Для закупки сувенирной продукции с логотипом чаще всего ставят ОКПД 2 32.99.59.000 «Изделия различные прочие, не включённые в другие группировки». Если закупается услуга нанесения, а не товар, код 18.12.16 для печати на пластике, стекле, металле и керамике или 18.12.19 для прочих печатных услуг, включая текстиль. Для отдельных изделий точнее свои коды: футболки 14.14.30, ручки 32.99.12, кружки 23.41.11, пакеты 22.22.11. Ниже таблица по видам продукции и что писать в техзадании.

Коды сверены с действующей редакцией ОКПД 2 (ОК 034-2014) на 31 октября 2026 года. Перед публикацией извещения проверьте код в КТРУ вашей закупочной системы: для некоторых позиций там есть обязательные характеристики.

Товар или услуга: с чего начать

В закупке мерча два сценария, и коды у них разные.

Закупаете изделия с нанесением как товар (футболки с логотипом, ручки с логотипом). Код ставится по изделию: раздел ОКПД 2 той продукции, которую получаете. Нанесение входит в стоимость товара и отдельного кода не требует.

Закупаете услугу нанесения на свои изделия или комплексную услугу «изготовление сувенирной продукции». Код из раздела 18.12 «Услуги печатные прочие».

Смешивать в одном лоте товары с разными ОКПД можно, если позиции однородны по назначению, но в извещении указывается один основной код. Для набора из нескольких видов продукции обычно берут 32.99.59.000.

Коды ОКПД 2 по видам сувенирной продукции

Продукция ОКПД 2 Название группировки Сувенирная продукция, наборы, мерч в целом 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включённые в другие группировки Футболки, поло, майки трикотажные 14.14.30 Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные Бейсболки, кепки, панамы 14.19.42 Шляпы и прочие головные уборы Ручки шариковые 32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра Кружки фарфоровые 23.41.11 Посуда столовая и кухонная из фарфора Термокружки, термосы стальные 25.99.12 Изделия столовые, кухонные и бытовые из чёрных металлов, меди или алюминия Пакеты ПВД, пакеты-майки 22.22.11 Мешки и сумки из полимеров этилена Пакеты бумажные, крафт 17.21.12 Мешки и сумки бумажные Шопперы, сумки текстильные 15.12.12 Сумки и аналогичные изделия из текстильных материалов Ежедневники, блокноты 17.23.13 Журналы регистрационные, бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги Зонты 32.99.21 Зонты от дождя и солнца; трости Флешки 26.20.21 Устройства запоминающие Силиконовые браслеты 22.19.73 Изделия из вулканизированной резины прочие Значки, пины 32.13.10 Бижутерия и подобные изделия Рекламная полиграфия: каталоги, буклеты 18.12.12 Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов

Подкоды с девятью знаками (например 32.99.59.000) выбирайте по справочнику вашей ЕИС: у ряда группировок детализация заканчивается на шести знаках.

Коды для услуги нанесения логотипа

Услуга ОКПД 2 Когда применять Нанесение на сувениры: ручки, флешки, кружки, брелоки 18.12.16 Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике Нанесение на текстиль: футболки, худи, кепки, сумки 18.12.19 Услуги печатные прочие, не включённые в другие группировки Печать этикеток, бирок, наклеек 18.12.15 Услуги по печатанию этикеток и ярлыков Изготовление рекламной полиграфии 18.12.12 Каталоги, буклеты, листовки, плакаты Подготовка макета, цветопроба 18.13 Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги

ОКВЭД поставщика

У производителя мерча в выписке обычно несколько кодов, и это нормально: продукция разнородная.

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности: основной код для нанесения логотипа.

32.99 Производство прочих готовых изделий, не включённых в другие группировки: сувенирная продукция.

73.11 Деятельность рекламных агентств: если поставщик берёт на себя разработку дизайна.

46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами: для перепродажи изделий поставщиков.

14.13, 14.19 Производство одежды: если поставщик сам шьёт.

Требовать от поставщика конкретный ОКВЭД в закупке нельзя, это ограничение конкуренции. Но проверить, что код 18.12 или 32.99 есть в выписке, полезно: это признак, что компания действительно производит, а не перепродаёт.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество, подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Как описать предмет закупки в ТЗ

Чтобы получить то, что нужно, а не самое дешёвое из подходящего под код, в техзадании фиксируйте измеримые параметры.

Изделие: вид, материал, плотность ткани в г/м², объём посуды в мл, размерный ряд. Нанесение: технология (шелкография, вышивка, УФ-печать, гравировка), размер логотипа в мм, количество цветов, место нанесения. Качество: соответствие макету по Pantone, стойкость (например, не менее 50 стирок при 40 °C для текстиля). Упаковка: индивидуальная или групповая, маркировка. Образец: согласование сигнального образца до запуска тиража. Документы: УПД или счёт-фактура с актом, сертификаты соответствия на детскую продукцию и текстиль.

Пример формулировки: «Футболка с логотипом заказчика, хлопок 100 %, плотность не менее 180 г/м², размеры S-3XL по разнарядке, нанесение шелкографией в 2 цвета по Pantone на груди слева 80 × 80 мм, стойкость не менее 50 стирок, ОКПД 2 14.14.30».

Что готовит AEPRINT для бюджетных закупок

Коммерческое предложение для обоснования начальной цены, участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, работа по контракту заказчика, полный комплект закрывающих документов в оригинале, сопровождение от заявки до приёмки. Работаем с НДС и без, в зависимости от того, что удобнее вашей бухгалтерии. Подробнее на странице документы и ЭДО.

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Частые вопросы

Какой ОКПД 2 у сувенирной продукции с логотипом?

32.99.59.000 для сувенирной продукции в целом и наборов. Для конкретного изделия точнее код по его виду: футболки 14.14.30, ручки 32.99.12, кружки 23.41.11.

Какой ОКПД 2 у нанесения логотипа?

18.12.16 для печати на пластике, стекле, металле, дереве и керамике. 18.12.19 для прочих печатных услуг, в том числе на текстиле.

Можно ли закупить футболки и кружки одним лотом?

Да, если они объединены назначением, например «комплект сувенирной продукции для мероприятия». Основной код 32.99.59.000, позиции расписываются в спецификации.

Какой ОКВЭД должен быть у поставщика мерча?

Обычно 18.12 и 32.99. Требовать конкретный ОКВЭД в закупке нельзя, но проверить наличие производственных кодов в выписке стоит.

Готовите ли КП для обоснования НМЦК?

Да, по вашей спецификации, с указанием кодов и характеристик. Срок подготовки 1-2 рабочих дня.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.