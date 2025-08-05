Поясные сумки с логотипом оптом

Производим поясные сумки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Полиэстер и нейлон, регулируемый ремень, отделения для телефона, ключей и документов, водоотталкивающая пропитка. Вышивка, шелкография, DTF-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Поясная сумка освобождает руки — поэтому её носят курьеры, промоутеры, кассиры на выездных точках, волонтёры и участники спортивных событий. Для компании это рабочий аксессуар выездного персонала и модный мерч для молодой аудитории.

Рабочая и мерч Рабочая поясная сумка для курьеров и выездных точек — прочный материал, несколько отделений, иногда отделение под терминал и наличные, ремень с надёжной пряжкой. Мерч-версия для молодой аудитории носится через плечо или на груди — это сейчас модный формат, который берут на фестивали и в мерч-шопы. Для забегов и спорта делают компактные беговые пояса. Нанесение Вышивка на передней панели держится дольше печати на сумке, которая трётся о одежду. Шелкография выгодна от 50 штук. Площадь небольшая, макет упрощаем до знака. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.