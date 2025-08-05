Стаканы с логотипом
Нанесение логотипа на стеклянные, керамические и бумажные стаканы: деколь, шелкография и УФ-печать. Фирменная посуда для кафе, офисов и мероприятий.
- От 100 штукминимальный тираж стаканов
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Стаканы с логотипом на заказ
Выберите материал и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади печати
- Стакан Durnox арт. HG346869/08в наличии 10 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или деколь от 479 ₽цена без нанесения
- Стакан Pino арт. O828721в наличии 10 000+ шт Двойные стенки УФ-печать или тампопечать от 600 ₽цена без нанесения
- Бокал Бланш для вина арт. P730836.010в наличии 10 000+ шт Универсальная модель для нанесения Гравировка или УФ-печать от 790 ₽цена без нанесения
- Стакан Madrid арт. O5-10057606в наличии 10 000+ шт Можно в посудомойку УФ-печать или тампопечать от 225 ₽цена без нанесения
- Стакан Flava арт. O877318в наличии 10 000+ шт Можно в посудомойку УФ-печать или тампопечать от 255 ₽цена без нанесения
- Бокал Бланш для шампанского арт. P733011.030в наличии 1 000+ шт Универсальная модель для нанесения Гравировка или УФ-печать от 755 ₽цена без нанесения
- Стакан Color Cap арт. G20996.80в наличии 5 000+ шт Крышка в комплекте УФ-печать или тампопечать от 239 ₽цена без нанесения
- Стакан GRS с бамбуком арт. TWP433.295в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Лазерная гравировка от 1 023 ₽цена без нанесения
- Стакан Karamel арт. AG56003.40в наличии 1 000+ шт Крышка с трубочкой Гравировка или деколь от 432 ₽цена без нанесения
- Стакан Capsula арт. HG21906/01в наличии 5 000+ шт Двойные стенки Деколь или сублимация от 931 ₽цена без нанесения
- Стакан двустенный 330 мл арт. NNTEU9-529509в наличии 10 000+ шт Универсальная модель для нанесения Гравировка или УФ-печать от 910 ₽цена без нанесения
- Стакан-тамблер SipGo арт. O800111в наличии 1 000+ шт Крышка в комплекте УФ-печать или тампопечать от 199 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни стаканов и бокалов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Стекло, керамика, бумага и пластик под разные задачи
- Деколь с обжигом, шелкография, УФ-печать и флексопечать
- Фирменная посуда для кафе, кофеен и корпоративных кухонь
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем стаканы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать стакан под задачу
- 01Материал
Стекло и керамика — многоразовая фирменная посуда. Бумага — для кофе навынос.
- 02Объём
250 мл — эспрессо и вода. 300–400 мл — латте, чай и холодные напитки.
- 03Нанесение
Деколь с обжигом не боится посудомойки. Шелкография выгоднее на тираже.
- 04Упаковка
Подарочная коробка, распаковка и упаковка изделий — 5 ₽ за штуку.
Как нанести логотип на стакан
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж стаканов
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на стаканы по тиражу, цене, стойкости и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на стакан
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Кружки с логотипом
- Кружка с логотипом
- Кружки с дизайном
- Гравировка на кружках
- Металлические кружки
- Наборы с кружками
- Посуда с логотипом
- Посуда на заказ
- Сервиз с логотипом
- Смотреть
все работы350+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают стаканы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для кафе и кофеенФирменная посуда заведения и стаканы для кофе навынос
- Для офисных кухоньМногоразовые стаканы вместо одноразовых стаканчиков
- Для баров и ресторановБрендированная барная посуда под фирменный стиль
- Конференции и выставкиСтаканы для кофе-брейка с логотипом организатора
- Корпоративный мерчЕдиный стиль посуды в офисе и на мероприятиях
- Подарочные наборыНаборы стаканов в подарочной упаковке к праздникам
- Эко-инициативыМногоразовая посуда вместо пластика — заметный жест бренда
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать стаканы с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и материал стаканана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Со стаканами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Стаканы с логотипом оптом
Производим стаканы с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Стеклянные и керамические для офиса, бумажные одноразовые для кофеен, многоразовые из тритана и бамбука. Деколь с обжигом, УФ-печать по окружности, флексопечать по бумажным. Собственное производство в Екатеринбурге.
