкорпорации, для которых мы изготавливали продукцию с символикой.
Как работаем по 44-ФЗ и 223-ФЗ
- Аукцион и запрос котировок
Участвуем в электронных процедурах по 44-ФЗ: подаём заявку, исполняем контракт в срок, отчитываемся документами через ЕИС.
- Закупка у единственного поставщика
Для небольших закупок учреждений — прямой договор по форме заказчика.
- Корпоративные закупки по 223-ФЗ
Работаем с госкорпорациями и компаниями с госучастием по их положению о закупке и форме договора.
- Поставка в любой регион
Отгружаем по всей России транспортными компаниями, сроки доставки закладываем в КП.
Что закупают учреждения и госкомпании
Формулировки предметов закупки из извещений в ЕИС — и наши разделы, где эти позиции есть с ценами и тиражами.
- Сувенирная продукция с логотипом заказчикаручки, блокноты, кружки, брелоки, пакеты
- Брендированная продукция для проектов и мероприятийфутболки, кепки, шопперы, ланъярды, бейджи
- Наградная продукциякубки, медали, значки, плакетки, грамоты и благодарности
- Полиграфическая и печатная продукциябуклеты, листовки, календари, сертификаты, дипломы
- Текстильная продукция с символикойфутболки, поло, толстовки, жилеты, спортивная форма
- Призы и подарки для конкурсов и соревнованийнаборы, рюкзаки, бутылки, термокружки, электроника
- Шевроны, нашивки, стикерыдля форменной одежды и акций
- Флаги, рамки, стендыфлаги, флажки, пресс-воллы, ролл-апы, информационные стенды
Как исполняем контракт: 6 этапов
- 1Запрос и КП
Присылаете перечень или ТЗ — отвечаем коммерческим предложением с ценами, сроками и сроком действия.
- 2Процедура или договор
Участвуем в аукционе, запросе котировок или подписываем прямой договор по вашей форме.
- 3Макет и образец
Готовим макеты нанесения, согласуем с вами, при необходимости делаем образец.
- 4Производство
Изготавливаем на своём производстве в Екатеринбурге, контролируем каждую партию.
- 5Фотоотчёт и упаковка
Фото тиража перед отгрузкой, комплектация по коробкам с описью и маркировкой.
- 6Поставка и документы
Доставка в срок по контракту, УПД, сертификаты и акты — через ЭДО или оригиналами.
ТЗ и коды ОКПД 2
Коды, которые чаще всего указывают в закупках сувенирной продукции с логотипом:
- 32.99.59.000
- Изделия различные прочие, не включённые в другие группировки — основной код для сувенирной продукции
- 18.12.16.000
- Услуги по печатанию непосредственно на текстильных изделиях, пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике — нанесение логотипа
- 18.12.19.000
- Услуги печатные прочие, не включённые в другие группировки
В техническом задании стоит описать:
- материал и плотность (для текстиля — г/м², состав)
- размеры и цвет изделия
- способ нанесения и количество цветов
- место и размер логотипа
- упаковка и маркировка
- срок и адрес поставки
Документы
- Контракт или договорПо форме заказчика или на нашем шаблоне
- Счёт, УПД, счёт-фактураЗакрывающие документы с НДС на каждую поставку
- ЭДОПодписываем документы электронно, настроим роуминг с вашим оператором
- Сертификаты и декларацииНа изделия, которые подлежат подтверждению соответствия по ТР ТС
- Карточка предприятияРеквизиты, выписка ЕГРЮЛ — для проверки поставщика
Типовые характеристики для технического задания
Примеры описаний без указания бренда и артикула — такое ТЗ не ограничивает конкуренцию и проходит проверку. Пришлём характеристики по любой позиции из каталога.
