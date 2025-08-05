Упаковка для конфет с логотипом оптом

Производим упаковку для конфет в форме мягкой игрушки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 14 дней. Плюшевый персонаж с молнией или карманом под конфеты, наполнение сладостями по запросу. Вышивка, бирка с логотипом. Собственное производство в Екатеринбурге.

Мягкая упаковка решает задачу новогоднего детского подарка на два этапа: сначала это коробка со сладостями, а когда конфеты съедены — игрушка, которая остаётся у ребёнка. Компании заказывают такие подарки для детей сотрудников к Новому году.

Два подарка в одном Обычная картонная упаковка выбрасывается сразу после того, как съедены конфеты. Мягкая игрушка-упаковка остаётся — и вместе с ней логотип компании в детской комнате. Для корпоративного детского подарка это заметно ценнее при небольшой разнице в цене. Персонаж может быть символом года или маскотом компании. Наполнение и сроки Наполняем сертифицированными конфетами по составу, который вы утверждаете, или отгружаем пустыми под ваше наполнение. Под Новый год заказ размещают в сентябре–октябре: швейные производства загружены, а наполнение и сборка требуют времени сверх пошива. Сертификаты соответствия предоставляем. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.