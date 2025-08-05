Поясные сумки с логотипом оптом

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Поясные сумки с логотипом

Компактная модель на пояс или через плечо: для мероприятий, персонала на площадке и молодёжного мерча. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 30 штукминимальный тираж
  • Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
  • Печать и вышивкалоготип на лицевом кармане
  • Для персоналаруки свободны на площадке
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Поясные сумки с логотипом — AEPRINT
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Поясные сумки с логотипом — модели

Модели на пояс, кросс-боди через плечо и вместительные бананки для персонала.

  • Поясная сумка Santander с логотипом
    Поясная сумка Santander арт. NNTEU15-332866в наличии 50 000+ шт Несколько отделений на молнии Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер 600D36×14×6 см5 цв. от 1 271 ₽цена без нанесения
  • Поясная сумка Vultur с логотипом
    Поясная сумка Vultur арт. NNTEU38-519014в наличии 50 000+ шт Регулируемый поясной ремень Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер 600D25×17×8 см6 цв. от 388 ₽цена без нанесения
  • Сумка на пояс Mendel с логотипом
    Сумка на пояс Mendel арт. HG346375/35в наличии 10 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF Рипстоп31×12 см4 цв. от 669 ₽цена без нанесения
  • Сумка на пояс Sling с логотипом
    Сумка на пояс Sling арт. O938902в наличии 10 000+ шт Регулируемый поясной ремень Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер 600D38×14×8 см5 цв. от 404 ₽цена без нанесения
  • Поясная сумка Зумель с логотипом
    Поясная сумка Зумель арт. ORN1972S155в наличии 10 000+ шт Регулируемый поясной ремень Тиснение или УФ-печать логотипа Экокожа27×13×8 см3 цв. от 392 ₽цена без нанесения
  • Сумка на пояс Спринт с логотипом
    Сумка на пояс Спринт арт. O419713в наличии 5 000+ шт Регулируемый поясной ремень Вышивка, шелкография или DTF Нейлон22×10 см5 цв. от 303 ₽цена без нанесения
  • Поясная сумка Aero с логотипом
    Поясная сумка Aero арт. TWP730.0805в наличии 5 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF RPET19×6×13 см3 цв. от 895 ₽цена без нанесения
  • Сумка на пояс Parks с логотипом
    Сумка на пояс Parks арт. HG346840/30в наличии 10 000+ шт Регулируемый поясной ремень Вышивка, шелкография или DTF RPET 600D25×17×8 см от 799 ₽цена без нанесения
  • Поясная сумка Split с логотипом
    Поясная сумка Split арт. AG38002.10.01.01в наличии 1 000+ шт Регулируемый поясной ремень Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер12×9×22 см9 цв. от 754 ₽цена без нанесения
  • Поясная сумка Neo с логотипом
    Поясная сумка Neo арт. O842670в наличии 10 000+ шт Регулируемый поясной ремень Шелкография, DTF или вышивка Хлопок42×15×10 см2 цв. от 1 143 ₽цена без нанесения
  • Поясная сумка Lulu с логотипом
    Поясная сумка Lulu арт. NNTEU38-566756в наличии 10 000+ шт Регулируемый поясной ремень Тиснение или УФ-печать логотипа Экокожа20×14×5 см от 787 ₽цена без нанесения
  • Поясная сумка Спорт с логотипом
    Поясная сумка Спорт арт. AG300227в наличии 10 000+ шт Регулируемый поясной ремень Вышивка, шелкография или DTF Оксфорд 600D28×10×7 см от 1 093 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни поясных сумок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Регулируемый ремень под любую фигуру
    • Вышивка, DTF-печать или нашивка
    • Цвет изделия под фирменный стиль
    • Надписи «Персонал», «Волонтёр», «Организатор»
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Поясные сумки с логотипом: ещё модель 1Поясные сумки с логотипом: ещё модель 2Поясные сумки с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем поясные сумки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать поясные сумки

  • 01Материал

    Плотный полиэстер и оксфорд служат годами, спанбонд и хлопок дешевле и экологичнее.

  • 02Размер и объём

    Под ноутбук, комплект участника или спортивную форму — от этого зависит модель.

  • 03Нанесение

    Шелкография выгодна на тираже, DTF даёт полноцвет, вышивка выглядит дороже всего.

  • 04Цвет изделия

    Подбираем по фирменному стилю: на светлом дешевле печать, тёмное практичнее в работе.

Как нанести логотип на поясную сумку

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 30 шт.минимальный тираж
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль изделия.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Шелкографияхитот 50 шт.по запросутекстиль, спанбонд1–4 цветаот 3 днейбольшие тиражи, простые логотипы
DTF-печатьот 10 шт.по запросутекстильполноцветот 3 днейсложные логотипы и малые партии
Вышивкаот 10 шт.по запросуплотный текстильдо 12 цветовот 5 днейделовые модели и мерч сотрудников
Термопереносот 10 шт.по запросутекстильполноцветот 3 днейнебольшие тиражи и сложные формы
Сублимацияот 30 шт.по запросусветлая синтетикаполноцветот 5 днейрисунок по всей площади
Нашивкаот 50 шт.по запросулюбой материалполноцветот 7 днейфирменные шевроны и бирки
  • Мин. сумма заказа30 000 ₽ по разделу сумок
  • ОбразецСогласуем до запуска тиража
  • СрочноОт 1 дня под дату мероприятия

Цены на нанесение логотипа на поясные сумки

В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.

