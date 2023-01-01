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Пластиковые ручки с логотипом

Нанесение логотипа на пластиковые шариковые ручки: тампопечать в один и два цвета, УФ-печать и гравировка. Самый массовый корпоративный сувенир.

  • От 50 штукминимальный тираж ручек
  • Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
  • От 2,9 ₽тампопечать 1 цвет при тираже от 10 000 шт.
  • Тампопечатьосновная технология нанесения на ручки
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Пластиковые ручки с логотипом — AEPRINT
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Пластиковые ручки с логотипом на заказ

Выберите модель и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и числа цветов

  • Пластиковая ручка с логотипом
    Пластиковая ручка арт. NNTEU9-33315в наличии 100 000+ шт Классическая промо-модель Тампопечать или УФ-печать Пластик12 цв. от 36 ₽цена без нанесения
  • Шариковая ручка с логотипом
    Шариковая ручка арт. NNTEU15-327892в наличии 100 000+ шт Классическая промо-модель Тампопечать или УФ-печать Пластик4 цв. от 49 ₽цена без нанесения
  • Ручка Euro Chrome с логотипом
    Ручка Euro Chrome арт. G4478.30в наличии 100 000+ шт Классическая промо-модель Тампопечать или УФ-печать Пластик11 цв. от 12 ₽цена без нанесения
  • Ручка Pin с логотипом
    Ручка Pin арт. G3322.40в наличии 100 000+ шт Покрытие софт-тач Тампопечать или УФ-печать Пластик8 цв. от 37 ₽цена без нанесения
  • Ручка с резиновым покрытием с логотипом
    Ручка с резиновым покрытием арт. NNTEU9-529552в наличии 100 000+ шт Прорезиненный корпус Тампопечать или УФ-печать Пластик5 цв. от 80 ₽цена без нанесения
  • Ручка N9 с логотипом
    Ручка N9 арт. HG22809/01/35в наличии 100 000+ шт Кнопочный механизм Тампопечать или УФ-печать Пластик5 цв. от 21 ₽цена без нанесения
  • Ручка Миллениум с логотипом
    Ручка Миллениум арт. O13101.06в наличии 100 000+ шт Поворотный механизм Тампопечать или УФ-печать ПластикСиние чернила11 цв. от 19 ₽цена без нанесения
  • Ручка Europa с логотипом
    Ручка Europa арт. V2023.01в наличии 100 000+ шт Классическая промо-модель Тампопечать или УФ-печать Пластик14 цв. от 13 ₽цена без нанесения
  • Ручка Какаду с логотипом
    Ручка Какаду арт. O15135.01в наличии 100 000+ шт Классическая промо-модель Тампопечать или УФ-печать ПластикСиние чернила10 цв. от 12 ₽цена без нанесения
  • Ручка N8 с логотипом
    Ручка N8 арт. HG22803/01/24в наличии 100 000+ шт Классическая промо-модель Тампопечать или УФ-печать Пластик5 цв. от 14 ₽цена без нанесения
  • Ручка Norfolk с логотипом
    Ручка Norfolk арт. NNTEU38-518618в наличии 100 000+ шт Классическая промо-модель Лазерная гравировка Алюминий5 цв. от 87 ₽цена без нанесения
  • Ручка Zagreb с логотипом
    Ручка Zagreb арт. NNTEU38-518554в наличии 100 000+ шт Классическая промо-модель Лазерная гравировка Алюминий5 цв. от 99 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни пластиковых ручек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Классические, софт-тач и модели с цветными вставками
    • Тампопечать 1–2 цвета, УФ-печать и лазерная гравировка
    • Печать по корпусу и клипу, персонализация именами
    • Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Пластиковые ручки с логотипом: ещё модель 1Пластиковые ручки с логотипом: ещё модель 2Пластиковые ручки с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем пластиковые ручки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать пластиковую ручку под задачу

  • 01Модель

    Классическая — массовая раздатка. Софт-тач — подарок и представительский формат.

  • 02Тираж

    До 100 шт. печать считается за весь тираж. От 200 шт. — цена за штуку.

