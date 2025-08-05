OTG-флешки с логотипом
Два разъёма в одном корпусе: USB для компьютера и USB-C или microUSB для телефона и планшета. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж флешек
- Срок от 2 днейкорпуса на складе
- Два разъёмаUSB и USB-C в одном корпусе
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу
OTG-флешки с логотипом — модели
Носитель работает и с ноутбуком, и со смартфоном — файлы переносятся без переходников.
- Флешка 2 в 1 с Type-C арт. O6138.32.01в наличии 1 000+ шт Разъёмы USB и Type-C УФ-печать или тампопечать от 817 ₽цена без нанесения
- Флешка Cupertino Type-C арт. AG2552.32.19в наличии 500+ шт Разъёмы USB и Type-C Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 092 ₽цена без нанесения
- Флешка Индата Type-C арт. O823772в наличии 500+ шт Разъёмы USB и Type-C Лазерная гравировка или УФ-печать от 2 394 ₽цена без нанесения
- Переходник OTG 4 в 1 арт. 650015.03в наличии 500+ шт Lightning, Type-C, micro USB, USB УФ-печать или тампопечать от 428 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни OTG-флешек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Работает и с ноутбуком, и со смартфоном
- USB 3.0 — быстрый перенос больших файлов
- Гравировка по металлу или полноцвет по пластику
- Запись презентации или каталога на весь тираж
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем oTG-флешки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать OTG-флешки
- 01Материал корпуса
От него зависит и способ нанесения, и цена: пластик дешевле, металл и дерево выглядят дороже.
- 02Объём памяти
8–16 ГБ для промо-раздачи, 32–64 ГБ под презентации и каталоги, 128 ГБ под видео.
- 03Нанесение
УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — несмываемый логотип, тампопечать выгодна на тираже.
- 04Упаковка
Пакетик, картонная коробочка или футляр — под промо-раздачу или деловой подарок.
Как нанести логотип на OTG-флешки
- УФ-печатьПолноцвет, градиенты и мелкие детали. Слой стойкий к истиранию.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип не стирается вообще, строгий премиальный вид.
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 1 000 штук.
- УФ-DTFПеренос плёнкой — для рельефных и неровных поверхностей корпуса.
- Печать 2 стороныЛоготип на одной стороне, слоган или контакты — на другой.
- Запись данныхПрезентация, каталог, прайс или видео на всю партию.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 2 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на этот тип корпуса.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|УФ-печатьхит
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 2 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 2 дней
|строгие деловые подарки
|Тампопечать
|от 300 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|пластик
|1–2 цвета
|от 3 дней
|простые логотипы, большие тиражи
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 3 дней
|неровные и фигурные корпуса
|Печать 2 стороны
|от 30 шт.
|×2 к нанесению
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|логотип и контакты вместе
|Запись данных
|от 30 шт.
|по запросу
|—
|—
|от 2 дней
|презентации, каталоги, видео
- Тираж до 100 шт.Минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Свыше 5 000 шт.Цена договорная — считаем под тираж
Цены на OTG-флешки
Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти. Пришлём актуальный прайс в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза флешку, нанесение считается отдельно
- Тираж до 100 шт.мин. 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают OTG-флешки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ВыставкиНоситель с презентацией на стенде вместо стопки листовок.
- Деловые подаркиПартнёрам и клиентам вместе с каталогом компании.
- Welcome packНовому сотруднику с регламентами и корпоративными материалами.
- КонференцииПрограмма и материалы докладов на флешке участника.
- ОбучениеКурсы, методички и видео для слушателей программы.
- Тендеры и КПКоммерческое предложение и каталог с вашим брендом.
- Промо-раздача8–16 ГБ большим тиражом на массовые мероприятия.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флешек
Пластик, металл, дерево, визитки и упаковка — 23 вида в разделе.
Как заказать OTG-флешки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 2 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С OTG-флешками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
OTG-флешки с логотипом оптом
Производим OTG-флешки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Два разъёма в одном корпусе: USB-A для компьютера и USB-C или Lightning для телефона. Металлический корпус, объём 16–128 ГБ. Лазерная гравировка. Собственное производство в Екатеринбурге.
OTG-флешка работает и с компьютером, и с телефоном: на неё можно скинуть фото и документы прямо со смартфона без облака и кабеля. Это практичный технологичный подарок для аудитории, которая работает с телефона, — выездных сотрудников, фотографов, IT-команд.
Какой разъём выбрать
USB-C подходит к большинству современных Android-смартфонов и новым iPhone. Lightning — для iPhone предыдущих поколений. Универсальные модели 3-в-1 совмещают несколько разъёмов, но крупнее. Разъём уточняется до заказа под парк телефонов вашей аудитории: флешка с неподходящим разъёмом работает только как обычная.
Объём
Для OTG-флешки берут больший объём, чем для обычной: на неё скидывают фото и видео с телефона, а они занимают много места. 32–64 ГБ — оптимум для подарка, 128 ГБ — для тех, кто снимает видео. Гравировка по металлическому корпусу не стирается. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о OTG-флешках
OTG-флешки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук. На тиражах до 100 штук действует минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽.
Сколько стоит такая флешка?
Цена зависит от модели и объёма памяти: например, флешка 2 в 1 с Type-C — от 817 ₽, Cupertino Type-C — от 1 092 ₽, Индата Type-C — от 2 394 ₽ без нанесения. В каталоге есть и переходник OTG 4 в 1 — от 428 ₽. Нанесение считается отдельно, актуальный прайс пришлём в день обращения.
Какой объём памяти выбрать?
Для OTG-флешки обычно берут больший объём, чем для обычной: на неё скидывают фото и видео с телефона, а они занимают много места. Оптимум для подарка — 32–64 ГБ, а 128 ГБ подойдёт тем, кто снимает видео. Подберём объём под вашу аудиторию и бюджет.
OTG-флешки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
По металлическому корпусу рекомендуем лазерную гравировку — от 25 ₽ за штуку, логотип не стирается. Для цветных логотипов на пластике подойдёт полноцветная УФ-печать, а на тиражах от 300 штук — тампопечать от 2,9 ₽ за штуку. Площадь корпуса небольшая, поэтому макет компонуем компактно.
Запишете наши файлы на весь тираж?
Да, бесплатно запишем на всю партию презентацию, каталог, прайс или видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления, чтобы получатель не стёр материалы. Файлы можно передать менеджеру на этапе согласования заказа.
OTG-флешки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 2 дней: корпуса есть на складе, а гравировку и УФ-печать выполняем на своём производстве. Тампопечать, УФ-DTF и печать с двух сторон занимают от 3 дней. До заказа важно уточнить нужный разъём под телефоны вашей аудитории.
Какая упаковка возможна?
OTG-флешку можно упаковать в пакетик, картонную коробочку или футляр — под промо-раздачу или технологичный деловой подарок. Вариант упаковки подберём под тираж и бюджет. Расскажите менеджеру о задаче, и он предложит варианты.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Подберём модель из доступных корпусов в цветах, близких к фирменному стилю. Если нужного цвета нет в наличии, менеджер предложит ближайшие варианты. Визуализацию с логотипом покажем бесплатно до запуска производства.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, при заказе от 30 000 ₽ доставка до ТК бесплатная. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.