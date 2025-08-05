Ролл-апы на заказ
Мобильные стенды со сворачивающимся полотном. Ставятся за минуту, помещаются в сумку, переезжают с выставки на выставку. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 1 штукиминимальный тираж
- Срок от 1 дняпечать на своём производстве
- 85×200 сми другие размеры
- С сумкойпереносится одной рукой
Ролл-апы — форматы и варианты
Стандартные 85×200, широкие 120×200, двусторонние и премиальные с усиленной кассетой.
- Ролл-ап 85×200 арт. PG-RA-85хит продаж Стандартный размер, алюминиевая кассета Печать на плотном баннере, чехол в комплекте по запросуцена зависит от размера
- Ролл-ап 120×200 арт. PG-RA-120широкий Больше площадь под макет Печать полноцветом, усиленная кассета по запросуцена зависит от размера
- Двусторонний арт. PG-RA-2Sдля прохода Полотно с двух сторон кассеты Два разных макета в одном стенде по запросуцена зависит от размера
- Ещё варианты
Размеры, тип кассеты, материалы полотна и варианты сумок.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
- Сменное полотно — кассета остаётся, макет меняется
- Матовое полотно без бликов под софиты
- Усиленная кассета для частых перевозок
- Чехол-сумка в комплекте
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем ролл-апы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать ролл-апы
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Материал
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для ролл-апов
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж
- от 1 дняминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- СрочноОт 1 дня по договорённости
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на ролл-апы
Цена зависит от формата, материала, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочная печатьот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают ролл-апы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ВыставкиСтенд компании на площадке.
- КонференцииОформление сцены и зоны регистрации.
- ШоурумыПостоянная навигация и акции в зале.
- ПриёмныеПрезентация компании для посетителей.
- МероприятияОформление входа и фотозоны.
- ОбучениеСтенд для тренингов и презентаций.
- Точки продажАкция или новинка в торговом зале.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать ролл-апы
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 1 дня
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С ролл-апами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Ролл-апы с логотипом оптом
Производим ролл-апы с логотипом оптом от 10 штук, срок от 2 дней. Стандартные размеры 80×200 и 100×200 см, полотно — баннерная ткань или плёнка с матовым покрытием, печать полноцветом. Конструкция сворачивается в корпус и переносится в чехле. Собственное производство в Екатеринбурге.
Ролл-ап — переносной стенд для выставок, конференций, презентаций и входной группы офиса. Он ставится за минуту без инструментов, не требует крепления к стене и полу, поэтому одна конструкция обслуживает десятки мероприятий за сезон, а меняется только полотно.
Размеры и конструкция
Базовый размер ролл-апа для стенда и приёмной — 80×200 см, помещается в узкое пространство. У 100×200 см больше площади под макет, и он лучше читается в зале. Для крупных мероприятий и проходных зон берут 150×200 и двусторонние. Корпус алюминиевый: экономичный для редких выездов и усиленный с широким основанием для постоянного использования — дешёвый механизм со временем перестаёт держать полотно ровно.
Полотно и печать
Матовая плёнка не бликует под светом софитов и на фото — основной выбор для выставок и съёмок. Баннерная ткань мягче, меньше заламывается при частом сворачивании, дольше служит при регулярных выездах. Полноцветная печать с разрешением под просмотр с близкого расстояния: на ролл-ап смотрят с полутора метров, поэтому мелкий текст должен быть читаемым.
Что размещать на макете
Верхняя треть ролл-апа видна поверх голов в зале — туда ставят логотип и главное сообщение. Средняя зона на уровне глаз несёт основное содержание. Нижние 30 сантиметров закрывают люди и столы, там оставляют только фон. Контакты и QR размещайте на уровне глаз, а не внизу, иначе их не отсканируют.
Сроки и замена полотна
От 2 дней на печать по готовому макету. Полотно меняется отдельно от конструкции: под новое мероприятие заказывают только печать, это дешевле нового ролл-апа в разы. Под мероприятие с датой закладывайте срок с запасом на согласование макета.
Частые вопросы о ролл-апах
Ролл-апы с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
Ролл-апы с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от размера, типа конструкции, полотна и количества — пришлём расчёт в день обращения. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Полотно можно заменить отдельно от конструкции: под новое мероприятие заказывают только печать, это в разы дешевле нового ролл-апа.
Ролл-апы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Печать полотна по готовому макету — от 1–2 дней на нашем производстве. Под мероприятие с конкретной датой закладывайте запас на согласование макета. Точный срок назовём при расчёте с учётом размера и количества.
Подготовите макет к печати?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Подскажем раскладку: логотип и главное сообщение — в верхнюю треть, контакты и QR-код — на уровень глаз, нижние 30 см — под фон. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какой материал выбрать?
