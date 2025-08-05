Спортивная форма с логотипом оптом

Производим спортивную форму с логотипом оптом от 10 комплектов, срок от 10 дней. Футболки, шорты, гетры, разминочные костюмы, манишки. Ткань интерлок и микрофибра с влагоотводом, сублимационная печать по всей площади, номера и фамилии на каждом комплекте. Собственное производство в Екатеринбурге.

Спортивная форма — это не мерч, а рабочая экипировка команды: её носят на играх, тренировках и фотографируют для отчётов и соцсетей. Компании заказывают форму под корпоративные турниры, спонсорские программы и ведомственные соревнования, где на поле должны быть видны и логотип, и принадлежность к организации.

Сублимация — почему только она Спортивная форма шьётся из синтетики, и обычная печать на ней держится плохо: краска лежит поверх волокна, трескается на растяжении и стирается от трения. Сублимация проникает в само волокно — принт не чувствуется на ощупь, не мешает вентиляции, не трескается и переживает изделие. Отсюда главное ограничение: сублимация работает только по светлой синтетике, на хлопке и тёмных тканях она невозможна. Номера, фамилии и состав Номер и фамилию наносим на каждый комплект без доплаты за разнообразие: в сублимации меняется файл, а не оснастка, поэтому именная форма на команду стоит столько же, сколько одинаковая. Понадобится список игроков с номерами и размерами до запуска в печать. Запасные комплекты с нейтральными номерами стоит заложить сразу — состав меняется, а допечатать один комплект дороже, чем сделать его в тираже. Комплект и размеры Минимальный комплект — футболка и шорты, к нему добавляют гетры, разминочную куртку, манишки для тренировок. Размеры собираем заранее: спортивный крой сидит плотнее повседневного, поэтому на форму берут на размер больше, чем на футболки. Детские и взрослые сетки различаются, для смешанных команд это важно. Сроки под турнир От 10 дней на пошив комплекта, от 20 дней на индивидуальный крой с своими лекалами. Форму заказывают под конкретную дату турнира, поэтому тираж размещают минимум за три недели — со списком игроков, размерами и утверждённым макетом.