  • 03Нанесение

    Тампопечать 1–2 цвета — основная. УФ-печать — для сложной графики.

  • 04Цвета

    Второй цвет почти удваивает стоимость печати — считайте на этапе макета.

Как нанести логотип на ручку

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 50 шт.минимальный тираж ручек
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • от 2,9 ₽тампопечать при крупном тираже
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения на ручки по тиражу, цене, цветности и задачам

СпособМин. тиражЦенаКорпусЦветностьСрокЛучше всего подходит
Тампопечать 1 цветхитот 50 шт.от 2,9 ₽/штпластик1 цветот 3 днеймассовая раздатка, выставки, промо
Тампопечать 2 цветаот 50 шт.от 3,6 ₽/штпластик2 цветаот 3 днейлоготипы из двух фирменных цветов
УФ-печатьот 50 шт.по запросупластик, металлполноцветот 3 днейсложная графика и фотоизображения
Гравировкаот 50 шт.от 25 ₽/штметаллцвет металлаот 5 днейподарочные металлические ручки
Печать по клипуот 50 шт.по запросупластик1–2 цветаот 3 днейсайт или слоган рядом с логотипом
Персонализацияот 50 шт.по запросупластик, металл1 цветот 5 днейименные ручки сотрудникам
  • Тираж до 100 шт.Печать считается за тираж: 2 500 ₽ за 1 цвет, 3 750 ₽ за 2
  • Тираж от 1 000 шт.1 цвет — 5,9 ₽, 2 цвета — 8,1 ₽ за штуку
  • Тираж от 10 000 шт.1 цвет — 2,9 ₽, 2 цвета — 3,6 ₽ за штуку

Сколько стоит нанесение логотипа на ручку

В таблице — тампопечать по пластиковому корпусу. До 100 штук цена считается за весь тираж, от 200 штук — за единицу. Цены за нанесение, без стоимости самой ручки.

Прайс-лист PDF
Тираж1 цвет2 цветаГравировкаУФ-печатьЕдиница
до 50 шт по запросупо запросу
51–100 шт по запросупо запросу
от 200 шт по запросупо запросу
от 1000 шт по запросу
от 10000 шт по запросупо запросу

Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Цветность: 1 цвет

УФ-печать, Печать по клипу, Персонализация, Полноцвет — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза нанесение тампопечатью, без стоимости самой ручки
  • До 100 штукцена за весь тираж
  • От 200 штукцена за штуку
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, модель и количество — посчитаем стоимость вместе со сроком
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

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Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают пластиковые ручки

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Выставки и форумыСамая массовая раздатка на стенде и в раздаточных пакетах
  • Для офисаФирменные ручки на ресепшене, в переговорных и на столах
  • КонференцииРучка с блокнотом в комплекте участника мероприятия
  • Для банков и МФЦРучки в клиентской зоне и на стойках оформления

  • Учебным центрамМерч для слушателей курсов и участников программ
  • Welcome packРучка в наборе новичка вместе с ежедневником
  • Промо-акцииНедорогой носитель логотипа на большой тираж
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, печать и упаковку

Другие виды ручек

Металлические, подарочные, карандаши и наборы с логотипом

Смотреть все виды ручек

Как заказать пластиковые ручки с логотипом

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель ручкина связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем корпус, цвет и тип нанесения под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем ручки, печать и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С ручками часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка

Пластиковые ручки с логотипом оптом

Производим пластиковые ручки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 1 дня. Любой цвет корпуса под фирменный стиль, нажимной и колпачковый механизм, софт-тач покрытие по запросу. Тампопечать от 2,9 ₽ за штуку при тираже от 5 000, УФ-печать полноцветом. Собственное производство в Екатеринбурге.

Пластиковая ручка — основа массовых тиражей: самая низкая цена контакта с логотипом в каталоге. Её ставят на стойки в отделениях, кладут в каждый комплект участника и раздают на выставках тысячами, не считая штуки.

