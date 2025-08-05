OTG-флешки с логотипом оптом

Производим OTG-флешки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Два разъёма в одном корпусе: USB-A для компьютера и USB-C или Lightning для телефона. Металлический корпус, объём 16–128 ГБ. Лазерная гравировка. Собственное производство в Екатеринбурге.

OTG-флешка работает и с компьютером, и с телефоном: на неё можно скинуть фото и документы прямо со смартфона без облака и кабеля. Это практичный технологичный подарок для аудитории, которая работает с телефона, — выездных сотрудников, фотографов, IT-команд.

Какой разъём выбрать USB-C подходит к большинству современных Android-смартфонов и новым iPhone. Lightning — для iPhone предыдущих поколений. Универсальные модели 3-в-1 совмещают несколько разъёмов, но крупнее. Разъём уточняется до заказа под парк телефонов вашей аудитории: флешка с неподходящим разъёмом работает только как обычная. Объём Для OTG-флешки берут больший объём, чем для обычной: на неё скидывают фото и видео с телефона, а они занимают много места. 32–64 ГБ — оптимум для подарка, 128 ГБ — для тех, кто снимает видео. Гравировка по металлическому корпусу не стирается. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.