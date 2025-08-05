Открывашки с логотипом
Металлические открывашки, брелоки-открывашки и магниты на холодильник. Гравировка или полноцветная печать. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- Гравировкаот 31 ₽ за штуку при 1 000
- На кухнеживёт годами на холодильнике
Открывашки с логотипом — модели
Открывашки-брелоки, магнитные на холодильник, барные и в форме логотипа.
- Открывалка Tao арт. O11801800в наличии 100 000+ шт Носят каждый день с ключами Лазерная гравировка от 50 ₽цена без нанесения
- Открывалка RCS арт. TWP191.7202в наличии 50 000+ шт Из переработанного сырья Тампопечать или УФ-печать от 71 ₽цена без нанесения
- Открывалка-брелок Metal арт. NNTEU9-113682в наличии 100 000+ шт Носят каждый день с ключами Лазерная гравировка от 47 ₽цена без нанесения
- Открывалка Dao арт. O5-11801806в наличии 10 000+ шт Носят каждый день с ключами Лазерная гравировка от 73 ₽цена без нанесения
- Открывалка Каска арт. O719586в наличии 10 000+ шт Носят каждый день с ключами Тампопечать или УФ-печать от 128 ₽цена без нанесения
- Открывалка Paddle арт. O11290200в наличии 10 000+ шт Сувенир, который используют Лазерная гравировка от 270 ₽цена без нанесения
- Открывалка Uni арт. O716322в наличии 5 000+ шт Со встроенным фонариком Тампопечать или УФ-печать от 354 ₽цена без нанесения
- Открывалка Roden арт. AGAB4090S129в наличии 10 000+ шт Натуральное дерево Лазерная гравировка от 149 ₽цена без нанесения
- Открывалка для посылок арт. TWP215.041в наличии 10 000+ шт Сувенир, который используют Лазерная гравировка от 516 ₽цена без нанесения
- Открывалка Jammin арт. G6943в наличии 5 000+ шт Носят каждый день с ключами Лазерная гравировка от 169 ₽цена без нанесения
- Открывалка Spanner арт. O180964в наличии 1 000+ шт С карабином Лазерная гравировка от 328 ₽цена без нанесения
- Ремувка-открывалка 111 арт. S18100111в наличии 1 000+ шт Носят каждый день с ключами Сублимация или шелкография от 270 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни открывалок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Вырубка по контуру вашего логотипа
- Гравировка или полноцветная печать
- Магнитные модели живут на холодильнике
- Упаковка в индивидуальные пакетики
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем открывашки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать открывашки
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на открывашку
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на открывашку
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают открывашки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Пивоварни и барыСувенир с прямой связью с продуктом.
- Сети кафеРаздатка гостям и мерч заведения.
- ФестивалиПозиция мерча с высокой утилитарностью.
- Промо-акцииМассовый тираж с низкой ценой за штуку.
- Производители напитковСувенир к продукту в подарочном наборе.
- Мерч-шопыДешёвая входная позиция магазина.
- КорпоративыМелочь в наборе к мероприятию.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать открывашки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С открывашками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Открывашки с логотипом оптом
Производим открывашки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Металлические плоские под гравировку, с магнитом на холодильник, брелоки-открывашки, комбинированные с рулеткой или фонариком. Лазерная гравировка, тампопечать, УФ-печать полноцветом. Собственное производство в Екатеринбурге.
Открывашка — раздатка, которая живёт в кухонном ящике или на связке ключей годами: её не выбрасывают, потому что она нужна. Для пивоваров, баров, ресторанов и продуктовых брендов это предмет из собственного контекста, который клиент использует вместе с их же продуктом.
Виды и крепление
Самый ходовой корпоративный формат — плоская металлическая открывашка формата кредитки: помещается в кошелёк, большая площадь под гравировку. Открывашка с магнитом живёт на холодильнике и попадает на глаза каждый день — лучший вариант по числу контактов. Брелок-открывашка всегда на связке ключей. Комбинированные с рулеткой, фонариком или штопором дороже, но воспринимаются как полезный инструмент, а не раздатка.
Нанесение по металлу
Лазерная гравировка — основной способ: логотип в цвете металла, не стирается от трения в кармане и о ключи. Тампопечать дешевле на больших тиражах, но краска на активно используемой открывашке со временем истирается. УФ-печать даёт полноцвет, подходит для ярких промо-тиражей. Для подарков и долгой носки берут гравировку, для массовой раздачи — печать.
Кто заказывает
Пивоварням и производителям напитков открывашка — предмет прямо из контекста продукта. Бары, рестораны и HoReCa отправляют её с логотипом заведения на кухню к гостю. Продуктовые бренды и дистрибьюторы вкладывают в промо-наборы, строительные и производственные компании дарят сотрудникам комбинированные модели с рулеткой, а на мероприятиях и фестивалях её раздают массово.
Условия
От 100 штук, срок от 3 дней. Упаковка в индивидуальный пакетик или блистер по запросу. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о открывашках
Открывашки с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Открывашки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Открывашки на складе стоят от 47 ₽ без нанесения за брелок-открывашку, комбинированные и премиальные модели — до 516 ₽. Гравировка — от 47 ₽ за штуку на тираже от 50 и до 31 ₽ при 1 000; до 49 штук — 2 500 ₽ за партию. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Открывашки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Основной способ — лазерная гравировка: логотип в цвете металла не стирается от трения в кармане и о ключи. Тампопечать дешевле на больших тиражах, но на активно используемой открывашке со временем истирается. УФ-печать даёт полноцвет для ярких промо-тиражей.
Открывашки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Открывашки с нанесением изготавливаем от 5 дней на своём производстве, по отдельным моделям с гравировкой — от 3 дней. Срок зависит от модели, тиража и способа нанесения, точный назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на выбранной модели — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен физический образец, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да. При УФ-печати логотип передаём полноцветом в фирменных цветах, при тампопечати — плашечными цветами под ваш бренд. Гравировка даёт логотип в цвете металла — строгий вариант для подарков и долгой носки.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждую открывашку в индивидуальный пакетик, коробочку или блистер по запросу — пакетик или коробочка обойдутся в 5 ₽ за изделие. Это удобно для промо-наборов и мерч-шопов.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, открывашка хорошо дополняет подарочный набор с напитками, промо-набор продуктового бренда или комплект к корпоративу. Подберём остальные предметы под бюджет и соберём набор на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.