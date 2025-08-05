Майки с логотипом оптом
Майки с печатью логотипа для промо, спорта и мерча: мужские, женские и борцовки из хлопка и синтетики. DTF-печать от 10 штук, шелкография от 50, сублимация от 30.
- От 10 штукминимальный тираж маек
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
- Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
Майки с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Майка Texas арт. O654501в наличии 100 000+ шт Для спорта и лета Шелкография, DTF или вышивка от 500 ₽цена без нанесения
- Топ Aida арт. O6656CA02в наличии 5 000+ шт Для спорта и фитнеса Шелкография, DTF или вышивка от 997 ₽цена без нанесения
- Топ Shura арт. O349PD12в наличии 5 000+ шт Для спорта и фитнеса Шелкография, DTF или вышивка от 705 ₽цена без нанесения
- Майка Moka арт. G5970.60в наличии 1 000+ шт Для спорта и лета Шелкография, DTF или вышивка от 500 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни маек и топов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Стандартная палитра 10 цветов, под заказ — любой Pantone
- Печать на груди, спине, рукаве — по вашему макету
- Малые тиражи DTF-печатью от 10 штук
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем майки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать майки под задачу
- 01Назначение
Промо и лето — хлопок. Спорт и забеги — полиэстер с сублимацией.
- 02Крой
Классика — универсально. Борцовка — спорт. Женские — приталенные.
- 03Нанесение
DTF — полноцвет и малые тиражи. Шелкография от 50. Сублимация — весь дизайн.
- 04Цвет
Белые дешевле в печати. Яркие — видимость на промо.
Как нанести логотип на майки
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж маек
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на майки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на майках
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают майки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Спортивные событияМайки участников марафона и забега
- Промо-акцииМайки промоутеров с крупным лого
- Фитнес и спортклубыБорцовки и майки с логотипом клуба
- Летние фестивалиМерч для гостей и волонтёров
- Пляжные клубыМайки с логотипом для персонала
- Мерч для сотрудниковЛетние майки в фирменных цветах
- Детские лагеряЯркие майки для отрядов
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать майки
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель маекна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, цвет и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Майки с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим майки с логотипом оптом от 10 штук, срок от 3 дней. Хлопок и полиэстер, классические и спортивные борцовки, мужские и женские. DTF-печать, шелкография, сублимация по светлой синтетике. Собственное производство в Екатеринбурге.
Майка — формат для спорта и летних мероприятий: забеги, фестивали, пляжные активности, форма тренеров фитнес-клубов. Для компаний это экипировка команды на спортивных событиях и мерч для жаркого сезона, где футболка слишком тёплая.
Хлопок или синтетика
Хлопок приятнее телу, его берут на повседневный мерч и промо, но он впитывает пот и тяжелеет. Для спорта нужен полиэстер и технические ткани с влагоотводом: быстро сохнут, не прилипают к телу. На синтетике возможна сублимация по всей площади — рисунок не чувствуется на ощупь и не мешает вентиляции.
Нанесение
DTF печатает полноцвет от 10 штук и на хлопке, и на синтетике. Шелкография становится выгодной от 50 штук при простом логотипе. Сублимация работает только на светлой синтетике, зато даёт полноцвет по всей поверхности без ощущения печати. Для забегов и спорта лучше сублимация или тонкая DTF-плёнка: плотный принт на большой площади мешает телу дышать.
Размеры
Спортивный крой майки сидит плотнее футболки, для забегов и команд размеры собирают заранее. Для массовых мероприятий берут универсальные модели с широким диапазоном размеров. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о майках
Какой минимальный тираж маек?
От 10 штук при DTF-печати. Шелкография выгодна от 50 штук, вышивка — от 10. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую модель выбрать?
Для промо и летнего мерча берите хлопковые майки — они приятнее телу. Для спорта и забегов нужен полиэстер с влагоотводом: быстро сохнет и подходит для сублимации. Классический крой универсален, борцовка — для спорта, женские модели приталенные.
Сколько стоит печать на майках?
Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт. и до 40 ₽ при 3 000 шт., DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку. Цены указаны только за печать, без стоимости майки; сами майки в каталоге — от 500 ₽. Сублимацию по всей площади рассчитаем по макету.
Можно ли напечатать на наших изделиях?
Да, можем нанести логотип на ваши майки. Сначала посмотрим ткань и подберём способ — DTF, шелкографию или сублимацию для светлой синтетики, затем рассчитаем стоимость под тираж. Макет подготовим бесплатно.
Какие цвета есть в наличии?
Наличие цветов зависит от модели и склада поставщиков, актуальную палитру уточнит менеджер под ваш тираж. Белые майки дешевле в печати, яркие лучше заметны на промо. При сублимации цвет и рисунок задаются дизайном по всей площади светлой синтетики.
Майки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на DTF и шелкографию, сублимация — от 5 дней. Точный срок зависит от тиража и способа нанесения, назовём его при расчёте. Для забегов и команд размеры лучше собрать заранее.
Печать не сотрётся после стирки?
Шелкография стойкая, DTF даёт полноцвет и на хлопке, и на синтетике. Сублимация окрашивает светлую синтетику по всей площади: рисунок не чувствуется на ощупь и не мешает вентиляции. Для спорта советуем сублимацию или тонкую DTF-плёнку.
Делаете вышивку на майках?
Вышивку делаем от 10 штук, срок от 5 дней, но на майках её используют реже: для спорта и лета практичнее лёгкая печать. Вышивка подходит для плотных тканей — если модель позволяет, разместим небольшой логотип на груди.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз в Екатеринбурге.