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Стаканы с логотипом — практичная брендированная посуда для кофеен, ресторанов, офисов, мероприятий, рекламных акций и корпоративных подарков. На стакан можно нанести логотип компании, название бренда, надпись или фирменную графику. AEPRINT помогает подобрать модель под материал, тираж, задачу и бюджет и выполнить печать или гравировку.

Стаканы с логотипом

Брендированные стаканы подходят компаниям, заведениям общественного питания и организаторам мероприятий. Фирменный стакан можно использовать для напитков, корпоративного мерча, промораздачи или оформления пространства.

Модель подбирается с учётом материала, назначения, размера, конструкции, способа нанесения и необходимого тиража.

Стаканы с логотипом оптом

Оптовые стаканы подходят для кофеен, ресторанов, гостиниц, офисов, торговых компаний, выставок и мероприятий.

Бумажные стаканы с логотипом

Бумажные стаканы подходят для кофеен, кофе-поинтов, фуд-кортов, кейтеринга, корпоративных мероприятий и выездных мероприятий.

На поверхность можно нанести логотип, название заведения, фирменную графику или рекламное сообщение.

Стаканы для кофе с логотипом

Брендированные стаканы для кофе подходят кофейням, ресторанам быстрого обслуживания, офисным кофейным зонам и мероприятиям.

Фирменный стакан помогает оформить напитки в едином стиле бренда и может использоваться как часть визуального оформления заведения.

Стаканы для кофеен

Стаканы с логотипом подходят кофейням и другим заведениям, где напитки выдаются навынос.

На стакане можно разместить логотип, фирменные цвета, название заведения или рекламную информацию. Конкретный тип стакана подбирается с учётом формата работы и способа использования.

Стаканы для ресторанов и кафе

Брендированные стаканы подходят кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания.

Фирменная посуда помогает поддерживать единый визуальный стиль заведения и может использоваться для напитков внутри помещения или на мероприятиях.

Стаканы для гостиниц

Стаканы с логотипом могут использоваться в гостиницах, апарт-отелях и других объектах размещения.

Брендирование позволяет оформить посуду в соответствии с фирменным стилем гостиницы или сети.

Стаканы для корпоративных мероприятий

Брендированные стаканы подходят для корпоративных праздников, презентаций, конференций, форумов и других мероприятий.

На стакане можно разместить логотип компании или название события и использовать его как элемент оформления мероприятия.

Стаканы для выставок и конференций

Стаканы можно использовать на выставочных стендах, конференциях, форумах и презентациях.

Брендированная посуда помогает оформить зону общения с посетителями и может использоваться для подачи напитков участникам мероприятия.

Стаканы для промоакций

Фирменные стаканы подходят для рекламных кампаний и промоакций. На изделии можно разместить логотип бренда, рекламный слоган или графику конкретной кампании.

Для массовой промораздачи можно подобрать модель с учётом тиража и бюджета.

Стаканы для офисов

Стаканы с логотипом можно использовать в офисных кухнях, переговорных комнатах, зонах отдыха и корпоративных кофейных точках.

Единое оформление посуды помогает поддерживать фирменный стиль компании в рабочем пространстве.

Стаканы для переговорных комнат

Брендированные стаканы подходят для переговорных комнат и кабинетов, где проходят встречи с клиентами и партнёрами.

Логотип компании на посуде позволяет оформить пространство в едином корпоративном стиле.

Стеклянные стаканы с логотипом

Стеклянные стаканы подходят для кафе, ресторанов, гостиниц, офисов и корпоративных подарков.

Стекло позволяет использовать разные варианты оформления. Для подходящих моделей может применяться печать или гравировка.

Пластиковые стаканы с логотипом

Пластиковые стаканы подходят для мероприятий, промоакций, кейтеринга и других проектов, где важны небольшой вес и практичность.

Конкретные характеристики и возможность нанесения зависят от выбранной модели.

