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Тканевые браслеты с логотипом

Текстильные браслеты с полноцветной сублимацией или тканым логотипом для фестивалей, конференций и спортивных событий. Тираж от 100 штук, печать входит в цену, отгрузка от 24 часов. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 100 штукминимальный тираж
  • Срок от 24 часовсублимация на готовых лентах
  • Полноцветпечать по всей длине ленты
  • от 30 ₽с печатью при 5 000 шт.
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Тканевые браслеты с логотипом — AEPRINT
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Прайс-лист на тканевые браслеты

Цена за штуку с полноцветной сублимационной печатью по всей ленте.

Тканевые браслеты с логотипом

Тканевые браслеты с логотипом

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
100 шт42 ₽4 200 ₽
300 шт38 ₽11 400 ₽
500 шт35 ₽17 500 ₽
1 000 шт34 ₽34 000 ₽
3 000 шт32 ₽96 000 ₽
5 000 шт30 ₽150 000 ₽
Ограничения
  • Минимальный тираж100 шт.
  • Минимальное кол-во 1 цвета продукции100 шт.
  • Печать изображения входит в стоимость изделия.
Не нашли нужную модель или тираж?Пришлите макет и количество — подберём браслет и посчитаем точную стоимость со сроком.
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем тканевые на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать тканевый браслет под задачу

  • 01Нанесение

    Сублимация — полноцвет и фото на ленте от 100 шт.; ткачество — вплетённый логотип, от 300 шт.

  • 02Замок

    Пластиковый фиксатор — контроль доступа; металлический — многодневные события; регулируемый — мерч

  • 03Ширина

    15 мм — для логотипа и короткого текста; 20–25 мм — для QR-кода, спонсорских логотипов и длинных надписей

  • 04Тираж

    От 100 шт. с сублимацией; при тираже от 1 000 шт. цена снижается до 34 ₽, при 5 000 — до 30 ₽

Как нанести логотип на тканевый браслет

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 100 шт.минимальный тираж браслетов
  • 24 часаминимальный срок изготовления
  • 30 ₽цена с печатью при 5 000 шт.
  • 15технологий нанесения

Какой тканевый браслет выбрать

Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, цене, печати и назначению

Вид браслетаМин. тиражЦенаПечатьМатериалСрокЛучше всего подходит
Сублимация, фиксаторхитот 100 шт.от 30 ₽/штполноцветполиэстер 15 ммот 24 часовфестивали, конференции, вход
Сублимация, широкийот 100 шт.по запросуполноцветполиэстер 20–25 ммот 3 днейQR-код, спонсоры, длинный текст
Тканый (жаккард)от 300 шт.по запросудо 8 цветовполиэстерот 10 днеймерч, многоразовые браслеты
С металлическим замкомот 100 шт.по запросуполноцветполиэстер + металлот 3 днеймногодневные фестивали, клубы
С регулируемым замкомот 100 шт.по запросуполноцветполиэстерот 3 днейсувенир, мерч бренда
С нумерацией / QRот 100 шт.по запросуполноцвет + данныеполиэстерот 3 днейучёт гостей, лотереи
  • Тираж 100–500 шт.Сублимация 35–42 ₽ за шт. с печатью
  • Тираж от 1 000 шт.Сублимация от 34 ₽, при 5 000 шт. — 30 ₽
  • Многоразовый браслетТканый логотип и регулируемый замок, от 300 шт.

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают тканевые браслеты

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Для фестивалейМногодневный доступ: браслет не рвётся, не боится воды, не снимается без разрезания
  • Для конференцийЗамена бейджей: цвет ленты — категория участника, QR — регистрация
  • Для спортивных событийБраслеты участников забегов и турниров с номером и логотипами спонсоров
  • Для клубов и концертовПолноцветная лента с неоновыми цветами и логотипом промоутера

  • Для мерча брендаТканые браслеты с регулируемым замком — носят и после события
  • Для детских лагерейЦветовая маркировка отрядов, контакты вожатого на ленте
  • Для благотворительных акцийБраслет-символ участия с сайтом или QR-кодом фонда
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём ленту, замок и печать под ваш сценарий

Другие виды браслетов

Силиконовые, контрольные Tyvek, слэп, LED и светоотражающие — под любую задачу

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Как заказать тканевые браслеты с логотипом

