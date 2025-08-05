Жилеты с логотипом оптом
Жилеты с печатью и вышивкой для промо, стройки и корпоративной формы: сигнальные, утеплённые, рабочие и промо-жилеты. Шелкография от 50 штук, DTF-печать от 5. Собственное производство в Екатеринбурге.
- Срок от 3 днейзависит от тиража и печати
- От 30 000 ₽минимальный заказ, по договору
- 4 технологиишелкография, DTF, термотрансфер, вышивка
- Гарантиястойкая печать при стирках
Жилеты с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Жилет Oslo арт. O509255в наличии 100 000+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 3 300 ₽цена без нанесения
- Жилет Stream арт. HG704020.319в наличии 100 000+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 3 801 ₽цена без нанесения
- Жилет Quebec арт. O6438SS02в наличии 100 000+ шт Защита от ветра и влаги Вышивка или DTF-печать от 3 661 ₽цена без нанесения
- Жилет Warm арт. HG744002.312в наличии 10 000+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 4 075 ₽цена без нанесения
- Жилет Bellagio арт. O109901в наличии 5 000+ шт Мягкий тёплый флис Вышивка или DTF-печать от 2 120 ₽цена без нанесения
- Жилет Venera арт. O9111CC55в наличии 10 000+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 3 108 ₽цена без нанесения
- Жилет Kama арт. G6728.40в наличии 10 000+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 990 ₽цена без нанесения
- Жилет Stan арт. S16100082в наличии 10 000+ шт С утеплителем Вышивка или DTF-печать от 4 500 ₽цена без нанесения
- Жилет Race арт. HG702887.319в наличии 10 000+ шт Защита от ветра и влаги Вышивка или DTF-печать от 3 039 ₽цена без нанесения
- Жилет Ben арт. G18621.40в наличии 1 000+ шт Мягкий тёплый флис Вышивка или DTF-печать от 1 600 ₽цена без нанесения
- Жилет Iqoniq арт. TWT1702.001.Mв наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или DTF-печать от 8 758 ₽цена без нанесения
- Жилет Viper арт. HG759000.318в наличии 5 000+ шт Для формы и мерча Вышивка или DTF-печать от 5 761 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни жилетов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Стандартная палитра 10 цветов, под заказ — любой Pantone
- Печать на груди, спине, рукаве — по вашему макету
- Малые тиражи DTF-печатью от 10 штук
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем жилеты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать жилеты под задачу
- 01Назначение
Сигнальные — стройка и дороги. Промо — акции. Утеплённые — форма на улице.
- 02Материал
Полиэстер — бюджет и промо. Флис и синтепон — тепло.
- 03Нанесение
Шелкография на спине — крупно и дёшево. Вышивка — для формы.
- 04Цвет
Оранжевый и лимонный — видимость. Тёмные — корпоративная форма.
Как нанести логотип на жилеты
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж жилетов
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на жилеты по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Цены на нанесение на жилеты
Шелкография А5, цена за изделие. Печать золотом и серебром считается с коэффициентом 1,25, печать на цветных изделиях — плюс один цвет к стоимости. DTF от 145 ₽, термотрансфер от 40 ₽.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50–99 шт
|100–300 шт
|200–500 шт
|500–1 000 шт
|1 000–2 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|200 шт
|500 шт
|1 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают жилеты
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Стройка и производствоСигнальные жилеты с логотипом подрядчика
- Промо-акцииПромоутеры в ярких жилетах с крупным лого
- Волонтёры мероприятийЕдиный стиль команды на форуме и марафоне
- Курьеры и логистикаЖилеты с логотипом, которые видно издалека
- Зимняя формаУтеплённые жилеты для склада и улицы
- ЖКХ и дорожные службыСигнальные жилеты по ГОСТ с нанесением
- Офисная формаФлисовые жилеты с вышивкой для сотрудников
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать жилеты
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель жилетовна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, цвет и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С жилетами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Жилеты с логотипом оптом
Жилеты с логотипом оптом производим от 30 000 ₽ по заказу, срок от 3 дней. Шьём сигнальные и светоотражающие, рабочие, утеплённые на синтепоне, промо и брендированные модели — мужские, женские и унисекс. Наносим шелкографией от 24 ₽ за цвет, DTF от 145 ₽, термотрансфером и машинной вышивкой. Собственное производство в Екатеринбурге, отгрузка по всей России.
Виды жилетов с логотипом
Транспортным, энергетическим и строительным компаниям нужны сигнальные и светоотражающие жилеты: сотрудник должен быть заметен на объекте и на дороге. Для производственных площадок, складов и бригад подрядчиков шьём рабочие жилеты, на холодный сезон — утеплённые на синтепоне. Промо-команды и мероприятия берут лёгкие промо-жилеты. Отдельная категория — брендированные жилеты в фирменном стиле как мерч и подарок партнёрам: мужские, женские и унисекс. Под каждый тип подбираем ткань, фасон и способ нанесения исходя из условий носки и тиража.
