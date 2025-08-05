Pop it с логотипом оптом

Производим Pop it с логотипом оптом от 100 штук, срок от 7 дней. Силиконовая антистресс-игрушка с пузырьками, любая форма по контуру логотипа, цвета по Pantone, печать логотипа. Собственное производство в Екатеринбурге.

Pop it — силиконовая игрушка-антистресс, которую мнут на созвонах, в очередях и на встречах. Она живёт на рабочем столе месяцами и подходит для аудитории любого возраста. Компании берут Pop it для детских мероприятий, молодёжных программ и как офисный антистресс.

Форма как логотип Pop it вырубается по любому контуру: силуэт логотипа, продукта, маскота. Для брендов с узнаваемым знаком это способ сделать антистресс в форме своего символа. Цвета подбираются по Pantone, возможна печать логотипа на поверхности. Индивидуальная форма требует пресс-формы — от 300 штук. Для кого Детские мероприятия и семейные дни компании. Образовательные проекты и вузы. Мерч для молодой аудитории. Офисные антистрессы для сотрудников. Аптеки и клиники — для детских отделений. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.