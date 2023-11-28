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Печать на футболках

Печать на футболках в Екатеринбурге от 10 шт.: DTF-принт A4 от 75 ₽, шелкография от 50 шт., термоперенос и вышивка. Печатаем на ваших футболках или на моделях из нашего каталога. DTF-тираж до 100 футболок готов за 1–2 дня. Своё производство на ул. Черепанова, 28Б, доставка по России.

  • От 10 штукDTF и термоперенос, шелкография от 50
  • Ваши футболкипосле проверки ткани, +2–3 шт. на приладку
  • 4 способа печатиDTF, шелкография, термоперенос, вышивка
  • Принт до A3грудь, спина, рукав
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Печать на футболках — AEPRINT
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Все клиенты и кейсы

Печатаем на ваших футболках и на наших

Минимальный тираж 10 штук. Цена зависит от способа печати, размера принта и количества футболок.

ПЕЧАТЬ НА ЗАКАЗ Привезите свои футболки или выберите модель у нас

Свои футболки привозите на производство. Сначала смотрим состав, плотность и качество полотна, на незнакомой ткани делаем пробный оттиск. На приладку нужно 2–3 запасные футболки того же типа. Своих футболок нет? Подберём модель в каталоге и посчитаем печать вместе с изделием.

  1. 1Футболкиваши или из каталогаот 10 шт.
  2. 2Проверка тканисостав, плотность, качестводо запуска
  3. 3Пробный оттискна запасной футболке+2–3 шт.
  4. 4Печать тиражараспаковка и упаковка+5 ₽/шт
  • Грудь слевадо 100 × 100 мм
  • Грудь по центрудо A4, 210 × 297 мм
  • Спинадо A3, 297 × 420 мм
  • Рукавдо 80 × 80 мм
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Печатаем на футболках на собственном производстве, без посредников и субподряда. Сами смотрим ткань, делаем пробу и отвечаем за сроки.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как подготовить макет для печати на футболке

  • 01Вектор или PNG 300 dpi

    Для шелкографии и термопереноса нужен вектор в кривых: PDF, AI, CDR, SVG. Для DTF подойдёт PNG 300 dpi с прозрачным фоном.

  • 02Размер 1:1

    Макет делайте в реальном размере принта. На грудь по центру ориентир A4, на спину до A3.

  • 03Линии от 0,5 мм

    Тоньше не удержится на ткани. Шрифт от 6 pt, в термопереносе элемент от 2,5 мм.

  • 04Нет макета? Отрисуем

    Отрисуем логотип и подготовим файл бесплатно, покажем визуализацию на футболке до запуска.

Способы печати на футболках

Способ подбираем под ткань, макет и тираж. Нажмите на технологию, чтобы посмотреть её цены и требования к файлу.

  • с 2009 годаработаем в Екатеринбурге
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 10 шт.минимальный тираж
  • 1–2 дняDTF до 100 футболок
  • 1000 м²собственное производство
  • 2–3 шт.запас на приладку

Сравнение способов: тираж, цена, срок и стойкость

Пять способов печати на футболках в одной таблице. Цены за нанесение, без стоимости самой футболки. Не уверены в выборе? Пришлите макет, подберём способ бесплатно.

СпособМин. тиражЦена нанесенияЦветностьСтойкостьСрокКогда выбирать
DTF-печатьхитот 10 шт.от 75 ₽ за принт A4полноцвет, фото50+ стирок1–2 дня до 100 шт.малые тиражи, фото и сложная графика
Шелкографияот 50 шт.от 48 ₽/штдо 6 цветов50+ стирокот 2 днейбольшой тираж с простым логотипом
Термопереносот 10 шт.от 140 ₽/шт1–2 цвета плёнкистирка до 80 °Cот 2 днейимена, номера, персонализация
Вышивкаот 20 шт.по стежкамдо 12 цветов нитейне выцветаетот 5 днейплотные футболки от 180 г/м²
Сублимацияот 10 шт.расчёт по макетуполноцвет100+ стирокот 2 днейсветлая синтетика, спортивная форма
  • 10–50 футболокDTF: полноцвет без доплаты за цвета
  • От 1 000 футболокШелкография: A4 в 1 цвет за 56 ₽
  • Имена и номераТермоперенос: персонализация без доплаты

Сколько стоит печать на футболке

Цена за нанесение на одну футболку, без стоимости самой футболки. Зависит от способа, размера принта, числа цветов и тиража.

