Кубки с логотипом
Классические спортивные кубки, акриловые и стеклянные награды. Гравировка на табличке и в толще стекла. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 10 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
- 3D-гравировкалоготип внутри стекла
- На сценувручение и фотозона
Кубки с логотипом на заказ
Делаем кубки с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 10 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
- 3D-гравировкалоготип внутри стекла
- На сценувручение и фотозона
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем кубки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать кубки
- 01Форма и размер
Стандартная форма из каталога дешевле, индивидуальная требует оснастки и тиража от 300 штук.
- 02Материал
Металл под гравировку и эмаль, акрил и стекло — под 3D-гравировку, полимерная смола — под объёмный логотип.
- 03Нанесение
Гравировка не стирается, эмаль даёт фирменные цвета, смола — объём и глянец.
- 04Упаковка
Футляр, коробка или бархатный мешочек — для вручения на сцене обязательны.
Как нанести логотип на кубок
- Лазерная гравировкаЛоготип и текст в цвете металла — не стирается, подходит для именных наград.
- Цветная эмальЗаливка фирменных цветов в углубления по Pantone.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- УФ-печатьПолноцвет по плоским поверхностям, включая фото.
- Литьё под заказИндивидуальная форма по вашему эскизу от 300 штук.
- Переменные данныеИмя, должность и дата на каждой награде — коэффициент 1,5.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на наградную продукцию.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 50 шт.
|от 37 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|именные награды и деловые подарки
|Цветная эмаль
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|по Pantone
|от 10 дней
|фирменные цвета в логотипе
|Полимерная смола
|от 50 шт.
|по запросу
|металл, акрил
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|акрил, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|фото и сложные изображения
|Литьё под заказ
|от 300 шт.
|по запросу
|металл
|любая форма
|от 20 дней
|уникальная форма награды
|Переменные данные
|от 20 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|имя и дата на каждой награде
- Именные наградыГравировка переменных данных — коэффициент 1,5
- ОснасткаПри литье считается отдельно и остаётся у нас
- СрокиПод дату мероприятия планируйте заранее
Цены на нанесение на кубок
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки плоской сувенирной продукции до 30 см². Изделие и остальные способы считаем под макет.
|Тираж
|Гравировка
|УФ-печать
|Эмаль
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Металл · Нанесение: Гравировка
- Гравировка до 49 шт.3 000 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Оснастка при литьесчитается отдельно
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают кубки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Корпоративные наградыИтоги года, выполнение плана, лучший сотрудник.
- Спортивные событияСоревнования, турниры, забеги и спартакиады.
- Юбилеи компанииПамятные награды сотрудникам за стаж.
- Конкурсы и премииОтраслевые премии и профессиональные конкурсы.
- ВыставкиНаграды участникам и победителям номинаций.
- ОбразованиеНаграды студентам, школьникам и педагогам.
- ПартнёрамЗнак признания за годы сотрудничества.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды наградной продукции
Медали, кубки, значки, жетоны, статуэтки и плакетки — 8 видов в разделе.
Как заказать кубки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Кубки с логотипом оптом
Производим кубки с логотипом оптом от 10 штук, срок от 5 дней. Металлические на мраморном основании, акриловые с внутренней гравировкой, стеклянные, композитные. Высота 15–60 см, комплектация по местам. Лазерная гравировка, УФ-печать, металлические шильды с текстом. Собственное производство в Екатеринбурге.
Кубок — главная награда мероприятия: его фотографируют, вручают на сцене и ставят в кабинете победителя на годы. Для компании это статусный предмет, по которому судят об уровне всего события, поэтому экономить на нём бессмысленно — дешёвый кубок обесценивает и награду, и организатора.
Виды кубков
Для спортивных турниров и корпоративных соревнований берут классические металлические кубки на мраморном или пластиковом основании — комплект на три места с разной высотой. Деловым номинациям, итогам года и награждениям сотрудников больше подходят акриловые и стеклянные: выглядят современнее и лучше вписываются в офисный интерьер. Композитные и фигурные делают по индивидуальной форме под тематику события — силуэт продукта, здания, символа отрасли. Для массовых номинаций есть компактные настольные стелы.
Нанесение
Классика — гравировка по металлическому шильду: имя победителя, номинация, дата. Шильд крепится к основанию, поэтому кубки можно закупить заранее, а данные нанести перед самым вручением. По акрилу и стеклу лазер гравирует логотип внутри материала, он виден на просвет. Полноцветный герб или эмблему на основании печатаем УФ. Для главной награды есть внутренняя 3D-гравировка по стеклу.
Комплект по местам
Стандартно берут три кубка разной высоты на первое, второе и третье место — с одинаковым дизайном и разным размером. Для крупных турниров добавляют кубок главного победителя выше остальных и наградные стелы для номинаций. Медали и дипломы делаем в единой стилистике с кубками, чтобы вся наградная группа выглядела как один комплект.
Сроки под дату
От 5 дней на складские модели с гравировкой, от 20 дней на индивидуальную форму. Награды нельзя привезти «почти вовремя», поэтому тираж под мероприятие с фиксированной датой размещают минимум за две-три недели. Если список победителей неизвестен заранее — заказываем кубки без шильдов и наносим данные за день до вручения.
Частые вопросы о кубках
Кубки с логотипом: какой минимальный тираж?
Зависит от вида: значки делаем от 100 штук, медали и жетоны от 50, кубки и статуэтки от 10. Гравировка до 49 штук считается за партию — 3 000 ₽.
Сколько стоит награда с нанесением?
Кубки делаем под заказ: стоимость зависит от высоты (15–60 см), материала — металл на мраморном основании, акрил, стекло или композит — и комплектации по местам. Гравировка по прайсу — от 56 ₽ за штуку при тираже от 50, тираж до 49 шт. — 3 000 ₽ за партию. Расчёт бесплатный и без обязательств.
Сделаете именные награды?
Да. Имя победителя, номинацию и дату гравируем на металлическом шильде, который крепится к основанию, — кубки можно закупить заранее, а данные нанести перед самым вручением. Персональные данные считаются с коэффициентом 1,5 к цене гравировки.
Можно свою форму награды?
Да, композитные и фигурные кубки делаем по индивидуальной форме под тематику события — силуэт продукта, здания или символа отрасли. Срок на свою форму — от 20 дней, оснастка считается отдельно и остаётся у нас для повторных заказов.
Кубки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Складские модели с гравировкой — от 5–7 дней, индивидуальная форма — от 20 дней. Под мероприятие с фиксированной датой тираж лучше разместить минимум за две-три недели. Если победители ещё неизвестны, закажите кубки без шильдов — нанесём данные перед вручением.
Покажете макет до производства?
Да, визуализацию логотипа на кубке готовим бесплатно и согласовываем до запуска, а образец перед тиражом можем сделать по запросу. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует сам.
Подберёте футляр или коробку?
Да, для вручения на сцене подберём футляр или коробку под размер кубка, чтобы он доехал до мероприятия без повреждений. Медали и дипломы можем сделать в единой стилистике с кубками, чтобы наградная группа выглядела как один комплект.
Можно точные фирменные цвета?
Да. Полноцветный герб или эмблему на основании печатаем УФ, а фирменные цвета в металлическом логотипе передаём цветной эмалью по Pantone — от 100 шт. На акриле и стекле логотип гравируем внутри материала — он виден на просвет.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Отправляем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.