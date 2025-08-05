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LED-браслеты с логотипом

Светящиеся браслеты для концертов, фестивалей и корпоративов: реагируют на звук, движение или включаются кнопкой. Логотип в 1–2 цвета или полноцвет, тираж от 100 штук, со склада — за 2–5 дней.

  • От 100 штуккомбинированные — со склада
  • Срок 2–5 днейсо склада в Екатеринбурге
  • 3 режимакнопка, звук, движение
  • от 120 ₽за браслет при 1 000 шт.
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LED-браслеты с логотипом — AEPRINT
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Прайс-лист на LED-браслеты

Цены за штуку без нанесения. Срок изготовления тиража под заказ — 6–8 недель, комбинированные — со склада.

Комбинированный LED браслет с логотипом В наличии

Комбинированный LED браслет с логотипом

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
100 шт200 ₽20 000 ₽
300 шт190 ₽57 000 ₽
500 шт160 ₽80 000 ₽
1000 шт120 ₽120 000 ₽
3000 штпо запросу
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Силиконовый LED браслет с логотипом

Силиконовый LED браслет с логотипом

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
250 шт200 ₽50 000 ₽
500 шт190 ₽95 000 ₽
750 шт150 ₽112 500 ₽
1000 шт130 ₽130 000 ₽
3000 штпо запросу
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Управляемые с пульта LED браслеты с логотипом

Управляемые с пульта LED браслеты с логотипом

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
500 шт280 ₽140 000 ₽
700 шт270 ₽189 000 ₽
1000 шт250 ₽250 000 ₽
3000 шт200 ₽600 000 ₽
5000 штпо запросу
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Тканевый LED браслет с логотипом

Тканевый LED браслет с логотипом

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
250 шт200 ₽50 000 ₽
500 шт190 ₽95 000 ₽
750 шт150 ₽112 500 ₽
1000 шт130 ₽130 000 ₽
3000 штпо запросу
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  • Срок изготовления от 6 до 8 недель.
Не нашли нужную модель или тираж?Пришлите макет и количество — подберём браслет и посчитаем точную стоимость со сроком.
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем lED-браслеты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать LED-браслет под задачу

  • 01Вид

    Комбинированный — со склада за 2–5 дней; силиконовый и тканевый — под заказ; с пультом — для шоу

  • 02Режим свечения

    Кнопка — гость включает сам; реакция на звук — мигает в такт музыке; на движение — загорается при взмахе

  • 03Нанесение

    Логотип в 1 цвет — стандарт; второй цвет — для двухцветного лого; УФ-полноцвет — фото и градиенты на комбинированных

  • 04Тираж и сроки

    До 1 000 шт. со склада — за 2–5 дней; крупные тиражи и особые цвета — под заказ, планируйте 6–8 недель

Как нанести логотип на LED-браслет

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 100 шт.минимальный тираж LED
  • 2–5 днейотгрузка со склада
  • 3режима свечения
  • 15технологий нанесения

Какой LED-браслет выбрать

Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, цене, печати и назначению

Вид браслетаМин. тиражЦенаПечатьМатериалСрокЛучше всего подходит
Комбинированныйхитот 100 шт.от 120 ₽/шт1–2 цвета, УФсиликон + пластик2–5 днейконцерты, корпоративы, срочно
Силиконовыйот 250 шт.от 130 ₽/шт1–2 цветасиликон6–8 недельмерч, спортивные события
Тканевыйот 250 шт.от 130 ₽/шт1–2 цветаткань + LED6–8 недельфестивали, многодневные
С пультомот 500 шт.от 200 ₽/шт1 цветсиликон + пластик6–8 недельсветовое шоу, стадионы
С УФ-полноцветомот 100 шт.от 160 ₽/штполноцветсиликон + пластик2–5 днейфото, градиенты, бренды
В упаковкеот 100 шт.от 125 ₽/шт1–2 цветалюбой2–5 днейподарочные наборы, welcome-pack
  • Тираж 100–500 шт.Комбинированные 160–200 ₽ со склада + печать
  • Тираж от 1 000 шт.Комбинированные 120 ₽, с пультом от 250 ₽
  • Световое шоуБраслеты с пультом: синхронное свечение, пульт 25 000 ₽

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают LED-браслеты

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Для концертов и фестивалейЗал светится в такт музыке — браслеты реагируют на звук и движение
  • Для корпоративовЛоготип компании на запястье каждого гостя и эффектное фото зала
  • Для световых шоуБраслеты с пультом включаются синхронно по сценарию режиссёра
  • Для клубов и вечеринокПромо-браслет с логотипом заведения светится всю ночь

