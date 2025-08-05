Счётчик Яндекс.Метрики
Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт

Открывашки с логотипом

Металлические открывашки, брелоки-открывашки и магниты на холодильник. Гравировка или полноцветная печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 100 штукминимальный тираж
  • Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
  • Гравировкаот 31 ₽ за штуку при 1 000
  • На кухнеживёт годами на холодильнике
Смотреть модели Примеры работ
Открывашки с логотипом — AEPRINT
Быстрый расчёт

Ответьте на 3 вопроса — менеджер подготовит расчёт стоимости и срока.

Шаг 1 из 2
Количество
Изделие
Нанесение
Без обязательств и оплаты
Контактные данные

Оставьте контакты — пришлём расчёт и ответим на вопросы.

Шаг 2 из 2
Способ связи *
Ответим в рабочее время
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время и пришлёт расчёт стоимости и срока.

СберРоснефтьРЖДРосатомЕВРАЗБанк России
15 000+ компаний доверяют AEPRINTСбер, РЖД, Росатом, ЕВРАЗ, Банк России, +14
Все клиенты и кейсы

Открывашки с логотипом — модели

Открывашки-брелоки, магнитные на холодильник, барные и в форме логотипа.

  • Открывалка Tao с логотипом
    Открывалка Tao арт. O11801800в наличии 100 000+ шт Носят каждый день с ключами Лазерная гравировка Металл5 цв. от 50 ₽цена без нанесения
  • Открывалка RCS с логотипом
    Открывалка RCS арт. TWP191.7202в наличии 50 000+ шт Из переработанного сырья Тампопечать или УФ-печать Переработ. материал5 цв. от 71 ₽цена без нанесения
  • Открывалка-брелок Metal с логотипом
    Открывалка-брелок Metal арт. NNTEU9-113682в наличии 100 000+ шт Носят каждый день с ключами Лазерная гравировка Металл6 цв. от 47 ₽цена без нанесения
  • Открывалка Dao с логотипом
    Открывалка Dao арт. O5-11801806в наличии 10 000+ шт Носят каждый день с ключами Лазерная гравировка Металл5 цв. от 73 ₽цена без нанесения
  • Открывалка Каска с логотипом
    Открывалка Каска арт. O719586в наличии 10 000+ шт Носят каждый день с ключами Тампопечать или УФ-печать Пластик3 цв. от 128 ₽цена без нанесения
  • Открывалка Paddle с логотипом
    Открывалка Paddle арт. O11290200в наличии 10 000+ шт Сувенир, который используют Лазерная гравировка Металл от 270 ₽цена без нанесения
  • Открывалка Uni с логотипом
    Открывалка Uni арт. O716322в наличии 5 000+ шт Со встроенным фонариком Тампопечать или УФ-печать Пластик3 цв. от 354 ₽цена без нанесения
  • Открывалка Roden с логотипом
    Открывалка Roden арт. AGAB4090S129в наличии 10 000+ шт Натуральное дерево Лазерная гравировка Металл от 149 ₽цена без нанесения
  • Открывалка для посылок с логотипом
    Открывалка для посылок арт. TWP215.041в наличии 10 000+ шт Сувенир, который используют Лазерная гравировка Металл от 516 ₽цена без нанесения
  • Открывалка Jammin с логотипом
    Открывалка Jammin арт. G6943в наличии 5 000+ шт Носят каждый день с ключами Лазерная гравировка Металл от 169 ₽цена без нанесения
  • Открывалка Spanner с логотипом
    Открывалка Spanner арт. O180964в наличии 1 000+ шт С карабином Лазерная гравировка Металл от 328 ₽цена без нанесения
  • Ремувка-открывалка 111 с логотипом
    Ремувка-открывалка 111 арт. S18100111в наличии 1 000+ шт Носят каждый день с ключами Сублимация или шелкография Ткань от 270 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни открывалок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Вырубка по контуру вашего логотипа
    • Гравировка или полноцветная печать
    • Магнитные модели живут на холодильнике
    • Упаковка в индивидуальные пакетики
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Открывашки с логотипом: ещё модель 1Открывашки с логотипом: ещё модель 2Открывашки с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем открывашки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать открывашки

  • 01Материал

    Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.

  • 02Тираж

    Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.

  • 03Нанесение

    Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.

  • 04Упаковка

    Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.

Как нанести логотип на открывашку

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 100 шт.минимальный тираж
  • от 5 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Тампопечатьхитот 100 шт.по запросупластик, металл1–2 цветаот 5 днейбольшие тиражи, простые логотипы
УФ-печатьот 50 шт.по запросупластик, металлполноцветот 5 днейцветные логотипы и фото
Гравировкаот 50 шт.от 31 ₽/штметалл, деревоцвет материалаот 5 днейделовые подарки
Полимерная смолаот 100 шт.по запросуметаллполноцветот 7 днейобъёмный глянцевый логотип
Шелкографияот 100 шт.по запросупластик, текстиль1–2 цветаот 5 днейплотный логотип на цветном изделии
Вышивкаот 50 шт.по запросутекстильдо 12 цветовот 7 днейстропы, ремувки, текстиль
  • Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
  • ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
  • УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие

Цены на нанесение на открывашку

Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.

