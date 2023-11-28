Печать на футболках в Екатеринбурге: что важно знать

Печатаем на футболках в Екатеринбурге от 10 штук: DTF, шелкография, термоперенос, вышивка и сублимация на своём производстве на ул. Черепанова, 28Б. DTF-принт A4 стоит от 75 ₽, тираж до 100 футболок готов за 1–2 дня. Можно привезти свои футболки или выбрать модель в нашем каталоге.

Чаще всего принт портит способ, который не подходит к ткани: шелкография на тонком трикотаже, вышивка на футболке 150 г/м², фото, которое пытаются напечатать в один цвет. Поэтому сначала смотрим ткань и макет. Способ и цену называем после этого.

Как выбрать способ печати Для 10–50 футболок и макета с фото или градиентом берите DTF: цена не зависит от числа цветов, принт ложится и на белую, и на чёрную ткань. От 50 штук с логотипом в 1–3 цвета выгоднее шелкография. На 500 футболках принт A4 в один цвет стоит 65 ₽, на 1 000 уже 56 ₽. Имена и номера на каждой футболке делаем термопереносом, персонализация без доплаты. Вышивку ставим только на плотные футболки от 180 г/м²: тонкий трикотаж под ней стягивается. Сублимация работает по светлой синтетике, для хлопка выбираем DTF. Печать на ваших футболках Футболки заказчика берём в работу от 10 штук. Перед запуском смотрим состав, плотность и качество полотна. Если ткань незнакомая, делаем пробный оттиск и согласуем его по фото. На приладку нужно 2–3 запасные футболки того же типа. Распаковка и упаковка стоят 5 ₽ за изделие. Размер и место принта Логотип на груди слева делаем до 100 × 100 мм, принт на груди по центру до A4, на спине до A3, на рукаве до 80 × 80 мм. DTF печатаем шириной до 56 см, шелкографию до формата A3. Макет присылайте в реальном размере: так сразу видно, как принт сядет на футболку. Цены, сроки и условия DTF считаем по метрам плёнки: на метре помещается 10 принтов A4, поэтому логотип на грудь и принт на спину выгодно разложить на одном метре. Перенос на футболку считаем при расчёте. В шелкографии белая подложка на цветной футболке идёт как отдельный цвет. Термоперенос до 100 см² стоит 201 ₽ при 10 штуках. Цены в таблицах за нанесение, футболка считается отдельно: модели в каталоге от 412 ₽. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отправляем по России транспортными компаниями.