Кубки с логотипом оптом

Производим кубки с логотипом оптом от 10 штук, срок от 5 дней. Металлические на мраморном основании, акриловые с внутренней гравировкой, стеклянные, композитные. Высота 15–60 см, комплектация по местам. Лазерная гравировка, УФ-печать, металлические шильды с текстом. Собственное производство в Екатеринбурге.

Кубок — главная награда мероприятия: его фотографируют, вручают на сцене и ставят в кабинете победителя на годы. Для компании это статусный предмет, по которому судят об уровне всего события, поэтому экономить на нём бессмысленно — дешёвый кубок обесценивает и награду, и организатора.

Виды кубков Для спортивных турниров и корпоративных соревнований берут классические металлические кубки на мраморном или пластиковом основании — комплект на три места с разной высотой. Деловым номинациям, итогам года и награждениям сотрудников больше подходят акриловые и стеклянные: выглядят современнее и лучше вписываются в офисный интерьер. Композитные и фигурные делают по индивидуальной форме под тематику события — силуэт продукта, здания, символа отрасли. Для массовых номинаций есть компактные настольные стелы. Нанесение Классика — гравировка по металлическому шильду: имя победителя, номинация, дата. Шильд крепится к основанию, поэтому кубки можно закупить заранее, а данные нанести перед самым вручением. По акрилу и стеклу лазер гравирует логотип внутри материала, он виден на просвет. Полноцветный герб или эмблему на основании печатаем УФ. Для главной награды есть внутренняя 3D-гравировка по стеклу. Комплект по местам Стандартно берут три кубка разной высоты на первое, второе и третье место — с одинаковым дизайном и разным размером. Для крупных турниров добавляют кубок главного победителя выше остальных и наградные стелы для номинаций. Медали и дипломы делаем в единой стилистике с кубками, чтобы вся наградная группа выглядела как один комплект. Сроки под дату От 5 дней на складские модели с гравировкой, от 20 дней на индивидуальную форму. Награды нельзя привезти «почти вовремя», поэтому тираж под мероприятие с фиксированной датой размещают минимум за две-три недели. Если список победителей неизвестен заранее — заказываем кубки без шильдов и наносим данные за день до вручения.