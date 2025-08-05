Пакеты ПВД с логотипом от 100 шт.
Плотные глянцевые ПВД-пакеты с вырубной ручкой и логотипом для магазинов одежды, косметики, кафе и интернет-магазинов. 9 размеров, 20 цветов плёнки, шелкография в 1–4 цвета. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукшелкография от 100
- Срок от 5 днейпечать на своём производстве
- 1–2 цветаплашечные по Pantone
- ПВД и бумагапакеты, майки, крафт
Шаблон для макета:Пакет ПВД с вырубной ручкой · 400 × 500 мм · PDFвсе шаблоны
Калькулятор ПВД-пакетов с логотипом
Шелкография от 100 штук. Цена включает пакет и печать: выберите размер, тираж, цветность и плёнку — сумма пересчитается сразу. Точную смету с доставкой пришлём после заявки.
Минимум 100 штук. Цена берётся по ближайшей нижней ступени. От 2 000 — индивидуальный расчёт.
Прайс шелкографии на ПВД-пакетахЦена за пакет 30×40 см, 70 мкм, белый, с печатью. Другой размер, плотность и цвет плёнки — разница в стоимости пакета, её считает калькулятор.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|100 шт.
|62 ₽
|78 ₽
|86 ₽
|97 ₽
|200 шт.
|55 ₽
|72 ₽
|75 ₽
|82 ₽
|300 шт.
|44 ₽
|59 ₽
|68 ₽
|78 ₽
|400 шт.
|40 ₽
|56 ₽
|63 ₽
|75 ₽
|500 шт.
|34 ₽
|44 ₽
|59 ₽
|67 ₽
|1 000 шт.
|30 ₽
|42 ₽
|48 ₽
|59 ₽
|2 000+ шт.
|по запросу
- Полноцвет CMYK — как 4 цвета +20 %, тираж от 1 000 шт.
- Опции — металлик +10 %, флуоресцентная краска +25 %, плашка +10 %, Pantone 250 ₽
- Макет и визуализация — бесплатно, согласуем до запуска
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем пакеты ПВД от 100 шт. на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать ПВД-пакет под задачу
- 01Размер
20×30 — косметика и аксессуары; 30×40 — одежда, стандарт; 40×50 — обувь и куртки; 50×60 и 70×60 — крупные покупки.
- 02Плотность
Стандарт — плотный пакет 70 мкм. Тонкий 50–60 мкм дешевле, подойдёт для лёгких товаров; 80–100 мкм — для тяжёлых и премиум-упаковки.
- 03Цвет плёнки
Белый — точные цвета логотипа; чёрный и цветные (+1–2 ₽) — эффектный пакет для брендов и премиум-сегмента.
- 04Печать
1 цвет — логотип и текст; 2–4 цвета — фирменная графика; металлик и флуоресцентная краска — акценты для промо и подарков.
Как нанести логотип на ПВД-пакет
- Шелкография 1 цветЛоготип в один цвет по Pantone. Основной способ, от 100 шт., от 30 ₽ за пакет.
- Шелкография 2–4 цветаФирменная графика в несколько цветов. От 100 шт., от 42 ₽ за пакет.
- Флуоресцентная печатьЯркие неоновые краски для промо и мероприятий. +25 %, от 100 шт.
- Золото и сереброМеталлизированная краска — премиальный акцент. +10 %, от 100 шт.
- Плашечная печатьЗаливка более 50 % площади цветом — яркий пакет. +10 %, от 100 шт.
- ФлексопечатьДля тиражей от 5 000 шт.: печать с вала, минимальная цена. Отдельная страница.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж ПВД-пакетов
- 1 деньминимальный срок изготовления
- 20цветов плёнки в наличии
- 15технологий нанесения
Какой ПВД-пакет выбрать
Сравнили варианты по минимальному тиражу, цене с печатью в 1 цвет и задачам. Все пакеты — с вырубной ручкой
|Вид пакета
|Мин. тираж
|Цена
|Печать
|Плёнка
|Срок
|Лучше всего подходит
|30×40 см, 70 мкмхит
|от 100 шт.
|от 30 ₽/шт
|1–4 цвета
|плотный
|от 1 дня
|магазины одежды, стандарт
|20×30 см
|от 100 шт.
|от 29 ₽/шт
|1–4 цвета
|плотный
|от 1 дня
|косметика, аксессуары, аптеки
|40×50 см
|от 100 шт.
