Пластиковые ручки с логотипом оптом

Производим пластиковые ручки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 1 дня. Любой цвет корпуса под фирменный стиль, нажимной и колпачковый механизм, софт-тач покрытие по запросу. Тампопечать от 2,9 ₽ за штуку при тираже от 5 000, УФ-печать полноцветом. Собственное производство в Екатеринбурге.

Пластиковая ручка — основа массовых тиражей: самая низкая цена контакта с логотипом в каталоге. Её ставят на стойки в отделениях, кладут в каждый комплект участника и раздают на выставках тысячами, не считая штуки.

Цвет корпуса как часть стиля Главное преимущество пластика — корпус любого цвета по фирменной палитре, включая подбор по Pantone. Комбинируют цвет корпуса, клипсы и кнопки: получается узнаваемая ручка, которую видно на столе среди чужих. На цветном корпусе белая или контрастная печать читается лучше, чем цветная — это стоит учитывать при согласовании макета. Нанесение и площадь Тампопечать — основной способ: тампон повторяет форму корпуса, печать ложится ровно на скруглённую поверхность. Один-два плашечных цвета по Pantone, самая низкая себестоимость на больших тиражах. УФ-печать даёт полноцвет и градиенты, но дороже. Площадь узкая и вытянутая: длинное название разбиваем на строки, мелкие элементы и телефон убираем — на корпусе ручки их не прочитают. Софт-тач и восприятие Покрытие софт-тач делает корпус бархатистым на ощупь и заметно повышает воспринимаемое качество при небольшой доплате. Ограничение: на софт-тач печать требует праймера, иначе краска отслаивается — мы делаем пробный оттиск на конкретной партии корпусов до запуска тиража. Тиражи и сроки От 100 штук, срок от 1 дня на складские цвета с тампопечатью. Экономика раскрывается на партиях от тысячи: разница в цене нанесения между сотней и пятью тысячами почти десятикратная. Для регулярной раздачи выгоднее один крупный тираж с хранением у нас.