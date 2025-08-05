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Мягкая упаковка для конфет

Игрушки-мешочки и плюшевые футляры под сладкий подарок. Сначала упаковка, потом — игрушка, которая остаётся. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 300 штукминимальный тираж
  • Срок от 20 днейпошив и вышивка у нас
  • Два в одномупаковка и игрушка сразу
  • Под вес подаркарассчитываем объём мешочка
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Мягкая упаковка для конфет — AEPRINT
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Мягкая упаковка для конфет с логотипом на заказ

Делаем мягкая упаковка для конфет с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПОД ЗАКАЗ Мягкая упаковка для конфет с логотипом — под вашу задачу

Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.

  1. 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
  2. 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
  3. 3Образецперед запуском тиражапо запросу
  4. 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
  • От 300 штукминимальный тираж
  • Срок от 20 днейпошив и вышивка у нас
  • Два в одномупаковка и игрушка сразу
  • Под вес подаркарассчитываем объём мешочка
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем мягкая упаковка для конфет на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать мягкую упаковку для конфет

  • 01Кто получатель

    Дети, сотрудники или клиенты — от этого зависят материал, размер и требования к безопасности.

  • 02Тираж

    Индивидуальный пошив окупается от 300 штук; на меньших партиях берут складские модели с вышивкой.

  • 03Материал

    Плюш, флис, велюр и хлопок отличаются на ощупь и по цене.

  • 04Нанесение

    Вышивка выглядит дороже всего, шелкография и сублимация дешевле на тираже.

Как нанести логотип на упаковку

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 300 шт.минимальный тираж
  • от 20 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое исполнение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Вышивкахитот 100 шт.по запросуплюш, флисдо 12 цветовот 20 днейпремиальный вид, не стирается
Шелкографияот 300 шт.по запросухлопок, флис1–2 цветаот 20 днейбольшие тиражи, простые логотипы
Сублимацияот 300 шт.по запросусветлая синтетикаполноцветот 20 днейрисунок по всей площади
Нашивкаот 100 шт.по запросулюбой материалполноцветот 25 днейфирменные шевроны и бирки
Термопереносот 100 шт.по запросутекстильполноцветот 20 днеймалые тиражи и сложные формы
Фирменная биркаот 100 шт.по запросутекстильполноцветот 20 днейсостав, логотип, требования
  • ОбразецШьём и согласуем до запуска тиража
  • ЛекалаОстаются у нас — повторный тираж дешевле
  • СертификацияИгрушки поставляем с документами

Цены на мягкую упаковку для конфет

Цена складывается из пошива, материала и нанесения. Считаем под конкретный эскиз и тираж.

Прайс-лист PDF
«Вышивка» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Образецшьём и согласуем до запуска тиража
  • Лекалаостаются у нас под повторный тираж
  • Сертификацияигрушки поставляются с документами
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите эскиз, размер и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают мягкую упаковку для конфет

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Новогодние подаркиСладкий подарок детям сотрудников.
  • Торговые сетиПодарочная позиция в сезон.
  • Промо-акцииПодарок за покупку в новогодний период.
  • Банки и страховыеПодарок семьям клиентов.

  • Детские мероприятияКомплект участнику праздника.
  • Корпоративные ёлкиПодарок на детском празднике.
  • Мерч-шопыСезонная позиция магазина.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие мягкие изделия

Игрушки по эскизу, символ года, тапочки, подушки, перчатки и упаковка — 6 видов в разделе.

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Как заказать мягкую упаковку для конфет

Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С мягкой упаковкой часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Упаковка для конфет с логотипом оптом

Производим упаковку для конфет в форме мягкой игрушки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 14 дней. Плюшевый персонаж с молнией или карманом под конфеты, наполнение сладостями по запросу. Вышивка, бирка с логотипом. Собственное производство в Екатеринбурге.

Мягкая упаковка решает задачу новогоднего детского подарка на два этапа: сначала это коробка со сладостями, а когда конфеты съедены — игрушка, которая остаётся у ребёнка. Компании заказывают такие подарки для детей сотрудников к Новому году.

Два подарка в одном

Обычная картонная упаковка выбрасывается сразу после того, как съедены конфеты. Мягкая игрушка-упаковка остаётся — и вместе с ней логотип компании в детской комнате. Для корпоративного детского подарка это заметно ценнее при небольшой разнице в цене. Персонаж может быть символом года или маскотом компании.

Наполнение и сроки

Наполняем сертифицированными конфетами по составу, который вы утверждаете, или отгружаем пустыми под ваше наполнение. Под Новый год заказ размещают в сентябре–октябре: швейные производства загружены, а наполнение и сборка требуют времени сверх пошива. Сертификаты соответствия предоставляем. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.

Частые вопросы о мягкой упаковке для конфет

Мягкая упаковка для конфет с логотипом: какой минимальный тираж?

От 100 штук на складские модели с вышивкой и от 300 на индивидуальный пошив по эскизу.

Мягкая упаковка для конфет с логотипом: сколько стоит с нанесением?

Цена складывается из пошива, материала и нанесения, а при наполнении — ещё и из стоимости конфет. Объём мешочка рассчитываем под вес подарка, поэтому стоимость считаем под конкретный персонаж и тираж. Расчёт бесплатный и без обязательств.

Что нужно прислать для расчёта?

Сообщите тираж, вес сладкого подарка, нужно ли наполнение конфетами и дату вручения. Для своего персонажа или символа года пришлите иллюстрацию. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.

Мягкая упаковка для конфет с логотипом: сколько занимает изготовление?

Минимальный срок — от 20 дней, пошив и вышивку делаем на своём производстве; с наполнением и сборкой срок больше. Под Новый год заказ лучше размещать в сентябре–октябре, когда швейные производства ещё не загружены. Точный срок фиксируется в договоре.

Сошьёте образец до тиража?

Да, по запросу сошьём образец перед запуском тиража, чтобы вы оценили персонажа, объём мешочка под вес подарка и вышивку. Визуализацию логотипа готовим бесплатно. Тираж запускаем после согласования.

Есть ли сертификаты на игрушки?

Да, сертификаты соответствия предоставляем, игрушки поставляются с документами. Если наполняем подарок, используем сертифицированные конфеты по утверждённому вами составу. Если нужен определённый пакет документов, менеджер уточнит.

Можно повторить тираж позже?

Да, лекала остаются у нас под повторный тираж, поэтому повтор к следующему Новому году запускается проще. Персонаж можно сохранить как маскот компании или обновить под новый символ года. Сообщите тираж — согласуем детали.

Какие материалы возможны?

Шьём игрушки-мешочки и плюшевые футляры с молнией или карманом под конфеты. Логотип наносим вышивкой или фирменной биркой. Наполняем сертифицированными конфетами по утверждённому составу или отгружаем пустыми под ваше наполнение.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.

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Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.