Шапки с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим шапки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 10 дней. Вязаные акриловые и шерстяные, с отворотом и без, с помпоном, флисовые. Логотип вывязывается жаккардом, вышивается на отвороте или нашивается на бирке. Собственное производство в Екатеринбурге.

Шапка — зимний мерч с самым долгим сезоном ношения на улице: её носят с октября по апрель, и логотип на отвороте видят все вокруг. Компании заказывают шапки на Новый год сотрудникам, в зимнюю форму выездных служб и как болельщицкий мерч.

Технологии нанесения Самый долговечный вариант — жаккардовая вязка: логотип вывязан в самом полотне, не стирается и не отслаивается, но нужен тираж от 100 штук и срок от 20 дней. Чаще всего берут вышивку на отвороте — дешевле, быстрее, от 30 штук. Для мерч-шопов популярна нашивка или кожаная бирка: сдержанно и дорого на вид. Материал Основа массовых тиражей — акрил: не колется, держит форму и цвет, стирается без проблем. Шерсть и шерстяная смесь теплее, но колется и требует деликатной стирки. Флис лёгкий и дешёвый, его берут для раздачи на зимних мероприятиях. Выездным службам, которые работают на морозе, нужна двойная вязка или шапка с флисовой подкладкой. Когда заказывать Спрос приходится на октябрь–декабрь, вязальные производства в это время загружены. Тираж под Новый год размещают в августе–сентябре, особенно если нужен жаккард. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС. Печатаем на изделиях заказчика: распаковка и упаковка +5 ₽ за штуку.