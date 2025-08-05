Куртки с логотипом оптом
Куртки с вышивкой и печатью для корпоративной формы, промо и подарков: бомберы, парки, пуховики, флисовые и софтшелл. Вышивка от 10 штук, DTF-печать от 5.
- От 10 штукминимальный тираж курток
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Вышивкаот 10 штук, логотип на груди слева
- DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
Куртки с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Куртка Antartida арт. O6432055в наличии 100 000+ шт Защита от ветра и влаги Вышивка или DTF-печать от 3 300 ₽цена без нанесения
- Куртка Nebraska арт. O643602в наличии 100 000+ шт Защита от ветра и влаги Вышивка или DTF-печать от 5 369 ₽цена без нанесения
- Куртка Finland арт. O509402в наличии 100 000+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 3 000 ₽цена без нанесения
- Парка America арт. O5072PK02в наличии 50 000+ шт С утеплителем Вышивка или DTF-печать от 5 722 ₽цена без нанесения
- Куртка Rudolph арт. O643555в наличии 10 000+ шт Защита от ветра и влаги Вышивка или DTF-печать от 5 942 ₽цена без нанесения
- Парка Robyn арт. HG702109.319в наличии 10 000+ шт С утеплителем Вышивка или DTF-печать от 5 650 ₽цена без нанесения
- Куртка Leros арт. O340SU0555в наличии 10 000+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 3 293 ₽цена без нанесения
- Куртка Luciane арт. O119555в наличии 10 000+ шт Мягкий тёплый флис Вышивка или DTF-печать от 4 518 ₽цена без нанесения
- Куртка Makalu арт. O5079CQ02в наличии 10 000+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 4 648 ₽цена без нанесения
- Куртка Ben Mac арт. G18620.30в наличии 1 000+ шт Мягкий тёплый флис Вышивка или DTF-печать от 1 850 ₽цена без нанесения
- Куртка Stream арт. HG704444.319в наличии 10 000+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 4 500 ₽цена без нанесения
- Куртка Nepal арт. O5080PK02в наличии 50 000+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 7 717 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни курток в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Стандартная палитра 10 цветов, под заказ — любой Pantone
- Печать на груди, спине, рукаве — по вашему макету
- Малые тиражи DTF-печатью от 10 штук
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем куртки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать куртки под задачу
- 01Сезон
Флис и софтшелл — межсезонье. Пуховик и парка — зима.
- 02Назначение
Софтшелл — форма и подарки. Рабочие — цех и стройка. Бомбер — мерч.
- 03Нанесение
Вышивка на груди — стандарт для курток. DTF на спине — крупный логотип.
- 04Бюджет
Флис — доступно. Софтшелл и пуховик — премиальный подарок сотрудникам.
Как нанести логотип на куртки
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж курток
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на куртки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на куртках
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают куртки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Корпоративная формаСофтшелл и флис с вышивкой для сотрудников
- Зимняя формаПуховики и парки для работы на улице
- Подарки сотрудникамПремиальные куртки к Новому году и юбилею
- Промо и ивентыБомберы и ветровки с крупным логотипом
- Стройка и производствоУтеплённые рабочие куртки с нанесением
- Топ-менеджерамСофтшелл премиум с вышивкой монограммы
- Спортивные клубыКуртки с эмблемой и номером
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать куртки
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель куртокна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, цвет и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С куртками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Куртки с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим куртки с логотипом оптом от 10 штук, срок от 10 дней. Демисезонные и утеплённые, softshell, пуховики и парки, мужские и женские. Машинная вышивка, светоотражающие нашивки, DTF-печать. Пошив по индивидуальным лекалам от 100 штук. Собственное производство в Екатеринбурге.
Куртка — самая дорогая позиция корпоративной одежды и самая заметная: её носят на улице весь сезон поверх всего остального. Для компаний это рабочая форма выездных служб, курьеров и сервиса, где сотрудник должен быть узнаваем издалека, и премиальный подарок команде.