Прайс-лист PDF
ТиражПринт A5Принт A4Принт A3
10 шт
50 шт
100 шт
300 шт
1 000 шт

Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF

Шелкография, Вышивка, Термоперенос, Сублимация, Нашивка — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
  • Согласование образцадо запуска тиража
  • Смена макета1 000 ₽ за тираж
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите модель, тираж и макет — рассчитаем стоимость и сроки производства.
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Сумки с логотипом: работа AEPRINTСумки с логотипом
  • Рюкзаки с логотипом. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTРюкзаки с логотипом
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  • Работа AEPRINT: рюкзак на заказРюкзак на заказ
  • Рюкзаки и сумки: работа AEPRINTРюкзаки и сумки
  • Сумки на заказ. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTСумки на заказ
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    все работы    200+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают поясные сумки

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Мерч сотрудникамФирменные сумки и рюкзаки в корпоративных цветах.
  • КонференцииКомплект участника: сумка с материалами, блокнотом и ручкой.
  • ВыставкиПромо-раздача посетителям стенда.
  • Подарки партнёрамДеловая модель с вышитым логотипом в подарочной упаковке.

  • Welcome packНабор новичку в первый рабочий день.
  • Спорт и тимбилдингСумки для команды на выезды и соревнования.
  • Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды сумок и рюкзаков

Рюкзаки, портфели, конференц-сумки, спортивные и промо-модели — 13 видов в разделе.

Смотреть все виды сумок

Как заказать поясные сумки

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С поясными сумками часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Поясные сумки с логотипом оптом

Производим поясные сумки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Полиэстер и нейлон, регулируемый ремень, отделения для телефона, ключей и документов, водоотталкивающая пропитка. Вышивка, шелкография, DTF-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Поясная сумка освобождает руки — поэтому её носят курьеры, промоутеры, кассиры на выездных точках, волонтёры и участники спортивных событий. Для компании это рабочий аксессуар выездного персонала и модный мерч для молодой аудитории.

Рабочая и мерч

Рабочая поясная сумка для курьеров и выездных точек — прочный материал, несколько отделений, иногда отделение под терминал и наличные, ремень с надёжной пряжкой. Мерч-версия для молодой аудитории носится через плечо или на груди — это сейчас модный формат, который берут на фестивали и в мерч-шопы. Для забегов и спорта делают компактные беговые пояса.

Нанесение

Вышивка на передней панели держится дольше печати на сумке, которая трётся о одежду. Шелкография выгодна от 50 штук. Площадь небольшая, макет упрощаем до знака. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о поясных сумках

Какой минимальный тираж и сумма заказа?

Работаем тиражами от 30 штук и от 30 000 ₽. На больших партиях цена за единицу заметно ниже — рассчитаем под ваш объём.

Поясные сумки с логотипом: сколько стоит с нанесением?

Цена складывается из сумки и нанесения. В каталоге поясные модели от 303 ₽ (Спринт) до 1 271 ₽ (Santander) без нанесения, стоимость логотипа зависит от способа, цветности и тиража. Рассчитаем под вашу модель и объём, макет бесплатно.

Поясные сумки с логотипом: сколько занимает изготовление?

Печать на своём производстве занимает от 3 дней, вышивка — от 5 дней. Точный срок зависит от модели и тиража. Если сумки нужны персоналу к конкретному мероприятию, возможен срочный заказ от 1 дня — менеджер проверит, успеваем ли.

Сделаете образец перед тиражом?

Да, образец согласуем до запуска тиража. Бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на лицевом кармане, производство начинаем только после утверждения. Смена макета после запуска стоит 1 000 ₽ за тираж.

Поясные сумки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?

Вышивка на передней панели держится дольше печати на сумке, которая трётся об одежду. Шелкография выгодна от 50 штук, DTF подойдёт для полноцветного логотипа на малой партии. Площадь нанесения небольшая, поэтому макет упрощаем до знака.

Можно подобрать цвет изделия под бренд?

Да, подбираем цвет поясной сумки под фирменный стиль из доступных расцветок моделей. Цвет нитей вышивки или краски подбираем под логотип и показываем на бесплатной визуализации.

Доставляете в другие города?

Да, доставляем по всей России транспортными компаниями, доставку включаем в расчёт заказа. Также можно забрать сумки самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.

Работаете с рекламными агентствами?

Да, работаем с рекламными агентствами по договору, со счётом с НДС и закрывающими документами. Подберём модель под задачу клиента — рабочую для персонала или мерч для фестиваля, визуализацию согласуете до запуска. Условия уточнит менеджер.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, со счётом с НДС и полным пакетом закрывающих документов. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Реквизиты можно передать менеджеру с заявкой.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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