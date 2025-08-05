Майки с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим майки с логотипом оптом от 10 штук, срок от 3 дней. Хлопок и полиэстер, классические и спортивные борцовки, мужские и женские. DTF-печать, шелкография, сублимация по светлой синтетике. Собственное производство в Екатеринбурге.

Майка — формат для спорта и летних мероприятий: забеги, фестивали, пляжные активности, форма тренеров фитнес-клубов. Для компаний это экипировка команды на спортивных событиях и мерч для жаркого сезона, где футболка слишком тёплая.

Хлопок или синтетика Хлопок приятнее телу, его берут на повседневный мерч и промо, но он впитывает пот и тяжелеет. Для спорта нужен полиэстер и технические ткани с влагоотводом: быстро сохнут, не прилипают к телу. На синтетике возможна сублимация по всей площади — рисунок не чувствуется на ощупь и не мешает вентиляции. Нанесение DTF печатает полноцвет от 10 штук и на хлопке, и на синтетике. Шелкография становится выгодной от 50 штук при простом логотипе. Сублимация работает только на светлой синтетике, зато даёт полноцвет по всей поверхности без ощущения печати. Для забегов и спорта лучше сублимация или тонкая DTF-плёнка: плотный принт на большой площади мешает телу дышать. Размеры Спортивный крой майки сидит плотнее футболки, для забегов и команд размеры собирают заранее. Для массовых мероприятий берут универсальные модели с широким диапазоном размеров. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.