Мешки для обуви с логотипом оптом
Мешки для обуви и сменки с печатью логотипа для школ, спортклубов, промо и подарков: хлопок, оксфорд, полиэстер и нетканый материал. Шелкография от 50 штук, DTF-печать от 5.
- От 50 штукминимальный тираж мешков
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
- DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
Мешки для обуви с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Сумка-мешок Oriole арт. NNTEU15-339083в наличии 100 000+ шт Для обуви, спорта и промо Шелкография или DTF-печать от 164 ₽цена без нанесения
- Сумка-мешок Evergreen арт. NNTEU15-450512в наличии 100 000+ шт Для обуви, спорта и промо Шелкография или DTF-печать от 131 ₽цена без нанесения
- Рюкзак-мешок Spook арт. HG343164/01в наличии 100 000+ шт Для обуви, спорта и промо Шелкография или DTF-печать от 179 ₽цена без нанесения
- Рюкзак-мешок Varese арт. OMO7107S160в наличии 50 000+ шт Из переработанного сырья Шелкография или DTF-печать от 424 ₽цена без нанесения
- Рюкзак-мешок Ninfa арт. OBO71529001в наличии 100 000+ шт На молнии Шелкография или DTF-печать от 225 ₽цена без нанесения
- Рюкзак-мешок Brescia арт. OMO7165S129в наличии 50 000+ шт Из переработанного сырья Шелкография или DTF-печать от 269 ₽цена без нанесения
- Рюкзак-мешок Labur арт. OMO7184S105в наличии 50 000+ шт Видно в темноте Шелкография или DTF-печать от 180 ₽цена без нанесения
- Рюкзак-мешок By Day арт. HG16111/35в наличии 50 000+ шт Для обуви, спорта и промо Шелкография или DTF-печать от 159 ₽цена без нанесения
- Рюкзак-мешок Hello арт. V8100.07в наличии 10 000+ шт Для обуви, спорта и промо Шелкография или DTF-печать от 106 ₽цена без нанесения
- Рюкзак-мешок Luanda арт. OMO7091S160в наличии 50 000+ шт Из переработанного сырья Шелкография или DTF-печать от 385 ₽цена без нанесения
- Сумка-мешок Pheebs арт. NNTEU15-332900в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Шелкография или DTF-печать от 769 ₽цена без нанесения
- Мешок Eliza арт. NNTEU15-332877в наличии 50 000+ шт Для обуви, спорта и промо Шелкография или DTF-печать от 996 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни мешков и рюкзаков в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Хлопок, оксфорд, полиэстер и нетканый материал, 10 цветов
- Шелкография, DTF и сублимация по всей площади
- Размеры 35×45 и 40×50 см, шнурок или лямки
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем мешки для обуви на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать мешки для обуви под задачу
- 01Назначение
Школы — хлопок. Спорт — оксфорд с лямками. Промо — нетканые.
- 02Материал
Бязь — бюджет и эко. Оксфорд — прочность. Полиэстер — полноцвет.
- 03Нанесение
Шелкография 1–2 цветами — стандарт. DTF — полноцвет. Сублимация — паттерн.
- 04Размер
35×45 см — сменка и кроссовки. 40×50 — спортивная форма.
Как нанести логотип на мешки для обуви
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж мешков
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на мешки для обуви по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на мешках для обуви
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают мешки для обуви
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Школы и детские садыМешки для сменки с эмблемой школы
- Спортивные клубыМешки оксфорд с логотипом клуба
- Промо-акцииНетканые мешки с крупным логотипом
- Фитнес и бассейныМешки для обуви и полотенца с логотипом
- Спортивные событияМешки участников марафона
- Подарки первоклассникамМешок с рисунком и логотипом компании
- Отели и спаМешки для тапочек с логотипом
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать мешки для обуви
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и материал мешковна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем материал, размер и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Мешки для обуви с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим мешки для обуви с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Полиэстер, нейлон, спанбонд и хлопок, на шнурке-затяжке, размеры под взрослую и детскую обувь. Шелкография, DTF-печать, сублимация. Собственное производство в Екатеринбурге.
Мешок для обуви — практичный мерч для фитнес-клубов, бассейнов, спортивных школ, танцевальных студий и детских учреждений. Его носят с собой на каждую тренировку, и логотип клуба или школы оказывается на виду у всех, кто приходит на занятие.
Материал
Для спортзалов и бассейнов, где мешок постоянно контактирует с влажной обувью, берут полиэстер и нейлон: прочные, не промокают, легко моются. Спанбонд дешевле и подходит для раздачи на мероприятиях, но недолговечен. Хлопок — экоформат, но впитывает влагу и грязь. Для бассейнов лучше мешок с сетчатой вставкой: обувь проветривается и не заводит запах.
Для кого
Фитнес-клубы и бассейны дарят мешок при покупке абонемента. Спортивные школы и секции включают его в форму учеников, детские сады и школы берут под сменную обувь с символикой учреждения, танцевальные студии — для сценической обуви. На производствах с чистыми зонами в нём хранят сменную обувь персонала.
Нанесение
На гладкой ткани хорошо ложится шелкография — плотный логотип, выгодна от 50 штук. Для малых партий подходит DTF с полноцветом, на светлом полиэстере — сублимация по всей площади. Для детских учреждений на мешке часто оставляют поле под имя ребёнка, чтобы не путать в раздевалке. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о мешках для обуви
Какой минимальный тираж мешков?
От 50 штук при шелкографии, от 5 — DTF-печатью, от 30 — сублимацией. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какой материал выбрать?
Для школ и детских садов подойдут хлопок и бязь, для спортзалов и бассейнов — полиэстер, нейлон и оксфорд: прочные, не промокают и легко моются. Для бассейнов советуем мешок с сетчатой вставкой. Нетканый материал и спанбонд дешевле и подходят для промо-раздачи, но недолговечны.
Сколько стоит печать на мешках?
Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт. и до 40 ₽ при 3 000 шт., DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку. Цены указаны только за печать, без стоимости мешка; сами мешки в каталоге — от 106 ₽.
Можно напечатать рисунок по всей площади?
Да, на светлом полиэстере печатаем сублимацией по всей площади — подходит для паттерна или яркого рисунка, тираж от 30 штук. Для детских учреждений можно оставить поле под имя ребёнка, чтобы мешки не путали в раздевалке.
Какие размеры и цвета есть?
Стандартные размеры — 35×45 см для сменки и кроссовок и 40×50 см для спортивной формы, есть варианты под детскую обувь. Наличие цветов зависит от модели, актуальную палитру уточнит менеджер под ваш тираж.
Мешки для обуви с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней, для большинства тиражей закладывайте от 5 дней. Сублимация по всей площади занимает больше времени, чем шелкография. Точный срок назовём при расчёте, макет согласуем бесплатно до запуска.
Печать не полиняет после стирки?
На гладкой ткани шелкография ложится плотным стойким слоем, DTF даёт полноцвет на малых партиях. Мешки из полиэстера и нейлона легко моются. Способ нанесения подберём под материал и то, как часто мешок будут стирать.
Есть ли мешки с лямками?
Да, есть рюкзаки-мешки на шнурке-затяжке, который работает как лямки, а для спортклубов — мешки из оксфорда с лямками. В каталоге рюкзаки-мешки от 106 ₽. Подберём модель под задачу.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз в Екатеринбурге.