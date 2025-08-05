Комбинированный LED браслет с логотипом
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|100 шт
|200 ₽
|20 000 ₽
|300 шт
|190 ₽
|57 000 ₽
|500 шт
|160 ₽
|80 000 ₽
|1000 шт
|120 ₽
|120 000 ₽
|3000 шт
|по запросу
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Светящиеся браслеты для концертов, фестивалей и корпоративов: реагируют на звук, движение или включаются кнопкой. Логотип в 1–2 цвета или полноцвет, тираж от 100 штук, со склада — за 2–5 дней.
Цены за штуку без нанесения. Срок изготовления тиража под заказ — 6–8 недель, комбинированные — со склада.
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|100 шт
|200 ₽
|20 000 ₽
|300 шт
|190 ₽
|57 000 ₽
|500 шт
|160 ₽
|80 000 ₽
|1000 шт
|120 ₽
|120 000 ₽
|3000 шт
|по запросу
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|250 шт
|200 ₽
|50 000 ₽
|500 шт
|190 ₽
|95 000 ₽
|750 шт
|150 ₽
|112 500 ₽
|1000 шт
|130 ₽
|130 000 ₽
|3000 шт
|по запросу
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|500 шт
|280 ₽
|140 000 ₽
|700 шт
|270 ₽
|189 000 ₽
|1000 шт
|250 ₽
|250 000 ₽
|3000 шт
|200 ₽
|600 000 ₽
|5000 шт
|по запросу
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|250 шт
|200 ₽
|50 000 ₽
|500 шт
|190 ₽
|95 000 ₽
|750 шт
|150 ₽
|112 500 ₽
|1000 шт
|130 ₽
|130 000 ₽
|3000 шт
|по запросу
Брендируем lED-браслеты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Комбинированный — со склада за 2–5 дней; силиконовый и тканевый — под заказ; с пультом — для шоу
Кнопка — гость включает сам; реакция на звук — мигает в такт музыке; на движение — загорается при взмахе
Логотип в 1 цвет — стандарт; второй цвет — для двухцветного лого; УФ-полноцвет — фото и градиенты на комбинированных
До 1 000 шт. со склада — за 2–5 дней; крупные тиражи и особые цвета — под заказ, планируйте 6–8 недель
Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, цене, печати и назначению
|Вид браслета
|Мин. тираж
|Цена
|Печать
|Материал
|Срок
|Лучше всего подходит
|Комбинированныйхит
|от 100 шт.
|от 120 ₽/шт
|1–2 цвета, УФ
|силикон + пластик
|2–5 дней
|концерты, корпоративы, срочно
|Силиконовый
|от 250 шт.
|от 130 ₽/шт
|1–2 цвета
|силикон
|6–8 недель
|мерч, спортивные события
|Тканевый
|от 250 шт.
|от 130 ₽/шт
|1–2 цвета
|ткань + LED
|6–8 недель
|фестивали, многодневные
|С пультом
|от 500 шт.
|от 200 ₽/шт
|1 цвет
|силикон + пластик
|6–8 недель
|световое шоу, стадионы
|С УФ-полноцветом
|от 100 шт.
|от 160 ₽/шт
|полноцвет
|силикон + пластик
|2–5 дней
|фото, градиенты, бренды
|В упаковке
|от 100 шт.
|от 125 ₽/шт
|1–2 цвета
|любой
|2–5 дней
|подарочные наборы, welcome-pack
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
Силиконовые, контрольные Tyvek, слэп, тканевые и светоотражающие — под любую задачу
Шесть шагов от заявки до отгрузки.
Соберём весь заказ в одном месте — единый стиль, одна доставка
Производим LED-браслеты с логотипом оптом от 100 штук, комбинированные со склада — за 2–5 дней, остальные модели под заказ — 6–8 недель. Силиконовый корпус со светодиодами, батарейка на 40–100 часов свечения, режимы постоянного света и мигания. Печать логотипа по корпусу, цвет свечения под фирменный стиль. Собственное производство в Екатеринбурге.
LED-браслет — инструмент для вечерних и ночных мероприятий: он превращает зал в управляемую картинку и одновременно работает пропуском в зону. Организаторы концертов, корпоративов и спортивных событий берут его ради эффекта на фото и видео — светящаяся толпа в кадре выглядит иначе, чем просто толпа.
Самый дешёвый вариант для массовой раздачи — простые браслеты с кнопкой: участник включает их сам и сам переключает режимы. Для концертов подходят модели со звуковым датчиком, они мигают в такт музыке. Самый эффектный вариант для шоу — радиоуправляемые: вся площадка включается и меняет цвет по команде со сцены, но они дороже и требуют пульта и настройки. Выбор зависит от того, нужен ли синхронный эффект или достаточно отдельных огней.
