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Pop it с логотипом

Силиконовые антистрессы с пупырышками: брелоки, коврики и фигурные модели. Полноцветная печать по силикону. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 100 штукминимальный тираж
  • Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
  • Силиконмягкий и безопасный материал
  • Любой цветподбираем под фирменный стиль
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Pop it с логотипом — AEPRINT
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Pop it с логотипом на заказ

Делаем pop it с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПОД ЗАКАЗ Pop it с логотипом — под вашу задачу

Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.

  1. 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
  2. 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
  3. 3Образецперед запуском тиражапо запросу
  4. 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
  • От 100 штукминимальный тираж
  • Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
  • Силиконмягкий и безопасный материал
  • Любой цветподбираем под фирменный стиль
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем pop it на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать pop it

  • 01Материал

    Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.

  • 02Тираж

    Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.

  • 03Нанесение

    Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.

  • 04Упаковка

    Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.

Как нанести логотип на pop it

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 100 шт.минимальный тираж
  • от 7 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Тампопечатьхитот 100 шт.по запросупластик, металл1–2 цветаот 5 днейбольшие тиражи, простые логотипы
УФ-печатьот 50 шт.по запросупластик, металлполноцветот 5 днейцветные логотипы и фото
Гравировкаот 50 шт.от 31 ₽/штметалл, деревоцвет материалаот 5 днейделовые подарки
Полимерная смолаот 100 шт.по запросуметаллполноцветот 7 днейобъёмный глянцевый логотип
Шелкографияот 100 шт.по запросупластик, текстиль1–2 цветаот 5 днейплотный логотип на цветном изделии
Вышивкаот 50 шт.по запросутекстильдо 12 цветовот 7 днейстропы, ремувки, текстиль
  • Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
  • ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
  • УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие

Цены на нанесение на pop it

Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.

Прайс-лист PDF
ТиражТампопечатьГравировкаУФ-печатьСмолаУпаковка
от 50 шт по запросупо запросупо запросу
от 100 шт по запросупо запросупо запросу
от 300 шт по запросупо запросупо запросу
от 500 шт по запросупо запросупо запросу
от 1 000 шт по запросупо запросупо запросу

Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать

УФ-печать, Смола, Шелкография, Вышивка — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
  • Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
  • Смена макета1 000 ₽ за тираж
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, модель и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

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Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают pop it

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Промо-раздачаМассовый носитель бренда на выставках и в точках продаж.
  • Мерч-шопыНедорогая входная позиция фирменного магазина.
  • Welcome packМелочь в наборе новичка вместе с основными предметами.
  • КонференцииРаздатка участникам и посетителям стенда.

  • Подарки клиентамПолезная мелочь с вашими контактами.
  • МероприятияСувенир к фестивалю, юбилею или открытию.
  • Дополнение к наборуЗаполняет комплект и повышает его ценность.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды сувениров

Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.

Смотреть все виды сувениров

Как заказать pop it

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С pop it часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Pop it с логотипом оптом

Производим Pop it с логотипом оптом от 100 штук, срок от 7 дней. Силиконовая антистресс-игрушка с пузырьками, любая форма по контуру логотипа, цвета по Pantone, печать логотипа. Собственное производство в Екатеринбурге.

Pop it — силиконовая игрушка-антистресс, которую мнут на созвонах, в очередях и на встречах. Она живёт на рабочем столе месяцами и подходит для аудитории любого возраста. Компании берут Pop it для детских мероприятий, молодёжных программ и как офисный антистресс.

Форма как логотип

Pop it вырубается по любому контуру: силуэт логотипа, продукта, маскота. Для брендов с узнаваемым знаком это способ сделать антистресс в форме своего символа. Цвета подбираются по Pantone, возможна печать логотипа на поверхности. Индивидуальная форма требует пресс-формы — от 300 штук.

Для кого

Детские мероприятия и семейные дни компании. Образовательные проекты и вузы. Мерч для молодой аудитории. Офисные антистрессы для сотрудников. Аптеки и клиники — для детских отделений. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о pop it

Pop it с логотипом: какой минимальный тираж?

Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.

Pop it с логотипом: сколько стоит с нанесением?

Стоимость зависит от формы, размера, цветов силикона и тиража. Складские формы — от 100 штук, индивидуальная форма требует пресс-формы и делается от 300 штук. Расчёт бесплатный и без обязательств, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Pop it с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?

Pop it можно брендировать двумя способами: сделать игрушку в форме вашего логотипа, продукта или маскота и подобрать цвета силикона под бренд, либо нанести логотип на поверхность. Какой вариант выгоднее под ваш тираж, подскажет менеджер.

Pop it с логотипом: сколько занимает изготовление?

Pop it с логотипом изготавливаем от 7 дней на своём производстве. Индивидуальная форма требует изготовления пресс-формы, поэтому срок дольше — точный назовём после согласования макета и тиража.

Сделаете образец перед тиражом?

До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию — тираж стартует только после вашего согласования. Физический образец перед тиражом делаем по запросу, стоимость и срок уточнит менеджер.

Можно подобрать цвет под бренд?

Да, цвета силикона подбираем по Pantone под ваш фирменный стиль, а логотип можно нанести на поверхность игрушки. Форму тоже можно сделать под бренд — вырубка по контуру логотипа или маскота; для своей формы тираж от 300 штук.

Упакуете каждое изделие отдельно?

Да, упакуем каждый Pop it в индивидуальный пакетик или коробочку — это 5 ₽ за изделие. Это удобно для детских мероприятий, семейных дней компании и раздачи на конференциях. Другие варианты упаковки менеджер подберёт под задачу.

Соберёте подарочный набор с другими изделиями?

Да, Pop it хорошо дополняет детский набор, welcome pack, молодёжный мерч или подарок для семейного дня компании. Подберём остальные предметы, нанесение и упаковку под бюджет, сделаем общую визуализацию и соберём комплект на производстве перед отправкой.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Макет и визуализация бесплатно. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.

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