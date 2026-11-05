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ОКПД 2 и ОКВЭД для сувенирной продукции и нанесения логотипа: коды для закупок

Коды ОКПД 2 для закупки сувенирной продукции и нанесения логотипа: 32.99.59, 18.12.16, 18.12.19 и коды по видам изделий. ОКВЭД поставщика, что писать в ТЗ.

Алексей Бобылевоснователь AEPRINT, производство мерча с 2009 года Опубликовано Поделиться
ОКПД 2 и ОКВЭД для сувенирной продукции и нанесения логотипа: коды для закупок

Для закупки сувенирной продукции с логотипом чаще всего ставят ОКПД 2 32.99.59.000 «Изделия различные прочие, не включённые в другие группировки». Если закупается услуга нанесения, а не товар, код 18.12.16 для печати на пластике, стекле, металле и керамике или 18.12.19 для прочих печатных услуг, включая текстиль. Для отдельных изделий точнее свои коды: футболки 14.14.30, ручки 32.99.12, кружки 23.41.11, пакеты 22.22.11. Ниже таблица по видам продукции и что писать в техзадании.

Коды сверены с действующей редакцией ОКПД 2 (ОК 034-2014) на 31 октября 2026 года. Перед публикацией извещения проверьте код в КТРУ вашей закупочной системы: для некоторых позиций там есть обязательные характеристики.

Товар или услуга: с чего начать

В закупке мерча два сценария, и коды у них разные.

  • Закупаете изделия с нанесением как товар (футболки с логотипом, ручки с логотипом). Код ставится по изделию: раздел ОКПД 2 той продукции, которую получаете. Нанесение входит в стоимость товара и отдельного кода не требует.
  • Закупаете услугу нанесения на свои изделия или комплексную услугу «изготовление сувенирной продукции». Код из раздела 18.12 «Услуги печатные прочие».

Смешивать в одном лоте товары с разными ОКПД можно, если позиции однородны по назначению, но в извещении указывается один основной код. Для набора из нескольких видов продукции обычно берут 32.99.59.000.

Коды ОКПД 2 по видам сувенирной продукции

ПродукцияОКПД 2Название группировки
Сувенирная продукция, наборы, мерч в целом32.99.59.000Изделия различные прочие, не включённые в другие группировки
Футболки, поло, майки трикотажные14.14.30Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные
Бейсболки, кепки, панамы14.19.42Шляпы и прочие головные уборы
Ручки шариковые32.99.12Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра
Кружки фарфоровые23.41.11Посуда столовая и кухонная из фарфора
Термокружки, термосы стальные25.99.12Изделия столовые, кухонные и бытовые из чёрных металлов, меди или алюминия
Пакеты ПВД, пакеты-майки22.22.11Мешки и сумки из полимеров этилена
Пакеты бумажные, крафт17.21.12Мешки и сумки бумажные
Шопперы, сумки текстильные15.12.12Сумки и аналогичные изделия из текстильных материалов
Ежедневники, блокноты17.23.13Журналы регистрационные, бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги
Зонты32.99.21Зонты от дождя и солнца; трости
Флешки26.20.21Устройства запоминающие
Силиконовые браслеты22.19.73Изделия из вулканизированной резины прочие
Значки, пины32.13.10Бижутерия и подобные изделия
Рекламная полиграфия: каталоги, буклеты18.12.12Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов

Подкоды с девятью знаками (например 32.99.59.000) выбирайте по справочнику вашей ЕИС: у ряда группировок детализация заканчивается на шести знаках.

Коды для услуги нанесения логотипа

УслугаОКПД 2Когда применять
Нанесение на сувениры: ручки, флешки, кружки, брелоки18.12.16Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике
Нанесение на текстиль: футболки, худи, кепки, сумки18.12.19Услуги печатные прочие, не включённые в другие группировки
Печать этикеток, бирок, наклеек18.12.15Услуги по печатанию этикеток и ярлыков
Изготовление рекламной полиграфии18.12.12Каталоги, буклеты, листовки, плакаты
Подготовка макета, цветопроба18.13Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги

ОКВЭД поставщика

У производителя мерча в выписке обычно несколько кодов, и это нормально: продукция разнородная.

  • 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности: основной код для нанесения логотипа.
  • 32.99 Производство прочих готовых изделий, не включённых в другие группировки: сувенирная продукция.
  • 73.11 Деятельность рекламных агентств: если поставщик берёт на себя разработку дизайна.
  • 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами: для перепродажи изделий поставщиков.
  • 14.13, 14.19 Производство одежды: если поставщик сам шьёт.

Требовать от поставщика конкретный ОКВЭД в закупке нельзя, это ограничение конкуренции. Но проверить, что код 18.12 или 32.99 есть в выписке, полезно: это признак, что компания действительно производит, а не перепродаёт.

Как описать предмет закупки в ТЗ

Чтобы получить то, что нужно, а не самое дешёвое из подходящего под код, в техзадании фиксируйте измеримые параметры.

  1. Изделие: вид, материал, плотность ткани в г/м², объём посуды в мл, размерный ряд.
  2. Нанесение: технология (шелкография, вышивка, УФ-печать, гравировка), размер логотипа в мм, количество цветов, место нанесения.
  3. Качество: соответствие макету по Pantone, стойкость (например, не менее 50 стирок при 40 °C для текстиля).
  4. Упаковка: индивидуальная или групповая, маркировка.
  5. Образец: согласование сигнального образца до запуска тиража.
  6. Документы: УПД или счёт-фактура с актом, сертификаты соответствия на детскую продукцию и текстиль.

Пример формулировки: «Футболка с логотипом заказчика, хлопок 100 %, плотность не менее 180 г/м², размеры S-3XL по разнарядке, нанесение шелкографией в 2 цвета по Pantone на груди слева 80 × 80 мм, стойкость не менее 50 стирок, ОКПД 2 14.14.30».

Что готовит AEPRINT для бюджетных закупок

Коммерческое предложение для обоснования начальной цены, участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, работа по контракту заказчика, полный комплект закрывающих документов в оригинале, сопровождение от заявки до приёмки. Работаем с НДС и без, в зависимости от того, что удобнее вашей бухгалтерии. Подробнее на странице документы и ЭДО.

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Частые вопросы

Какой ОКПД 2 у сувенирной продукции с логотипом?

32.99.59.000 для сувенирной продукции в целом и наборов. Для конкретного изделия точнее код по его виду: футболки 14.14.30, ручки 32.99.12, кружки 23.41.11.

Какой ОКПД 2 у нанесения логотипа?

18.12.16 для печати на пластике, стекле, металле, дереве и керамике. 18.12.19 для прочих печатных услуг, в том числе на текстиле.

Можно ли закупить футболки и кружки одним лотом?

Да, если они объединены назначением, например «комплект сувенирной продукции для мероприятия». Основной код 32.99.59.000, позиции расписываются в спецификации.

Какой ОКВЭД должен быть у поставщика мерча?

Обычно 18.12 и 32.99. Требовать конкретный ОКВЭД в закупке нельзя, но проверить наличие производственных кодов в выписке стоит.

Готовите ли КП для обоснования НМЦК?

Да, по вашей спецификации, с указанием кодов и характеристик. Срок подготовки 1-2 рабочих дня.

Как заказать в AEPRINT

  1. Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
  2. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
  3. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
  4. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.

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