Матовая плёнка не бликует под софитами и на фото — основной выбор для выставок и съёмок. Баннерная ткань мягче, меньше заламывается при частом сворачивании и дольше служит при регулярных выездах. Для постоянного использования советуем усиленный алюминиевый корпус с широким основанием.
Можно точный фирменный цвет?
Полотно печатаем полноцветом, и фирменный цвет подбираем максимально близко к вашему брендбуку. Точное попадание по Пантону даёт офсет, а для широкоформатной печати менеджер заранее подскажет, как будет выглядеть ваш цвет. Если цвет критичен, обсудим это на этапе макета.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Ламинация и фольга для ролл-апа обычно не нужны: защиту и отсутствие бликов даёт сама матовая плёнка или баннерная ткань. Если требуется особая отделка, менеджер подберёт решение под задачу.
Есть срочная печать?
Да, срочная печать — от 1 дня по договорённости, если макет готов. Печатаем на своём производстве в Екатеринбурге, поэтому можем быстро подготовить ролл-ап к выставке или конференции. Присылайте макет сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Ролл-ап складывается в сумку, поэтому его удобно отправлять по всей России транспортными компаниями. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.
Ролл-ап с логотипом — мобильный рекламный стенд для оформления выставок, презентаций, конференций, торговых помещений и других мероприятий. Конструкция позволяет быстро развернуть рекламное изображение и использовать его как самостоятельный информационный носитель или часть оформления стенда. AEPRINT изготавливает ролл-апы с индивидуальным дизайном под задачи бизнеса.
Ролл-апы с логотипом для бизнеса
Рекламный ролл-ап помогает привлечь внимание к компании, бренду, продукту или мероприятию. На полотне можно разместить логотип, рекламное сообщение, фотографии, графику, контактную информацию и другие элементы, необходимые для коммуникации с аудиторией.
Ролл-ап подходит для компаний, которым требуется мобильное рекламное решение, которое можно использовать на разных площадках. Конкретное оформление подбирается под фирменный стиль и задачу рекламной кампании.
Ролл-ап стенды для выставок
Выставочный ролл-ап помогает выделить стенд компании среди других участников и сделать рекламную информацию заметной для посетителей. Его можно использовать как самостоятельный элемент оформления или сочетать с другой рекламной продукцией.
Ролл-ап подходит для выставок, форумов, конференций, презентаций, семинаров и деловых мероприятий. После окончания события конструкцию можно использовать повторно на другой площадке.
Рекламный ролл-ап с индивидуальным дизайном
AEPRINT разрабатывает дизайн ролл-апа с учётом фирменного стиля компании, целевой аудитории и целей рекламного сообщения. В макете можно использовать корпоративные цвета, логотип, фотографии, иллюстрации и текстовую информацию.
При подготовке макета учитываются особенности рекламного полотна и расстояние, с которого посетители будут воспринимать информацию. Это позволяет сделать основные сообщения и элементы бренда хорошо заметными.
Ролл-ап для презентаций и мероприятий
Ролл-ап можно использовать для презентации компании, отдельного продукта или услуги. На стенде можно разместить ключевую информацию, преимущества предложения, фотографии, схемы, контакты и призыв к действию.
Для мероприятия можно изготовить несколько ролл-апов в единой визуальной концепции. Каждый стенд при этом может выполнять отдельную информационную функцию, сохраняя общий фирменный стиль.
Мобильные рекламные стенды
Одно из преимуществ ролл-апа — мобильный формат. Конструкцию удобно использовать на разных мероприятиях и рекламных площадках, когда необходимо быстро организовать информационную зону или выделить место компании.
Ролл-ап можно использовать самостоятельно или в составе комплексного оформления выставочного стенда, презентационной зоны, торгового пространства или корпоративного мероприятия.
Печать на ролл-апах
AEPRINT выполняет печать рекламных материалов с яркими цветами и чётким изображением. Перед производством готовый макет адаптируется под конструкцию и согласовывается с заказчиком.
Если готового макета нет, специалисты AEPRINT помогают разработать дизайн. Это позволяет подготовить рекламный стенд в соответствии с фирменным стилем компании и задачами конкретного мероприятия.
Изготовление ролл-апов на заказ
Срок изготовления ролл-апов на странице AEPRINT указан от 2 дней. Доступен бесплатный дизайн, а также заявлена 100% гарантия качества.
Стоимость рассчитывается с учётом выбранной конструкции, печати и количества изделий. AEPRINT подбирает оптимальный вариант под тираж и задачу заказчика.
Ролл-апы можно заказать для выставки, конференции, презентации, торговой точки, рекламной кампании или корпоративного мероприятия. Конкретное исполнение подбирается с учётом актуальных производственных возможностей, дизайна, тиража и задачи проекта.