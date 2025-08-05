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Фартуки с логотипом оптом

Фартуки с печатью и вышивкой для кафе, ресторанов, магазинов и мастер-классов: с нагрудником, поясные и джинсовые. DTF-печать от 10 штук, шелкография от 50.

  • От 10 штукминимальный тираж фартуков
  • Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
  • DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
  • Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
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Фартуки с логотипом оптом — AEPRINT
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Фартуки с логотипом на заказ

Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.

  • Фартук Ducasse с логотипом
    Фартук Ducasse арт. O9129DE9002в наличии 50 000+ шт Для кафе и мастер-классов Шелкография или DTF-печать Полиэстер150 г/м²8 цв. от 644 ₽цена без нанесения
  • Фартук Benoit с логотипом
    Фартук Benoit арт. O9125DE9002в наличии 50 000+ шт Для кафе и мастер-классов Шелкография или DTF-печать Полиэстер220 г/м²7 цв. от 1 209 ₽цена без нанесения
  • Фартук Graket с логотипом
    Фартук Graket арт. HG346831/28в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Шелкография или DTF-печать Переработ. материал3 цв. от 669 ₽цена без нанесения
  • Фартук Impact с логотипом
    Фартук Impact арт. TWP262.840в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Шелкография или DTF-печать Переработ. материал180 г/м²4 цв. от 1 175 ₽цена без нанесения
  • Фартук Classic с логотипом
    Фартук Classic арт. O9123DE02в наличии 50 000+ шт Для кафе и мастер-классов Шелкография или DTF-печать Полиэстер220 г/м² от 959 ₽цена без нанесения
  • Фартук белый 80 г/м² с логотипом
    Фартук белый 80 г/м² арт. O839496в наличии 5 000+ шт Для кафе и мастер-классов Шелкография или DTF-печать Спанбонд80 г/м²6 цв. от 185 ₽цена без нанесения
  • Фартук Delight с логотипом
    Фартук Delight арт. O832107в наличии 5 000+ шт Для кафе и мастер-классов Шелкография или DTF-печать Хлопок300 г/м²6 цв. от 1 140 ₽цена без нанесения
  • Фартук хлопковый 180 с логотипом
    Фартук хлопковый 180 арт. O832003в наличии 1 000+ шт Для кафе и мастер-классов Шелкография или DTF-печать Хлопок180 г/м²6 цв. от 761 ₽цена без нанесения
  • Фартук Mini с логотипом
    Фартук Mini арт. O9124DE02в наличии 10 000+ шт Для кафе и мастер-классов Шелкография или DTF-печать Полиэстер220 г/м² от 670 ₽цена без нанесения
  • Фартук Salmux с логотипом
    Фартук Salmux арт. HG346114/01в наличии 10 000+ шт Для кафе и мастер-классов Шелкография или DTF-печать Спанбонд95 г/м² от 200 ₽цена без нанесения
  • Фартук Ramsay с логотипом
    Фартук Ramsay арт. O9128DE9060в наличии 10 000+ шт Для кафе и мастер-классов Шелкография или DTF-печать Полиэстер190 г/м² от 583 ₽цена без нанесения
  • Фартук Neat с логотипом
    Фартук Neat арт. G17981.44в наличии 1 000+ шт Для кафе и мастер-классов Шелкография или DTF-печать Полиэстер10 цв. от 850 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни фартуков в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Стандартная палитра 10 цветов, под заказ — любой Pantone
    • Печать на груди, спине, рукаве — по вашему макету
    • Малые тиражи DTF-печатью от 10 штук
    • Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Фартуки с логотипом: ещё модель 1Фартуки с логотипом: ещё модель 2Фартуки с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем фартуки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать фартуки под задачу

  • 01Назначение

    С нагрудником — кухня и производство. Поясной — официанты и бариста.

  • 02Материал

    Саржа и бязь — бюджет. Деним и лён — премиум для кафе и пекарен.

  • 03Нанесение

    DTF — полноцвет и малые тиражи. Шелкография от 50 шт. Вышивка — стойкая.

  • 04Цвет

    Чёрные и тёмные скрывают пятна. Белые и светлые дешевле в печати.

Как нанести логотип на фартуки

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 10 шт.минимальный тираж фартуков
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения на фартуки по тиражу, цене и задачам

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Шелкографияхитот 50 шт.от 40 ₽/штхлопок, смесовыедо 4 цветовот 3 днейтиражи от 100 шт., строгий логотип
DTF-печатьот 10 шт.от 145 ₽/штлюбая тканьполноцветот 3 днеймалые тиражи, фото и градиенты
Вышивкаот 10 шт.по запросуплотные тканидо 12 нитейот 5 днейполо, куртки, премиальная форма
Термотрансферот 50 шт.от 40 ₽/штсинтетика, хлопокдо 4 цветовот 3 днейномера, имена, спортивная форма
Сублимацияот 30 шт.по запросубелая синтетикаполноцветот 5 днейполная запечатка, спортформа
DTF со свечениемот 10 шт.от 218 ₽/штлюбая тканьполноцвет + светот 3 днейпромо, ивенты, эффект в темноте
  • Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
  • Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
  • Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально

Сколько стоит печать на фартуках

В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.

