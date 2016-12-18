AEPRINT — производитель сувенирной, брендированной и наградной продукции с логотипом для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Изготавливаем и поставляем сувенирную продукцию с символикой заказчика: ручки, ежедневники, кружки, пакеты, футболки и поло, значки и медали, флаги, календари и полиграфию. Собственное производство в Екатеринбурге — 1 000 м², 50+ единиц оборудования, 15 технологий нанесения: шелкография, тампопечать, УФ-печать, DTF, вышивка, гравировка, тиснение, деколь.

Для планирования закупки готовим коммерческое предложение для обоснования начальной (максимальной) цены контракта, подсказываем коды ОКПД 2 и КОСГУ, помогаем описать характеристики изделий в техническом задании без привязки к бренду. Участвуем в электронных аукционах и запросах котировок, работаем по прямым договорам с учреждениями, по положениям о закупке госкорпораций и компаний с госучастием, в малых закупках через Портал поставщиков и ЕАТ «Берёзка».

Поставляем по всей России: Свердловская, Челябинская, Тюменская области, ХМАО и ЯНАО, Пермский край, Башкортостан, Москва и Санкт-Петербург — транспортными компаниями по графику контракта. Все цены с НДС, полный комплект закрывающих документов, ЭДО, сертификаты и декларации соответствия на изделия, фотоотчёт тиража перед отгрузкой.