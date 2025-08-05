Шапки с логотипом оптом
Вязаные и флисовые шапки с вышивкой и нашивками для зимней формы, мерча и подарков: бини, с отворотом, с помпоном. Вышивка от 10 штук, нашивки от 50.
- От 10 штукминимальный тираж шапок
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Вышивкаот 10 штук, логотип спереди
- Нашивкикожаные и тканые, от 50 шт.
Шапки с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Шапка Boreas арт. O38676990в наличии 100 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 599 ₽цена без нанесения
- Шапка Planet арт. AGGR90099005в наличии 50 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 278 ₽цена без нанесения
- Шапка Wind-S арт. HG254433-S.35в наличии 100 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 595 ₽цена без нанесения
- Шапка Wind арт. HG25443.35в наличии 10 000+ шт С отворотом Вышивка или нашивка от 475 ₽цена без нанесения
- Шапка Pier-s арт. HG25492-S.35в наличии 10 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 1 095 ₽цена без нанесения
- Шапка Pryor арт. TWP453.4919в наличии 10 000+ шт С отворотом Вышивка или нашивка от 1 126 ₽цена без нанесения
- Шапка Impact арт. TWP453.346в наличии 10 000+ шт С отворотом Вышивка или нашивка от 988 ₽цена без нанесения
- Шапка Level арт. O11105301в наличии 10 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 638 ₽цена без нанесения
- Шапка Bulnes арт. AGGR6997S155в наличии 10 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 218 ₽цена без нанесения
- Шапка Birk арт. HG25512.35в наличии 10 000+ шт Мягкий тёплый флис Вышивка или нашивка от 844 ₽цена без нанесения
- Шапка Pure арт. HG254229.35в наличии 10 000+ шт С отворотом Вышивка или нашивка от 1 111 ₽цена без нанесения
- Шапка Kennedi арт. TWP453.3819в наличии 10 000+ шт С отворотом Вышивка или нашивка от 1 326 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни шапок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Акрил, флис и шерсть, 10 базовых цветов
- Вышивка спереди или нашивка на отвороте
- Наборы: шапка, шарф и варежки в одном стиле
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем шапки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать шапки под задачу
- 01Назначение
Зимняя форма — с отворотом и флис. Мерч — бини. Подарки — премиум.
- 02Материал
Акрил — бюджет и цвет. Флис — тепло. Шерсть — премиум.
- 03Нанесение
Вышивка спереди — классика. Кожаная или тканая нашивка — стильно.
- 04Комплект
Шапка + шарф + варежки — готовый зимний подарочный набор.
Как нанести логотип на шапки
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж шапок
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на шапки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит вышивка на шапках
В таблице — шелкография для сравнения. Вышивка и нашивки на шапках считаются по макету — пришлите файл
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
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все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают шапки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Зимняя формаТёплые шапки для склада, стройки и курьеров
- Мерч для сотрудниковБини с вышивкой к зимнему сезону
- Подарки к Новому годуШапка в наборе с шарфом и варежками
- Зимние мероприятияШапки для гостей и волонтёров
- Спортивные клубыШапки с эмблемой для болельщиков
- Подарки партнёрамПремиальные шерстяные шапки в коробке
- Детские лагеря и школыЯркие шапки для смен и отрядов
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать шапки
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель шапокна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, цвет и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С шапками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Шапки с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим шапки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 10 дней. Вязаные акриловые и шерстяные, с отворотом и без, с помпоном, флисовые. Логотип вывязывается жаккардом, вышивается на отвороте или нашивается на бирке. Собственное производство в Екатеринбурге.
Шапка — зимний мерч с самым долгим сезоном ношения на улице: её носят с октября по апрель, и логотип на отвороте видят все вокруг. Компании заказывают шапки на Новый год сотрудникам, в зимнюю форму выездных служб и как болельщицкий мерч.
Технологии нанесения
Самый долговечный вариант — жаккардовая вязка: логотип вывязан в самом полотне, не стирается и не отслаивается, но нужен тираж от 100 штук и срок от 20 дней. Чаще всего берут вышивку на отвороте — дешевле, быстрее, от 30 штук. Для мерч-шопов популярна нашивка или кожаная бирка: сдержанно и дорого на вид.
Материал
Основа массовых тиражей — акрил: не колется, держит форму и цвет, стирается без проблем. Шерсть и шерстяная смесь теплее, но колется и требует деликатной стирки. Флис лёгкий и дешёвый, его берут для раздачи на зимних мероприятиях. Выездным службам, которые работают на морозе, нужна двойная вязка или шапка с флисовой подкладкой.
Когда заказывать
Спрос приходится на октябрь–декабрь, вязальные производства в это время загружены. Тираж под Новый год размещают в августе–сентябре, особенно если нужен жаккард. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС. Печатаем на изделиях заказчика: распаковка и упаковка +5 ₽ за штуку.
Частые вопросы о шапках
Какой минимальный тираж шапок?
От 10 штук при вышивке. Нашивки выгодны от 50 штук. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую модель выбрать?
Для зимней формы подойдут шапки с отворотом и флисовые, для мерча — бини, для подарков — премиальные шерстяные. Акрил не колется и держит форму и цвет, шерсть теплее, флис лёгкий и бюджетный. Тем, кто работает на морозе, нужна двойная вязка или шапка с флисовой подкладкой.
Сколько стоит вышивка на шапках?
Вышивка и нашивки на шапках считаются по макету — пришлите файл логотипа, и мы рассчитаем стоимость под тираж. Сами шапки в каталоге — от 218 ₽ без нанесения. Макет и визуализацию делаем бесплатно.
Можно ли вышить на наших шапках?
Да, наносим логотип на шапки заказчика: распаковка и упаковка — +5 ₽ за штуку. Перед запуском посмотрим вязку и подскажем, что лучше подойдёт — вышивка на отвороте, нашивка или кожаная бирка. Стоимость рассчитаем по макету.
Какие цвета есть в наличии?
Палитра зависит от модели и наличия у поставщиков, актуальные цвета подберёт менеджер под ваш тираж. Акрил хорошо держит цвет, поэтому для ярких и фирменных оттенков чаще выбирают его.
Шапки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней, но для шапок закладывайте от 10 дней. Жаккардовая вязка с логотипом в полотне — от 100 штук и от 20 дней. В октябре–декабре производства загружены, поэтому новогодний тираж лучше размещать в августе–сентябре.
Вышивка не растянет вязку?
Вышивку обычно размещаем на отвороте и подбираем размер логотипа под полотно. Если важно, чтобы вязка оставалась максимально эластичной, можно выбрать нашивку, кожаную бирку или жаккард, где логотип вывязан прямо в полотне. Вариант подберём под модель.
Делаете кожаные нашивки?
Да, делаем кожаные и тканые нашивки, выгодно от 50 штук. Нашивка или кожаная бирка выглядит сдержанно и дорого, её часто берут для мерч-шопов и подарков. Стоимость рассчитаем по макету.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз в Екатеринбурге.