Печать на футболках
Печать на футболках в Екатеринбурге от 10 шт.: DTF-принт A4 от 75 ₽, шелкография от 50 шт., термоперенос и вышивка. Печатаем на ваших футболках или на моделях из нашего каталога. DTF-тираж до 100 футболок готов за 1–2 дня. Своё производство на ул. Черепанова, 28Б, доставка по России.
- От 10 штукDTF и термоперенос, шелкография от 50
- Ваши футболкипосле проверки ткани, +2–3 шт. на приладку
- 4 способа печатиDTF, шелкография, термоперенос, вышивка
- Принт до A3грудь, спина, рукав
Печатаем на ваших футболках и на наших
Минимальный тираж 10 штук. Цена зависит от способа печати, размера принта и количества футболок.
Свои футболки привозите на производство. Сначала смотрим состав, плотность и качество полотна, на незнакомой ткани делаем пробный оттиск. На приладку нужно 2–3 запасные футболки того же типа. Своих футболок нет? Подберём модель в каталоге и посчитаем печать вместе с изделием.
- 1Футболкиваши или из каталогаот 10 шт.
- 2Проверка тканисостав, плотность, качестводо запуска
- 3Пробный оттискна запасной футболке+2–3 шт.
- 4Печать тиражараспаковка и упаковка+5 ₽/шт
- Грудь слевадо 100 × 100 мм
- Грудь по центрудо A4, 210 × 297 мм
- Спинадо A3, 297 × 420 мм
- Рукавдо 80 × 80 мм
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Печатаем на футболках на собственном производстве, без посредников и субподряда. Сами смотрим ткань, делаем пробу и отвечаем за сроки.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как подготовить макет для печати на футболке
- 01Вектор или PNG 300 dpi
Для шелкографии и термопереноса нужен вектор в кривых: PDF, AI, CDR, SVG. Для DTF подойдёт PNG 300 dpi с прозрачным фоном.
- 02Размер 1:1
Макет делайте в реальном размере принта. На грудь по центру ориентир A4, на спину до A3.
- 03Линии от 0,5 мм
Тоньше не удержится на ткани. Шрифт от 6 pt, в термопереносе элемент от 2,5 мм.
- 04Нет макета? Отрисуем
Отрисуем логотип и подготовим файл бесплатно, покажем визуализацию на футболке до запуска.
Способы печати на футболках
Способ подбираем под ткань, макет и тираж. Нажмите на технологию, чтобы посмотреть её цены и требования к файлу.
- DTF-печатьФото, градиенты и мелкий текст. От 10 шт., без доплаты за количество цветов
- ШелкографияЛоготип в 1–3 цвета на тираж от 50 шт. Чем больше партия, тем дешевле футболка
- ТермопереносИмена, номера и логотипы в 1–2 цвета плёнки. От 10 шт.
- ВышивкаЛоготип нитью на плотной футболке от 180 г/м². От 20 шт.
- СублимацияПолноцвет по светлой синтетике: спортивные и промо-футболки
- Светоотражающая печатьДля спецодежды, забегов и рекламных задач
- с 2009 годаработаем в Екатеринбурге
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж
- 1–2 дняDTF до 100 футболок
- 1000 м²собственное производство
- 2–3 шт.запас на приладку
Сравнение способов: тираж, цена, срок и стойкость
Пять способов печати на футболках в одной таблице. Цены за нанесение, без стоимости самой футболки. Не уверены в выборе? Пришлите макет, подберём способ бесплатно.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена нанесения
|Цветность
|Стойкость
|Срок
|Когда выбирать
|DTF-печатьхит
|от 10 шт.
|от 75 ₽ за принт A4
|полноцвет, фото
|50+ стирок
|1–2 дня до 100 шт.
|малые тиражи, фото и сложная графика
|Шелкография
|от 50 шт.
|от 48 ₽/шт
|до 6 цветов
|50+ стирок
|от 2 дней
|большой тираж с простым логотипом
|Термоперенос
|от 10 шт.