Печать и нанесение логотипа на жилеты
Подбираем технологию под тираж, материал и условия эксплуатации — не предлагаем один способ на все задачи. Шелкография оптимальна для крупных корпоративных тиражей: чёткий контрастный логотип с высокой стойкостью. DTF-печать подходит для полноцветных и сложных макетов — высокая детализация, насыщенные цвета, большинство тканей. Термотрансфер используем для номеров, надписей и небольших элементов, а также фактурных эффектов. Машинная вышивка — самый долговечный и премиальный вариант для фирменной формы и жилетов с интенсивной ноской.
Ткани и материалы
Для лёгких промо- и рабочих моделей используем плотные синтетические ткани, устойчивые к износу. Утеплённые жилеты делаем на синтепоне — практичном наполнителе для корпоративных тиражей. Сигнальные модели шьём из материалов с повышенной видимостью и светоотражающими элементами. Под каждый материал подбираем метод нанесения, чтобы принт или вышивка держались при стирке и эксплуатации.
Кому поставляем
Банки, страховые и финансовые организации — фирменные жилеты для выездного персонала и промо. Производственные предприятия и заводы — спецодежда для смен и складов. Охранные структуры и службы безопасности. Транспортные, логистические и энергетические компании. Строительные и дорожные подрядчики. Рекламные агентства и организаторы мероприятий — промо-жилеты под акции. Спортивные клубы и образовательные учреждения.
Как заказать
Отправляете заявку с задачей: тираж, модель, макет логотипа. Согласуем способ нанесения, материал, сроки и стоимость, фиксируем в договоре. Запускаем производство на собственной площадке в Екатеринбурге. Отгружаем транспортной компанией по России, оплата безналичным расчётом. Срок изготовления — от 3 дней в зависимости от тиража и метода печати, минимальный заказ — от 30 000 ₽.
Частые вопросы о жилетах
Какой минимальный заказ жилетов с логотипом?
Минимальный заказ — от 30 000 ₽. Работаем с юридическими лицами по договору, штучные розничные заказы не выполняем. Точную сумму под ваш тираж и метод нанесения рассчитываем по заявке.
Сколько стоят жилеты с логотипом на заказ?
Цены на жилеты — от 990 ₽ за модель Kama и до 8 758 ₽ за премиальные модели, без нанесения. Шелкография формата А5 стоит от 45 ₽ за 1 цвет при тираже 50–99 шт. и до 24 ₽ при 1 000–2 000 шт., DTF — от 145 ₽, термотрансфер — от 40 ₽. Итоговую сумму рассчитаем под ваш тираж и макет.
Какие методы нанесения логотипа вы используете?
Используем четыре технологии: шелкографию для крупных тиражей, DTF-печать для полноцветных и сложных макетов, термотрансфер для номеров, надписей и небольших элементов и машинную вышивку для формы с интенсивной ноской. Технологию подбираем под тираж, материал и условия эксплуатации.
Какие виды жилетов можно заказать?
Шьём сигнальные и светоотражающие жилеты для стройки и дорог, рабочие для складов и бригад, утеплённые на синтепоне, лёгкие промо-жилеты и брендированные модели как мерч и подарок. Есть мужские, женские и унисекс варианты.
За какой срок изготавливаете заказ?
Срок изготовления — от 3 дней и зависит от тиража и метода печати. Точный срок фиксируем в договоре после согласования модели, материала и нанесения. Макет и визуализацию готовим бесплатно до запуска.
Делаете ли вы утеплённые жилеты с логотипом?
Да, шьём утеплённые жилеты на синтепоне — практичный вариант для склада, улицы и зимней формы. Есть и флисовые модели для офиса. Логотип на тёплых жилетах обычно делаем вышивкой или печатью, способ подберём под ткань.
Доставляете ли вы заказы в другие города?
Да, отгружаем заказы по всей России транспортными компаниями. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге, ул. Черепанова, 28Б. Стоимость доставки посчитаем вместе с заказом.
Как оформить заказ на жилеты с логотипом?
Отправьте заявку с задачей: тираж, модель и логотип в векторе (AI, EPS, PDF, CDR) — растровый дизайнер отрисует. Согласуем способ нанесения, материал, сроки и стоимость и зафиксируем их в договоре. Затем запускаем производство на своей площадке в Екатеринбурге.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — по счёту, способ нанесения, сроки и стоимость фиксируем в договоре. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Мы производим печать на всех видах одежды. Полный выбор жилетов в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Жилет с логотипом используют там, где одежда должна одновременно решать практическую задачу и обозначать принадлежность сотрудника к компании. Для строительных и дорожных работ важна заметность, для производства и склада — удобство и износостойкость, для корпоративного мерча — внешний вид и соответствие фирменному стилю. Поэтому жилет выбирают не только по цвету, но и по условиям эксплуатации.
Какой жилет подходит для работы
Сигнальные и светоотражающие жилеты применяют на строительных площадках, дорогах, складах, транспортных и промышленных объектах. Их задача — сделать сотрудника заметным в рабочей зоне. Для таких изделий логотип размещают так, чтобы он не перекрывал функциональные элементы жилета.
Рабочие жилеты подходят для производственных предприятий, складов, сервисных и выездных бригад. Утеплённые модели на синтепоне используют в холодный сезон, когда сотрудникам приходится работать на улице или перемещаться между помещениями и открытыми площадками.
