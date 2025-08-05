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Мешки для обуви с логотипом оптом

Мешки для обуви и сменки с печатью логотипа для школ, спортклубов, промо и подарков: хлопок, оксфорд, полиэстер и нетканый материал. Шелкография от 50 штук, DTF-печать от 5.

  • От 50 штукминимальный тираж мешков
  • Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
  • Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
  • DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
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Мешки для обуви с логотипом оптом — AEPRINT
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Мешки для обуви с логотипом на заказ

Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.

  • Сумка-мешок Oriole с логотипом
    Сумка-мешок Oriole арт. NNTEU15-339083в наличии 100 000+ шт Для обуви, спорта и промо Шелкография или DTF-печать Полиэстер5 цв. от 164 ₽цена без нанесения
  • Сумка-мешок Evergreen с логотипом
    Сумка-мешок Evergreen арт. NNTEU15-450512в наличии 100 000+ шт Для обуви, спорта и промо Шелкография или DTF-печать Спанбонд4 цв. от 131 ₽цена без нанесения
  • Рюкзак-мешок Spook с логотипом
    Рюкзак-мешок Spook арт. HG343164/01в наличии 100 000+ шт Для обуви, спорта и промо Шелкография или DTF-печать Полиэстер9 цв. от 179 ₽цена без нанесения
  • Рюкзак-мешок Varese с логотипом
    Рюкзак-мешок Varese арт. OMO7107S160в наличии 50 000+ шт Из переработанного сырья Шелкография или DTF-печать Переработ. материал140 г/м²5 цв. от 424 ₽цена без нанесения
  • Рюкзак-мешок Ninfa с логотипом
    Рюкзак-мешок Ninfa арт. OBO71529001в наличии 100 000+ шт На молнии Шелкография или DTF-печать Полиэстер70 г/м²3 цв. от 225 ₽цена без нанесения
  • Рюкзак-мешок Brescia с логотипом
    Рюкзак-мешок Brescia арт. OMO7165S129в наличии 50 000+ шт Из переработанного сырья Шелкография или DTF-печать Переработ. материал120 г/м²4 цв. от 269 ₽цена без нанесения
  • Рюкзак-мешок Labur с логотипом
    Рюкзак-мешок Labur арт. OMO7184S105в наличии 50 000+ шт Видно в темноте Шелкография или DTF-печать Полиэстер4 цв. от 180 ₽цена без нанесения
  • Рюкзак-мешок By Day с логотипом
    Рюкзак-мешок By Day арт. HG16111/35в наличии 50 000+ шт Для обуви, спорта и промо Шелкография или DTF-печать Полиэстер11 цв. от 159 ₽цена без нанесения
  • Рюкзак-мешок Hello с логотипом
    Рюкзак-мешок Hello арт. V8100.07в наличии 10 000+ шт Для обуви, спорта и промо Шелкография или DTF-печать Полиэстер12 цв. от 106 ₽цена без нанесения
  • Рюкзак-мешок Luanda с логотипом
    Рюкзак-мешок Luanda арт. OMO7091S160в наличии 50 000+ шт Из переработанного сырья Шелкография или DTF-печать Переработ. материал120 г/м²3 цв. от 385 ₽цена без нанесения
  • Сумка-мешок Pheebs с логотипом
    Сумка-мешок Pheebs арт. NNTEU15-332900в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Шелкография или DTF-печать Переработ. материал210 г/м²3 цв. от 769 ₽цена без нанесения
  • Мешок Eliza с логотипом
    Мешок Eliza арт. NNTEU15-332877в наличии 50 000+ шт Для обуви, спорта и промо Шелкография или DTF-печать Хлопок240 г/м²5 цв. от 996 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни мешков и рюкзаков в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Хлопок, оксфорд, полиэстер и нетканый материал, 10 цветов
    • Шелкография, DTF и сублимация по всей площади
    • Размеры 35×45 и 40×50 см, шнурок или лямки
    • Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Мешки для обуви с логотипом: ещё модель 1Мешки для обуви с логотипом: ещё модель 2Мешки для обуви с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем мешки для обуви на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать мешки для обуви под задачу

  • 01Назначение

    Школы — хлопок. Спорт — оксфорд с лямками. Промо — нетканые.

  • 02Материал

    Бязь — бюджет и эко. Оксфорд — прочность. Полиэстер — полноцвет.

  • 03Нанесение

    Шелкография 1–2 цветами — стандарт. DTF — полноцвет. Сублимация — паттерн.

  • 04Размер

    35×45 см — сменка и кроссовки. 40×50 — спортивная форма.

Как нанести логотип на мешки для обуви

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 50 шт.минимальный тираж мешков
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения на мешки для обуви по тиражу, цене и задачам

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Шелкографияхитот 50 шт.от 40 ₽/штхлопок, смесовыедо 4 цветовот 3 днейтиражи от 100 шт., строгий логотип
DTF-печатьот 10 шт.от 145 ₽/штлюбая тканьполноцветот 3 днеймалые тиражи, фото и градиенты
Вышивкаот 10 шт.по запросуплотные тканидо 12 нитейот 5 днейполо, куртки, премиальная форма
Термотрансферот 50 шт.от 40 ₽/штсинтетика, хлопокдо 4 цветовот 3 днейномера, имена, спортивная форма
Сублимацияот 30 шт.по запросубелая синтетикаполноцветот 5 днейполная запечатка, спортформа
DTF со свечениемот 10 шт.от 218 ₽/штлюбая тканьполноцвет + светот 3 днейпромо, ивенты, эффект в темноте
  • Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
  • Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
  • Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально

Сколько стоит печать на мешках для обуви

В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.