Цвет корпуса как часть стиля

Главное преимущество пластика — корпус любого цвета по фирменной палитре, включая подбор по Pantone. Комбинируют цвет корпуса, клипсы и кнопки: получается узнаваемая ручка, которую видно на столе среди чужих. На цветном корпусе белая или контрастная печать читается лучше, чем цветная — это стоит учитывать при согласовании макета.

Нанесение и площадь

Тампопечать — основной способ: тампон повторяет форму корпуса, печать ложится ровно на скруглённую поверхность. Один-два плашечных цвета по Pantone, самая низкая себестоимость на больших тиражах. УФ-печать даёт полноцвет и градиенты, но дороже. Площадь узкая и вытянутая: длинное название разбиваем на строки, мелкие элементы и телефон убираем — на корпусе ручки их не прочитают.

Софт-тач и восприятие

Покрытие софт-тач делает корпус бархатистым на ощупь и заметно повышает воспринимаемое качество при небольшой доплате. Ограничение: на софт-тач печать требует праймера, иначе краска отслаивается — мы делаем пробный оттиск на конкретной партии корпусов до запуска тиража.

Тиражи и сроки

От 100 штук, срок от 1 дня на складские цвета с тампопечатью. Экономика раскрывается на партиях от тысячи: разница в цене нанесения между сотней и пятью тысячами почти десятикратная. Для регулярной раздачи выгоднее один крупный тираж с хранением у нас.

Частые вопросы о пластиковых ручках с логотипом

Какой минимальный тираж ручек с логотипом?

От 50 штук. На малых тиражах печать считается за весь тираж — 2 500 ₽ за один цвет до 50 шт. От 200 штук цена идёт за единицу: 10,5 ₽ за один цвет, а при тираже от 10 000 шт. — 2,9 ₽.

Сколько стоит нанесение логотипа на ручку?

Тампопечать в один цвет стоит 2 500 ₽ за тираж до 50 штук и 3 100 ₽ за 51–100 штук. От 200 штук цена идёт за единицу: 10,5 ₽ за один цвет, от 1 000 штук — 5,9 ₽, от 10 000 — 2,9 ₽. Цены указаны за нанесение, стоимость самой ручки — от 12 ₽ в каталоге.

Чем тампопечать отличается от УФ-печати?

Тампопечать — основной способ для пластиковых ручек: тампон повторяет форму корпуса, печать ложится ровно на скруглённую поверхность в 1–2 плашечных цвета, это самая низкая цена на больших тиражах. УФ-печать даёт полноцвет, градиенты и фотоизображения, но стоит дороже — рассчитаем по запросу.

Почему второй цвет так заметно дороже?

В тампопечати каждый цвет — это отдельный прогон краски со своей подготовкой, поэтому второй цвет почти удваивает стоимость печати. Например, от 200 штук один цвет стоит 10,5 ₽, а два — 18,1 ₽ за штуку. Это стоит учитывать на этапе макета: часто логотип хорошо читается и в один цвет.

Можно ли печатать на клипе ручки?

Да, печать по клипу — дополнительная площадь под логотип, сайт или слоган компании. Наносим тампопечатью в 1–2 цвета от 50 штук, срок от 3 дней, стоимость рассчитаем по запросу под ваш макет и тираж.

Пластиковые ручки с логотипом: сколько занимает изготовление?

Тампопечать и УФ-печать — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге, персонализация и гравировка — от 5 дней. Точный срок зависит от тиража и модели ручки, менеджер назовёт его при расчёте.

Можно ли сделать именные ручки?

Да, делаем персонализацию — имя сотрудника на каждой ручке в тираже, от 50 штук. Срок от 5 дней, стоимость рассчитаем по запросу. Список имён пришлите таблицей, а макет с раскладкой согласуем до запуска.

Поможете подобрать модель ручки?

Да, подберём модель под задачу и бюджет: классическая ручка — для массовой раздатки, софт-тач — для подарка и представительского формата. Корпус можно подобрать в фирменном цвете, а на цветном корпусе лучше читается белая или контрастная печать. Расчёт и визуализация бесплатно.

Работаете по договору и с закрывающими документами?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём полный пакет закрывающих документов. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Реквизиты можно прислать менеджеру вместе с заявкой.

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