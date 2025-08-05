Спички с логотипом
Спички в коробках, книжках и флаконах с полноцветной печатью вашего дизайна. 100+ моделей, цветная головка и УФ-лак уже в цене, шаблоны для макета — прямо на странице.
- От 500 шт.флаконы — от 50 шт.
- От 4 недельсрок с доставкой
- 100+ моделейкоробки, книжки, флаконы
- Шаблоны PDF и CDRскачайте и сделайте макет
Прайс-лист на спички с логотипом
Цены за штуку с НДС — печать вашего дизайна 4+0 CMYK, УФ-лак и цветная спичечная головка уже включены. 101 моделей: выберите формат и модель — посчитаем тираж, покажем срок и дадим шаблон для макета.
Классические коробки длиной 56 мм из мелованного картона — самый ходовой формат для ресторанов, отелей и промо.
Компактные коробки 51 мм: экономичнее по цене, много форм — от «ретро» до треугольника и бруска.
Спички-книжки с гребёнкой из натурального шпона — тонкий формат, удобно вложить в счёт.
Спички-книжки с картонной гребёнкой — бюджетный формат с печатью снаружи и внутри.
Длинные спички 95–100 мм для сигар, свечей и ароматических диффузоров.
Стеклянный флакон с пробкой, этикеткой и тёрочной лентой — премиальный подарок и декор. Минимальный тираж — 50 шт.
Каминные спички длиной 20 см — для салонов каминов, загородных отелей и бань.
Охотничьи (штормовые) спички горят на ветру и даже в воде; специальные — длительного горения.
Длинные двойные коробки с двумя отделениями — эффектный подарочный формат.
Подарочные коробки с набором из 6–24 коробков спичек — корпоративный подарок под ключ. Минимальный тираж — 100 шт.
Зубочистки в индивидуальных конвертах с вашим логотипом — для ресторанов и доставки.
Большая коробка на 125 сигарных спичек — VIP-подарок и декор для лаунжа. Минимальный тираж — 50 шт.
Цвет спичечной головки — в цене
14 цветов серной головки: подберём под фирменный стиль. Наведите, чтобы увидеть название.
- белый
- серый
- чёрный
- коричневый
- красный
- оранжевый
- жёлтый
- зелёный
- бирюзовый
- голубой
- синий
- фиолетовый
- сиреневый
- розовый
Цвет соломки
Натуральная — в цене. Чёрная: +0,45 ₽ за спичку (56 мм), +1,05 ₽ (сигарные), +1,80 ₽ (каминные). Окрашенная — по запросу.
- натуральная
- чёрная
- синяя
- красная
- оранжевая
- жёлтая
- малиновая
- коричневая
- зелёная
Сроки с доставкой
- 500 шт.от 4 нед.
- 1 000 шт.4–5 нед.
- 3 000 шт.5–6 нед.
- 5 000 шт.6–7 нед.
- 10 000 шт.8–9 нед.
Доступно: конгрев, тиснение фольгой, шелкография, печать пантонами, нестандартные формы и конструкции.
Наши работы — спички с дизайном клиентов62 фото реальных тиражей
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем спички на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать спички с логотипом
- 01Формат
Коробок — классика для стола и стойки, книжка — тонкая и удобна для счёта, флакон и каминные — подарочные.
- 02Тираж
Цена за штуку падает с тиражом: на 10 000 шт. коробок дешевле на 30–35%, чем на 500.
- 03Наполнение
От 5 спичек в книжке до 125 в Mega Box — чем больше спичек, тем дольше коробок живёт у гостя.
- 04Цвет головки
14 цветов серной головки уже в цене — подберём под фирменный стиль.
- 05Отделка
Тиснение фольгой, конгрев, печать пантонами и чёрная соломка делают коробок премиальным.
Что входит в цену и что можно добавить
Печать 4+0 CMYK, УФ-лак и цветная спичечная головка входят в стоимость любой модели. Остальное — по запросу.