Прайс-лист PDF
Тираж1 цвет2 цвета3 цвета4 цвета
50 шт
100 шт
300 шт
1000 шт
3000 шт

Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5

Вышивка, Термотрансфер, Сублимация, Светоотраж. — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
  • Смена изделия в тираже+1 000 ₽
  • Смена цвета печати+1 000 ₽
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, модель и количество — посчитаем стоимость вместе со сроком
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Футболка, шелкография: работа AEPRINTФутболка, шелкография
  • Оверсайз-футболка, DTF. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTОверсайз-футболка, DTF
  • Принт на спине, DTF, печать логотипа на заказПринт на спине, DTF
  • Работа AEPRINT: свитшот с принтомСвитшот с принтом
  • Вышивка на груди: работа AEPRINTВышивка на груди
  • Куртка с вышивкой. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTКуртка с вышивкой
  • Шопер, DTF-печать, печать логотипа на заказШопер, DTF-печать
  • Работа AEPRINT: шопер с принтомШопер с принтом
  • Welcome-набор с шопером: работа AEPRINTWelcome-набор с шопером
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    все работы    300+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают мешки для обуви

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Школы и детские садыМешки для сменки с эмблемой школы
  • Спортивные клубыМешки оксфорд с логотипом клуба
  • Промо-акцииНетканые мешки с крупным логотипом
  • Фитнес и бассейныМешки для обуви и полотенца с логотипом

  • Спортивные событияМешки участников марафона
  • Подарки первоклассникамМешок с рисунком и логотипом компании
  • Отели и спаМешки для тапочек с логотипом
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку

Другие виды одежды

Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом

Смотреть все виды одежды →

Как заказать мешки для обуви

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и материал мешковна связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем материал, размер и нанесение под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С мешками для обуви часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка

Мешки для обуви с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим мешки для обуви с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Полиэстер, нейлон, спанбонд и хлопок, на шнурке-затяжке, размеры под взрослую и детскую обувь. Шелкография, DTF-печать, сублимация. Собственное производство в Екатеринбурге.

Мешок для обуви — практичный мерч для фитнес-клубов, бассейнов, спортивных школ, танцевальных студий и детских учреждений. Его носят с собой на каждую тренировку, и логотип клуба или школы оказывается на виду у всех, кто приходит на занятие.

Материал

Для спортзалов и бассейнов, где мешок постоянно контактирует с влажной обувью, берут полиэстер и нейлон: прочные, не промокают, легко моются. Спанбонд дешевле и подходит для раздачи на мероприятиях, но недолговечен. Хлопок — экоформат, но впитывает влагу и грязь. Для бассейнов лучше мешок с сетчатой вставкой: обувь проветривается и не заводит запах.

Для кого

Фитнес-клубы и бассейны дарят мешок при покупке абонемента. Спортивные школы и секции включают его в форму учеников, детские сады и школы берут под сменную обувь с символикой учреждения, танцевальные студии — для сценической обуви. На производствах с чистыми зонами в нём хранят сменную обувь персонала.

Нанесение

На гладкой ткани хорошо ложится шелкография — плотный логотип, выгодна от 50 штук. Для малых партий подходит DTF с полноцветом, на светлом полиэстере — сублимация по всей площади. Для детских учреждений на мешке часто оставляют поле под имя ребёнка, чтобы не путать в раздевалке. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.

Частые вопросы о мешках для обуви

Какой минимальный тираж мешков?

От 50 штук при шелкографии, от 5 — DTF-печатью, от 30 — сублимацией. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Какой материал выбрать?

Для школ и детских садов подойдут хлопок и бязь, для спортзалов и бассейнов — полиэстер, нейлон и оксфорд: прочные, не промокают и легко моются. Для бассейнов советуем мешок с сетчатой вставкой. Нетканый материал и спанбонд дешевле и подходят для промо-раздачи, но недолговечны.

Сколько стоит печать на мешках?

Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт. и до 40 ₽ при 3 000 шт., DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку. Цены указаны только за печать, без стоимости мешка; сами мешки в каталоге — от 106 ₽.

Можно напечатать рисунок по всей площади?

Да, на светлом полиэстере печатаем сублимацией по всей площади — подходит для паттерна или яркого рисунка, тираж от 30 штук. Для детских учреждений можно оставить поле под имя ребёнка, чтобы мешки не путали в раздевалке.

Какие размеры и цвета есть?

Стандартные размеры — 35×45 см для сменки и кроссовок и 40×50 см для спортивной формы, есть варианты под детскую обувь. Наличие цветов зависит от модели, актуальную палитру уточнит менеджер под ваш тираж.

Мешки для обуви с логотипом: сколько занимает изготовление?

Минимальный срок — от 3 дней, для большинства тиражей закладывайте от 5 дней. Сублимация по всей площади занимает больше времени, чем шелкография. Точный срок назовём при расчёте, макет согласуем бесплатно до запуска.

Печать не полиняет после стирки?

На гладкой ткани шелкография ложится плотным стойким слоем, DTF даёт полноцвет на малых партиях. Мешки из полиэстера и нейлона легко моются. Способ нанесения подберём под материал и то, как часто мешок будут стирать.

Есть ли мешки с лямками?

Да, есть рюкзаки-мешки на шнурке-затяжке, который работает как лямки, а для спортклубов — мешки из оксфорда с лямками. В каталоге рюкзаки-мешки от 106 ₽. Подберём модель под задачу.

Работаете по договору и с закрывающими документами?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз в Екатеринбурге.

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