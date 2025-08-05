ПВД-пакеты с логотипом оптом

Мы производим печать на всех видах пакетов и упаковки. Полный выбор пакетов ПВД в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru

ПВД-пакеты с логотипом подходят для компаний, которым нужна фирменная упаковка небольшим или средним тиражом. Такой формат удобен для магазинов, локальных брендов, выставок, мероприятий и разовых рекламных акций, когда заказывать крупную партию упаковки нецелесообразно.

Размер и плотность пакета подбираются под содержимое

Для ПВД-пакетов доступны разные сочетания размера и толщины материала. Базовый вариант — 30×40 см с плотностью 60 мкм. Также на странице представлены модели 40×50 см толщиной 70 или 80 мкм, 50×60 и 60×50 см толщиной 70 мкм, а также увеличенный формат 70×60 см.

Размер влияет не только на вместимость, но и на площадь, доступную для нанесения. Например, для пакета 30×40 см поле печати составляет 230×260 мм, а для формата 40×50 см — 300×300 мм. Поэтому макет лучше разрабатывать уже после выбора конкретной модели.

Шелкография для логотипа в 1–4 цвета

Основная технология нанесения на ПВД-пакеты — шелкография. Она подходит для логотипов, надписей и простой фирменной графики, когда требуется чёткое изображение на полиэтиленовой поверхности.

Можно использовать от одного до четырёх цветов печати. Для фирменного оформления доступны стандартные цвета пакета, а при необходимости цвет полиэтилена можно подобрать по палитре. Для печати также предусмотрены золотая и серебряная краски.

Если макет содержит большую сплошную область заливки, это также учитывается при расчёте: на странице предусмотрена отдельная наценка для поля запечатки площадью более 50%.

Фирменный цвет можно использовать уже в самой упаковке

Пакет не обязательно делать белым или прозрачным с логотипом. В стандартной палитре есть чёрный, белый, красный, синий, зелёный, жёлтый, оранжевый, фиолетовый, бордовый, бирюзовый, бежевый и другие цвета.

Это позволяет построить оформление двумя способами: использовать нейтральный пакет и сделать акцент за счёт печати либо подобрать цвет полиэтилена под фирменную айдентику и оставить нанесение более лаконичным.

Когда нужен тираж от 100 штук

Минимальный тираж ПВД-пакетов на этой странице начинается со 100 экземпляров. При увеличении партии стоимость одного изделия снижается: в базовом варианте с печатью в один цвет цена на странице указана от 62 ₽ за пакет при тираже 100 штук и от 30 ₽ при тираже 1 000 штук.

Поэтому небольшой тираж имеет смысл для тестовой партии, локальной торговой точки или отдельного мероприятия, а для постоянной упаковки магазина экономику можно считать уже от нескольких сотен или тысячи экземпляров.

Флуоресцентная печать для акцентной упаковки

Для задач, где обычных цветов недостаточно, предусмотрена флуоресцентная печать. Вариант подходит для яркой рекламной графики и оформления мероприятий. На странице отдельно рассчитаны цены для флуоресцентных красок при печати от одного до четырёх цветов.

Также можно использовать золотую или серебряную краску. Такие варианты особенно уместны, когда пакет должен выглядеть частью подарочной или премиальной упаковки, а не только выполнять функцию переноски товара.

ПВД-пакеты для магазинов и мероприятий

Пакеты с логотипом используют магазины одежды и обуви, косметические бренды, рестораны и кофейни, интернет-магазины, компании на выставках и организаторы мероприятий. Для постоянной торговли важны повторяемость цвета и макета, а для временной акции — возможность изготовить ограниченный тираж под конкретное событие.

AEPRINT выполняет подготовку макета, помогает определить размер и цвет пакета, производит продукцию и наносит фирменное изображение. Стандартный срок на странице — от 1 дня. Доставка готового тиража возможна по Свердловской области и России.

Какой минимальный тираж пакетов с логотипом?

Минимальный тираж изготовления пакетов ПВД с логотипом составляет 100 штук. Такой объем позволяет заказать фирменную упаковку даже для небольших компаний, локальных брендов и рекламных мероприятий.

Сколько стоит печать логотипа на пакетах?

Стоимость зависит от тиража, размера пакета и количества цветов печати. Чем больше тираж, тем ниже цена одного изделия. Ориентировочные цены указаны в таблице выше, а точный расчет можно получить после отправки заявки.

Какие пакеты лучше выбрать — ПВД или ПНД?

Пакеты ПВД более плотные, гладкие и имеют презентабельный внешний вид. Их чаще используют для брендированной упаковки и магазинов. Пакеты ПНД более экономичные и подходят для массовой упаковки товаров.

Сколько цветов можно напечатать на пакете?

Мы выполняем печать логотипа методом шелкографии от одного до четырех цветов. Такая технология позволяет получить четкое изображение и насыщенные цвета на полиэтиленовой поверхности.

Сколько времени занимает производство пакетов с логотипом?

Срок изготовления зависит от тиража и сложности печати. В среднем производство занимает от 1 до 5 рабочих дней после утверждения макета.

Можно ли заказать пакеты с индивидуальным дизайном?

Да, мы изготавливаем пакеты на заказ по индивидуальному макету. Наши специалисты помогут подготовить дизайн и адаптировать логотип для качественной печати.

Для каких компаний подходят пакеты с логотипом?

Фирменные пакеты используют магазины одежды, косметические бренды, рестораны, кофейни, интернет-магазины и компании, участвующие в выставках и рекламных мероприятиях.