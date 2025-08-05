Спортивная форма с логотипом оптом
Игровая форма с сублимацией и печатью для команд и клубов: футбольная, хоккейная, волейбольная, баскетбольная, велоформа и единоборства. Номера и фамилии игроков. Срок 14–21 день. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 10 комплектовминимальный тираж формы
- Срок 14–21 деньпошив и сублимация под заказ
- Сублимацияполная запечатка, номера и фамилии
- Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
Спортивная форма с логотипом на заказ
Выберите вид спорта и способ нанесения. Стоимость зависит от состава комплекта, ткани и тиража.
- Футболка Montecarlo арт. O425002в наличии 100 000+ шт Для спорта, быстро сохнет Шелкография, DTF или вышивка от 570 ₽цена без нанесения
- Футболка Indianapolis арт. O66500160в наличии 100 000+ шт Для спорта, быстро сохнет Шелкография, DTF или вышивка от 910 ₽цена без нанесения
- Футболка Sochi арт. O4260184в наличии 10 000+ шт Для спорта, быстро сохнет Шелкография, DTF или вышивка от 1 475 ₽цена без нанесения
- Футболка Austin арт. O6654246в наличии 10 000+ шт Для спорта, быстро сохнет Шелкография, DTF или вышивка от 1 036 ₽цена без нанесения
- Шорты Player арт. O453001в наличии 10 000+ шт Для спорта и лета Вышивка или DTF-печать от 792 ₽цена без нанесения
- Футболка Tokyo арт. O42400105в наличии 10 000+ шт Для спорта, быстро сохнет Шелкография, DTF или вышивка от 811 ₽цена без нанесения
- Футболка Zolder арт. O6653221243в наличии 5 000+ шт Для спорта, быстро сохнет Шелкография, DTF или вышивка от 1 150 ₽цена без нанесения
- Шорты Calcio арт. O484055в наличии 1 000+ шт Для спорта и лета Вышивка или DTF-печать от 1 201 ₽цена без нанесения
- Футболка Shanghai арт. O659522302в наличии 5 000+ шт Для спорта, быстро сохнет Шелкография, DTF или вышивка от 1 005 ₽цена без нанесения
- Футболка Sepang арт. O416005в наличии 1 000+ шт Для спорта, быстро сохнет Шелкография, DTF или вышивка от 1 161 ₽цена без нанесения
- Костюм Evans арт. O6402CH260в наличии 10 000+ шт Комплект для команды Вышивка или DTF-печать от 6 538 ₽цена без нанесения
- Шорты Andy арт. O356055в наличии 5 000+ шт Для спорта и лета Вышивка или DTF-печать от 2 369 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни моделей спортивной формы в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Дышащие ткани с влагоотводом и лайкрой
- Полная сублимация: любой дизайн, номера и фамилии
- Пошив под заказ по размерам команды
- Срок изготовления 14–21 день
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем спортивная форма на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать спортивную форму под задачу
- 01Вид спорта
Футбол и волейбол — лёгкая синтетика. Хоккей — плотная сетка и свитер.
- 02Нанесение
Сублимация — весь дизайн сразу. Термотрансфер — номера на готовую форму.
- 03Состав комплекта
Игровая + запасная форма, гетры, шорты — считаем комплектом.
- 04Размеры
Пошив по размерной сетке команды, включая детские размеры.
Как нанести логотип на спортивную форму
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 компл.минимальный тираж формы
- 14–21 деньминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на спортивную форму по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Сублимацияхит
|от 10 компл.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|14–21 день
|полная запечатка, номера и фамилии
|Термотрансфер
|от 10 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера на готовую форму
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|эмблемы и спонсоры малым тиражом
|Шелкография
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, синтетика
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тренировочные футболки
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|эмблема клуба на куртках и поло
|Шевроны
|от 50 шт.
|по запросу
|любая ткань
|полноцвет
|от 5 дней
|эмблемы на липучке и пришивные
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на спортивной форме
В таблице — шелкография для тренировочных футболок. Сублимационная форма считается комплектом по макету
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
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все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают спортивная форма
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Любительские командыИгровая форма с номерами и фамилиями
- Детские спортшколыФорма по размерной сетке от 6 лет
- Корпоративные турнирыФорма команды компании на спартакиаду
- Профессиональные клубыИгровая и запасная форма с спонсорами
- Фитнес и залыТренировочные футболки с логотипом
- Велоклубы и марафоныВелоформа и беговые майки с сублимацией
- ЕдиноборстваКимоно и рашгарды с эмблемой
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать спортивную форму
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете вид спорта, состав и размерына связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем ткань, дизайн и комплектацию под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качество14–21 день
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Со спортивной формой часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Спортивная форма с логотипом оптом
Производим спортивную форму с логотипом оптом от 10 комплектов, срок от 10 дней. Футболки, шорты, гетры, разминочные костюмы, манишки. Ткань интерлок и микрофибра с влагоотводом, сублимационная печать по всей площади, номера и фамилии на каждом комплекте. Собственное производство в Екатеринбурге.