Для выставок, промоакций и корпоративных мероприятий используются лёгкие промо-жилеты. Здесь уже можно сделать больший акцент на цвете, размере изображения и соответствии фирменной айдентике.
Логотип наносят по-разному — и это важно
Одна технология не подходит одинаково хорошо для всех жилетов. При выборе учитываются материал, цвет изделия, размер изображения, количество цветов и тираж.
Шелкография подходит для серийных корпоративных заказов с лаконичным логотипом. На странице AEPRINT представлены варианты печати от одного до четырёх цветов и тиражи от 50 до 2 000 изделий. Для золотой и серебряной краски применяется коэффициент 1,25, а при печати на цветном изделии учитывается дополнительный цвет.
DTF-печать позволяет переносить полноцветные изображения и сложную графику. Расчёт начинается от 5 изделий, поэтому технология подходит и для небольшой партии. Для жилетов также доступен DTF с эффектом свечения.
Термотрансфер используют для надписей, номеров и отдельных элементов фирменного оформления. Если жилеты уже есть у заказчика, AEPRINT также выполняет нанесение на предоставленную одежду.
Цвет жилета тоже является частью системы идентификации
На складе AEPRINT постоянно поддерживаются популярные цвета жилетов: чёрный, белый, зелёный, фиолетовый, неоновый красный, тёмно-лазурный, жёлтый, голубой, оранжевый и красный.
Цвет можно выбирать не только с точки зрения фирменного стиля. На объекте разные оттенки могут использоваться для визуального разделения сотрудников, подрядчиков или функциональных групп. При этом макет логотипа подбирают с учётом контраста с основой.
Жилеты для корпоративной формы
Если жилет является частью рабочей одежды, важно сохранить единый принцип оформления всей команды. На одинаковых моделях можно использовать один размер логотипа и одинаковое расположение нанесения, а для отдельных сотрудников дополнительно добавить должность, фамилию или другой идентификатор.
Для промо-команды подход может быть другим: крупная графика и яркий цвет помогают визуально выделить сотрудников на выставке или мероприятии. В обоих случаях сначала определяется сценарий использования, а уже затем выбираются модель и технология нанесения.
Небольшой тираж или несколько сотен изделий
Для DTF-печати на жилетах AEPRINT рассчитывает партии от 5 штук. Шелкография и термотрансфер начинаются от 50 изделий. При увеличении тиража стоимость одного нанесения снижается, поэтому для постоянной корпоративной формы имеет смысл сразу рассматривать серийный заказ.
Если используется одежда заказчика, распаковка и последующая упаковка изделий из коробок, чехлов или футляров рассчитывается отдельно — на странице указана доплата 5 ₽ за изделие.
Жилеты с нанесением в AEPRINT
AEPRINT выполняет брендирование жилетов на собственной производственной базе в Екатеринбурге. Для корпоративных заказов доступны шелкография, DTF-печать и термотрансфер; конкретный способ выбирается с учётом ткани, макета и тиража.
Срок изготовления жилетов на странице указан от 3 дней. Минимальная сумма заказа AEPRINT — 30 000
Какой минимальный заказ жилетов с логотипом?
Минимальный заказ — от 30 000 ₽. Работаем с юридическими лицами по договору, штучные розничные заказы не выполняем. Точную сумму под ваш тираж и метод нанесения рассчитываем по заявке.
Сколько стоят жилеты с логотипом на заказ?
Стоимость зависит от тиража, модели жилета и способа нанесения логотипа. Чем больше тираж, тем ниже цена за единицу. Отправьте заявку с количеством и макетом — рассчитаем и зафиксируем стоимость в договоре.
Какие методы нанесения логотипа вы используете?
Применяем шелкографию для крупных тиражей, DTF-печать для полноцветных макетов, термотрансфер для номеров и надписей, машинную вышивку для премиальной и долговечной отделки. Метод подбираем под ткань, тираж и условия эксплуатации.
Какие виды жилетов можно заказать?
Производим сигнальные и светоотражающие, рабочие, утеплённые на синтепоне, промо-жилеты и брендированные модели для фирменного стиля. Доступны мужские, женские и унисекс варианты в разных цветах и размерах.
За какой срок изготавливаете заказ?
Срок изготовления — от 3 дней. Он зависит от тиража, модели и выбранного метода печати. Точные сроки называем после согласования макета и объёма заказа.
Делаете ли вы утеплённые жилеты с логотипом?
Да, шьём утеплённые жилеты на синтепоне с нанесением логотипа компании — это тёплая корпоративная одежда для сотрудников на холодный сезон, фирменный мерч и подарки партнёрам.
Доставляете ли вы заказы в другие города?
Да, производство находится в Екатеринбурге, отгружаем заказы по всей России транспортными компаниями — в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Новосибирск, Сочи и другие города.
Как оформить заказ на жилеты с логотипом?
Отправьте заявку с тиражом, моделью и макетом логотипа. Мы согласуем метод нанесения, материал, сроки и стоимость, зафиксируем в договоре, запустим производство и отгрузим заказ. Оплата безналичным расчётом.