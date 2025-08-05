Текстильные браслеты с полноцветной сублимацией или тканым логотипом для фестивалей, конференций и спортивных событий. Тираж от 100 штук, печать входит в цену, отгрузка от 24 часов. Собственное производство в Екатеринбурге.
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!
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Производим тканевые браслеты с логотипом оптом от 500 штук, срок от 10 дней. Полиэстеровая лента с сублимационной печатью или жаккардовым тканьём, пластиковый одноразовый замок, ширина 10–20 мм. Собственное производство в Екатеринбурге.
Тканевый браслет — контроль доступа для многодневных фестивалей и мероприятий: мягкий, не мешает спать и носится несколько дней без снятия. Одноразовый замок не даёт передать браслет, а тканьё или печать делают его заметным сувениром, который часто хранят после события.
Отличие от Tyvek и винила
Tyvek рассчитан на один день и рвётся от воды. Винил живёт несколько дней и воды не боится, но он менее мягкий. Тканевый самый комфортный для долгой носки, выглядит как сувенир, и люди собирают такие на память. Поэтому фестивали используют тканевые браслеты: они одновременно пропуск и памятный предмет.
Печать или тканьё
Сублимация даёт полноцвет и фотографическую точность. Жаккардовое тканьё вытыкает рисунок нитью — выглядит дороже и не выцветает, но требует большего тиража и срока. Замок фиксируется один раз, снять браслет можно только разрезав. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о тканевых браслетах
Какой минимальный тираж тканевых браслетов?
От 100 штук с сублимационной печатью — печать уже входит в цену. При заказе нескольких цветов ленты минимальный тираж — 100 штук на каждый цвет.
Сколько стоит тканевый браслет с логотипом?
Браслет 15 мм с полноцветной сублимацией и пластиковым фиксатором стоит 42 ₽ при 100 шт. (4 200 ₽ за тираж), 34 ₽ при 1 000 шт. и 30 ₽ при 5 000 шт. — печать уже входит в цену. Широкие 20–25 мм, тканые и с металлическим замком рассчитываем по макету и тиражу. Макет бесплатно.
Чем сублимация отличается от тканого логотипа?
Сублимация печатает полноцветный рисунок по всей длине ленты с фотографической точностью, от 100 шт. и от 24 часов. Тканый (жаккардовый) логотип вплетается нитями до 8 цветов: выглядит дороже, не стирается и не выцветает, но требует тиража от 300 шт. и срока от 10 дней.
Можно ли снять браслет и надеть повторно?
Нет, если браслет с одноразовым замком: он фиксируется один раз, и снять браслет можно только разрезав его. Поэтому передать его другому человеку не получится. Для сувенира и мерча бренда есть варианты с регулируемым замком, их можно носить многократно.
Какие замки бывают?
Есть пластиковый одноразовый фиксатор — базовый вариант для входа на фестивали и конференции. Металлический замок подходит для многодневных фестивалей и клубов, регулируемый — для сувениров и мерча, который носят многократно. Стоимость браслетов с металлическим и регулируемым замком рассчитаем по запросу.
Выдерживает ли печать воду и солнце?
Тканевые браслеты рассчитаны на многодневную носку на фестивалях, в отличие от Tyvek, который рвётся от воды. Тканый логотип не выцветает и не стирается. Насколько печать подходит под ваши условия носки, подскажет менеджер при подборе способа нанесения.
Как подготовить макет?
Логотип присылайте в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Для сублимации макет занимает всю длину ленты, поэтому можно разместить логотип, паттерн или слоган, а с внутренней стороны — контакты. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до печати.
Тканевые с логотипом: сколько занимает изготовление?
Сублимацию на готовых лентах 15 мм выполняем от 24 часов. Широкие ленты, браслеты с металлическим или регулируемым замком и с нумерацией — от 3 дней, тканые жаккардовые — от 10 дней. Срочное изготовление за 2–3 дня возможно по запросу.
Доставляете ли браслеты в другие города?
Да, отправляем браслеты по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки посчитаем при расчёте заказа. Можно забрать тираж самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.