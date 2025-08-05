Комбинированный браслет — выполнен из 100% экологического силикона, корпус изготовлен из твёрдого пластика.

LED-браслеты с логотипом — светящиеся аксессуары для концертов, фестивалей, корпоративных мероприятий, вечеринок, промоакций и других событий. Браслеты могут использоваться как элемент оформления мероприятия, сувенир для участников или часть фирменного образа события. AEPRINT предлагает несколько типов LED-браслетов и выполняет нанесение логотипа, надписей и другой графики.

LED-браслеты с логотипом

Светодиодный браслет подходит для мероприятий, где важно создать заметный визуальный эффект и объединить участников общей символикой. На браслет можно нанести логотип компании, название мероприятия, надпись или другую фирменную графику.

В зависимости от выбранной модели браслет может активироваться кнопкой, реагировать на звук или движение либо управляться с помощью пульта.

Светящиеся браслеты с логотипом

LED-браслеты используют светодиодную подсветку, которая делает аксессуар заметным в условиях недостаточного освещения. Поэтому они особенно подходят для концертов, фестивалей, клубных мероприятий и вечерних промоакций.

Цвет браслета можно подобрать из доступной палитры. На странице AEPRINT представлены зелёный, белый, чёрный, фиолетовый, неоновый красный, тёмно-лазурный, жёлтый, голубой, оранжевый и красный цвета.

LED-браслеты для мероприятий

Светящиеся браслеты подходят для концертов, фестивалей, корпоративных мероприятий, вечеринок, презентаций и промоакций.

Их можно использовать как сувениры для гостей, элементы оформления мероприятия или аксессуары для участников. Для одного события можно заказать единый тираж с одинаковым дизайном.

LED-браслеты для концертов и фестивалей

LED-браслеты позволяют добавить световой элемент в оформление концертной или фестивальной площадки. При использовании управляемых моделей можно синхронизировать визуальные эффекты с программой мероприятия.

Конкретные возможности управления зависят от выбранной модели. Для управляемых с пульта браслетов пульт можно заказать дополнительно.

LED-браслеты для корпоративных мероприятий

Брендированные LED-браслеты подходят для корпоративных праздников, презентаций, тимбилдингов и других мероприятий компании.

На браслет можно нанести логотип организации, название события или фирменную графику. Одинаковые браслеты помогают объединить участников в рамках общей концепции мероприятия.

LED-браслеты для промоакций

Светящийся браслет можно использовать как промосувенир на рекламных мероприятиях и презентациях. Компактный аксессуар удобно выдавать посетителям, клиентам и участникам событий.

Для рекламной кампании можно выбрать цвет браслета и оформить его логотипом или другим изображением.

Виды LED-браслетов

В ассортименте AEPRINT представлены несколько типов светодиодных браслетов:

силиконовые LED-браслеты;

тканевые LED-браслеты;

комбинированные LED-браслеты;

управляемые с пульта LED-браслеты.

Модели отличаются конструкцией, материалами, способом активации, возможностями управления и сроками изготовления. Конкретный вариант подбирается под задачу мероприятия и необходимый тираж.

Силиконовые LED-браслеты

Силиконовые LED-браслеты подходят для корпоративных мероприятий, концертов, фестивалей и промоакций. Такая модель сочетает световой эффект и возможность фирменного нанесения.

Для силиконового браслета можно выбрать цвет и вариант нанесения логотипа в соответствии с возможностями конкретной модели.

Тканевые LED-браслеты

Тканевые LED-браслеты подходят для мероприятий, где требуется светящийся аксессуар с текстильным ремешком.

Такие браслеты можно использовать как сувенирную продукцию или часть общего оформления мероприятия. Возможности нанесения зависят от конструкции выбранной модели.

Комбинированные LED-браслеты

Комбинированный LED-браслет состоит из силиконовой части и корпуса из твёрдого пластика. На странице AEPRINT указано, что модель изготовлена из 100% экологического силикона.