|от 140 ₽/шт
|1–2 цвета плёнки
|стирка до 80 °C
|от 2 дней
|имена, номера, персонализация
|Вышивка
|от 20 шт.
|по стежкам
|до 12 цветов нитей
|не выцветает
|от 5 дней
|плотные футболки от 180 г/м²
|Сублимация
|от 10 шт.
|расчёт по макету
|полноцвет
|100+ стирок
|от 2 дней
|светлая синтетика, спортивная форма
- 10–50 футболокDTF: полноцвет без доплаты за цвета
- От 1 000 футболокШелкография: A4 в 1 цвет за 56 ₽
- Имена и номераТермоперенос: персонализация без доплаты
Сколько стоит печать на футболке
Цена за нанесение на одну футболку, без стоимости самой футболки. Зависит от способа, размера принта, числа цветов и тиража.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|50 шт
|100 штхит
|200 шт
|500 шт
|1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Формат: A4 · Футболка: Белая
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|200 шт
|500 шт
|1 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
|Тираж
|до 100 см²
|до 150 см²
|до 300 см²
|до 600 см²
|10 шт
|50 штхит
|200 шт
|500 шт
Цена за нанесение 1 цвета плёнки на одну футболку · второй цвет считается как второе нанесение
- Цена в таблицетолько за печать
- Цветная футболка, шелкография+1 цвет (подложка)
- Ваши футболки+2–3 шт. на приладку
- Макет и визуализациябесплатно
Принты на футболках: наши работы
Футболки, которые мы напечатали для клиентов. Реальные фото, без рендеров.
- Вертикальная надпись на спине
- Принт на спине, чёрная футболка
- Полноцветный принт на спине
- Полноцветный принт на спине
- Принт на груди, белая футболка
- Полноцветный принт, чёрная футболка
- Принт на спине, белая футболка
- Надпись на спине, жёлтая футболка
- Надпись на груди
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★146 отзывов · 168 оценокЯЯндекс Карты
- МТМихаил Т.27 ноября 2024★ 5
Заказывал худи с печатью эмблем у этой компании – остался очень доволен. Качество самой одежды на высоте: материал приятный, плотный, отлично сидит. Печать сделана аккуратно, ярко, все четко по моему макету. В процессе подготовки отдельно проработали размещение макета на худи для визуального восприятия будущей печати. Отдельно хочу отметить скорость и внимательность к деталям. Если вам нужно что-то подобное – рекомендую!Читать на Яндекс Картах
- ДСДарья Семерикова15 декабря 2025★ 5
В качестве новогодних презентов для сотрудников выбрали свитшоты с вышивкой. Вышивка сделана просто филигранно, все ровно так, как мы и хотели - насыщенные цвета и красота формы. Огромное спасибо, новые проекты - только с Вами!Читать на Яндекс Картах
- MMaxibon889925 марта★ 5
Замечательная студия, качество печати и вышивки восхитительное, единственный минус что делают печать только на своих футболках) Спасибо менеджеру, Юлии, на протяжении всего срока была на связи, очень быстро помогла разобраться 😎Читать на Яндекс Картах
- ПДПросто Даша5 апреля 2024★ 5
Мне так повезло попасть на Екатерину . Ее работа просто безупречна . Так приятно было общатся , все ловит на пол слове . Поняла меня что и как ! Сделали ручки с логотипом для масштабного мероприятия криптобойня, они просто пушка ! А за день до мероприятия сильно выручила и еще и футболки нам сделали ! Они просто потрясающие ! Все хотели не кубок выиграть а футболку . Очень хорошее качество и сервис ! Теперь все буду заказывать только у них ! ПасибаЧитать на Яндекс Картах
- ВГВиктория Горбунова2 июля 2024★ 5
Заказывали партию лонгсливов и футболок. Все сделали и отправили быстро. Качество печати хорошее, и сама ткань качесвьенная и приятная на теле.Читать на Яндекс Картах