Спортивная форма — это не мерч, а рабочая экипировка команды: её носят на играх, тренировках и фотографируют для отчётов и соцсетей. Компании заказывают форму под корпоративные турниры, спонсорские программы и ведомственные соревнования, где на поле должны быть видны и логотип, и принадлежность к организации.
Сублимация — почему только она
Спортивная форма шьётся из синтетики, и обычная печать на ней держится плохо: краска лежит поверх волокна, трескается на растяжении и стирается от трения. Сублимация проникает в само волокно — принт не чувствуется на ощупь, не мешает вентиляции, не трескается и переживает изделие. Отсюда главное ограничение: сублимация работает только по светлой синтетике, на хлопке и тёмных тканях она невозможна.
Номера, фамилии и состав
Номер и фамилию наносим на каждый комплект без доплаты за разнообразие: в сублимации меняется файл, а не оснастка, поэтому именная форма на команду стоит столько же, сколько одинаковая. Понадобится список игроков с номерами и размерами до запуска в печать. Запасные комплекты с нейтральными номерами стоит заложить сразу — состав меняется, а допечатать один комплект дороже, чем сделать его в тираже.
Комплект и размеры
Минимальный комплект — футболка и шорты, к нему добавляют гетры, разминочную куртку, манишки для тренировок. Размеры собираем заранее: спортивный крой сидит плотнее повседневного, поэтому на форму берут на размер больше, чем на футболки. Детские и взрослые сетки различаются, для смешанных команд это важно.
Сроки под турнир
От 10 дней на пошив комплекта, от 20 дней на индивидуальный крой с своими лекалами. Форму заказывают под конкретную дату турнира, поэтому тираж размещают минимум за три недели — со списком игроков, размерами и утверждённым макетом.
Частые вопросы о спортивной форме
Какой минимальный тираж формы?
От 10 комплектов при пошиве с сублимацией. Номера на готовую форму термотрансфером — от 10 штук. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую ткань выбрать?
Для футбола и волейбола подойдёт лёгкая синтетика, для хоккея — плотная сетка и свитер. Форму шьём из интерлока и микрофибры с влагоотводом. Сублимация работает только по светлой синтетике, поэтому на хлопке и тёмных тканях её не делаем.
Сколько стоит комплект формы?
Сублимационная форма считается комплектом по макету: стоимость зависит от состава — футболка, шорты, гетры, разминочная куртка — и тиража. Пришлите макет и список игроков, рассчитаем под вашу команду. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Печатаете номера и фамилии?
Да, номер и фамилию наносим на каждый комплект без доплаты за разнообразие: в сублимации меняется файл, а не оснастка. До запуска понадобится список игроков с номерами и размерами. На готовую форму номера можно нанести термотрансфером от 10 штук.
Есть ли детские размеры?
Да, шьём по размерной сетке команды, включая детские размеры для спортшкол — от 6 лет. Детские и взрослые сетки различаются, поэтому для смешанных команд размеры собираем заранее. Учтите, что спортивный крой сидит плотнее повседневного.
Спортивная форма с логотипом: сколько занимает изготовление?
Срок изготовления формы — 14–21 день, пошив комплекта — от 10 дней, индивидуальный крой по своим лекалам — от 20 дней. Под турнир размещайте заказ минимум за три недели со списком игроков, размерами и утверждённым макетом.
Сублимация не выцветает?
Сублимация проникает в само волокно, поэтому принт не чувствуется на ощупь, не трескается на растяжении и переживает изделие. Это главное отличие от обычной печати, которая на синтетике лежит поверх волокна и стирается от трения.
Можно добавить логотипы спонсоров?
Да, логотипы спонсоров можно включить в макет сублимации вместе с основным дизайном. Для небольших тиражей эмблемы и спонсоров наносим DTF-печатью от 10 штук, есть также вышивка и шевроны. Расположение согласуем на бесплатном макете.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.