Тип под задачу
Для межсезонья и выездных служб основной выбор — softshell: трёхслойная ткань с мембраной, которая защищает от ветра, отталкивает воду и дышит. На городскую зиму хватает утеплённой куртки на синтепоне, на мороз и северные регионы нужен пуховик или парка. На Урале и в Сибири утеплённую куртку берут даже для городской формы: демисезонная здесь работает два месяца в году.
Нанесение на куртку
Стандарт для курток — машинная вышивка на груди и рукаве: выдерживает трение, дождь и стирку. На мембранных тканях печать держится хуже, а вышивка прокалывает мембрану и в точке нанесения нарушает влагозащиту, поэтому на softshell логотип часто ставят нашивкой. Сотрудникам, которые работают вдоль дорог, добавляем светоотражающие элементы с логотипом.
Размеры и пошив
Куртка — самая чувствительная к размеру позиция: её носят поверх другой одежды, и посадка важнее, чем у футболки. Собирайте размеры заранее с учётом того, что зимой под куртку надевают свитер. Пошив по индивидуальным лекалам от 100 штук: свой крой, цвет, светоотражающие вставки и расположение карманов под задачи службы. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о куртках
Какой минимальный тираж курток?
От 10 штук при DTF-печати. Шелкография выгодна от 50 штук, вышивка — от 10. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую модель выбрать?
Для межсезонья и выездных служб основной выбор — softshell или флис. На городскую зиму хватит утеплённой куртки на синтепоне, на мороз и северные регионы нужен пуховик или парка. Бомберы чаще берут для мерча, рабочие утеплённые куртки — для цеха и стройки.
Сколько стоит печать на куртках?
Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт. и до 40 ₽ при 3 000 шт., DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку. Цены указаны только за нанесение, без стоимости куртки. Вышивку, нашивки и светоотражающие элементы рассчитаем по макету.
Можно ли напечатать на наших изделиях?
Да, можем нанести логотип на куртки заказчика. Сначала посмотрим ткань: на мембранных тканях вышивка нарушает влагозащиту, поэтому для softshell часто предлагаем нашивку. Стоимость рассчитаем под ваш тираж.
Какие цвета есть в наличии?
Цвета зависят от модели и наличия у поставщиков, актуальную палитру подберёт менеджер под ваш тираж. Если нужен свой цвет, крой или светоотражающие вставки, возможен пошив по индивидуальным лекалам от 100 штук.
Куртки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок нанесения на складские модели — от 3 дней, но для курток чаще закладывайте от 10 дней: нужно подобрать модели и собрать размеры. Пошив по индивидуальным лекалам считаем отдельно. Точный срок назовём при расчёте.
Печать не сотрётся после стирки?
Машинная вышивка выдерживает трение, дождь и стирку, поэтому это стандарт для курток. На мембранных тканях печать держится хуже — там ставим вышивку или нашивку. Способ нанесения подбираем под ткань конкретной модели.
Делаете вышивку на куртках?
Да, вышивка на груди и рукаве — стандарт для курток, делаем от 10 штук, срок от 5 дней. Для softshell с мембраной логотип часто ставим нашивкой, чтобы не нарушать влагозащиту. Для руководителей можно вышить монограмму.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.
Мы производим печать на всех видах одежды. Полный выбор курток в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Куртки с логотипом — брендированная верхняя одежда для сотрудников, промоперсонала, спортивных команд и корпоративного мерча. В зависимости от сезона и условий использования можно выбрать лёгкую ветровку, утеплённую куртку, пуховик, бомбер, парку или другую модель верхней одежды. На куртку наносится логотип, эмблема, надпись или другая фирменная графика.
Куртки с логотипом на заказ
Брендированную куртку можно подобрать под конкретные условия использования и оформить в едином стиле компании. При выборе учитываются модель, материал, сезонность, цвет изделия, расположение логотипа и способ нанесения.
Фирменная верхняя одежда подходит как для постоянной корпоративной формы, так и для отдельных мероприятий, выездных проектов и рекламных акций.
Куртки с печатью логотипа
На куртках можно разместить логотип компании, название бренда, эмблему, надпись или другую графику. Нанесение можно расположить на груди, спине, рукаве или другой подходящей области изделия.
Расположение изображения выбирается с учётом конструкции конкретной куртки, размера принта и особенностей материала.