  • Для спортивных событийФан-зоны и стадионы в цветах команды, свечение при взмахе
  • Для свадеб и праздниковГости с браслетами на танцполе — яркая финальная сцена
  • Для промоакций брендовЗаметный сувенир, который забирают домой и носят дальше
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём вид браслета и режим свечения

Другие виды браслетов

Силиконовые, контрольные Tyvek, слэп, тканевые и светоотражающие — под любую задачу

Смотреть все виды браслетов

Как заказать LED-браслеты с логотипом

Шесть шагов от заявки до отгрузки.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и дату мероприятияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор видаПредлагаем модель, режим свечения и печатьв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем браслеты, печать и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к печатибез спешки
  5. 05ПроизводствоНаносим логотип и проверяем каждый браслетот 2 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С LED-браслетами часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — единый стиль, одна доставка

LED-браслеты с логотипом оптом

Производим LED-браслеты с логотипом оптом от 100 штук, комбинированные со склада — за 2–5 дней, остальные модели под заказ — 6–8 недель. Силиконовый корпус со светодиодами, батарейка на 40–100 часов свечения, режимы постоянного света и мигания. Печать логотипа по корпусу, цвет свечения под фирменный стиль. Собственное производство в Екатеринбурге.

LED-браслет — инструмент для вечерних и ночных мероприятий: он превращает зал в управляемую картинку и одновременно работает пропуском в зону. Организаторы концертов, корпоративов и спортивных событий берут его ради эффекта на фото и видео — светящаяся толпа в кадре выглядит иначе, чем просто толпа.

Виды и управление

Самый дешёвый вариант для массовой раздачи — простые браслеты с кнопкой: участник включает их сам и сам переключает режимы. Для концертов подходят модели со звуковым датчиком, они мигают в такт музыке. Самый эффектный вариант для шоу — радиоуправляемые: вся площадка включается и меняет цвет по команде со сцены, но они дороже и требуют пульта и настройки. Выбор зависит от того, нужен ли синхронный эффект или достаточно отдельных огней.

Цвет и зонирование

Цвет свечения подбираем под фирменный стиль мероприятия. Разные цвета используют для зонирования: VIP, пресса, общая зона, персонал — контролёру видно издалека, кто где находится. Это делает LED-браслет одновременно и эффектом, и рабочим инструментом контроля доступа, в отличие от контрольных браслетов Tyvek, которые работают только днём.

Батарея и срок работы

Батарейка рассчитана на 40–100 часов непрерывного свечения в зависимости от модели и режима — этого хватает на несколько мероприятий. В большинстве моделей она заменяемая, поэтому браслеты можно использовать повторно: для клубов и площадок с регулярными событиями это снижает стоимость на одно мероприятие в разы.

Сроки

От 10 дней при печати логотипа, дольше при нестандартном цвете корпуса или свечения. Под мероприятие с фиксированной датой тираж размещают минимум за три недели. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.

Частые вопросы о LED-браслетах

Какой минимальный тираж LED-браслетов?

От 100 штук для комбинированных браслетов со склада, от 250 — для силиконовых и тканевых под заказ, от 500 — для управляемых с пульта.

Сколько стоит LED-браслет с логотипом?

Комбинированный LED-браслет без печати стоит 200 ₽ при 100 шт., 160 ₽ при 500 шт. и 120 ₽ при 1 000 шт. Силиконовые и тканевые — от 200 до 130 ₽, с пультом — от 280 до 200 ₽. Логотип в 1 цвет добавляет 15 ₽ (для браслетов с пультом — 10 ₽), второй цвет — ещё 15 ₽, УФ-полноцвет — 40 ₽.

Как включаются браслеты?

Есть три режима: включение кнопкой, реакция на звук и реакция на движение. Простые браслеты с кнопкой участник включает и переключает сам, модели со звуковым датчиком мигают в такт музыке. Для шоу есть радиоуправляемые браслеты, которые включаются по команде с пульта.

Сколько работает батарейка?

Батарейка рассчитана на 40–100 часов непрерывного свечения в зависимости от модели и режима, этого хватает на несколько мероприятий. В большинстве моделей она заменяемая, поэтому браслеты можно использовать повторно — для клубов и площадок с регулярными событиями это заметно снижает стоимость одного мероприятия.

Можно ли синхронизировать свечение в зале?

