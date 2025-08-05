Открывашки с логотипом оптом

Производим открывашки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Металлические плоские под гравировку, с магнитом на холодильник, брелоки-открывашки, комбинированные с рулеткой или фонариком. Лазерная гравировка, тампопечать, УФ-печать полноцветом. Собственное производство в Екатеринбурге.

Открывашка — раздатка, которая живёт в кухонном ящике или на связке ключей годами: её не выбрасывают, потому что она нужна. Для пивоваров, баров, ресторанов и продуктовых брендов это предмет из собственного контекста, который клиент использует вместе с их же продуктом.

Виды и крепление Самый ходовой корпоративный формат — плоская металлическая открывашка формата кредитки: помещается в кошелёк, большая площадь под гравировку. Открывашка с магнитом живёт на холодильнике и попадает на глаза каждый день — лучший вариант по числу контактов. Брелок-открывашка всегда на связке ключей. Комбинированные с рулеткой, фонариком или штопором дороже, но воспринимаются как полезный инструмент, а не раздатка. Нанесение по металлу Лазерная гравировка — основной способ: логотип в цвете металла, не стирается от трения в кармане и о ключи. Тампопечать дешевле на больших тиражах, но краска на активно используемой открывашке со временем истирается. УФ-печать даёт полноцвет, подходит для ярких промо-тиражей. Для подарков и долгой носки берут гравировку, для массовой раздачи — печать. Кто заказывает Пивоварням и производителям напитков открывашка — предмет прямо из контекста продукта. Бары, рестораны и HoReCa отправляют её с логотипом заведения на кухню к гостю. Продуктовые бренды и дистрибьюторы вкладывают в промо-наборы, строительные и производственные компании дарят сотрудникам комбинированные модели с рулеткой, а на мероприятиях и фестивалях её раздают массово. Условия От 100 штук, срок от 3 дней. Упаковка в индивидуальный пакетик или блистер по запросу. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС, отгрузка по всей России.