- Полноцветная печать4+0 CMYK по всей этикетке, включая фото и градиенты
- УФ-лакглянцевый или матовый, защищает печать от истирания
- Цветная спичечная головкасера под фирменный цвет: красный, чёрный, зелёный, синий, белый
- Чёрная соломкавместо натурального дерева — контраст и премиальный вид
- Чёрный шпон и тёрочная лентадля книжек: обложка и лента в чёрном
- Магнит на коробоккоробок держится на холодильнике и на технике
- Тиснение фольгой и конгревзолото, серебро, рельефный логотип на коробке
- Печать пантонамиточное попадание в фирменный цвет
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 500 шт.минимальный тираж
- от 4 недельсрок изготовления
- 101модель в прайсе
- 15технологий нанесения
Какой формат спичек выбрать
Цена за штуку с печатью логотипа и НДС при максимальном тираже. Полный прайс по моделям — выше.
|Формат
|Моделей
|Цена, ₽/шт
|Мин. тираж
|Лучше всего подходит
|Коробки 56 ммхит
|13
|от 34,50
|от 500 шт.
|бары, рестораны, отели
|Коробки 51 мм
|12
|от 25,20
|от 500 шт.
|массовые промо, доставка
|Книжки из шпонахит
|16
|от 29,10
|от 500 шт.
|вложить в счёт, клубы
|Книжки из картона
|20
|от 35,25
|от 500 шт.
|печать снаружи и внутри
|Для сигар и свечей
|7
|от 44,85
|от 500 шт.
|сигарные клубы, свечи
|Во флаконах
|4
|от 105,00
|от 50 шт.
|премиум-подарок, декор
|Каминные
|6
|от 70,50
|от 500 шт.
|камины, бани, загородные отели
|Охотничьи и специальные
|12
|от 48,00
|от 500 шт.
|охота, рыбалка, туризм
|Сувенирные наборы
|6
|от 330,00
|от 100 шт.
|корпоративный подарок
|Зубочистки
|2
|от 33,45
|от 500 шт.
|рестораны, доставка
- Самый ходовойкоробки 56 мм — классика для HoReCa
- Премиумфлаконы и каминные спички — для подарков
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают спички
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Бары и рестораныКоробок на столе и книжечка гостю.
- ОтелиСпички в номере с логотипом отеля.
- Загородные клубыКаминные спички в подарочном тубусе.
- Бани и сауныПозиция в банном наборе.
- Подарочные наборыДополнение к набору с алкоголем или свечами.
- Мерч-шопыКоллекционная серия этикеток.
- МероприятияСувенир к событию большим тиражом.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать спички
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 4 недель
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С спичками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Спички с логотипом оптом
Спички с логотипом оптом печатаем от 500 штук, срок от 4 недель. Цена от 25 ₽ за коробок при тираже 10 000, от 39 ₽ при 500. Полноцветная печать 4+0, УФ-лак и цветная спичечная головка входят в стоимость. Более 100 моделей: классические коробки, книжки из шпона и картона, сигарные, каминные, спички во флаконах и подарочные наборы. Собственное производство в Екатеринбурге.
Спички с логотипом заказывают рестораны, бары, кальянные и гостиницы: коробок уносят со стойки, и он ещё несколько недель живёт на кухне или в кармане гостя. Печатаем спички оптом для HoReCa, welcome pack, подарочных наборов и фирменной упаковки. Поможем выбрать формат коробка и отделку под фирменный стиль и бюджет.
Минимальный тираж спичек — от 500 штук. Срок изготовления с доставкой — от 4 недель: спички производятся под заказ, поэтому закладывайте время заранее, особенно под мероприятие или новогодний тираж. Макет, визуализацию и подбор формата делаем бесплатно до запуска в производство.
Что можно нанести на спички
На коробке помещается больше, чем кажется: логотип и фирменный паттерн, адрес и телефон, QR-код на сайт или меню, анонс акции или поздравление к дате. Печать по картону не стирается от трения в кармане — коробок сохраняет вид до последней спички.
Где используют спички с логотипом
Основные заказчики — рестораны, бары, кафе, гостиницы и кальянные. Кроме HoReCa спички берут на выставки и презентации, кладут в welcome pack и подарочные наборы, вкладывают в заказы интернет-магазинов. Дешёвый носитель, которым пользуются, а не выбрасывают.
Виды сувенирных спичек для брендирования
Классический коробок — самый массовый формат для баров, кафе и ресепшена гостиниц, запечатываем со всех сторон. Спички-книжки в картонной обложке вмещают 10–20 спичек: их берут промоакции, ночные клубы и табачные бутики. Каминные и сигарные спички длиной 8–20 см — подарочный формат для магазинов свечей, интерьерных салонов и сигарных клубов. Нестандартная упаковка (тубус, треугольный или квадратный коробок, слайдер) стоит дороже, зато такую коробку замечают и оставляют на столе.
