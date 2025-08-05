Метеостанции с логотипом оптом

Производим метеостанции с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Цифровые с экраном: время, дата, температура и влажность в помещении и на улице с выносным датчиком, будильник. УФ-печать и гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Метеостанция — практичный подарок на рабочий стол или домой: показывает температуру, влажность и время и работает каждый день. Для компании это технологичный подарок с понятной пользой, который не убирают в шкаф.

Функции Базовая метеостанция показывает время, дату, температуру и влажность в помещении. Модель с выносным датчиком показывает ещё и погоду за окном — полезно дома и на даче. Версия с датчиком давления даёт ориентировочный прогноз на ближайшие часы. Для офиса хватает базовой, в подарок домой и на дачу берут с выносным датчиком. Для кого Энергетическим, агро- и строительным компаниям метеостанция попадает в тон отрасли, где погода влияет на работу. Её дарят сотрудникам и клиентам к Новому году, а в офисах используют для контроля микроклимата на рабочем месте. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.