- ИПИгорь П.28 ноября 2023★ 5
Часто обращаемся в это место, для оперативной печати лого в этот раз браслеты. Хоть и предупреждают всегда что мелкие детали на браслетах могут не пропечататься, в итоге выходит весьма чёткий рисунок. Начинали сотрудничество с браслетов, но потом у них на сайте нашёл широкий ассортимент продукции и на всё возможна печать, более того есть разные типы нанесения, можно заказать нанесение на свою продукцию. Радует, что менеджер всегда подскажет варианты товаров, какой подойдёт вид нанесения, альтернативные варианты и точные сроки исполнения, будь то ДТФ-печать на чехол бутылочки, сумки или вышивка на шапку.Читать на Яндекс Картах
- АОАнонимный отзыв4 сентября 2025★ 5
Заказывали, футболки с шопперами. Качество отличное, всё сделали быстро даже раньше срока. Отдельное спасибо менеджеру Екатерине, помощь с заказом и оперативную обратную связьЧитать на Яндекс Картах
- ОМОля Мергасова30 сентября 2024★ 5
Заказываем у АЕ Принт не первый раз! Качественные футболки и печать, отвечают всегда на сообщения и успевают даже в самые короткие сроки) Спасибо менеджеру Екатерине за своевременную помощьЧитать на Яндекс Картах
С какими задачами приходят на печать
Кто-то приносит готовые футболки, кому-то подбираем модель. Вот типичные задачи.
- Своя партия футболокФутболки уже куплены, нужно нанести логотип или принт
- Мероприятие к датеФутболки к форуму, выставке или тимбилдингу точно в срок
- Забеги и турнирыНомера и фамилии на каждой футболке термопереносом
- Мерч брендаПринт с фото и градиентами для продажи или комьюнити
- ПромоакцииТираж для раздачи с простым логотипом шелкографией
- ПерсоналЛоготип на груди и надпись на спине для сотрудников
- Подарок командеОбщий принт к юбилею компании или празднику
- Другая задача?Опишите её менеджеру, подберём способ печати под бюджет и срок
Выбрать футболки из каталога и другую одежду
Нет своих футболок? Подберите модель, а печать посчитаем вместе с изделием
Как проходит заказ печати на футболках
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет и пробу согласуем до запуска тиража.
- 01ЗаявкаТираж, макет, ваши или наши футболкиПн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётПодбираем способ печати и считаембесплатно
- 03МакетГотовим файл и показываем принт на футболкебесплатно
- 04Проверка футболокСмотрим ткань, делаем пробу+2–3 шт. на приладку
- 05ПечатьНаносим тираж и проверяем каждую партиюDTF от 1–2 дней
- 06ОтгрузкаСамовывоз с Черепанова, 28Б или доставкапо всей России
Вместе с печатью на футболках заказывают
Соберём весь заказ в одном месте: один договор, одна доставка
Печать на футболках в Екатеринбурге: что важно знать
Печатаем на футболках в Екатеринбурге от 10 штук: DTF, шелкография, термоперенос, вышивка и сублимация на своём производстве на ул. Черепанова, 28Б. DTF-принт A4 стоит от 75 ₽, тираж до 100 футболок готов за 1–2 дня. Можно привезти свои футболки или выбрать модель в нашем каталоге.
Чаще всего принт портит способ, который не подходит к ткани: шелкография на тонком трикотаже, вышивка на футболке 150 г/м², фото, которое пытаются напечатать в один цвет. Поэтому сначала смотрим ткань и макет. Способ и цену называем после этого.
Как выбрать способ печати
Для 10–50 футболок и макета с фото или градиентом берите DTF: цена не зависит от числа цветов, принт ложится и на белую, и на чёрную ткань. От 50 штук с логотипом в 1–3 цвета выгоднее шелкография. На 500 футболках принт A4 в один цвет стоит 65 ₽, на 1 000 уже 56 ₽.