Стакан закрывает две разные задачи: одноразовый работает как упаковка навынос и уходит с клиентом на улицу, многоразовый живёт в офисе на кухне. Для кофейни это расходник с рекламной функцией, для компании — посуда на весь штат.
Одноразовые для HoReCa
Бумажные стаканы 150–400 мл с однослойной или двухслойной стенкой. Двухслойный не обжигает руку и не требует картонной манжеты — экономия на расходниках при чуть большей цене самого стакана. Флексопечать в 1–4 цвета, минимальный тираж от 1 000 штук: под каждый макет делается клише. Для кофеен это ключевая позиция — стакан с логотипом уходит на улицу и работает как передвижная вывеска.
Многоразовые для офиса
В кухню и переговорную берут стекло и керамику: деколь с обжигом выдерживает посудомоечную машину. Тем, кто пьёт за рабочим столом и носит стакан с собой, подходят тритан и бамбук с крышкой. Многоразовые стаканы заказывают под программы отказа от одноразового пластика — логотип работает годами, а не несколько минут.
Что учесть в макете
Стакан конический, поэтому макет разворачивается не в прямоугольник, а в сектор: прямые горизонтальные линии на готовом изделии идут под наклоном. Это учитывается при подготовке — присылайте макет, мы адаптируем под развёртку. Возле шва и дна остаются непечатаемые поля.
Частые вопросы о стаканах с логотипом
Какой минимальный тираж стаканов?
От 100 штук для стеклянных и керамических стаканов. Для бумажных стаканов тиражи считаем отдельно — там выгодная цена начинается от нескольких тысяч штук.
Какой материал стакана выбрать?
Стекло и керамика — многоразовая фирменная посуда для офиса, переговорных и кафе. Бумажные стаканы подходят для кофе навынос и работают как передвижная вывеска. Тем, кто носит стакан с собой, подойдут тритан и бамбук с крышкой.
Сколько стоит нанесение логотипа на стакан?
УФ-печать при площади до 10 см² стоит 113 ₽ за штуку от 50 шт., 108 ₽ от 100 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт.; на большей площади цена выше по таблице. Цены указаны за нанесение без стоимости стакана, минимальный запуск УФ-печати — 3 000 ₽. Деколь и шелкографию рассчитаем под ваш тираж.
Не сотрётся ли логотип в посудомойке?
Если стаканы будут мыть в посудомоечной машине, выбирайте деколь с обжигом: изображение запекается и выдерживает посудомойку. УФ-печать даёт полноцвет, но требует более бережного ухода. Подскажем способ нанесения под ваш сценарий.
Можно ли напечатать полноцветный логотип?
Да, УФ-печать даёт полноцвет, градиенты и сложную графику, а круговая печать 360° позволяет нанести рисунок по всей окружности гладкого стакана. Учтите, что стакан конический: макет разворачивается в сектор, и мы адаптируем его под развёртку бесплатно.
Стаканы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге; круговая печать 360° и УФ-DTF — от 5 дней. Срок зависит от тиража, материала и способа нанесения. Точные сроки назовёт менеджер при расчёте.
Делаете ли бумажные стаканы для кофе навынос?
Да, делаем бумажные стаканы 150–400 мл с однослойной или двухслойной стенкой — двухслойный не обжигает руку и не требует манжеты. Флексопечать в 1–4 цвета, минимальный тираж от 1 000 штук, так как под каждый макет делается клише. Стоимость рассчитаем под ваш тираж.
Поможете подобрать модель стакана?
Да, подберём материал, объём и нанесение под задачу и бюджет: 250 мл — для эспрессо и воды, 300–400 мл — для латте, чая и холодных напитков. Расскажите, где будут использоваться стаканы, — предложим подходящие модели из каталога.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Макет и визуализация бесплатно и согласуются до запуска.