Прайс-лист PDF
Тираж1 цвет2 цвета3 цвета
50 шт
100 штхит
200 шт
500 шт
1000 шт

Цена за нанесение на одно изделие · Формат: A4 · Футболка: Белая

Вышивка — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицетолько за печать
  • Цветная футболка, шелкография+1 цвет (подложка)
  • Ваши футболки+2–3 шт. на приладку
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш макет?Пришлите макет, тираж и фото ваших футболок, посчитаем цену и срок
Рассчитать печать

Принты на футболках: наши работы

Футболки, которые мы напечатали для клиентов. Реальные фото, без рендеров.

  • Вертикальная надпись на спине: работа AEPRINTВертикальная надпись на спине
  • Принт на спине, чёрная футболка. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTПринт на спине, чёрная футболка
  • Полноцветный принт на спине, печать логотипа на заказПолноцветный принт на спине
  • Работа AEPRINT: полноцветный принт на спинеПолноцветный принт на спине
  • Принт на груди, белая футболка: работа AEPRINTПринт на груди, белая футболка
  • Полноцветный принт, чёрная футболка. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTПолноцветный принт, чёрная футболка
  • Принт на спине, белая футболка, печать логотипа на заказПринт на спине, белая футболка
  • Работа AEPRINT: надпись на спине, жёлтая футболкаНадпись на спине, жёлтая футболка
  • Надпись на груди: работа AEPRINTНадпись на груди
  • Смотреть
    все работы    300+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★146 отзывов · 168 оценокЯЯндекс Карты
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  • МТ
    Михаил Т.27 ноября 2024
    ★ 5

    Заказывал худи с печатью эмблем у этой компании – остался очень доволен. Качество самой одежды на высоте: материал приятный, плотный, отлично сидит. Печать сделана аккуратно, ярко, все четко по моему макету. В процессе подготовки отдельно проработали размещение макета на худи для визуального восприятия будущей печати. Отдельно хочу отметить скорость и внимательность к деталям. Если вам нужно что-то подобное – рекомендую!

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  • ДС
    Дарья Семерикова15 декабря 2025
    ★ 5

    В качестве новогодних презентов для сотрудников выбрали свитшоты с вышивкой. Вышивка сделана просто филигранно, все ровно так, как мы и хотели - насыщенные цвета и красота формы. Огромное спасибо, новые проекты - только с Вами!

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  • M
    Maxibon889925 марта
    ★ 5

    Замечательная студия, качество печати и вышивки восхитительное, единственный минус что делают печать только на своих футболках) Спасибо менеджеру, Юлии, на протяжении всего срока была на связи, очень быстро помогла разобраться 😎

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  • ПД
    Просто Даша5 апреля 2024
    ★ 5

    Мне так повезло попасть на Екатерину . Ее работа просто безупречна . Так приятно было общатся , все ловит на пол слове . Поняла меня что и как ! Сделали ручки с логотипом для масштабного мероприятия криптобойня, они просто пушка ! А за день до мероприятия сильно выручила и еще и футболки нам сделали ! Они просто потрясающие ! Все хотели не кубок выиграть а футболку . Очень хорошее качество и сервис ! Теперь все буду заказывать только у них ! Пасиба

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  • ВГ
    Виктория Горбунова2 июля 2024
    ★ 5

    Заказывали партию лонгсливов и футболок. Все сделали и отправили быстро. Качество печати хорошее, и сама ткань качесвьенная и приятная на теле.