|от 33 ₽/шт
|1–4 цвета
|плотный
|от 1 дня
|обувь, куртки, наборы
|50×60 / 70×60 см
|от 100 шт.
|от 37 ₽/шт
|1–4 цвета
|плотный
|от 1 дня
|крупные покупки, текстиль
|Цветной пакет 30×40
|от 100 шт.
|от 31 ₽/шт
|1–4 цвета
|плотный, цветная плёнка
|от 1 дня
|бренды, премиум-розница
|ПВД от 5 000 шт.
|от 5 000 шт.
|по запросу
|флексо до 4+CMYK
|40–60 мкм
|от 7 дней
|торговые сети, массовые промо
- Тираж 100–300 шт.Пакет 30×40 с печатью 1 цвет — от 44 ₽, срок от 1 дня
- Тираж от 1 000 шт.1 цвет — от 30 ₽, 4 цвета — от 59 ₽ за пакет
- Тираж от 5 000 шт.Флексопечать с вырубной ручкой — считаем индивидуально
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают пакеты ПВД
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для магазинов одеждыПлотный глянцевый пакет 30×40 с логотипом — стандарт розницы
- Для косметики и парфюмерииКомпактные 20×30 в фирменном цвете бренда
- Для интернет-магазиновУпаковка заказа с логотипом — узнаваемость при получении
- Для кафе и ресторановПакеты под доставку и еду с собой
- Для обувных и спортивныхВместительные 40×50 под коробки и экипировку
- Для промоакцийФлуоресцентная печать и яркие цветные пакеты
- Для торговых сетейОт 5 000 шт. — флексопечать и вырубная ручка дешевле
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём размер, плёнку и печать
Другие виды пакетов
Бумажные, крафт, шопперы, zip-пакеты и ПВД оптом от 5 000 шт.
Как заказать ПВД-пакеты с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размер пакетана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор видаПредлагаем размер, плёнку и печать под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем пакеты, печать и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 24 часов
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С ПВД-пакетами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Пакеты ПВД от 100 шт. с логотипом оптом
Пакеты с логотипом оптом печатаем шелкографией от 100 штук, срок от 5 дней. Печать в 1–2 цвета по Pantone на ПВД, майках и бумажных пакетах. Трафарет изготавливается быстро и стоит недорого, поэтому малый тираж остаётся выгодным — в отличие от флексопечати, где клише окупается только на партиях от 5 000. Собственное производство в Екатеринбурге.
Это самый частый заказ раздела. Шелкография от 100 штук закрывает задачу, с которой обычно отказывают: небольшому магазину, кофейне, шоуруму или клинике нужен фирменный пакет, но не нужны пять тысяч штук на складе.
Почему шелкография выгодна на малом тираже
Флексопечать требует изготовления клише под каждый цвет — оснастка стоит денег и окупается только на больших партиях, поэтому минимальный тираж там от 5 000 штук. Шелкография печатает через трафарет: он делается быстрее и дешевле, а значит, экономика сходится уже на сотне пакетов. Расплата — ограничение по цветности: полноцвет и градиенты шелкографией не воспроизводятся, работают один-два плашечных цвета.
Что подходит под шелкографию
Шелкографией печатаем всё, что состоит из сплошных заливок и чёткого контура: логотип, название, слоган, контакты, QR-код. Один цвет — базовая стоимость, второй добавляет прогон и цену. Печать возможна с одной или с двух сторон. Фотографии, сложные градиенты и растровые эффекты не подходят: для них нужна флексопечать на большом тираже или цифровая печать на бумажных пакетах.
На каких пакетах печатаем
Основной вариант для розницы — ПВД, плотный глянцевый полиэтилен с вырубной ручкой: девять размеров от 20×30 до 70×60 см и 20 цветов плёнки. На кассу и в точки с большим потоком идут майки. Для подарочной упаковки берут бумажные и крафт-пакеты: шелкография на них выглядит сдержаннее и дороже цифровой печати. Цвет пакета подбираем под фирменный стиль — на цветном фоне однотонный логотип читается не хуже полноцвета.
Сроки и повторные тиражи
От 5 дней на складские размеры и цвета. Трафарет после печати остаётся у нас, поэтому повторный тираж того же макета запускается быстрее. Если пакеты расходуются регулярно, имеет смысл сразу считать партию побольше: цена за штуку заметно падает уже на тысяче.
Частые вопросы о ПВД-пакетах
Какой минимальный тираж ПВД-пакетов с логотипом?