Прайс-лист PDF
Тираж1 цвет2 цвета3 цвета4 цвета
50 шт
100 шт
300 шт
1000 шт
3000 шт

Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5

Вышивка, Термотрансфер, Сублимация, Светоотраж. — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
  • Смена изделия в тираже+1 000 ₽
  • Смена цвета печати+1 000 ₽
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, модель и количество — посчитаем стоимость вместе со сроком
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Футболка, шелкография: работа AEPRINTФутболка, шелкография
  • Оверсайз-футболка, DTF. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTОверсайз-футболка, DTF
  • Принт на спине, DTF, печать логотипа на заказПринт на спине, DTF
  • Работа AEPRINT: свитшот с принтомСвитшот с принтом
  • Вышивка на груди: работа AEPRINTВышивка на груди
  • Куртка с вышивкой. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTКуртка с вышивкой
  • Шопер, DTF-печать, печать логотипа на заказШопер, DTF-печать
  • Работа AEPRINT: шопер с принтомШопер с принтом
  • Welcome-набор с шопером: работа AEPRINTWelcome-набор с шопером
  • Смотреть
    все работы    300+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают фартуки

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Кафе и рестораныЕдиная форма для кухни, зала и бариста
  • Розничные сетиФартуки продавцов с логотипом магазина
  • Мастер-классыФартуки для участников и детей
  • Пекарни и кондитерскиеДжинсовые и льняные фартуки премиум-класса

  • Промо-акцииФартуки промоутеров для дегустаций
  • Подарки клиентамФартук с вышивкой в подарочной упаковке
  • Производства и цехаПлотные фартуки для сборки и упаковки
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку

Другие виды одежды

Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом

Смотреть все виды одежды →

Как заказать фартуки

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель фартуковна связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем модель, цвет и нанесение под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С фартуками часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка

Фартуки с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим фартуки с логотипом оптом от 10 штук, срок от 5 дней. Смесовая ткань и хлопок с водоотталкивающей пропиткой, деним, экокожа. Нагрудные и поясные, с карманами и регулировкой лямки. Вышивка, шелкография, DTF-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Фартук — рабочая форма для персонала, который взаимодействует с гостями: бариста, официанты, продавцы, мастера. Для ресторанов, кофеен и шоурумов это часть фирменного стиля заведения, которую видит каждый посетитель, поэтому фартук должен выдерживать ежедневную работу и стирку.

Ткань под задачу

Для кухни и бара основной выбор — смесовая ткань с пропиткой: отталкивает брызги, не пачкается и выдерживает частую стирку. Хлопок приятнее, но впитывает пятна. Деним берут барбершопы, мастерские и кофейни с индустриальным стилем. Экокожа подходит барменам и мастерам — не промокает, но в машине её не постирать.

Крой и детали

Нагрудный фартук закрывает одежду полностью, его берут на кухню и в бар. Поясной оставляет верх формы открытым и не мешает двигаться — вариант для официантов и продавцов. В зале обязательны карманы под блокнот, ручку и телефон. Регулируемая лямка на шее и длинные завязки подходят сотрудникам любого роста, так что вопрос размеров снимается.

Нанесение

Вышивка на нагрудной части — долговечный вариант для формы, которую стирают каждый день. Шелкография экономична на тиражах от 50 штук. На пропитанной ткани DTF держится хуже вышивки из-за покрытия. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС. Печатаем на изделиях заказчика: распаковка и упаковка +5 ₽ за штуку.

Частые вопросы о фартуках

Какой минимальный тираж фартуков?

От 10 штук при DTF-печати. Шелкография выгодна от 50 штук, вышивка — от 10. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Какую модель выбрать?

Для кухни, бара и производства берите фартук с нагрудником — он полностью закрывает одежду. Поясной не мешает двигаться и подходит официантам, бариста и продавцам. Саржа и бязь — бюджетный вариант, деним и лён — премиум для кафе и пекарен.

Сколько стоит печать на фартуках?

Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт., от 56 ₽ при 1 000 шт. и от 40 ₽ при 3 000 шт. DTF формата A6 стоит от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку. Цены только за нанесение, стоимость фартука считается отдельно.

Можно ли напечатать на наших изделиях?

Да, наносим логотип на фартуки заказчика. Распаковка и упаковка стоят +5 ₽ за штуку, нанесение — по прайсу. Сначала посмотрим ткань: на пропитанной ткани DTF держится хуже, поэтому можем предложить вышивку.

Какие цвета есть в наличии?

Цвета зависят от модели и наличия у поставщиков, актуальную палитру подберёт менеджер под ваш тираж и фирменный стиль. Для работы практичнее чёрные и тёмные фартуки — они скрывают пятна, а белые и светлые дешевле в печати.

Фартуки с логотипом: сколько занимает изготовление?

Минимальный срок — от 3 дней на DTF-печать и шелкографию, вышивка — от 5 дней. Точный срок зависит от модели, тиража и способа нанесения, его назовём при расчёте. Бесплатный макет согласуем до запуска.

Печать не сотрётся после стирки?

Для формы, которую стирают каждый день, лучше всего вышивка — она не выцветает и не трескается. Шелкография стойкая и экономична на тиражах от 50 штук. На ткани с водоотталкивающей пропиткой DTF держится хуже вышивки из-за покрытия, это учитываем при подборе.

Делаете вышивку на фартуках?

Да, делаем машинную вышивку от 10 штук, до 12 цветов нитей, срок от 5 дней. Вышивка на нагрудной части — долговечный вариант для рабочих фартуков, а в подарочной упаковке подходит и для клиентов. Стоимость рассчитаем по логотипу.

Работаете по договору и с закрывающими документами?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.

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