|Изделие
|Как описать в ТЗ
|Футболка
|трикотаж, хлопок не менее 95 %, плотность не менее 160 г/м², круглый вырез, размеры S–3XL по заявке заказчика, нанесение логотипа шелкографией в 1 цвет на груди, размер нанесения не более 20 × 25 см
|Ручка шариковая
|корпус пластик или металл, цвет чернил синий, нанесение логотипа тампопечатью или УФ-печатью в 1 цвет, размер нанесения не более 50 × 7 мм
|Кружка
|керамика, объём не менее 300 мл, цвет белый, нанесение логотипа деколью или УФ-печатью, стойкость к мойке в посудомоечной машине
|Ежедневник
|формат А5, недатированный, не менее 256 страниц, обложка из искусственной кожи, ляссе, нанесение логотипа тиснением на обложке
|Пакет бумажный
|крафт или мелованная бумага плотностью не менее 170 г/м², размер не менее 250 × 350 × 100 мм, ручки верёвочные, печать логотипа в 1 цвет с одной стороны
|Значок закатной
|диаметр 37 или 56 мм, полноцветная печать под защитной плёнкой, металлическая основа, крепление булавка
Формулировки — ориентир. Конкретные значения (плотность, объём, размеры) заказчик задаёт под свою задачу и бюджет.
Шпаргалка: ОКПД 2, КОСГУ и КВР для сувенирной продукции
|Классификатор
|Код
|Что относится
|ОКПД 2
|32.99.59.000
|сувенирная продукция в целом и наборы
|ОКПД 2
|18.12.16 / 18.12.19
|услуга нанесения логотипа (печать на пластике, металле, керамике / прочие печатные услуги)
|ОКПД 2
|14.14.30 · 32.99.12 · 23.41.11 · 17.23.13
|футболки · ручки · кружки · ежедневники
|КОСГУ
|349
|подарочная и сувенирная продукция, не предназначенная для перепродажи (Порядок № 209н)
|КВР
|244
|прочая закупка товаров, работ и услуг
Коды ОКПД 2 с девятью знаками выбирайте по справочнику в ЕИС; окончательное решение по КОСГУ и КВР принимает финансовый орган заказчика. Подробный разбор по видам изделий — в статье «ОКПД 2 и ОКВЭД для сувенирной продукции».
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Изготавливаем продукцию для закупок на собственном производстве — без посредников и субподряда. Контролируем качество каждой партии и сроки исполнения контракта.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Поставка сувенирной продукции для государственных и корпоративных закупок
AEPRINT — производитель сувенирной, брендированной и наградной продукции с логотипом для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Изготавливаем и поставляем сувенирную продукцию с символикой заказчика: ручки, ежедневники, кружки, пакеты, футболки и поло, значки и медали, флаги, календари и полиграфию. Собственное производство в Екатеринбурге — 1 000 м², 50+ единиц оборудования, 15 технологий нанесения: шелкография, тампопечать, УФ-печать, DTF, вышивка, гравировка, тиснение, деколь.
Для планирования закупки готовим коммерческое предложение для обоснования начальной (максимальной) цены контракта, подсказываем коды ОКПД 2 и КОСГУ, помогаем описать характеристики изделий в техническом задании без привязки к бренду. Участвуем в электронных аукционах и запросах котировок, работаем по прямым договорам с учреждениями, по положениям о закупке госкорпораций и компаний с госучастием, в малых закупках через Портал поставщиков и ЕАТ «Берёзка».
Поставляем по всей России: Свердловская, Челябинская, Тюменская области, ХМАО и ЯНАО, Пермский край, Башкортостан, Москва и Санкт-Петербург — транспортными компаниями по графику контракта. Все цены с НДС, полный комплект закрывающих документов, ЭДО, сертификаты и декларации соответствия на изделия, фотоотчёт тиража перед отгрузкой.
Вопросы закупщиков и бухгалтерии
01
Участвуете ли вы в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ?
Да. AEPRINT (ООО «Рекламная группа», ИНН 6685073495) участвует в электронных процедурах и работает по прямым договорам с учреждениями и госкомпаниями. Изготавливаем на своём производстве в Екатеринбурге и поставляем по всей России.
02
Можно ли получить КП для обоснования начальной цены контракта?
Да. Пришлите перечень или техническое задание — подготовим коммерческое предложение на бланке с подписью и печатью: цена за единицу, общая сумма с НДС, срок изготовления, срок действия предложения. Такое КП подходит для метода сопоставимых рыночных цен по статье 22 44-ФЗ.