От 100 штук — можно заказать фирменную упаковку даже для небольшого магазина. При 100 шт. пакет 30×40 с печатью в 1 цвет стоит 62 ₽, при 1 000 шт. — 30 ₽. От 5 000 шт. выгоднее флексопечать с вырубной ручкой.
Сколько стоит ПВД-пакет с логотипом?
Цена зависит от тиража, размера и числа цветов. Пакет 30×40, плотный (70 мкм), с печатью в 1 цвет стоит 62 ₽ при 100 шт., 34 ₽ при 500 шт. и 30 ₽ при 1 000 шт.; в 4 цвета на тысяче — 59 ₽. Размер 40×50 добавляет около 3 ₽, 50×60 — 7 ₽, 70×60 — 12 ₽, цветная плёнка — 1–2 ₽. Макет бесплатно, точную сумму показывает калькулятор на странице.
Чем ПВД лучше ПНД и пакетов-маек?
ПВД — плотный глянцевый полиэтилен с вырубной ручкой: такой пакет выглядит аккуратно и подходит для магазинов одежды, косметики и шоурумов. Майки берут на кассу и в точки с большим потоком, где важна низкая цена. Подробное сравнение с ПНД под ваш товар даст менеджер — подберём вариант под задачу и бюджет.
Сколько цветов можно напечатать?
Шелкографией печатаем от 1 до 4 плашечных цветов: 1 цвет — базовая цена, каждый следующий добавляет прогон и стоимость. При 1 000 шт. пакет 30×40 в 1 цвет стоит 30 ₽, в 2 цвета — 42 ₽, в 4 цвета — 59 ₽. Фото и сложные градиенты шелкографией не воспроизводятся, для них нужна флексопечать на тиражах от 5 000 шт.
Какие размеры и цвета плёнки есть?
Размеры: 20×30, 30×40, 35×35, 40×40, 40×50, 45×45, 50×60, 60×50 и 70×60 см, все — с вырубной ручкой. Плотность от тонкой (50 мкм) до очень плотной (100 мкм), стандарт — плотный пакет 70 мкм. В наличии 20 цветов плёнки — от белого и чёрного до цветных вариантов под фирменный стиль, цветная плёнка добавляет 1–2 ₽ к пакету.
Можно ли подобрать цвет по Pantone?
Да, краску для печати подбираем по Pantone под ваш фирменный цвет, это стоит 250 ₽ за цвет. Можно также выбрать флуоресцентную краску (+25 %), золото или серебро (+10 %). Цвет плёнки подбираем из 20 вариантов в наличии.
Как подготовить макет?
Логотип нужен в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Для шелкографии лучше подходят сплошные заливки и чёткий контур: логотип, название, слоган, контакты, QR-код. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до запуска.
Пакеты ПВД от 100 шт. с логотипом: сколько занимает изготовление?
Пакеты складских размеров и цветов с печатью изготавливаем от 1 дня, обычно срок от 5 дней в зависимости от тиража и цветности. Трафарет после печати остаётся у нас, поэтому повторный тираж того же макета запускается быстрее. Точный срок назовёт менеджер.
Доставляете ли пакеты в другие города?
Да, передаём заказы в транспортные компании и отправляем по всей России, стоимость доставки посчитаем при расчёте. Можно забрать пакеты самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
ПВД-пакеты с логотипом оптом
Мы производим печать на всех видах пакетов и упаковки. Полный выбор пакетов ПВД в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
ПВД-пакеты с логотипом подходят для компаний, которым нужна фирменная упаковка небольшим или средним тиражом. Такой формат удобен для магазинов, локальных брендов, выставок, мероприятий и разовых рекламных акций, когда заказывать крупную партию упаковки нецелесообразно.
Размер и плотность пакета подбираются под содержимое
Для ПВД-пакетов доступны разные сочетания размера и толщины материала. Базовый вариант — 30×40 см с плотностью 60 мкм. Также на странице представлены модели 40×50 см толщиной 70 или 80 мкм, 50×60 и 60×50 см толщиной 70 мкм, а также увеличенный формат 70×60 см.
Размер влияет не только на вместимость, но и на площадь, доступную для нанесения. Например, для пакета 30×40 см поле печати составляет 230×260 мм, а для формата 40×50 см — 300×300 мм. Поэтому макет лучше разрабатывать уже после выбора конкретной модели.
