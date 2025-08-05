Метеостанции с логотипом
Настольные станции с часами, температурой и влажностью. Полезный прибор на стол вместо декоративного сувенира. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
- Часы и погодавремя, температура, влажность
- На столесмотрят на неё каждый день
Метеостанции с логотипом — модели
Настольные станции с дисплеем, с выносным датчиком и модели с деревянным корпусом.
- Метеостанция Kelvin арт. OEM3004S129в наличии 5 000+ шт Время, дата и погода УФ-печать или тампопечать от 1 685 ₽цена без нанесения
- Метеостанция Патерна арт. O571658.15в наличии 1 000+ шт Время, дата и погода УФ-печать или тампопечать от 917 ₽цена без нанесения
- Метеостанция Jettix арт. AG7012.02в наличии 1 000+ шт Проекция времени на стену УФ-печать или тампопечать от 1 693 ₽цена без нанесения
- Часы-метеостанция арт. AG7001.02в наличии 500+ шт Время, дата и погода УФ-печать или тампопечать от 1 739 ₽цена без нанесения
- Метеостанция Omix арт. AG7022.01в наличии 500+ шт Проекция времени на стену УФ-печать или тампопечать от 2 026 ₽цена без нанесения
- Метеостанция Allora арт. AG7011.02в наличии 500+ шт С Bluetooth-колонкой УФ-печать или тампопечать от 1 642 ₽цена без нанесения
- Метеостанция Rumax арт. AG7010.02в наличии Время, дата и погода УФ-печать или тампопечать от 950 ₽цена без нанесения
- Метеостанция с зарядкой арт. AG7003.13в наличии 500+ шт С беспроводной зарядкой УФ-печать или тампопечать от 3 401 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни метеостанций в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Часы, дата, температура, влажность и будильник
- Выносной датчик для уличной температуры
- Гравировка по деревянному корпусу
- Подарочная коробка с ложементом
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем метеостанции на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать метеостанции
- 01Где будут стоять
Стол, стена или запястье — от этого зависит и модель, и место под логотип.
- 02Механизм
Кварцевый бесшумный для кабинетов и переговорных, обычный дешевле на тираже.
- 03Материал корпуса
Металл и дерево под гравировку, пластик и стекло под печать.
- 04Что брендируем
Логотип на корпусе, свой циферблат целиком или и то и другое.
Как нанести логотип на метеостанцию
- Печать циферблатаСвой макет вместо стандартного циферблата — самая заметная брендировка.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву корпуса — логотип не стирается.
- УФ-печатьПолноцвет по корпусу, стеклу и пластиковым элементам.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- Гравировка на оборотеИменная надпись и дата для наградных экземпляров.
- УпаковкаКоробка с ложементом и вкладыш под бренд.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Печать циферблатахит
|от 30 шт.
|по запросу
|бумага, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|максимальная заметность логотипа
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки и награды
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, стекло
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи
|Именная гравировка
|от 10 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|награды и памятные подарки
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Свой циферблатСамая заметная брендировка — макет на весь круг
- ИменныеГравировка переменных данных — коэффициент 1,5
- УпаковкаДля часов нужна коробка с ложементом
Цены на нанесение на метеостанцию
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки. Изделие, печать и упаковку считаем под вашу модель.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|Циферблат
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Нанесение: Циферблат
|Тираж
|Гравировка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Свой циферблатпечатаем под макет
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Часы с логотипом
- Часы с нанесением
- Нанесение на часах
- Часы на заказ
- Настольные часы
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все работы100+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают метеостанции
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловые подаркиПолезный прибор партнёрам и клиентам.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Награды сотрудникамПодарок по итогам года.
- ОфисыСтанции на рабочие места и в переговорные.
- КлиникиКонтроль влажности в кабинетах.
- ОткрытияПодарок к запуску офиса.
- Мерч-шопыПозиция для магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды часов
Настольные, настенные, наручные, песочные часы, метеостанции и упаковка — 6 видов в разделе.
Как заказать метеостанции
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С метеостанциями часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Метеостанции с логотипом оптом
Производим метеостанции с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Цифровые с экраном: время, дата, температура и влажность в помещении и на улице с выносным датчиком, будильник. УФ-печать и гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Метеостанция — практичный подарок на рабочий стол или домой: показывает температуру, влажность и время и работает каждый день. Для компании это технологичный подарок с понятной пользой, который не убирают в шкаф.
Функции
Базовая метеостанция показывает время, дату, температуру и влажность в помещении. Модель с выносным датчиком показывает ещё и погоду за окном — полезно дома и на даче. Версия с датчиком давления даёт ориентировочный прогноз на ближайшие часы. Для офиса хватает базовой, в подарок домой и на дачу берут с выносным датчиком.
Для кого
Энергетическим, агро- и строительным компаниям метеостанция попадает в тон отрасли, где погода влияет на работу. Её дарят сотрудникам и клиентам к Новому году, а в офисах используют для контроля микроклимата на рабочем месте. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о метеостанциях
Метеостанции с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Метеостанции с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Метеостанции в каталоге стоят от 917 до 3 401 ₽ без нанесения. Гравировка — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и до 31 ₽ от 1 000 шт., упаковка — 5 ₽/шт. УФ-печать по корпусу считаем под вашу модель и тираж, расчёт бесплатный.
Можно свой циферблат?
У большинства метеостанций цифровой экран, поэтому логотип размещаем на корпусе: УФ-печатью в полноцвете по пластику и стеклу или лазерной гравировкой по металлу и дереву. Место и размер нанесения подберём под конкретную модель. Макет и визуализацию готовим бесплатно до запуска.
Сделаете именную гравировку?
Да, на корпусе с металлическими или деревянными элементами можем выгравировать имя или дату для наградных экземпляров. Именная гравировка доступна от 10 штук, срок от 7 дней, к цене гравировки применяется коэффициент 1,5. Подойдёт ли выбранная модель, уточнит менеджер.
Метеостанции с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок изготовления — от 7 дней, нанесение делаем на своём производстве в Екатеринбурге. Точный срок зависит от модели, способа нанесения и тиража, его назовём при расчёте. Доставку по России транспортной компанией планируем сразу.
Есть ли гарантия на механизм?
Условия гарантии зависят от конкретной модели метеостанции и её поставщика, поэтому их уточнит менеджер при подборе. Перед запуском можно согласовать модель и визуализацию с логотипом. Все условия фиксируем в коммерческом предложении.
Батарейка входит в комплект?
Комплектация зависит от модели: у одних станций элементы питания идут в комплекте, у других нет, а модель с выносным датчиком может требовать отдельные батарейки. Менеджер уточнит это для выбранной позиции при расчёте. Так метеостанцию можно будет включить сразу после вручения.
Подберёте подарочную упаковку?
Да, подберём коробку с ложементом под модель и сделаем вкладыш под бренд. Упаковка изготавливается от 30 штук, срок от 7 дней, стоимость в прайсе — 5 ₽/шт. Это уместно для новогодних подарков клиентам и наград сотрудникам.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.