Металлические стаканы с логотипом

Металлические стаканы подходят для корпоративного мерча, подарков и мероприятий на открытом воздухе.

Для подходящих металлических моделей может использоваться лазерная гравировка.

Стаканы с печатью

На стаканы можно нанести логотип, надпись, изображение или фирменную графику. Способ нанесения выбирается в зависимости от материала и поверхности изделия.

AEPRINT выполняет печать на посуде и подбирает технологию под конкретную модель и макет.

Стаканы с гравировкой

Лазерная гравировка подходит для металлических и других совместимых поверхностей. Такой способ позволяет нанести логотип, надпись или лаконичную фирменную символику.

Возможность гравировки необходимо уточнять для конкретной модели.

Стаканы с полноцветным логотипом

Для логотипов и изображений с несколькими цветами можно использовать полноцветную печать на подходящих поверхностях.

Перед производством макет проверяется на соответствие выбранной технологии и характеристикам изделия.

Стаканы с одноцветным логотипом

Одноцветное нанесение подходит для лаконичных логотипов, надписей и простой фирменной графики.

Такой вариант особенно удобен для корпоративных и рекламных тиражей.

Стаканы с индивидуальным дизайном

Дизайн стакана можно подготовить на основе брендбука компании или разработать специально под рекламную кампанию или мероприятие.

В оформлении можно использовать логотип, фирменные цвета, название бренда, рекламные сообщения и графические элементы.

Стаканы с логотипом для корпоративного мерча

Брендированный стакан можно включить в корпоративную коллекцию вместе с кружкой, термокружкой, бутылкой, ланчбоксом и другими аксессуарами.

Все изделия можно оформить в едином фирменном стиле.

Стаканы в корпоративных подарочных наборах

Стакан с логотипом можно использовать как самостоятельный подарок или включить в подарочный набор для сотрудника, клиента или партнёра.

В комплект можно добавить чай, кофе, кружку, термокружку и другие брендированные товары.

Стаканы для клиентов и партнёров

Брендированный стакан подходит как небольшой корпоративный подарок клиентам и деловым партнёрам.

Для более презентационного подарка стакан можно объединить с другими товарами в едином фирменном оформлении.

Стаканы для сотрудников

Стаканы с логотипом можно использовать в корпоративном мерче сотрудников или как часть welcome pack.

Для команды можно заказать единый тираж и оформить всю партию одинаковым логотипом.

Стаканы для рекламных и event-агентств

Рекламные и event-агентства могут заказывать брендированные стаканы для клиентских проектов, выставок, конференций, фестивалей и корпоративных мероприятий.

Под конкретный проект можно подобрать материал, модель, тираж и способ нанесения.

Как выбрать стаканы с логотипом

При выборе необходимо учитывать материал, назначение, размер, конструкцию, способ использования, технологию нанесения, тираж и бюджет.

Для кофеен и фуд-кортов подходят одни модели, для корпоративного подарка — другие, а для массовых мероприятий можно выбрать более доступный вариант.

Стаканы с логотипом на заказ

AEPRINT помогает подобрать стаканы под корпоративные, рекламные и производственные задачи.

Можно выбрать готовую модель из каталога или запросить коммерческое предложение по параметрам проекта.

Изготовление стаканов с логотипом

AEPRINT предлагает брендированные стаканы для кофеен, ресторанов, гостиниц, офисов, корпоративных мероприятий, выставок, промоакций и подарочных программ.

Компания выполняет печать и гравировку на различных видах посуды. Конкретный способ нанесения выбирается в зависимости от материала и поверхности стакана.

Стоимость зависит от модели, материала, тиража и способа нанесения. Для получения точного расчёта необходимо указать выбранную модель, количество изделий и требования к брендированию.

Стаканы с логотипом можно заказать для кофеен, ресторанов, гостиниц, офисов, корпоративных мероприятий, выставок, конференций, промоакций и рекламных кампаний. Конкретная модель подбирается с учётом материала, назначения, способа нанесения, тиража и бюджета проекта.