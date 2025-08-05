Фартуки с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим фартуки с логотипом оптом от 10 штук, срок от 5 дней. Смесовая ткань и хлопок с водоотталкивающей пропиткой, деним, экокожа. Нагрудные и поясные, с карманами и регулировкой лямки. Вышивка, шелкография, DTF-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Фартук — рабочая форма для персонала, который взаимодействует с гостями: бариста, официанты, продавцы, мастера. Для ресторанов, кофеен и шоурумов это часть фирменного стиля заведения, которую видит каждый посетитель, поэтому фартук должен выдерживать ежедневную работу и стирку.

Ткань под задачу Для кухни и бара основной выбор — смесовая ткань с пропиткой: отталкивает брызги, не пачкается и выдерживает частую стирку. Хлопок приятнее, но впитывает пятна. Деним берут барбершопы, мастерские и кофейни с индустриальным стилем. Экокожа подходит барменам и мастерам — не промокает, но в машине её не постирать. Крой и детали Нагрудный фартук закрывает одежду полностью, его берут на кухню и в бар. Поясной оставляет верх формы открытым и не мешает двигаться — вариант для официантов и продавцов. В зале обязательны карманы под блокнот, ручку и телефон. Регулируемая лямка на шее и длинные завязки подходят сотрудникам любого роста, так что вопрос размеров снимается. Нанесение Вышивка на нагрудной части — долговечный вариант для формы, которую стирают каждый день. Шелкография экономична на тиражах от 50 штук. На пропитанной ткани DTF держится хуже вышивки из-за покрытия. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС. Печатаем на изделиях заказчика: распаковка и упаковка +5 ₽ за штуку.