03
Сколько коммерческих предложений нужно для обоснования НМЦК?
По методическим рекомендациям Минэкономразвития (приказ № 567) заказчик берёт не менее трёх ценовых предложений от разных поставщиков. Мы даём одно из них — быстро и в нужном формате; если вы пришлёте шаблон запроса, заполним его.
04
Какой код ОКПД 2 указать для сувенирной продукции с логотипом?
Чаще всего 32.99.59.000 «Изделия различные прочие», для услуги нанесения логотипа — 18.12.16 или 18.12.19. Для отдельных изделий есть свои коды: футболки 14.14.30, ручки 32.99.12, кружки 23.41.11, ежедневники 17.23.13, пакеты 17.21.12 и 22.22.11. Полный разбор — в нашей статье о кодах ОКПД 2.
05
По какому КОСГУ проводить сувенирную продукцию?
Подарочная и сувенирная продукция, которая не предназначена для перепродажи, как правило относится на подстатью 349 КОСГУ «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» (Порядок № 209н). Код вида расходов — обычно 244. Окончательное решение принимает ваш бухгалтер или финансовый орган; в накладной и УПД мы указываем позиции так, как удобно для вашего учёта.
06
Поможете составить техническое задание?
Да. Подскажем характеристики изделий и нанесения в формулировках без указания бренда — так ТЗ не ограничивает конкуренцию и проходит проверку. Пришлём типовые характеристики для футболок, ручек, ежедневников, кружек, пакетов, значков и других позиций.
07
Предоставляете ли сертификаты и декларации соответствия?
Да, на изделия, которые подлежат подтверждению соответствия по техническим регламентам ТР ТС (одежда, детские товары, посуда). Список документов согласуем до заключения контракта и прикладываем к поставке.
08
Работаете ли вы по контракту заказчика и через ЭДО?
Да. Работаем по форме контракта или договора заказчика, все цены с НДС. Счета, УПД и акты отправляем через ЭДО или передаём оригиналы вместе с поставкой.
09
Можно ли получить образец до заключения контракта?
Да. Сделаем образец изделия с нанесением вашего логотипа или покажем аналогичные работы из портфолио. Условия и срок изготовления образца согласуем при запросе.
10
Какие сроки изготовления и поставки?
Печать на складских изделиях — от 2–3 рабочих дней после согласования макета, вышивка и деколь — от 5 дней, изделия под заказ из Китая — от 40 дней. Доставку в ваш регион транспортной компанией закладываем в КП и в график контракта.
11
Какой минимальный заказ?
Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, тиражи от 10 штук. По отдельным изделиям минимальный тираж больше — он указан на странице товара.
12
Участвуете ли вы в малых закупках через Портал поставщиков и «Берёзку»?
Да, работаем с малыми закупками учреждений: прямой договор по форме заказчика, оферты на ходовые позиции. Напишите, на какой площадке размещена закупка, — подготовим предложение.
13
Укажете страну происхождения товара?
Да. Для изделий и нанесения собственного производства указываем Российскую Федерацию; для импортных заготовок — страну происхождения по документам поставщика. Данные для заявки с учётом национального режима сообщаем в КП.
14
Как проходит приёмка и что вы даёте для учёта?
Перед отгрузкой присылаем фотоотчёт тиража. Товар упаковываем по коробкам с описью, при необходимости — по подразделениям или адресам. Передаём накладную или УПД с разбивкой по позициям, чтобы бухгалтерия могла поставить продукцию на учёт и списать её по назначению.
15
Делаете наградную продукцию: кубки, медали, грамоты?
Да. Изготавливаем медали, значки, кубки, плакетки, печатаем грамоты, дипломы и благодарности с символикой заказчика — для награждений, конкурсов и спортивных мероприятий.
16
Почему учреждениям удобно работать с производителем, а не с посредником?
Цена без наценки агентства, контроль сроков на своём производстве, возможность быстро переделать партию при замечаниях и прямой доступ к технологу, который подскажет характеристики для ТЗ. Производство в Екатеринбурге — 1 000 м², 50+ единиц оборудования, 15 технологий нанесения.