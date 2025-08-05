Тканевые браслеты с логотипом оптом

Производим тканевые браслеты с логотипом оптом от 500 штук, срок от 10 дней. Полиэстеровая лента с сублимационной печатью или жаккардовым тканьём, пластиковый одноразовый замок, ширина 10–20 мм. Собственное производство в Екатеринбурге.

Тканевый браслет — контроль доступа для многодневных фестивалей и мероприятий: мягкий, не мешает спать и носится несколько дней без снятия. Одноразовый замок не даёт передать браслет, а тканьё или печать делают его заметным сувениром, который часто хранят после события.

Отличие от Tyvek и винила Tyvek рассчитан на один день и рвётся от воды. Винил живёт несколько дней и воды не боится, но он менее мягкий. Тканевый самый комфортный для долгой носки, выглядит как сувенир, и люди собирают такие на память. Поэтому фестивали используют тканевые браслеты: они одновременно пропуск и памятный предмет. Печать или тканьё Сублимация даёт полноцвет и фотографическую точность. Жаккардовое тканьё вытыкает рисунок нитью — выглядит дороже и не выцветает, но требует большего тиража и срока. Замок фиксируется один раз, снять браслет можно только разрезав. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.