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  • ИП
    Игорь П.28 ноября 2023
    ★ 5

    Часто обращаемся в это место, для оперативной печати лого в этот раз браслеты. Хоть и предупреждают всегда что мелкие детали на браслетах могут не пропечататься, в итоге выходит весьма чёткий рисунок. Начинали сотрудничество с браслетов, но потом у них на сайте нашёл широкий ассортимент продукции и на всё возможна печать, более того есть разные типы нанесения, можно заказать нанесение на свою продукцию. Радует, что менеджер всегда подскажет варианты товаров, какой подойдёт вид нанесения, альтернативные варианты и точные сроки исполнения, будь то ДТФ-печать на чехол бутылочки, сумки или вышивка на шапку.

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  • АО
    Анонимный отзыв4 сентября 2025
    ★ 5

    Заказывали, футболки с шопперами. Качество отличное, всё сделали быстро даже раньше срока. Отдельное спасибо менеджеру Екатерине, помощь с заказом и оперативную обратную связь

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  • ОМ
    Оля Мергасова30 сентября 2024
    ★ 5

    Заказываем у АЕ Принт не первый раз! Качественные футболки и печать, отвечают всегда на сообщения и успевают даже в самые короткие сроки) Спасибо менеджеру Екатерине за своевременную помощь

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С какими задачами приходят на печать

Кто-то приносит готовые футболки, кому-то подбираем модель. Вот типичные задачи.

  • Своя партия футболокФутболки уже куплены, нужно нанести логотип или принт
  • Мероприятие к датеФутболки к форуму, выставке или тимбилдингу точно в срок
  • Забеги и турнирыНомера и фамилии на каждой футболке термопереносом
  • Мерч брендаПринт с фото и градиентами для продажи или комьюнити

  • ПромоакцииТираж для раздачи с простым логотипом шелкографией
  • ПерсоналЛоготип на груди и надпись на спине для сотрудников
  • Подарок командеОбщий принт к юбилею компании или празднику
  • Другая задача?Опишите её менеджеру, подберём способ печати под бюджет и срок

Выбрать футболки из каталога и другую одежду

Нет своих футболок? Подберите модель, а печать посчитаем вместе с изделием

Вся одежда с логотипом →

Как проходит заказ печати на футболках

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет и пробу согласуем до запуска тиража.

  1. 01ЗаявкаТираж, макет, ваши или наши футболкиПн–Пт 10:00–18:00
  2. 02РасчётПодбираем способ печати и считаембесплатно
  3. 03МакетГотовим файл и показываем принт на футболкебесплатно
  4. 04Проверка футболокСмотрим ткань, делаем пробу+2–3 шт. на приладку
  5. 05ПечатьНаносим тираж и проверяем каждую партиюDTF от 1–2 дней
  6. 06ОтгрузкаСамовывоз с Черепанова, 28Б или доставкапо всей России

Вместе с печатью на футболках заказывают

Соберём весь заказ в одном месте: один договор, одна доставка

Печать на футболках в Екатеринбурге: что важно знать

Печатаем на футболках в Екатеринбурге от 10 штук: DTF, шелкография, термоперенос, вышивка и сублимация на своём производстве на ул. Черепанова, 28Б. DTF-принт A4 стоит от 75 ₽, тираж до 100 футболок готов за 1–2 дня. Можно привезти свои футболки или выбрать модель в нашем каталоге.

Чаще всего принт портит способ, который не подходит к ткани: шелкография на тонком трикотаже, вышивка на футболке 150 г/м², фото, которое пытаются напечатать в один цвет. Поэтому сначала смотрим ткань и макет. Способ и цену называем после этого.

Как выбрать способ печати

Для 10–50 футболок и макета с фото или градиентом берите DTF: цена не зависит от числа цветов, принт ложится и на белую, и на чёрную ткань. От 50 штук с логотипом в 1–3 цвета выгоднее шелкография. На 500 футболках принт A4 в один цвет стоит 65 ₽, на 1 000 уже 56 ₽.

