Ролл-апы с логотипом оптом

Производим ролл-апы с логотипом оптом от 10 штук, срок от 2 дней. Стандартные размеры 80×200 и 100×200 см, полотно — баннерная ткань или плёнка с матовым покрытием, печать полноцветом. Конструкция сворачивается в корпус и переносится в чехле. Собственное производство в Екатеринбурге.

Ролл-ап — переносной стенд для выставок, конференций, презентаций и входной группы офиса. Он ставится за минуту без инструментов, не требует крепления к стене и полу, поэтому одна конструкция обслуживает десятки мероприятий за сезон, а меняется только полотно.

Размеры и конструкция Базовый размер ролл-апа для стенда и приёмной — 80×200 см, помещается в узкое пространство. У 100×200 см больше площади под макет, и он лучше читается в зале. Для крупных мероприятий и проходных зон берут 150×200 и двусторонние. Корпус алюминиевый: экономичный для редких выездов и усиленный с широким основанием для постоянного использования — дешёвый механизм со временем перестаёт держать полотно ровно. Полотно и печать Матовая плёнка не бликует под светом софитов и на фото — основной выбор для выставок и съёмок. Баннерная ткань мягче, меньше заламывается при частом сворачивании, дольше служит при регулярных выездах. Полноцветная печать с разрешением под просмотр с близкого расстояния: на ролл-ап смотрят с полутора метров, поэтому мелкий текст должен быть читаемым. Что размещать на макете Верхняя треть ролл-апа видна поверх голов в зале — туда ставят логотип и главное сообщение. Средняя зона на уровне глаз несёт основное содержание. Нижние 30 сантиметров закрывают люди и столы, там оставляют только фон. Контакты и QR размещайте на уровне глаз, а не внизу, иначе их не отсканируют. Сроки и замена полотна От 2 дней на печать по готовому макету. Полотно меняется отдельно от конструкции: под новое мероприятие заказывают только печать, это дешевле нового ролл-апа в разы. Под мероприятие с датой закладывайте срок с запасом на согласование макета.