Шесть шагов от заявки до отгрузки.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и дату мероприятияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор видаПредлагаем ленту, замок и способ печатив тот же день
  3. 03РасчётСчитаем браслеты, печать и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к печатибез спешки
  5. 05ПроизводствоПечатаем и контролируем качество тиражаот 24 часов
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С тканевыми браслетами часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — единый стиль, одна доставка

Тканевые браслеты с логотипом оптом

Производим тканевые браслеты с логотипом оптом от 500 штук, срок от 10 дней. Полиэстеровая лента с сублимационной печатью или жаккардовым тканьём, пластиковый одноразовый замок, ширина 10–20 мм. Собственное производство в Екатеринбурге.

Тканевый браслет — контроль доступа для многодневных фестивалей и мероприятий: мягкий, не мешает спать и носится несколько дней без снятия. Одноразовый замок не даёт передать браслет, а тканьё или печать делают его заметным сувениром, который часто хранят после события.

Отличие от Tyvek и винила

Tyvek рассчитан на один день и рвётся от воды. Винил живёт несколько дней и воды не боится, но он менее мягкий. Тканевый самый комфортный для долгой носки, выглядит как сувенир, и люди собирают такие на память. Поэтому фестивали используют тканевые браслеты: они одновременно пропуск и памятный предмет.

Печать или тканьё

Сублимация даёт полноцвет и фотографическую точность. Жаккардовое тканьё вытыкает рисунок нитью — выглядит дороже и не выцветает, но требует большего тиража и срока. Замок фиксируется один раз, снять браслет можно только разрезав. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о тканевых браслетах

Какой минимальный тираж тканевых браслетов?

От 100 штук с сублимационной печатью — печать уже входит в цену. При заказе нескольких цветов ленты минимальный тираж — 100 штук на каждый цвет.

Сколько стоит тканевый браслет с логотипом?

Браслет 15 мм с полноцветной сублимацией и пластиковым фиксатором стоит 42 ₽ при 100 шт. (4 200 ₽ за тираж), 34 ₽ при 1 000 шт. и 30 ₽ при 5 000 шт. — печать уже входит в цену. Широкие 20–25 мм, тканые и с металлическим замком рассчитываем по макету и тиражу. Макет бесплатно.

Чем сублимация отличается от тканого логотипа?

Сублимация печатает полноцветный рисунок по всей длине ленты с фотографической точностью, от 100 шт. и от 24 часов. Тканый (жаккардовый) логотип вплетается нитями до 8 цветов: выглядит дороже, не стирается и не выцветает, но требует тиража от 300 шт. и срока от 10 дней.

Можно ли снять браслет и надеть повторно?

Нет, если браслет с одноразовым замком: он фиксируется один раз, и снять браслет можно только разрезав его. Поэтому передать его другому человеку не получится. Для сувенира и мерча бренда есть варианты с регулируемым замком, их можно носить многократно.

Какие замки бывают?

Есть пластиковый одноразовый фиксатор — базовый вариант для входа на фестивали и конференции. Металлический замок подходит для многодневных фестивалей и клубов, регулируемый — для сувениров и мерча, который носят многократно. Стоимость браслетов с металлическим и регулируемым замком рассчитаем по запросу.

Выдерживает ли печать воду и солнце?

Тканевые браслеты рассчитаны на многодневную носку на фестивалях, в отличие от Tyvek, который рвётся от воды. Тканый логотип не выцветает и не стирается. Насколько печать подходит под ваши условия носки, подскажет менеджер при подборе способа нанесения.

Как подготовить макет?

Логотип присылайте в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Для сублимации макет занимает всю длину ленты, поэтому можно разместить логотип, паттерн или слоган, а с внутренней стороны — контакты. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до печати.

Тканевые с логотипом: сколько занимает изготовление?

Сублимацию на готовых лентах 15 мм выполняем от 24 часов. Широкие ленты, браслеты с металлическим или регулируемым замком и с нумерацией — от 3 дней, тканые жаккардовые — от 10 дней. Срочное изготовление за 2–3 дня возможно по запросу.

Доставляете ли браслеты в другие города?

Да, отправляем браслеты по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки посчитаем при расчёте заказа. Можно забрать тираж самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.

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