Варианты кастомизации
Цвет головки подбираем под фирменный стиль: красный, чёрный, зелёный, синий, белый или другой оттенок. Соломка — натуральное дерево, чёрная или окрашенная. Отделка коробка — тиснение фольгой золотом или серебром, конгрев, матовая плёнка soft touch, выборочный УФ-лак на элементах логотипа.
Почему компании выбирают AEPRINT
Производим мерч и сувениры с логотипом с 2009 года на собственной площадке в Екатеринбурге. Работаем по договору с НДС, отгружаем по всей России. Вместе со спичками обычно заказывают ручки, блокноты, шопперы, ретракторы, авторамки, слэп-браслеты и упаковку — собираем всё в один заказ.
Частые вопросы о спичках
Для чего компании заказывают спички с логотипом?
Рестораны, кафе, бары, гостиницы и кальянные. Также — мероприятия, корпоративные подарки, welcome pack и промонаборы. Недорогой носитель, которым пользуются, а не выбрасывают.
Что можно нанести на спички?
На коробке помещается логотип и фирменный паттерн, адрес и телефон, QR-код на сайт или меню, анонс акции или поздравление. Печать 4+0 CMYK по всей этикетке, включая фото и градиенты, а УФ-лак защищает её от истирания — коробок сохраняет вид до последней спички.
Где взять шаблон для макета?
В прайсе на этой странице у каждой модели есть шаблон в PDF и CorelDRAW (CDR) — скачайте его, разместите дизайн и пришлите нам. Если макета нет, дизайнер сделает его бесплатно по вашему логотипу.
Какой минимальный тираж спичек с логотипом?
Минимальный тираж спичек с логотипом — от 500 штук, у спичек во флаконах — от 50. Цена за штуку снижается с тиражом: например, РЕТРО с одной этикеткой стоит 39,60 ₽ при 500 штуках и 25,20 ₽ при 10 000, цена с НДС.
Подходят ли спички с логотипом для корпоративных подарков?
Да. Каминные и сигарные спички длиной 8–20 см — подарочный формат, особенно в тубусе. Тиснение фольгой, конгрев, soft touch и чёрная соломка делают коробок премиальным. Спички хорошо дополняют наборы с алкоголем, свечами или банные комплекты.
Сколько времени занимает изготовление спичек с логотипом?
С учётом производства и доставки тираж 500–1 000 штук занимает 4–5 недель, 5 000–10 000 штук — 6–9 недель. В среднем закладывайте от 4 недель: спички производятся под заказ, поэтому к мероприятию или Новому году тираж лучше запускать заранее.
Можно ли сделать цветные головки и окрашенную соломку?
Да. Цвет головки подбираем под фирменный стиль: красный, чёрный, зелёный, синий, белый или другой оттенок — цветная головка уже входит в цену. Соломка бывает натуральная, чёрная или окрашенная; чёрная стоит +0,45 ₽ за спичку, для каминных +1,80 ₽.
Делаете ли тиснение фольгой и Soft Touch на коробке?
Да. Отделку коробка делаем тиснением фольгой золотом или серебром, конгревом с рельефным логотипом, матовой плёнкой soft touch и выборочным УФ-лаком на элементах логотипа. Для точного попадания в фирменный цвет возможна печать пантонами.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, цены в прайсе указаны с НДС, выставляем счёт и предоставляем закрывающие документы. Макет, визуализацию и подбор формата делаем бесплатно до запуска в производство.
Можно заказать спички вместе с другим мерчем?
Да, заключаем договор и отгружаем со всеми закрывающими документами с НДС. Вместе со спичками можем включить в один заказ ручки, блокноты, шопперы, авторамки и упаковку. Доставляем по всей России транспортными компаниями или отдаём самовывозом в Екатеринбурге.
Спички с логотипом — небольшой брендированный продукт, в котором основная площадь оформления приходится не на сами спички, а на упаковку. Поэтому такой сувенир можно проектировать как полноценный элемент фирменного стиля: использовать логотип, графику, QR-код, информацию о компании или оформление конкретного мероприятия.
Упаковка определяет формат брендирования
Для спичек доступны разные варианты исполнения. Классическая коробка подходит для массового использования в заведениях и на мероприятиях. Спички-книжки выполнены в формате компактной картонной обложки, а длинные каминные и сигарные спички позволяют сделать сувенир более крупным по формату.
Если стандартной коробки недостаточно для задачи, на странице AEPRINT также представлены нестандартные варианты упаковки — тубусы, квадратные и треугольные коробки, упаковка-слайдер. В этом случае форма самой упаковки становится частью дизайна.