Цвет свечения подбираем под фирменный стиль мероприятия. Разные цвета используют для зонирования: VIP, пресса, общая зона, персонал — контролёру видно издалека, кто где находится. Это делает LED-браслет одновременно и эффектом, и рабочим инструментом контроля доступа, в отличие от контрольных браслетов Tyvek, которые работают только днём.
Батарейка рассчитана на 40–100 часов непрерывного свечения в зависимости от модели и режима — этого хватает на несколько мероприятий. В большинстве моделей она заменяемая, поэтому браслеты можно использовать повторно: для клубов и площадок с регулярными событиями это снижает стоимость на одно мероприятие в разы.
От 10 дней при печати логотипа, дольше при нестандартном цвете корпуса или свечения. Под мероприятие с фиксированной датой тираж размещают минимум за три недели. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.
От 100 штук для комбинированных браслетов со склада, от 250 — для силиконовых и тканевых под заказ, от 500 — для управляемых с пульта.
Комбинированный LED-браслет без печати стоит 200 ₽ при 100 шт., 160 ₽ при 500 шт. и 120 ₽ при 1 000 шт. Силиконовые и тканевые — от 200 до 130 ₽, с пультом — от 280 до 200 ₽. Логотип в 1 цвет добавляет 15 ₽ (для браслетов с пультом — 10 ₽), второй цвет — ещё 15 ₽, УФ-полноцвет — 40 ₽.
Есть три режима: включение кнопкой, реакция на звук и реакция на движение. Простые браслеты с кнопкой участник включает и переключает сам, модели со звуковым датчиком мигают в такт музыке. Для шоу есть радиоуправляемые браслеты, которые включаются по команде с пульта.
Батарейка рассчитана на 40–100 часов непрерывного свечения в зависимости от модели и режима, этого хватает на несколько мероприятий. В большинстве моделей она заменяемая, поэтому браслеты можно использовать повторно — для клубов и площадок с регулярными событиями это заметно снижает стоимость одного мероприятия.
Да, для этого есть браслеты с пультом: вся площадка включается и меняет цвет по команде со сцены. Тираж от 500 шт., цена от 280 ₽ при 500 шт. и от 200 ₽ при 3 000 шт., пульт управления — 25 000 ₽ за комплект. Срок изготовления таких браслетов 6–8 недель.
Цвет свечения подбираем под фирменный стиль мероприятия, а разные цвета можно использовать для зонирования: VIP, пресса, персонал, общая зона. Какие цвета корпуса и свечения есть на складе под ваш тираж, уточнит менеджер. Нестандартный цвет может увеличить срок изготовления.
Пришлите логотип в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Для печати в 1–2 цвета подойдёт простой логотип, для фото и градиентов на корпусе — УФ-полноцвет. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до нанесения.
Комбинированные браслеты со склада в Екатеринбурге с нанесением отгружаем за 2–5 дней. Силиконовые, тканевые и браслеты с пультом изготавливаются под заказ 6–8 недель. Под мероприятие с фиксированной датой лучше разместить заказ заранее и сразу назвать дату.
Да, отправляем браслеты по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки посчитаем вместе с заказом. Можно забрать тираж самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Комбинированный браслет — выполнен из 100% экологического силикона, корпус изготовлен из твёрдого пластика.
LED-браслеты с логотипом — светящиеся аксессуары для концертов, фестивалей, корпоративных мероприятий, вечеринок, промоакций и других событий. Браслеты могут использоваться как элемент оформления мероприятия, сувенир для участников или часть фирменного образа события. AEPRINT предлагает несколько типов LED-браслетов и выполняет нанесение логотипа, надписей и другой графики.
Светодиодный браслет подходит для мероприятий, где важно создать заметный визуальный эффект и объединить участников общей символикой. На браслет можно нанести логотип компании, название мероприятия, надпись или другую фирменную графику.
В зависимости от выбранной модели браслет может активироваться кнопкой, реагировать на звук или движение либо управляться с помощью пульта.
LED-браслеты используют светодиодную подсветку, которая делает аксессуар заметным в условиях недостаточного освещения. Поэтому они особенно подходят для концертов, фестивалей, клубных мероприятий и вечерних промоакций.
Цвет браслета можно подобрать из доступной палитры. На странице AEPRINT представлены зелёный, белый, чёрный, фиолетовый, неоновый красный, тёмно-лазурный, жёлтый, голубой, оранжевый и красный цвета.
Светящиеся браслеты подходят для концертов, фестивалей, корпоративных мероприятий, вечеринок, презентаций и промоакций.
Их можно использовать как сувениры для гостей, элементы оформления мероприятия или аксессуары для участников. Для одного события можно заказать единый тираж с одинаковым дизайном.
LED-браслеты позволяют добавить световой элемент в оформление концертной или фестивальной площадки. При использовании управляемых моделей можно синхронизировать визуальные эффекты с программой мероприятия.
Конкретные возможности управления зависят от выбранной модели. Для управляемых с пульта браслетов пульт можно заказать дополнительно.