Да, для этого есть браслеты с пультом: вся площадка включается и меняет цвет по команде со сцены. Тираж от 500 шт., цена от 280 ₽ при 500 шт. и от 200 ₽ при 3 000 шт., пульт управления — 25 000 ₽ за комплект. Срок изготовления таких браслетов 6–8 недель.

Какие цвета есть в наличии?

Цвет свечения подбираем под фирменный стиль мероприятия, а разные цвета можно использовать для зонирования: VIP, пресса, персонал, общая зона. Какие цвета корпуса и свечения есть на складе под ваш тираж, уточнит менеджер. Нестандартный цвет может увеличить срок изготовления.

Как подготовить макет?

Пришлите логотип в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Для печати в 1–2 цвета подойдёт простой логотип, для фото и градиентов на корпусе — УФ-полноцвет. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до нанесения.

LED-браслеты с логотипом: сколько занимает изготовление?

Комбинированные браслеты со склада в Екатеринбурге с нанесением отгружаем за 2–5 дней. Силиконовые, тканевые и браслеты с пультом изготавливаются под заказ 6–8 недель. Под мероприятие с фиксированной датой лучше разместить заказ заранее и сразу назвать дату.

Доставляете ли браслеты в другие города?

Да, отправляем браслеты по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки посчитаем вместе с заказом. Можно забрать тираж самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.

Комбинированный браслет — выполнен из 100% экологического силикона, корпус изготовлен из твёрдого пластика.

LED-браслеты с логотипом — светящиеся аксессуары для концертов, фестивалей, корпоративных мероприятий, вечеринок, промоакций и других событий. Браслеты могут использоваться как элемент оформления мероприятия, сувенир для участников или часть фирменного образа события. AEPRINT предлагает несколько типов LED-браслетов и выполняет нанесение логотипа, надписей и другой графики.

LED-браслеты с логотипом

Светодиодный браслет подходит для мероприятий, где важно создать заметный визуальный эффект и объединить участников общей символикой. На браслет можно нанести логотип компании, название мероприятия, надпись или другую фирменную графику.

В зависимости от выбранной модели браслет может активироваться кнопкой, реагировать на звук или движение либо управляться с помощью пульта.

Светящиеся браслеты с логотипом

LED-браслеты используют светодиодную подсветку, которая делает аксессуар заметным в условиях недостаточного освещения. Поэтому они особенно подходят для концертов, фестивалей, клубных мероприятий и вечерних промоакций.

Цвет браслета можно подобрать из доступной палитры. На странице AEPRINT представлены зелёный, белый, чёрный, фиолетовый, неоновый красный, тёмно-лазурный, жёлтый, голубой, оранжевый и красный цвета.

LED-браслеты для мероприятий

Светящиеся браслеты подходят для концертов, фестивалей, корпоративных мероприятий, вечеринок, презентаций и промоакций.

Их можно использовать как сувениры для гостей, элементы оформления мероприятия или аксессуары для участников. Для одного события можно заказать единый тираж с одинаковым дизайном.

LED-браслеты для концертов и фестивалей

LED-браслеты позволяют добавить световой элемент в оформление концертной или фестивальной площадки. При использовании управляемых моделей можно синхронизировать визуальные эффекты с программой мероприятия.

Конкретные возможности управления зависят от выбранной модели. Для управляемых с пульта браслетов пульт можно заказать дополнительно.

LED-браслеты для корпоративных мероприятий

Брендированные LED-браслеты подходят для корпоративных праздников, презентаций, тимбилдингов и других мероприятий компании.

На браслет можно нанести логотип организации, название события или фирменную графику. Одинаковые браслеты помогают объединить участников в рамках общей концепции мероприятия.

LED-браслеты для промоакций

Светящийся браслет можно использовать как промосувенир на рекламных мероприятиях и презентациях. Компактный аксессуар удобно выдавать посетителям, клиентам и участникам событий.

Для рекламной кампании можно выбрать цвет браслета и оформить его логотипом или другим изображением.

Виды LED-браслетов

В ассортименте AEPRINT представлены несколько типов светодиодных браслетов:

  • силиконовые LED-браслеты;
  • тканевые LED-браслеты;
  • комбинированные LED-браслеты;
  • управляемые с пульта LED-браслеты.

Модели отличаются конструкцией, материалами, способом активации, возможностями управления и сроками изготовления. Конкретный вариант подбирается под задачу мероприятия и необходимый тираж.

Силиконовые LED-браслеты

Силиконовые LED-браслеты подходят для корпоративных мероприятий, концертов, фестивалей и промоакций. Такая модель сочетает световой эффект и возможность фирменного нанесения.