Имена и номера на каждой футболке делаем термопереносом, персонализация без доплаты. Вышивку ставим только на плотные футболки от 180 г/м²: тонкий трикотаж под ней стягивается. Сублимация работает по светлой синтетике, для хлопка выбираем DTF.
Печать на ваших футболках
Футболки заказчика берём в работу от 10 штук. Перед запуском смотрим состав, плотность и качество полотна. Если ткань незнакомая, делаем пробный оттиск и согласуем его по фото. На приладку нужно 2–3 запасные футболки того же типа. Распаковка и упаковка стоят 5 ₽ за изделие.
Размер и место принта
Логотип на груди слева делаем до 100 × 100 мм, принт на груди по центру до A4, на спине до A3, на рукаве до 80 × 80 мм. DTF печатаем шириной до 56 см, шелкографию до формата A3. Макет присылайте в реальном размере: так сразу видно, как принт сядет на футболку.
Цены, сроки и условия
DTF считаем по метрам плёнки: на метре помещается 10 принтов A4, поэтому логотип на грудь и принт на спину выгодно разложить на одном метре. Перенос на футболку считаем при расчёте. В шелкографии белая подложка на цветной футболке идёт как отдельный цвет. Термоперенос до 100 см² стоит 201 ₽ при 10 штуках.
Цены в таблицах за нанесение, футболка считается отдельно: модели в каталоге от 412 ₽. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отправляем по России транспортными компаниями.
Вопросы о печати на футболках
Сколько стоит печать на футболке?
Зависит от способа и тиража. DTF-принт A4 стоит 150 ₽ при 10 штуках, 110 ₽ при 100 и от 75 ₽ на больших тиражах. Шелкография A4 в 1 цвет: 164 ₽ при 50 штуках, 113 ₽ при 100, 56 ₽ от 1 000. Термоперенос до 100 см²: 201 ₽ при 10 штуках. Вышивку считаем по стежкам. Цены за нанесение, без футболки.
Можно напечатать на своих футболках?
Да, от 10 штук. Сначала смотрим ткань и качество футболок, на незнакомом полотне делаем пробный оттиск. На приладку нужно 2–3 запасные футболки. Распаковка и упаковка стоят 5 ₽ за изделие.
Какой минимальный тираж?
DTF и термоперенос от 10 штук, вышивка от 20, шелкография от 50. Печать одной-двух футболок мы не делаем.
Сколько времени занимает печать?
DTF-тираж до 100 футболок готов за 1–2 дня. Термоперенос и шелкография от 2 дней, вышивка от 5 дней. Если футболки берём из каталога, срок от 3 дней. Точный срок назовём при расчёте.
Какой максимальный размер принта?
На спине до A3 (297 × 420 мм), на груди по центру до A4, логотип на груди слева до 100 × 100 мм, на рукаве до 80 × 80 мм. DTF печатаем шириной до 56 см.
Как подготовить макет?
Для шелкографии и термопереноса нужен вектор в кривых: PDF, AI, CDR, SVG. Для DTF подойдёт PNG 300 dpi с прозрачным фоном в реальном размере. Линии от 0,5 мм, шрифт от 6 pt. Если макета нет, отрисуем логотип бесплатно.
Можно напечатать фотографию?
Да, фото и градиенты печатаем DTF, полноцвет без доплаты за цвета. Шелкография для фото не подходит: каждому цвету нужен свой трафарет. На светлой синтетике фото можно сделать сублимацией.
Сколько стирок выдержит принт?
DTF и шелкография держат 50+ стирок при 40 °C, если стирать наизнанку и не гладить по принту. Вышивка служит весь срок футболки. Флекс ПВХ при термопереносе выдерживает стирку до 80 °C.
Где посмотреть футболки для печати?
В каталоге футболок с логотипом: 20+ моделей разной плотности, от 412 ₽ без нанесения. Печать посчитаем вместе с изделием.