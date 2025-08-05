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Жилет с логотипом используют там, где одежда должна одновременно решать практическую задачу и обозначать принадлежность сотрудника к компании. Для строительных и дорожных работ важна заметность, для производства и склада — удобство и износостойкость, для корпоративного мерча — внешний вид и соответствие фирменному стилю. Поэтому жилет выбирают не только по цвету, но и по условиям эксплуатации.

Какой жилет подходит для работы

Сигнальные и светоотражающие жилеты применяют на строительных площадках, дорогах, складах, транспортных и промышленных объектах. Их задача — сделать сотрудника заметным в рабочей зоне. Для таких изделий логотип размещают так, чтобы он не перекрывал функциональные элементы жилета.

Рабочие жилеты подходят для производственных предприятий, складов, сервисных и выездных бригад. Утеплённые модели на синтепоне используют в холодный сезон, когда сотрудникам приходится работать на улице или перемещаться между помещениями и открытыми площадками.

Для выставок, промоакций и корпоративных мероприятий используются лёгкие промо-жилеты. Здесь уже можно сделать больший акцент на цвете, размере изображения и соответствии фирменной айдентике.

Логотип наносят по-разному — и это важно

Одна технология не подходит одинаково хорошо для всех жилетов. При выборе учитываются материал, цвет изделия, размер изображения, количество цветов и тираж.

Шелкография подходит для серийных корпоративных заказов с лаконичным логотипом. На странице AEPRINT представлены варианты печати от одного до четырёх цветов и тиражи от 50 до 2 000 изделий. Для золотой и серебряной краски применяется коэффициент 1,25, а при печати на цветном изделии учитывается дополнительный цвет.

DTF-печать позволяет переносить полноцветные изображения и сложную графику. Расчёт начинается от 5 изделий, поэтому технология подходит и для небольшой партии. Для жилетов также доступен DTF с эффектом свечения.

Термотрансфер используют для надписей, номеров и отдельных элементов фирменного оформления. Если жилеты уже есть у заказчика, AEPRINT также выполняет нанесение на предоставленную одежду.

Цвет жилета тоже является частью системы идентификации

На складе AEPRINT постоянно поддерживаются популярные цвета жилетов: чёрный, белый, зелёный, фиолетовый, неоновый красный, тёмно-лазурный, жёлтый, голубой, оранжевый и красный.

Цвет можно выбирать не только с точки зрения фирменного стиля. На объекте разные оттенки могут использоваться для визуального разделения сотрудников, подрядчиков или функциональных групп. При этом макет логотипа подбирают с учётом контраста с основой.

Жилеты для корпоративной формы

Если жилет является частью рабочей одежды, важно сохранить единый принцип оформления всей команды. На одинаковых моделях можно использовать один размер логотипа и одинаковое расположение нанесения, а для отдельных сотрудников дополнительно добавить должность, фамилию или другой идентификатор.

Для промо-команды подход может быть другим: крупная графика и яркий цвет помогают визуально выделить сотрудников на выставке или мероприятии. В обоих случаях сначала определяется сценарий использования, а уже затем выбираются модель и технология нанесения.

Небольшой тираж или несколько сотен изделий

Для DTF-печати на жилетах AEPRINT рассчитывает партии от 5 штук. Шелкография и термотрансфер начинаются от 50 изделий. При увеличении тиража стоимость одного нанесения снижается, поэтому для постоянной корпоративной формы имеет смысл сразу рассматривать серийный заказ.

Если используется одежда заказчика, распаковка и последующая упаковка изделий из коробок, чехлов или футляров рассчитывается отдельно — на странице указана доплата 5 ₽ за изделие.

Жилеты с нанесением в AEPRINT

AEPRINT выполняет брендирование жилетов на собственной производственной базе в Екатеринбурге. Для корпоративных заказов доступны шелкография, DTF-печать и термотрансфер; конкретный способ выбирается с учётом ткани, макета и тиража.

Срок изготовления жилетов на странице указан от 3 дней. Минимальная сумма заказа AEPRINT — 30 000

Какой минимальный заказ жилетов с логотипом?

Минимальный заказ — от 30 000 ₽. Работаем с юридическими лицами по договору, штучные розничные заказы не выполняем. Точную сумму под ваш тираж и метод нанесения рассчитываем по заявке.

Сколько стоят жилеты с логотипом на заказ?

Стоимость зависит от тиража, модели жилета и способа нанесения логотипа. Чем больше тираж, тем ниже цена за единицу. Отправьте заявку с количеством и макетом — рассчитаем и зафиксируем стоимость в договоре.

Какие методы нанесения логотипа вы используете?

Применяем шелкографию для крупных тиражей, DTF-печать для полноцветных макетов, термотрансфер для номеров и надписей, машинную вышивку для премиальной и долговечной отделки. Метод подбираем под ткань, тираж и условия эксплуатации.

Какие виды жилетов можно заказать?

Производим сигнальные и светоотражающие, рабочие, утеплённые на синтепоне, промо-жилеты и брендированные модели для фирменного стиля. Доступны мужские, женские и унисекс варианты в разных цветах и размерах.

За какой срок изготавливаете заказ?

Срок изготовления — от 3 дней. Он зависит от тиража, модели и выбранного метода печати. Точные сроки называем после согласования макета и объёма заказа.

Делаете ли вы утеплённые жилеты с логотипом?

Да, шьём утеплённые жилеты на синтепоне с нанесением логотипа компании — это тёплая корпоративная одежда для сотрудников на холодный сезон, фирменный мерч и подарки партнёрам.

Доставляете ли вы заказы в другие города?

Да, производство находится в Екатеринбурге, отгружаем заказы по всей России транспортными компаниями — в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Новосибирск, Сочи и другие города.

Как оформить заказ на жилеты с логотипом?

Отправьте заявку с тиражом, моделью и макетом логотипа. Мы согласуем метод нанесения, материал, сроки и стоимость, зафиксируем в договоре, запустим производство и отгрузим заказ. Оплата безналичным расчётом.