Мы производим печать и гравировку на всех видах посуды. Полный выбор стаканов в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Стаканы с логотипом — практичная брендированная посуда для кофеен, ресторанов, офисов, мероприятий, рекламных акций и корпоративных подарков. На стакан можно нанести логотип компании, название бренда, надпись или фирменную графику. AEPRINT помогает подобрать модель под материал, тираж, задачу и бюджет и выполнить печать или гравировку.
Стаканы с логотипом
Брендированные стаканы подходят компаниям, заведениям общественного питания и организаторам мероприятий. Фирменный стакан можно использовать для напитков, корпоративного мерча, промораздачи или оформления пространства.
Модель подбирается с учётом материала, назначения, размера, конструкции, способа нанесения и необходимого тиража.
Стаканы с логотипом оптом
Оптовые стаканы подходят для кофеен, ресторанов, гостиниц, офисов, торговых компаний, выставок и мероприятий.
Бумажные стаканы с логотипом
Бумажные стаканы подходят для кофеен, кофе-поинтов, фуд-кортов, кейтеринга, корпоративных мероприятий и выездных мероприятий.
На поверхность можно нанести логотип, название заведения, фирменную графику или рекламное сообщение.
Стаканы для кофе с логотипом
Брендированные стаканы для кофе подходят кофейням, ресторанам быстрого обслуживания, офисным кофейным зонам и мероприятиям.
Фирменный стакан помогает оформить напитки в едином стиле бренда и может использоваться как часть визуального оформления заведения.
Стаканы для кофеен
Стаканы с логотипом подходят кофейням и другим заведениям, где напитки выдаются навынос.
На стакане можно разместить логотип, фирменные цвета, название заведения или рекламную информацию. Конкретный тип стакана подбирается с учётом формата работы и способа использования.
Стаканы для ресторанов и кафе
Брендированные стаканы подходят кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания.
Фирменная посуда помогает поддерживать единый визуальный стиль заведения и может использоваться для напитков внутри помещения или на мероприятиях.
Стаканы для гостиниц
Стаканы с логотипом могут использоваться в гостиницах, апарт-отелях и других объектах размещения.
Брендирование позволяет оформить посуду в соответствии с фирменным стилем гостиницы или сети.
Стаканы для корпоративных мероприятий
Брендированные стаканы подходят для корпоративных праздников, презентаций, конференций, форумов и других мероприятий.
На стакане можно разместить логотип компании или название события и использовать его как элемент оформления мероприятия.
Стаканы для выставок и конференций
Стаканы можно использовать на выставочных стендах, конференциях, форумах и презентациях.
Брендированная посуда помогает оформить зону общения с посетителями и может использоваться для подачи напитков участникам мероприятия.
Стаканы для промоакций
Фирменные стаканы подходят для рекламных кампаний и промоакций. На изделии можно разместить логотип бренда, рекламный слоган или графику конкретной кампании.
Для массовой промораздачи можно подобрать модель с учётом тиража и бюджета.
Стаканы для офисов
Стаканы с логотипом можно использовать в офисных кухнях, переговорных комнатах, зонах отдыха и корпоративных кофейных точках.
Единое оформление посуды помогает поддерживать фирменный стиль компании в рабочем пространстве.
Стаканы для переговорных комнат
Брендированные стаканы подходят для переговорных комнат и кабинетов, где проходят встречи с клиентами и партнёрами.
Логотип компании на посуде позволяет оформить пространство в едином корпоративном стиле.
Стеклянные стаканы с логотипом
Стеклянные стаканы подходят для кафе, ресторанов, гостиниц, офисов и корпоративных подарков.
Стекло позволяет использовать разные варианты оформления. Для подходящих моделей может применяться печать или гравировка.
Пластиковые стаканы с логотипом
Пластиковые стаканы подходят для мероприятий, промоакций, кейтеринга и других проектов, где важны небольшой вес и практичность.
Конкретные характеристики и возможность нанесения зависят от выбранной модели.