Для силиконового браслета можно выбрать цвет и вариант нанесения логотипа в соответствии с возможностями конкретной модели.

Тканевые LED-браслеты

Тканевые LED-браслеты подходят для мероприятий, где требуется светящийся аксессуар с текстильным ремешком.

Такие браслеты можно использовать как сувенирную продукцию или часть общего оформления мероприятия. Возможности нанесения зависят от конструкции выбранной модели.

Комбинированные LED-браслеты

Комбинированный LED-браслет состоит из силиконовой части и корпуса из твёрдого пластика. На странице AEPRINT указано, что модель изготовлена из 100% экологического силикона.

Для комбинированного браслета доступны варианты активации от кнопки, звука или движения. Нанесение может выполняться в 1–2 цвета, а для отдельных вариантов доступна полноцветная УФ-печать.

LED-браслеты с управлением от пульта

Управляемые с пульта LED-браслеты подходят для мероприятий, где требуется централизованно менять световой эффект браслетов участников.

Пульт управления можно заказать дополнительно. Для этой категории на странице AEPRINT указан срок изготовления от 6 до 8 недель.

LED-браслеты с нанесением логотипа

На LED-браслеты можно нанести логотип компании, название мероприятия, надпись или другую графику.

Для разных моделей доступны разные варианты нанесения. На странице представлены нанесение логотипа, добавление второго цвета и полноцветная УФ-печать для отдельных вариантов.

LED-браслеты с полноцветной печатью

Для подходящих моделей можно использовать полноцветную УФ-печать. Такой вариант позволяет передавать сложную графику и изображения с несколькими цветами.

Возможность использования УФ-печати определяется конструкцией и поверхностью конкретного браслета.

LED-браслеты разных цветов

Цвет браслета можно подобрать под фирменный стиль компании или концепцию мероприятия. В стандартной палитре AEPRINT представлены несколько ярких и базовых цветов.

При заказе серии можно использовать один цвет для всего тиража или подобрать сочетание цветов в соответствии с дизайном мероприятия.

LED-браслеты с индивидуальным дизайном

Дизайн браслета можно подготовить на основе фирменного стиля компании или разработать специально для мероприятия.

В оформлении можно использовать логотип, название события, фирменные цвета, надписи и другие графические элементы.

LED-браслеты в индивидуальной упаковке

При необходимости LED-браслеты можно дополнительно упаковать в индивидуальные пакетики. Такой вариант подходит для подарочной раздачи, промоакций и мероприятий, где важно подготовить продукцию к выдаче заранее.

Стоимость индивидуальной упаковки рассчитывается отдельно в зависимости от тиража.

LED-браслеты для гостей и участников мероприятий

Светящиеся браслеты можно выдавать гостям при входе на мероприятие или использовать как часть подарочного комплекта.

Для разных зон или групп участников можно использовать браслеты разных цветов, если это соответствует концепции мероприятия.

LED-браслеты для вечеринок

Светящиеся браслеты подходят для вечеринок, клубных мероприятий и других событий в условиях приглушённого освещения.

Для таких мероприятий особенно интересны модели с несколькими режимами активации и управляемые с пульта браслеты.

LED-браслеты как корпоративный мерч

Брендированные LED-браслеты можно включить в корпоративный мерч компании или использовать как отдельный сувенир для участников мероприятия.

Браслеты можно сочетать с другими видами брендированной продукции: одеждой, сумками, аксессуарами и подарочными наборами.

Изготовление LED-браслетов с логотипом

AEPRINT предлагает подобрать LED-браслеты из актуального ассортимента и выполнить нанесение логотипа под необходимый тираж и задачу.

Для комбинированных и силиконовых моделей на странице представлены тиражи от 100 и 250 штук в зависимости от конкретного варианта. Управляемые с пульта модели представлены от 500 штук. Конкретный минимальный тираж зависит от выбранной модели.

Для обычных моделей срок изготовления составляет от 2–5 дней. Для управляемых с пульта LED-браслетов указан срок от 6 до 8 недель.

Стоимость зависит от типа браслета, тиража, нанесения, дополнительных цветов, упаковки и необходимости пульта управления. Конкретный расчёт выполняется по параметрам заказа.

LED-браслеты с логотипом можно заказать для концертов, фестивалей, корпоративных мероприятий, вечеринок, презентаций, промоакций и других событий. Конкретная модель подбирается с учётом способа управления, цвета, варианта нанесения, тиража, сроков и бюджета проекта.

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