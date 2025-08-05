Мешки для обуви с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим мешки для обуви с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Полиэстер, нейлон, спанбонд и хлопок, на шнурке-затяжке, размеры под взрослую и детскую обувь. Шелкография, DTF-печать, сублимация. Собственное производство в Екатеринбурге.

Мешок для обуви — практичный мерч для фитнес-клубов, бассейнов, спортивных школ, танцевальных студий и детских учреждений. Его носят с собой на каждую тренировку, и логотип клуба или школы оказывается на виду у всех, кто приходит на занятие.

Материал Для спортзалов и бассейнов, где мешок постоянно контактирует с влажной обувью, берут полиэстер и нейлон: прочные, не промокают, легко моются. Спанбонд дешевле и подходит для раздачи на мероприятиях, но недолговечен. Хлопок — экоформат, но впитывает влагу и грязь. Для бассейнов лучше мешок с сетчатой вставкой: обувь проветривается и не заводит запах. Для кого Фитнес-клубы и бассейны дарят мешок при покупке абонемента. Спортивные школы и секции включают его в форму учеников, детские сады и школы берут под сменную обувь с символикой учреждения, танцевальные студии — для сценической обуви. На производствах с чистыми зонами в нём хранят сменную обувь персонала. Нанесение На гладкой ткани хорошо ложится шелкография — плотный логотип, выгодна от 50 штук. Для малых партий подходит DTF с полноцветом, на светлом полиэстере — сублимация по всей площади. Для детских учреждений на мешке часто оставляют поле под имя ребёнка, чтобы не путать в раздевалке. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.