Прайс-лист PDF
ТиражТампопечатьГравировкаУФ-печатьСмолаУпаковка
от 50 шт по запросупо запросупо запросу
от 100 шт по запросупо запросупо запросу
от 300 шт по запросупо запросупо запросу
от 500 шт по запросупо запросупо запросу
от 1 000 шт по запросупо запросупо запросу

Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать

УФ-печать, Смола, Шелкография, Вышивка — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
  • Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
  • Смена макета1 000 ₽ за тираж
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, модель и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Сувениры с логотипом: работа AEPRINTСувениры с логотипом
  • Бейджи и ланьярды. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTБейджи и ланьярды
  • Картхолдер с логотипом, печать логотипа на заказКартхолдер с логотипом
  • Работа AEPRINT: картхолдеры под нанесениеКартхолдеры под нанесение
  • Ремувки с логотипом: работа AEPRINTРемувки с логотипом
  • Ремувка. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTРемувка
  • Рулетки с логотипом, печать логотипа на заказРулетки с логотипом
  • Работа AEPRINT: чехол для очковЧехол для очков
  • Маска для сна: работа AEPRINTМаска для сна
  • Смотреть
    все работы    500+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
Оставить отзыв Все отзывы
  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

    Читать на Яндекс Картах

Для каких задач заказывают открывашки

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Пивоварни и барыСувенир с прямой связью с продуктом.
  • Сети кафеРаздатка гостям и мерч заведения.
  • ФестивалиПозиция мерча с высокой утилитарностью.
  • Промо-акцииМассовый тираж с низкой ценой за штуку.

  • Производители напитковСувенир к продукту в подарочном наборе.
  • Мерч-шопыДешёвая входная позиция магазина.
  • КорпоративыМелочь в наборе к мероприятию.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды сувениров

Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.

Смотреть все виды сувениров

Как заказать открывашки

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С открывашками часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Открывашки с логотипом оптом

Производим открывашки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Металлические плоские под гравировку, с магнитом на холодильник, брелоки-открывашки, комбинированные с рулеткой или фонариком. Лазерная гравировка, тампопечать, УФ-печать полноцветом. Собственное производство в Екатеринбурге.

Открывашка — раздатка, которая живёт в кухонном ящике или на связке ключей годами: её не выбрасывают, потому что она нужна. Для пивоваров, баров, ресторанов и продуктовых брендов это предмет из собственного контекста, который клиент использует вместе с их же продуктом.

Виды и крепление

Самый ходовой корпоративный формат — плоская металлическая открывашка формата кредитки: помещается в кошелёк, большая площадь под гравировку. Открывашка с магнитом живёт на холодильнике и попадает на глаза каждый день — лучший вариант по числу контактов. Брелок-открывашка всегда на связке ключей. Комбинированные с рулеткой, фонариком или штопором дороже, но воспринимаются как полезный инструмент, а не раздатка.

Нанесение по металлу

Лазерная гравировка — основной способ: логотип в цвете металла, не стирается от трения в кармане и о ключи. Тампопечать дешевле на больших тиражах, но краска на активно используемой открывашке со временем истирается. УФ-печать даёт полноцвет, подходит для ярких промо-тиражей. Для подарков и долгой носки берут гравировку, для массовой раздачи — печать.

Кто заказывает

Пивоварням и производителям напитков открывашка — предмет прямо из контекста продукта. Бары, рестораны и HoReCa отправляют её с логотипом заведения на кухню к гостю. Продуктовые бренды и дистрибьюторы вкладывают в промо-наборы, строительные и производственные компании дарят сотрудникам комбинированные модели с рулеткой, а на мероприятиях и фестивалях её раздают массово.

Условия

От 100 штук, срок от 3 дней. Упаковка в индивидуальный пакетик или блистер по запросу. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о открывашках

Открывашки с логотипом: какой минимальный тираж?

Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.

Открывашки с логотипом: сколько стоит с нанесением?

Открывашки на складе стоят от 47 ₽ без нанесения за брелок-открывашку, комбинированные и премиальные модели — до 516 ₽. Гравировка — от 47 ₽ за штуку на тираже от 50 и до 31 ₽ при 1 000; до 49 штук — 2 500 ₽ за партию. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Открывашки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?

Основной способ — лазерная гравировка: логотип в цвете металла не стирается от трения в кармане и о ключи. Тампопечать дешевле на больших тиражах, но на активно используемой открывашке со временем истирается. УФ-печать даёт полноцвет для ярких промо-тиражей.

Открывашки с логотипом: сколько занимает изготовление?

Открывашки с нанесением изготавливаем от 5 дней на своём производстве, по отдельным моделям с гравировкой — от 3 дней. Срок зависит от модели, тиража и способа нанесения, точный назовём после согласования макета.

Сделаете образец перед тиражом?

До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на выбранной модели — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен физический образец, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок.

Можно подобрать цвет под бренд?

Да. При УФ-печати логотип передаём полноцветом в фирменных цветах, при тампопечати — плашечными цветами под ваш бренд. Гравировка даёт логотип в цвете металла — строгий вариант для подарков и долгой носки.

Упакуете каждое изделие отдельно?

Да, упакуем каждую открывашку в индивидуальный пакетик, коробочку или блистер по запросу — пакетик или коробочка обойдутся в 5 ₽ за изделие. Это удобно для промо-наборов и мерч-шопов.

Соберёте подарочный набор с другими изделиями?

Да, открывашка хорошо дополняет подарочный набор с напитками, промо-набор продуктового бренда или комплект к корпоративу. Подберём остальные предметы под бюджет и соберём набор на производстве перед отправкой.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.

Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.