Шелкография для логотипа в 1–4 цвета
Основная технология нанесения на ПВД-пакеты — шелкография. Она подходит для логотипов, надписей и простой фирменной графики, когда требуется чёткое изображение на полиэтиленовой поверхности.
Можно использовать от одного до четырёх цветов печати. Для фирменного оформления доступны стандартные цвета пакета, а при необходимости цвет полиэтилена можно подобрать по палитре. Для печати также предусмотрены золотая и серебряная краски.
Если макет содержит большую сплошную область заливки, это также учитывается при расчёте: на странице предусмотрена отдельная наценка для поля запечатки площадью более 50%.
Фирменный цвет можно использовать уже в самой упаковке
Пакет не обязательно делать белым или прозрачным с логотипом. В стандартной палитре есть чёрный, белый, красный, синий, зелёный, жёлтый, оранжевый, фиолетовый, бордовый, бирюзовый, бежевый и другие цвета.
Это позволяет построить оформление двумя способами: использовать нейтральный пакет и сделать акцент за счёт печати либо подобрать цвет полиэтилена под фирменную айдентику и оставить нанесение более лаконичным.
Когда нужен тираж от 100 штук
Минимальный тираж ПВД-пакетов на этой странице начинается со 100 экземпляров. При увеличении партии стоимость одного изделия снижается: в базовом варианте с печатью в один цвет цена на странице указана от 62 ₽ за пакет при тираже 100 штук и от 30 ₽ при тираже 1 000 штук.
Поэтому небольшой тираж имеет смысл для тестовой партии, локальной торговой точки или отдельного мероприятия, а для постоянной упаковки магазина экономику можно считать уже от нескольких сотен или тысячи экземпляров.
Флуоресцентная печать для акцентной упаковки
Для задач, где обычных цветов недостаточно, предусмотрена флуоресцентная печать. Вариант подходит для яркой рекламной графики и оформления мероприятий. На странице отдельно рассчитаны цены для флуоресцентных красок при печати от одного до четырёх цветов.
Также можно использовать золотую или серебряную краску. Такие варианты особенно уместны, когда пакет должен выглядеть частью подарочной или премиальной упаковки, а не только выполнять функцию переноски товара.
ПВД-пакеты для магазинов и мероприятий
Пакеты с логотипом используют магазины одежды и обуви, косметические бренды, рестораны и кофейни, интернет-магазины, компании на выставках и организаторы мероприятий. Для постоянной торговли важны повторяемость цвета и макета, а для временной акции — возможность изготовить ограниченный тираж под конкретное событие.
AEPRINT выполняет подготовку макета, помогает определить размер и цвет пакета, производит продукцию и наносит фирменное изображение. Стандартный срок на странице — от 1 дня. Доставка готового тиража возможна по Свердловской области и России.
Какой минимальный тираж пакетов с логотипом?
Минимальный тираж изготовления пакетов ПВД с логотипом составляет 100 штук. Такой объем позволяет заказать фирменную упаковку даже для небольших компаний, локальных брендов и рекламных мероприятий.
Сколько стоит печать логотипа на пакетах?
Стоимость зависит от тиража, размера пакета и количества цветов печати. Чем больше тираж, тем ниже цена одного изделия. Ориентировочные цены указаны в таблице выше, а точный расчет можно получить после отправки заявки.
Какие пакеты лучше выбрать — ПВД или ПНД?
Пакеты ПВД более плотные, гладкие и имеют презентабельный внешний вид. Их чаще используют для брендированной упаковки и магазинов. Пакеты ПНД более экономичные и подходят для массовой упаковки товаров.
Сколько цветов можно напечатать на пакете?
Мы выполняем печать логотипа методом шелкографии от одного до четырех цветов. Такая технология позволяет получить четкое изображение и насыщенные цвета на полиэтиленовой поверхности.
Сколько времени занимает производство пакетов с логотипом?
Срок изготовления зависит от тиража и сложности печати. В среднем производство занимает от 1 до 5 рабочих дней после утверждения макета.
Можно ли заказать пакеты с индивидуальным дизайном?
Да, мы изготавливаем пакеты на заказ по индивидуальному макету. Наши специалисты помогут подготовить дизайн и адаптировать логотип для качественной печати.
Для каких компаний подходят пакеты с логотипом?
Фирменные пакеты используют магазины одежды, косметические бренды, рестораны, кофейни, интернет-магазины и компании, участвующие в выставках и рекламных мероприятиях.