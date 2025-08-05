Спички с логотипом — небольшой брендированный продукт, в котором основная площадь оформления приходится не на сами спички, а на упаковку. Поэтому такой сувенир можно проектировать как полноценный элемент фирменного стиля: использовать логотип, графику, QR-код, информацию о компании или оформление конкретного мероприятия.

Упаковка определяет формат брендирования

Для спичек доступны разные варианты исполнения. Классическая коробка подходит для массового использования в заведениях и на мероприятиях. Спички-книжки выполнены в формате компактной картонной обложки, а длинные каминные и сигарные спички позволяют сделать сувенир более крупным по формату.

Если стандартной коробки недостаточно для задачи, на странице AEPRINT также представлены нестандартные варианты упаковки — тубусы, квадратные и треугольные коробки, упаковка-слайдер. В этом случае форма самой упаковки становится частью дизайна.

Что разместить на коробке

Небольшая площадь упаковки требует лаконичного макета. На одной стороне можно оставить логотип и фирменную графику, на другой — разместить QR-код, адрес сайта, информацию о заведении или короткое сообщение.

Для ресторана или отеля упаковка может содержать название заведения и контакты. Для мероприятия — символику события и дату. В корпоративном подарочном наборе достаточно логотипа и единого оформления, совпадающего с остальными предметами комплекта.

Цвет спичек тоже можно использовать в дизайне

Брендирование не ограничивается печатью на коробке. На странице представлены варианты с цветными головками спичек, а также модели с окрашенной или чёрной древесиной. Это позволяет связать внутреннее содержимое с фирменными цветами компании.

Такой подход особенно уместен для нестандартных сувенирных серий: упаковка, цвет головок и древесины могут работать как единая визуальная система, а не как отдельные элементы.

От лаконичного логотипа до декоративной отделки

Если задача — просто обозначить бренд, достаточно печати на упаковке. Для более сложного оформления предусмотрены дополнительные способы отделки: тиснение фольгой, конгрев, Soft Touch и выборочный УФ-лак.

Например, фольгой можно выделить небольшой логотип, а выборочным лаком — отдельные элементы графики. Конгрев добавляет рельеф без использования дополнительного цвета. Такие операции имеет смысл выбирать уже после определения материала и конструкции упаковки.

Где брендированные спички действительно уместны

Один из естественных сценариев — HoReCa: рестораны, кафе, бары, гостиницы и другие заведения, где спички могут находиться на столах, стойке или в номерах. В этом случае упаковка одновременно выполняет практическую функцию и является частью оформления пространства.

Другой вариант — мероприятия и корпоративные наборы. Спички можно вложить в welcome pack или подарочный комплект вместе с другими брендированными предметами. Для выставки или промоакции имеет смысл использовать компактную упаковку с коротким сообщением или QR-кодом.

Когда стоит делать нестандартную серию

Нестандартная упаковка оправдана, если спички должны восприниматься не просто как расходный предмет, а как самостоятельный элемент коллекции или подарочного набора. В таком случае можно одновременно менять форму упаковки, цвет спичек и способ отделки.

Для регулярного использования в заведении обычно достаточно более простой конструкции с хорошо читаемым логотипом. Для подарочной серии, наоборот, можно сделать акцент на материале, фактуре и дополнительных декоративных операциях.

Спички с логотипом для корпоративных заказов

AEPRINT работает со спичками как с частью сувенирной и брендированной продукции. На странице доступны варианты для разных форматов упаковки и дополнительные возможности персонализации. Производство компании находится в Екатеринбурге, заказы отправляются по Свердловской области и России транспортными компаниями.

При расчёте учитываются формат спичек, конструкция упаковки, тираж, способ оформления и дополнительные операции. Поэтому сначала имеет смысл определить сценарий использования — постоянная продукция для заведения, промо-тираж или корпоративный подарок — и уже под него выбирать конструкцию и оформление.

Для чего компании заказывают спички с логотипом?

Чаще всего брендированные спички используют рестораны, кафе, бары, гостиницы, кальянные и компании из сферы HoReCa. Также их заказывают для мероприятий, корпоративных подарков, welcome pack, рекламных акций и промо-наборов. Это недорогой, но запоминающийся рекламный носитель.

Что можно нанести на спички?

На коробок можно нанести логотип компании, QR-код, контакты, сайт, рекламное сообщение, поздравление, фирменный дизайн или любое изображение. Поможем адаптировать макет под формат упаковки и фирменный стиль бренда.

Какой минимальный тираж спичек с логотипом?

Минимальный тираж зависит от формата спичек, типа упаковки и сложности печати. Подберём оптимальный вариант под ваш бюджет и задачу, а также быстро рассчитаем стоимость изготовления.

Подходят ли спички с логотипом для корпоративных подарков?

Да, фирменные спички часто используют как часть welcome pack, подарочных наборов, корпоративных сувениров и промо-комплектов для клиентов, сотрудников и партнёров. Особенно популярны для ресторанов, отелей и event-проектов.

Сколько времени занимает изготовление спичек с логотипом?

Срок производства зависит от тиража, наличия продукции и сложности дизайна. В среднем изготовление занимает от 7 до 14 рабочих дней. Если заказ нужен срочно, постараемся предложить максимально быстрые сроки.