Металлические стаканы с логотипом
Металлические стаканы подходят для корпоративного мерча, подарков и мероприятий на открытом воздухе.
Для подходящих металлических моделей может использоваться лазерная гравировка.
Стаканы с печатью
На стаканы можно нанести логотип, надпись, изображение или фирменную графику. Способ нанесения выбирается в зависимости от материала и поверхности изделия.
AEPRINT выполняет печать на посуде и подбирает технологию под конкретную модель и макет.
Стаканы с гравировкой
Лазерная гравировка подходит для металлических и других совместимых поверхностей. Такой способ позволяет нанести логотип, надпись или лаконичную фирменную символику.
Возможность гравировки необходимо уточнять для конкретной модели.
Стаканы с полноцветным логотипом
Для логотипов и изображений с несколькими цветами можно использовать полноцветную печать на подходящих поверхностях.
Перед производством макет проверяется на соответствие выбранной технологии и характеристикам изделия.
Стаканы с одноцветным логотипом
Одноцветное нанесение подходит для лаконичных логотипов, надписей и простой фирменной графики.
Такой вариант особенно удобен для корпоративных и рекламных тиражей.
Стаканы с индивидуальным дизайном
Дизайн стакана можно подготовить на основе брендбука компании или разработать специально под рекламную кампанию или мероприятие.
В оформлении можно использовать логотип, фирменные цвета, название бренда, рекламные сообщения и графические элементы.
Стаканы с логотипом для корпоративного мерча
Брендированный стакан можно включить в корпоративную коллекцию вместе с кружкой, термокружкой, бутылкой, ланчбоксом и другими аксессуарами.
Все изделия можно оформить в едином фирменном стиле.
Стаканы в корпоративных подарочных наборах
Стакан с логотипом можно использовать как самостоятельный подарок или включить в подарочный набор для сотрудника, клиента или партнёра.
В комплект можно добавить чай, кофе, кружку, термокружку и другие брендированные товары.
Стаканы для клиентов и партнёров
Брендированный стакан подходит как небольшой корпоративный подарок клиентам и деловым партнёрам.
Для более презентационного подарка стакан можно объединить с другими товарами в едином фирменном оформлении.
Стаканы для сотрудников
Стаканы с логотипом можно использовать в корпоративном мерче сотрудников или как часть welcome pack.
Для команды можно заказать единый тираж и оформить всю партию одинаковым логотипом.
Стаканы для рекламных и event-агентств
Рекламные и event-агентства могут заказывать брендированные стаканы для клиентских проектов, выставок, конференций, фестивалей и корпоративных мероприятий.
Под конкретный проект можно подобрать материал, модель, тираж и способ нанесения.
Как выбрать стаканы с логотипом
При выборе необходимо учитывать материал, назначение, размер, конструкцию, способ использования, технологию нанесения, тираж и бюджет.
Для кофеен и фуд-кортов подходят одни модели, для корпоративного подарка — другие, а для массовых мероприятий можно выбрать более доступный вариант.
Стаканы с логотипом на заказ
AEPRINT помогает подобрать стаканы под корпоративные, рекламные и производственные задачи.
Можно выбрать готовую модель из каталога или запросить коммерческое предложение по параметрам проекта.
Изготовление стаканов с логотипом
AEPRINT предлагает брендированные стаканы для кофеен, ресторанов, гостиниц, офисов, корпоративных мероприятий, выставок, промоакций и подарочных программ.
Компания выполняет печать и гравировку на различных видах посуды. Конкретный способ нанесения выбирается в зависимости от материала и поверхности стакана.
Стоимость зависит от модели, материала, тиража и способа нанесения. Для получения точного расчёта необходимо указать выбранную модель, количество изделий и требования к брендированию.
Стаканы с логотипом можно заказать для кофеен, ресторанов, гостиниц, офисов, корпоративных мероприятий, выставок, конференций, промоакций и рекламных кампаний. Конкретная модель подбирается с учётом материала, назначения, способа нанесения, тиража и бюджета проекта.