Куртки для корпоративной одежды
Фирменные куртки помогают сформировать единый внешний вид сотрудников, особенно если работа связана с выездами, объектами, мероприятиями или постоянным пребыванием на открытом воздухе.
Корпоративную куртку можно сочетать с футболками, поло, толстовками, бейсболками и другими элементами фирменной одежды.
Виды курток с логотипом
Для брендирования можно подобрать разные виды верхней одежды: бомберы, парки, пуховики, ветровки и жилеты. Выбор модели зависит от сезона, температуры, условий эксплуатации и необходимого внешнего вида.
Лёгкие модели подходят для межсезонья и мероприятий на открытом воздухе, а утеплённые варианты — для холодного времени года.
Куртки из разных материалов
В зависимости от выбранной модели куртки могут быть изготовлены из флиса, нейлона, а также иметь утепление пухом или пером. Материал влияет на внешний вид изделия, его теплоизоляционные свойства и особенности нанесения.
Способ брендирования подбирается с учётом поверхности конкретной куртки и особенностей фирменного макета.
Куртки с DTF-печатью
DTF-печать подходит для нанесения полноцветной графики и логотипов с большим количеством деталей. Такой способ позволяет переносить сложные изображения на подходящие текстильные поверхности.
DTF можно использовать для корпоративной одежды, промокурток и мерча со сложным фирменным дизайном.
Куртки с шелкографией
Шелкография подходит для нанесения логотипов и графики на куртки при соответствующей поверхности изделия. Технология особенно востребована при изготовлении корпоративной одежды тиражом.
Количество цветов нанесения определяется макетом и требованиями к готовому изображению.
Куртки с термотрансфером
Термотрансфер используют для нанесения логотипов, надписей, номеров и других элементов фирменного оформления. Технология позволяет брендировать различные участки подходящих моделей верхней одежды.
Вариант нанесения подбирается с учётом материала куртки и характеристик изображения.
Куртки с полноцветной печатью
Полноцветная печать позволяет использовать изображения с большим количеством цветов и мелкими деталями. Такой вариант подходит для сложных макетов, когда необходимо сохранить исходную цветовую гамму и элементы дизайна.
Полноцветное оформление можно использовать для корпоративного мерча, промокампаний и специальных коллекций одежды.
Куртки для сотрудников
Брендированная верхняя одежда подходит сотрудникам компаний, которым необходимо сохранять единый внешний вид во время работы на объектах, выездных мероприятий или при взаимодействии с клиентами.
Для разных подразделений можно использовать одинаковые модели с единым логотипом или различать одежду цветом и дополнительными элементами фирменного оформления.
Куртки для промоакций и мероприятий
Куртки с логотипом подходят для выставок, спортивных мероприятий, фестивалей, презентаций и других проектов, проходящих на открытом воздухе.
Фирменная верхняя одежда позволяет выделить представителей компании или промокоманды среди посетителей и сохранить единый визуальный образ команды.
Куртки для корпоративного мерча
Куртку можно включить в сезонную коллекцию корпоративного мерча вместе с другой брендированной одеждой. Для такой коллекции можно использовать единый логотип, фирменные цвета и одинаковый принцип размещения графики.
Верхняя одежда особенно подходит для мерча, который планируется использовать не только внутри компании, но и в повседневной жизни.
Куртки с логотипом для команд
Брендированные куртки подходят для спортивных, рабочих и корпоративных команд. На изделии можно разместить логотип организации, название команды, фамилию, номер или другой индивидуальный элемент, если это соответствует выбранной технологии нанесения.
Единый дизайн помогает визуально объединить участников команды и сделать её узнаваемой.
Изготовление курток с логотипом
AEPRINT предлагает куртки с фирменным нанесением для корпоративной одежды, мероприятий, промопроектов и мерча. Можно выбрать подходящий тип верхней одежды и материал с учётом сезона и условий эксплуатации.
Для нанесения используются DTF-печать, шелкография, термотрансфер и полноцветная DTG-печать. Конкретная технология подбирается с учётом материала, модели, макета и тиража.
Срок изготовления — от 3 дней.
Для расчёта необходимо выбрать модель куртки, указать тираж и предоставить логотип или готовый макет.