Для комбинированного браслета доступны варианты активации от кнопки, звука или движения. Нанесение может выполняться в 1–2 цвета, а для отдельных вариантов доступна полноцветная УФ-печать.

LED-браслеты с управлением от пульта

Управляемые с пульта LED-браслеты подходят для мероприятий, где требуется централизованно менять световой эффект браслетов участников.

Пульт управления можно заказать дополнительно. Для этой категории на странице AEPRINT указан срок изготовления от 6 до 8 недель.

LED-браслеты с нанесением логотипа

На LED-браслеты можно нанести логотип компании, название мероприятия, надпись или другую графику.

Для разных моделей доступны разные варианты нанесения. На странице представлены нанесение логотипа, добавление второго цвета и полноцветная УФ-печать для отдельных вариантов.

LED-браслеты с полноцветной печатью

Для подходящих моделей можно использовать полноцветную УФ-печать. Такой вариант позволяет передавать сложную графику и изображения с несколькими цветами.

Возможность использования УФ-печати определяется конструкцией и поверхностью конкретного браслета.

LED-браслеты разных цветов

Цвет браслета можно подобрать под фирменный стиль компании или концепцию мероприятия. В стандартной палитре AEPRINT представлены несколько ярких и базовых цветов.

При заказе серии можно использовать один цвет для всего тиража или подобрать сочетание цветов в соответствии с дизайном мероприятия.

LED-браслеты с индивидуальным дизайном

Дизайн браслета можно подготовить на основе фирменного стиля компании или разработать специально для мероприятия.

В оформлении можно использовать логотип, название события, фирменные цвета, надписи и другие графические элементы.

LED-браслеты в индивидуальной упаковке

При необходимости LED-браслеты можно дополнительно упаковать в индивидуальные пакетики. Такой вариант подходит для подарочной раздачи, промоакций и мероприятий, где важно подготовить продукцию к выдаче заранее.

Стоимость индивидуальной упаковки рассчитывается отдельно в зависимости от тиража.

LED-браслеты для гостей и участников мероприятий

Светящиеся браслеты можно выдавать гостям при входе на мероприятие или использовать как часть подарочного комплекта.

Для разных зон или групп участников можно использовать браслеты разных цветов, если это соответствует концепции мероприятия.

LED-браслеты для вечеринок

Светящиеся браслеты подходят для вечеринок, клубных мероприятий и других событий в условиях приглушённого освещения.

Для таких мероприятий особенно интересны модели с несколькими режимами активации и управляемые с пульта браслеты.

LED-браслеты как корпоративный мерч

Брендированные LED-браслеты можно включить в корпоративный мерч компании или использовать как отдельный сувенир для участников мероприятия.

Браслеты можно сочетать с другими видами брендированной продукции: одеждой, сумками, аксессуарами и подарочными наборами.

Изготовление LED-браслетов с логотипом

AEPRINT предлагает подобрать LED-браслеты из актуального ассортимента и выполнить нанесение логотипа под необходимый тираж и задачу.

Для комбинированных и силиконовых моделей на странице представлены тиражи от 100 и 250 штук в зависимости от конкретного варианта. Управляемые с пульта модели представлены от 500 штук. Конкретный минимальный тираж зависит от выбранной модели.

Для обычных моделей срок изготовления составляет от 2–5 дней. Для управляемых с пульта LED-браслетов указан срок от 6 до 8 недель.

Стоимость зависит от типа браслета, тиража, нанесения, дополнительных цветов, упаковки и необходимости пульта управления. Конкретный расчёт выполняется по параметрам заказа.

LED-браслеты с логотипом можно заказать для концертов, фестивалей, корпоративных мероприятий, вечеринок, презентаций, промоакций и других событий. Конкретная модель подбирается с учётом способа управления, цвета, варианта нанесения, тиража, сроков и бюджета проекта.