Имена и номера на каждой футболке делаем термопереносом, персонализация без доплаты. Вышивку ставим только на плотные футболки от 180 г/м²: тонкий трикотаж под ней стягивается. Сублимация работает по светлой синтетике, для хлопка выбираем DTF.

Печать на ваших футболках

Футболки заказчика берём в работу от 10 штук. Перед запуском смотрим состав, плотность и качество полотна. Если ткань незнакомая, делаем пробный оттиск и согласуем его по фото. На приладку нужно 2–3 запасные футболки того же типа. Распаковка и упаковка стоят 5 ₽ за изделие.

Размер и место принта

Логотип на груди слева делаем до 100 × 100 мм, принт на груди по центру до A4, на спине до A3, на рукаве до 80 × 80 мм. DTF печатаем шириной до 56 см, шелкографию до формата A3. Макет присылайте в реальном размере: так сразу видно, как принт сядет на футболку.

Цены, сроки и условия

DTF считаем по метрам плёнки: на метре помещается 10 принтов A4, поэтому логотип на грудь и принт на спину выгодно разложить на одном метре. Перенос на футболку считаем при расчёте. В шелкографии белая подложка на цветной футболке идёт как отдельный цвет. Термоперенос до 100 см² стоит 201 ₽ при 10 штуках.

Цены в таблицах за нанесение, футболка считается отдельно: модели в каталоге от 412 ₽. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отправляем по России транспортными компаниями.

Вопросы о печати на футболках

Сколько стоит печать на футболке?

Зависит от способа и тиража. DTF-принт A4 стоит 150 ₽ при 10 штуках, 110 ₽ при 100 и от 75 ₽ на больших тиражах. Шелкография A4 в 1 цвет: 164 ₽ при 50 штуках, 113 ₽ при 100, 56 ₽ от 1 000. Термоперенос до 100 см²: 201 ₽ при 10 штуках. Вышивку считаем по стежкам. Цены за нанесение, без футболки.

Можно напечатать на своих футболках?

Да, от 10 штук. Сначала смотрим ткань и качество футболок, на незнакомом полотне делаем пробный оттиск. На приладку нужно 2–3 запасные футболки. Распаковка и упаковка стоят 5 ₽ за изделие.

Какой минимальный тираж?

DTF и термоперенос от 10 штук, вышивка от 20, шелкография от 50. Печать одной-двух футболок мы не делаем.

Сколько времени занимает печать?

DTF-тираж до 100 футболок готов за 1–2 дня. Термоперенос и шелкография от 2 дней, вышивка от 5 дней. Если футболки берём из каталога, срок от 3 дней. Точный срок назовём при расчёте.

Какой максимальный размер принта?

На спине до A3 (297 × 420 мм), на груди по центру до A4, логотип на груди слева до 100 × 100 мм, на рукаве до 80 × 80 мм. DTF печатаем шириной до 56 см.

Как подготовить макет?

Для шелкографии и термопереноса нужен вектор в кривых: PDF, AI, CDR, SVG. Для DTF подойдёт PNG 300 dpi с прозрачным фоном в реальном размере. Линии от 0,5 мм, шрифт от 6 pt. Если макета нет, отрисуем логотип бесплатно.

Можно напечатать фотографию?

Да, фото и градиенты печатаем DTF, полноцвет без доплаты за цвета. Шелкография для фото не подходит: каждому цвету нужен свой трафарет. На светлой синтетике фото можно сделать сублимацией.

Сколько стирок выдержит принт?

DTF и шелкография держат 50+ стирок при 40 °C, если стирать наизнанку и не гладить по принту. Вышивка служит весь срок футболки. Флекс ПВХ при термопереносе выдерживает стирку до 80 °C.

Где посмотреть футболки для печати?

В каталоге футболок с логотипом: 20+ моделей разной плотности, от 412 ₽ без нанесения. Печать посчитаем вместе с изделием.

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