Для закупки сувенирной продукции с логотипом чаще всего ставят ОКПД 2 32.99.59.000 «Изделия различные прочие, не включённые в другие группировки». Если закупается услуга нанесения, а не товар, код 18.12.16 для печати на пластике, стекле, металле и керамике или 18.12.19 для прочих печатных услуг, включая текстиль. Для отдельных изделий точнее свои коды: футболки 14.14.30, ручки 32.99.12, кружки 23.41.11, пакеты 22.22.11. Ниже таблица по видам продукции и что писать в техзадании.
Коды сверены с действующей редакцией ОКПД 2 (ОК 034-2014) на 31 октября 2026 года. Перед публикацией извещения проверьте код в КТРУ вашей закупочной системы: для некоторых позиций там есть обязательные характеристики.
Товар или услуга: с чего начать
В закупке мерча два сценария, и коды у них разные.
- Закупаете изделия с нанесением как товар (футболки с логотипом, ручки с логотипом). Код ставится по изделию: раздел ОКПД 2 той продукции, которую получаете. Нанесение входит в стоимость товара и отдельного кода не требует.
- Закупаете услугу нанесения на свои изделия или комплексную услугу «изготовление сувенирной продукции». Код из раздела 18.12 «Услуги печатные прочие».
Смешивать в одном лоте товары с разными ОКПД можно, если позиции однородны по назначению, но в извещении указывается один основной код. Для набора из нескольких видов продукции обычно берут 32.99.59.000.
Коды ОКПД 2 по видам сувенирной продукции
|Продукция
|ОКПД 2
|Название группировки
|Сувенирная продукция, наборы, мерч в целом
|32.99.59.000
|Изделия различные прочие, не включённые в другие группировки
|Футболки, поло, майки трикотажные
|14.14.30
|Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные
|Бейсболки, кепки, панамы
|14.19.42
|Шляпы и прочие головные уборы
|Ручки шариковые
|32.99.12
|Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра
|Кружки фарфоровые
|23.41.11
|Посуда столовая и кухонная из фарфора
|Термокружки, термосы стальные
|25.99.12
|Изделия столовые, кухонные и бытовые из чёрных металлов, меди или алюминия
|Пакеты ПВД, пакеты-майки
|22.22.11
|Мешки и сумки из полимеров этилена
|Пакеты бумажные, крафт
|17.21.12
|Мешки и сумки бумажные
|Шопперы, сумки текстильные
|15.12.12
|Сумки и аналогичные изделия из текстильных материалов
|Ежедневники, блокноты
|17.23.13
|Журналы регистрационные, бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги
|Зонты
|32.99.21
|Зонты от дождя и солнца; трости
|Флешки
|26.20.21
|Устройства запоминающие
|Силиконовые браслеты
|22.19.73
|Изделия из вулканизированной резины прочие
|Значки, пины
|32.13.10
|Бижутерия и подобные изделия
|Рекламная полиграфия: каталоги, буклеты
|18.12.12
|Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов
Подкоды с девятью знаками (например 32.99.59.000) выбирайте по справочнику вашей ЕИС: у ряда группировок детализация заканчивается на шести знаках.
Коды для услуги нанесения логотипа
|Услуга
|ОКПД 2
|Когда применять
|Нанесение на сувениры: ручки, флешки, кружки, брелоки
|18.12.16
|Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике
|Нанесение на текстиль: футболки, худи, кепки, сумки
|18.12.19
|Услуги печатные прочие, не включённые в другие группировки
|Печать этикеток, бирок, наклеек
|18.12.15
|Услуги по печатанию этикеток и ярлыков
|Изготовление рекламной полиграфии
|18.12.12
|Каталоги, буклеты, листовки, плакаты
|Подготовка макета, цветопроба
|18.13
|Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги
ОКВЭД поставщика
У производителя мерча в выписке обычно несколько кодов, и это нормально: продукция разнородная.
- 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности: основной код для нанесения логотипа.
- 32.99 Производство прочих готовых изделий, не включённых в другие группировки: сувенирная продукция.
- 73.11 Деятельность рекламных агентств: если поставщик берёт на себя разработку дизайна.
- 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами: для перепродажи изделий поставщиков.
- 14.13, 14.19 Производство одежды: если поставщик сам шьёт.
Требовать от поставщика конкретный ОКВЭД в закупке нельзя, это ограничение конкуренции. Но проверить, что код 18.12 или 32.99 есть в выписке, полезно: это признак, что компания действительно производит, а не перепродаёт.
Как описать предмет закупки в ТЗ
Чтобы получить то, что нужно, а не самое дешёвое из подходящего под код, в техзадании фиксируйте измеримые параметры.
- Изделие: вид, материал, плотность ткани в г/м², объём посуды в мл, размерный ряд.
- Нанесение: технология (шелкография, вышивка, УФ-печать, гравировка), размер логотипа в мм, количество цветов, место нанесения.
- Качество: соответствие макету по Pantone, стойкость (например, не менее 50 стирок при 40 °C для текстиля).
- Упаковка: индивидуальная или групповая, маркировка.
- Образец: согласование сигнального образца до запуска тиража.
- Документы: УПД или счёт-фактура с актом, сертификаты соответствия на детскую продукцию и текстиль.
Пример формулировки: «Футболка с логотипом заказчика, хлопок 100 %, плотность не менее 180 г/м², размеры S-3XL по разнарядке, нанесение шелкографией в 2 цвета по Pantone на груди слева 80 × 80 мм, стойкость не менее 50 стирок, ОКПД 2 14.14.30».
Что готовит AEPRINT для бюджетных закупок
Коммерческое предложение для обоснования начальной цены, участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, работа по контракту заказчика, полный комплект закрывающих документов в оригинале, сопровождение от заявки до приёмки. Работаем с НДС и без, в зависимости от того, что удобнее вашей бухгалтерии. Подробнее на странице документы и ЭДО.
Смотрите также: документы и оплата для юрлиц, сколько стоит мерч с логотипом, способы нанесения логотипа, каталог продукции.
Частые вопросы
Какой ОКПД 2 у сувенирной продукции с логотипом?
32.99.59.000 для сувенирной продукции в целом и наборов. Для конкретного изделия точнее код по его виду: футболки 14.14.30, ручки 32.99.12, кружки 23.41.11.
Какой ОКПД 2 у нанесения логотипа?
18.12.16 для печати на пластике, стекле, металле, дереве и керамике. 18.12.19 для прочих печатных услуг, в том числе на текстиле.
Можно ли закупить футболки и кружки одним лотом?
Да, если они объединены назначением, например «комплект сувенирной продукции для мероприятия». Основной код 32.99.59.000, позиции расписываются в спецификации.
Какой ОКВЭД должен быть у поставщика мерча?
Обычно 18.12 и 32.99. Требовать конкретный ОКВЭД в закупке нельзя, но проверить наличие производственных кодов в выписке стоит.
Готовите ли КП для обоснования НМЦК?
Да, по вашей спецификации, с указанием кодов и характеристик. Срок подготовки 1-2 рабочих дня.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
- Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.