Что разместить на коробке
Небольшая площадь упаковки требует лаконичного макета. На одной стороне можно оставить логотип и фирменную графику, на другой — разместить QR-код, адрес сайта, информацию о заведении или короткое сообщение.
Для ресторана или отеля упаковка может содержать название заведения и контакты. Для мероприятия — символику события и дату. В корпоративном подарочном наборе достаточно логотипа и единого оформления, совпадающего с остальными предметами комплекта.
Цвет спичек тоже можно использовать в дизайне
Брендирование не ограничивается печатью на коробке. На странице представлены варианты с цветными головками спичек, а также модели с окрашенной или чёрной древесиной. Это позволяет связать внутреннее содержимое с фирменными цветами компании.
Такой подход особенно уместен для нестандартных сувенирных серий: упаковка, цвет головок и древесины могут работать как единая визуальная система, а не как отдельные элементы.
От лаконичного логотипа до декоративной отделки
Если задача — просто обозначить бренд, достаточно печати на упаковке. Для более сложного оформления предусмотрены дополнительные способы отделки: тиснение фольгой, конгрев, Soft Touch и выборочный УФ-лак.
Например, фольгой можно выделить небольшой логотип, а выборочным лаком — отдельные элементы графики. Конгрев добавляет рельеф без использования дополнительного цвета. Такие операции имеет смысл выбирать уже после определения материала и конструкции упаковки.
Где брендированные спички действительно уместны
Один из естественных сценариев — HoReCa: рестораны, кафе, бары, гостиницы и другие заведения, где спички могут находиться на столах, стойке или в номерах. В этом случае упаковка одновременно выполняет практическую функцию и является частью оформления пространства.
Другой вариант — мероприятия и корпоративные наборы. Спички можно вложить в welcome pack или подарочный комплект вместе с другими брендированными предметами. Для выставки или промоакции имеет смысл использовать компактную упаковку с коротким сообщением или QR-кодом.
Когда стоит делать нестандартную серию
Нестандартная упаковка оправдана, если спички должны восприниматься не просто как расходный предмет, а как самостоятельный элемент коллекции или подарочного набора. В таком случае можно одновременно менять форму упаковки, цвет спичек и способ отделки.
Для регулярного использования в заведении обычно достаточно более простой конструкции с хорошо читаемым логотипом. Для подарочной серии, наоборот, можно сделать акцент на материале, фактуре и дополнительных декоративных операциях.
Спички с логотипом для корпоративных заказов
AEPRINT работает со спичками как с частью сувенирной и брендированной продукции. На странице доступны варианты для разных форматов упаковки и дополнительные возможности персонализации. Производство компании находится в Екатеринбурге, заказы отправляются по Свердловской области и России транспортными компаниями.
При расчёте учитываются формат спичек, конструкция упаковки, тираж, способ оформления и дополнительные операции. Поэтому сначала имеет смысл определить сценарий использования — постоянная продукция для заведения, промо-тираж или корпоративный подарок — и уже под него выбирать конструкцию и оформление.
Для чего компании заказывают спички с логотипом?
Чаще всего брендированные спички используют рестораны, кафе, бары, гостиницы, кальянные и компании из сферы HoReCa. Также их заказывают для мероприятий, корпоративных подарков, welcome pack, рекламных акций и промо-наборов. Это недорогой, но запоминающийся рекламный носитель.
Что можно нанести на спички?
На коробок можно нанести логотип компании, QR-код, контакты, сайт, рекламное сообщение, поздравление, фирменный дизайн или любое изображение. Поможем адаптировать макет под формат упаковки и фирменный стиль бренда.
Какой минимальный тираж спичек с логотипом?
Минимальный тираж зависит от формата спичек, типа упаковки и сложности печати. Подберём оптимальный вариант под ваш бюджет и задачу, а также быстро рассчитаем стоимость изготовления.
Подходят ли спички с логотипом для корпоративных подарков?
Да, фирменные спички часто используют как часть welcome pack, подарочных наборов, корпоративных сувениров и промо-комплектов для клиентов, сотрудников и партнёров. Особенно популярны для ресторанов, отелей и event-проектов.
Сколько времени занимает изготовление спичек с логотипом?
Срок производства зависит от тиража, наличия продукции и сложности дизайна. В среднем изготовление занимает от 7 до 14 рабочих дней. Если заказ нужен срочно, постараемся предложить максимально быстрые сроки.