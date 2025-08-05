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Куртки с логотипом — брендированная верхняя одежда для сотрудников, промоперсонала, спортивных команд и корпоративного мерча. В зависимости от сезона и условий использования можно выбрать лёгкую ветровку, утеплённую куртку, пуховик, бомбер, парку или другую модель верхней одежды. На куртку наносится логотип, эмблема, надпись или другая фирменная графика.

Куртки с логотипом на заказ

Брендированную куртку можно подобрать под конкретные условия использования и оформить в едином стиле компании. При выборе учитываются модель, материал, сезонность, цвет изделия, расположение логотипа и способ нанесения.

Фирменная верхняя одежда подходит как для постоянной корпоративной формы, так и для отдельных мероприятий, выездных проектов и рекламных акций.

Куртки с печатью логотипа

На куртках можно разместить логотип компании, название бренда, эмблему, надпись или другую графику. Нанесение можно расположить на груди, спине, рукаве или другой подходящей области изделия.

Расположение изображения выбирается с учётом конструкции конкретной куртки, размера принта и особенностей материала.

Куртки для корпоративной одежды

Фирменные куртки помогают сформировать единый внешний вид сотрудников, особенно если работа связана с выездами, объектами, мероприятиями или постоянным пребыванием на открытом воздухе.

Корпоративную куртку можно сочетать с футболками, поло, толстовками, бейсболками и другими элементами фирменной одежды.

Виды курток с логотипом

Для брендирования можно подобрать разные виды верхней одежды: бомберы, парки, пуховики, ветровки и жилеты. Выбор модели зависит от сезона, температуры, условий эксплуатации и необходимого внешнего вида.

Лёгкие модели подходят для межсезонья и мероприятий на открытом воздухе, а утеплённые варианты — для холодного времени года.

Куртки из разных материалов

В зависимости от выбранной модели куртки могут быть изготовлены из флиса, нейлона, а также иметь утепление пухом или пером. Материал влияет на внешний вид изделия, его теплоизоляционные свойства и особенности нанесения.

Способ брендирования подбирается с учётом поверхности конкретной куртки и особенностей фирменного макета.

Куртки с DTF-печатью

DTF-печать подходит для нанесения полноцветной графики и логотипов с большим количеством деталей. Такой способ позволяет переносить сложные изображения на подходящие текстильные поверхности.

DTF можно использовать для корпоративной одежды, промокурток и мерча со сложным фирменным дизайном.

Куртки с шелкографией

Шелкография подходит для нанесения логотипов и графики на куртки при соответствующей поверхности изделия. Технология особенно востребована при изготовлении корпоративной одежды тиражом.

Количество цветов нанесения определяется макетом и требованиями к готовому изображению.

Куртки с термотрансфером

Термотрансфер используют для нанесения логотипов, надписей, номеров и других элементов фирменного оформления. Технология позволяет брендировать различные участки подходящих моделей верхней одежды.

Вариант нанесения подбирается с учётом материала куртки и характеристик изображения.

Куртки с полноцветной печатью

Полноцветная печать позволяет использовать изображения с большим количеством цветов и мелкими деталями. Такой вариант подходит для сложных макетов, когда необходимо сохранить исходную цветовую гамму и элементы дизайна.

Полноцветное оформление можно использовать для корпоративного мерча, промокампаний и специальных коллекций одежды.

Куртки для сотрудников

Брендированная верхняя одежда подходит сотрудникам компаний, которым необходимо сохранять единый внешний вид во время работы на объектах, выездных мероприятий или при взаимодействии с клиентами.

Для разных подразделений можно использовать одинаковые модели с единым логотипом или различать одежду цветом и дополнительными элементами фирменного оформления.

Куртки для промоакций и мероприятий

Куртки с логотипом подходят для выставок, спортивных мероприятий, фестивалей, презентаций и других проектов, проходящих на открытом воздухе.

Фирменная верхняя одежда позволяет выделить представителей компании или промокоманды среди посетителей и сохранить единый визуальный образ команды.

Куртки для корпоративного мерча

Куртку можно включить в сезонную коллекцию корпоративного мерча вместе с другой брендированной одеждой. Для такой коллекции можно использовать единый логотип, фирменные цвета и одинаковый принцип размещения графики.

Верхняя одежда особенно подходит для мерча, который планируется использовать не только внутри компании, но и в повседневной жизни.

Куртки с логотипом для команд

Брендированные куртки подходят для спортивных, рабочих и корпоративных команд. На изделии можно разместить логотип организации, название команды, фамилию, номер или другой индивидуальный элемент, если это соответствует выбранной технологии нанесения.

Единый дизайн помогает визуально объединить участников команды и сделать её узнаваемой.

Изготовление курток с логотипом

AEPRINT предлагает куртки с фирменным нанесением для корпоративной одежды, мероприятий, промопроектов и мерча. Можно выбрать подходящий тип верхней одежды и материал с учётом сезона и условий эксплуатации.

Для нанесения используются DTF-печать, шелкография, термотрансфер и полноцветная DTG-печать. Конкретная технология подбирается с учётом материала, модели, макета и тиража.

Срок изготовления — от 3 дней.

Для расчёта необходимо выбрать модель куртки, указать тираж и предоставить логотип или готовый макет.