Брендированные LED-браслеты подходят для корпоративных праздников, презентаций, тимбилдингов и других мероприятий компании.
На браслет можно нанести логотип организации, название события или фирменную графику. Одинаковые браслеты помогают объединить участников в рамках общей концепции мероприятия.
Светящийся браслет можно использовать как промосувенир на рекламных мероприятиях и презентациях. Компактный аксессуар удобно выдавать посетителям, клиентам и участникам событий.
Для рекламной кампании можно выбрать цвет браслета и оформить его логотипом или другим изображением.
В ассортименте AEPRINT представлены несколько типов светодиодных браслетов:
Модели отличаются конструкцией, материалами, способом активации, возможностями управления и сроками изготовления. Конкретный вариант подбирается под задачу мероприятия и необходимый тираж.
Силиконовые LED-браслеты подходят для корпоративных мероприятий, концертов, фестивалей и промоакций. Такая модель сочетает световой эффект и возможность фирменного нанесения.
Для силиконового браслета можно выбрать цвет и вариант нанесения логотипа в соответствии с возможностями конкретной модели.
Тканевые LED-браслеты подходят для мероприятий, где требуется светящийся аксессуар с текстильным ремешком.
Такие браслеты можно использовать как сувенирную продукцию или часть общего оформления мероприятия. Возможности нанесения зависят от конструкции выбранной модели.
Комбинированный LED-браслет состоит из силиконовой части и корпуса из твёрдого пластика. На странице AEPRINT указано, что модель изготовлена из 100% экологического силикона.
Для комбинированного браслета доступны варианты активации от кнопки, звука или движения. Нанесение может выполняться в 1–2 цвета, а для отдельных вариантов доступна полноцветная УФ-печать.
Управляемые с пульта LED-браслеты подходят для мероприятий, где требуется централизованно менять световой эффект браслетов участников.
Пульт управления можно заказать дополнительно. Для этой категории на странице AEPRINT указан срок изготовления от 6 до 8 недель.
На LED-браслеты можно нанести логотип компании, название мероприятия, надпись или другую графику.
Для разных моделей доступны разные варианты нанесения. На странице представлены нанесение логотипа, добавление второго цвета и полноцветная УФ-печать для отдельных вариантов.
Для подходящих моделей можно использовать полноцветную УФ-печать. Такой вариант позволяет передавать сложную графику и изображения с несколькими цветами.
Возможность использования УФ-печати определяется конструкцией и поверхностью конкретного браслета.
Цвет браслета можно подобрать под фирменный стиль компании или концепцию мероприятия. В стандартной палитре AEPRINT представлены несколько ярких и базовых цветов.
При заказе серии можно использовать один цвет для всего тиража или подобрать сочетание цветов в соответствии с дизайном мероприятия.
Дизайн браслета можно подготовить на основе фирменного стиля компании или разработать специально для мероприятия.
В оформлении можно использовать логотип, название события, фирменные цвета, надписи и другие графические элементы.
При необходимости LED-браслеты можно дополнительно упаковать в индивидуальные пакетики. Такой вариант подходит для подарочной раздачи, промоакций и мероприятий, где важно подготовить продукцию к выдаче заранее.
Стоимость индивидуальной упаковки рассчитывается отдельно в зависимости от тиража.
Светящиеся браслеты можно выдавать гостям при входе на мероприятие или использовать как часть подарочного комплекта.
Для разных зон или групп участников можно использовать браслеты разных цветов, если это соответствует концепции мероприятия.
Светящиеся браслеты подходят для вечеринок, клубных мероприятий и других событий в условиях приглушённого освещения.
Для таких мероприятий особенно интересны модели с несколькими режимами активации и управляемые с пульта браслеты.
Брендированные LED-браслеты можно включить в корпоративный мерч компании или использовать как отдельный сувенир для участников мероприятия.
Браслеты можно сочетать с другими видами брендированной продукции: одеждой, сумками, аксессуарами и подарочными наборами.
AEPRINT предлагает подобрать LED-браслеты из актуального ассортимента и выполнить нанесение логотипа под необходимый тираж и задачу.
Для комбинированных и силиконовых моделей на странице представлены тиражи от 100 и 250 штук в зависимости от конкретного варианта. Управляемые с пульта модели представлены от 500 штук. Конкретный минимальный тираж зависит от выбранной модели.
Для обычных моделей срок изготовления составляет от 2–5 дней. Для управляемых с пульта LED-браслетов указан срок от 6 до 8 недель.
Стоимость зависит от типа браслета, тиража, нанесения, дополнительных цветов, упаковки и необходимости пульта управления. Конкретный расчёт выполняется по параметрам заказа.
LED-браслеты с логотипом можно заказать для концертов, фестивалей, корпоративных мероприятий, вечеринок, презентаций, промоакций и других событий. Конкретная модель подбирается с учётом способа управления, цвета, варианта нанесения, тиража, сроков и бюджета проекта.